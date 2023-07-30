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Новости Война в Украине
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РФ планирует легализовать преступления на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,зеки

Россияне проводят политику интеграции "правового поля" РФ на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно плану Кремля все преступления на ВОТ, совершенные до 30 сентября 2022 года, не будут признаны преступными, если "они были направлены на защиту интересов России или субъектов".

То есть, россияне планируют легализовать мародерство, захват помещений и другие преступления оккупантов", - говорится в сообщении.

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Это их дело . Наказаны будут все . Охотники за головами будут работать 100 лет . А может и больше ....
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30.07.2023 13:02 Ответить
Чудо для *****? Ну поскольку лампы Алладина в Кгемле нет, то навеггное лысый кгемлевский гандон потерли, - бывает... АРХ М
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30.07.2023 13:13 Ответить
1оо% дата буде плаваюча в потрібну оркам сторону, головне що ми з цими шматками гуманоїдів зробимо.
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30.07.2023 13:23 Ответить
інтерес росії - це інтерес русскіх

за кожним злочином стоїть інтерес людиноподібної їстоти, бо державні уніформи чи портфелі інтересів не мають
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30.07.2023 15:23 Ответить
Увидел "русского" - убей ...
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30.07.2023 22:48 Ответить
 
 