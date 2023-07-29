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Росія завдала ракетного удару по Сумах. Постраждав заклад освіти, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суми

Ввечері суботи, 29 липня, російські терористи обстріляли Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

"Російські терористи завдали ракетного удару по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Нагадуємо! Не публікуйте фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - пише ОВА.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Повітряна тривога тривала з 20:05 до 20:45. Сирена повторно пролунала о 21:26.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумах 29 липня пролунав вибух під час тривоги

Автор: Роман Свиридович
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Ну вот, почали вже і Суми кошмарити.
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29.07.2023 22:24 Відповісти
По новинах,так Сумську область кожен день "поливають". Чомусь не пишуть,яка там взагалі гуманітарна ситуація?
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30.07.2023 00:46 Відповісти
Тому не пишуть, що це нікому не цікаво. Щоденні обстріли Сумщини - це тупо статистика і рутина. Головне, щоб у Києві було усе добре
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30.07.2023 08:33 Відповісти
Не пиши того, чего не знаешь.
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30.07.2023 11:18 Відповісти
 
 