Россия нанесла ракетный удар по Сумам. Пострадало учебное заведение, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером субботы, 29 июля, российские террористы обстреляли Сумы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.
"Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы. Напоминаем! Не публикуйте фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - пишет ОВА.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Воздушная тревога продолжалась с 20:05 до 20:45. Сирена повторно раздалась в 21:26.
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