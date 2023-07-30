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РФ планує легалізувати злочини на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,вязні

Росіяни проводять політику інтеграції "правового поля" РФ на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з планом Кремля усі злочини на ТОТ, які здійснювались до 30 вересня 2022 року, не будуть визнаними злочинними, якщо "вони були спрямовані на захист інтересів Росії чи суб’єктів".

Тобто, росіяни планують легалізувати мародерство, захоплення приміщень й інші злочини окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Криміналітет з РФ масово переїжджає на окуповані території, - Центр нацспротиву

Автор: Наталя Джума
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Это их дело . Наказаны будут все . Охотники за головами будут работать 100 лет . А может и больше ....
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30.07.2023 13:02 Відповісти
Чудо для *****? Ну поскольку лампы Алладина в Кгемле нет, то навеггное лысый кгемлевский гандон потерли, - бывает... АРХ М
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30.07.2023 13:13 Відповісти
1оо% дата буде плаваюча в потрібну оркам сторону, головне що ми з цими шматками гуманоїдів зробимо.
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30.07.2023 13:23 Відповісти
інтерес росії - це інтерес русскіх

за кожним злочином стоїть інтерес людиноподібної їстоти, бо державні уніформи чи портфелі інтересів не мають
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30.07.2023 15:23 Відповісти
Увидел "русского" - убей ...
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30.07.2023 22:48 Відповісти
 
 