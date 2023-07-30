Силы обороны удерживают инициативу на Бахмутском направлении, – Череватый

На Бахмутском направлении ВСУ ведут штурмовые действия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, теснить врага, вести штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю", - отметил он.

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