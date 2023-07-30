РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16300 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 439 3
боевые действия (1952) ВСУ (5125) Череватый Сергей (99)

Силы обороны удерживают инициативу на Бахмутском направлении, – Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

всу

На Бахмутском направлении ВСУ ведут штурмовые действия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, теснить врага, вести штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты усилили штурмовые действия возле Марьинки, это самая горячая точка фронта, - Силы обороны Таврического направления
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верим в ЗСУ!
И помогаем!
Кто сколько может....
показать весь комментарий
30.07.2023 11:58 Ответить
Дякула обіцяв якусь допомогу.
показать весь комментарий
30.07.2023 12:07 Ответить
Господи, бережи та допоможи нашим захисникам
показать весь комментарий
30.07.2023 15:17 Ответить
 
 