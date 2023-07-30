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Сили оборони утримують ініціативу на Бахмутському напрямку, – Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

На Бахмутському напрямку ЗСУ проводять штурмові дії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив  речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Бахмутському напрямі Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, давити на ворога, проводити штурмові дії й метр за метром відвойовують нашу землю", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ ліквідували 35 окупантів, у полон взято 5 росіян, - Череватий

Автор: Марина Макєєва
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30.07.2023 11:58 Відповісти
Дякула обіцяв якусь допомогу.
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30.07.2023 12:07 Відповісти
Господи, бережи та допоможи нашим захисникам
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30.07.2023 15:17 Відповісти
 
 