Росія завдала ракетного удару по Сумах. Постраждав заклад освіти, - ОВА
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Ввечері суботи, 29 липня, російські терористи обстріляли Суми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.
"Російські терористи завдали ракетного удару по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Нагадуємо! Не публікуйте фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - пише ОВА.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Повітряна тривога тривала з 20:05 до 20:45. Сирена повторно пролунала о 21:26.
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