РФ планирует легализовать преступления на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления

Россияне проводят политику интеграции "правового поля" РФ на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно плану Кремля все преступления на ВОТ, совершенные до 30 сентября 2022 года, не будут признаны преступными, если "они были направлены на защиту интересов России или субъектов".

То есть, россияне планируют легализовать мародерство, захват помещений и другие преступления оккупантов", - говорится в сообщении.

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