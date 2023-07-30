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Сили оборони утримують ініціативу на Бахмутському напрямку, – Череватий
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Бахмутському напрямку ЗСУ проводять штурмові дії.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На Бахмутському напрямі Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, давити на ворога, проводити штурмові дії й метр за метром відвойовують нашу землю", - зазначив він.
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