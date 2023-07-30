Украина тщательно готовится к возможным массированным ракетным атакам этой зимой, - Верещук
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Правительство предпринимает ряд мер, чтобы подготовить энергосистему и страну в целом к возможным новым массированным ракетным атакам России.
Об этом рассказала вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы готовимся к тому, что противник может обстреливать наши объекты энергетической инфраструктуры, гражданские объекты. Мы понимаем, что будет делать правительство. Сегодня мы обсуждали детали именно с местным самоуправлением, региональными властями – чем нужно еще помочь, чтобы этот отопительный сезон пройти без сбоев", – сказала Верещук.
Она отметила, что в западных областях Украины развернута инфраструктура, которая сможет принять переселенцев в случае такой необходимости.
"Есть развернутая инфраструктура. Мы говорим о более чем 20 тысячах мест (где готовы принять переселенцев в случае необходимости. - Ред.), когда говорим обо всем западе Украины - это и Закарпатье, и Ивано-Франковская, и Львовская, и Тернопольская области. Но сегодня ставили вопрос также об укрытиях: количество и качество таких укрытий. Обсуждали в контексте государственно-строительных норм изменения в документы, которые требуются так, чтобы отнести тот или иной объект к укрытиям гражданской защиты. А также подготовке к оффлайн-занятиям в школе", – рассказала Верещук.
Она отметила, что о большинстве из них советы местного самоуправления на заседании Конгресса местных и региональных властей отчитались, что все готово.
"Но реальность может быть разной, и президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу подготовить укрытия. А, если есть такая потребность, посодействовать, чтобы правительство помогло всем, чем возможно, чтобы укрытие заработало", - отметила Верещук. Она добавила, что в этом контексте о мобильных укрытиях речь не шла.
"О мобильных укрытиях речь не шла. Но знаю, что в Херсонской области это нормально работает. Не знаю, что мешает мэру Киева Владимиру Кличко (обратиться по этому поводу к правительству. - Ред.)", - отметила Верещук.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что войска РФ могут осенью и зимой попытаться повторить террор против украинской энергетики. В свою очередь Украина должна быть готова к этому.
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Хронологія фактів та подій.
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ
через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
https://MYROTVORETS.NEWS/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/