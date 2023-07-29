РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16371 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 463 7
обстрел (20073) Сумы (826)

Россия нанесла ракетный удар по Сумам. Пострадало учебное заведение, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суми

Вечером субботы, 29 июля, российские террористы обстреляли Сумы.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.

"Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы. Напоминаем! Не публикуйте фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - пишет ОВА.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Воздушная тревога продолжалась с 20:05 до 20:45. Сирена повторно раздалась в 21:26.

Читайте также: В Сумах 29 июля раздался взрыв во время тревоги
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну вот, почали вже і Суми кошмарити.
показать весь комментарий
29.07.2023 22:24 Ответить
По новинах,так Сумську область кожен день "поливають". Чомусь не пишуть,яка там взагалі гуманітарна ситуація?
показать весь комментарий
30.07.2023 00:46 Ответить
Тому не пишуть, що це нікому не цікаво. Щоденні обстріли Сумщини - це тупо статистика і рутина. Головне, щоб у Києві було усе добре
показать весь комментарий
30.07.2023 08:33 Ответить
Не пиши того, чего не знаешь.
показать весь комментарий
30.07.2023 11:18 Ответить
 
 