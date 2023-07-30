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обстрел (20073) энергетика (2032) Верещук (470)

Украина тщательно готовится к возможным массированным ракетным атакам этой зимой, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Правительство предпринимает ряд мер, чтобы подготовить энергосистему и страну в целом к возможным новым массированным ракетным атакам России.

Об этом рассказала вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы готовимся к тому, что противник может обстреливать наши объекты энергетической инфраструктуры, гражданские объекты. Мы понимаем, что будет делать правительство. Сегодня мы обсуждали детали именно с местным самоуправлением, региональными властями – чем нужно еще помочь, чтобы этот отопительный сезон пройти без сбоев", – сказала Верещук.

Она отметила, что в западных областях Украины развернута инфраструктура, которая сможет принять переселенцев в случае такой необходимости.

"Есть развернутая инфраструктура. Мы говорим о более чем 20 тысячах мест (где готовы принять переселенцев в случае необходимости. - Ред.), когда говорим обо всем западе Украины - это и Закарпатье, и Ивано-Франковская, и Львовская, и Тернопольская области. Но сегодня ставили вопрос также об укрытиях: количество и качество таких укрытий. Обсуждали в контексте государственно-строительных норм изменения в документы, которые требуются так, чтобы отнести тот или иной объект к укрытиям гражданской защиты. А также подготовке к оффлайн-занятиям в школе", – рассказала Верещук.

Читайте также: Осенью и зимой враг попытается повторить террор против энергетики Украины, - Зеленский

Она отметила, что о большинстве из них советы местного самоуправления на заседании Конгресса местных и региональных властей отчитались, что все готово.

"Но реальность может быть разной, и президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу подготовить укрытия. А, если есть такая потребность, посодействовать, чтобы правительство помогло всем, чем возможно, чтобы укрытие заработало", - отметила Верещук. Она добавила, что в этом контексте о мобильных укрытиях речь не шла.

"О мобильных укрытиях речь не шла. Но знаю, что в Херсонской области это нормально работает. Не знаю, что мешает мэру Киева Владимиру Кличко (обратиться по этому поводу к правительству. - Ред.)", - отметила Верещук.

Читайте также: Власти разрабатывают алгоритм действий по эвакуации населения с территорий вблизи ЗАЭС в случае аварии, - Верещук

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что войска РФ могут осенью и зимой попытаться повторить террор против украинской энергетики. В свою очередь Украина должна быть готова к этому.
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Топ комментарии
+60
Ты тварь тщательно готовилась и к сдаче Украины. ВСЕ ответите за содеянное. ВСЕ. И в Раве-Русской не спрячешься, мразь.
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30.07.2023 20:55
+59
Згинь нечисте.....
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30.07.2023 20:54
+52
Из какой помойки выскочила эта зеленожопая мразь ?
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30.07.2023 20:55
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30.07.2023 21:49 Ответить
Ти вже наготувала зі своїми хазяєвами ,здали весь південь ,десятки тисяч загиблих ,
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30.07.2023 21:18 Ответить
шаттловічка-размінертниця ще ДОСІ не в СІЗО СБУ? за що у СІЗО сидить Червінський?, а ці хвойди тупо відтягують свій кінець РАЗОМ... зебанді вигідна нескінченна війна
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30.07.2023 21:20 Ответить
Я спочатку прочитала "шаттловічка-размінетчиця"
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30.07.2023 21:30 Ответить
Може воно й не далеко від правди?))
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30.07.2023 22:28 Ответить
скоріш за все так воно і є)))
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30.07.2023 23:12 Ответить
..оскільки досить лінивий, намагаюсь писАти менше, аніж можна прочитати
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30.07.2023 22:44 Ответить
Це та,яка казала в 2012 році, що хотіла б Україні такого президента,як ВВХ?
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30.07.2023 21:20 Ответить
Подготовили 20- тысяч мест? Только Днепр с переселенцами из Донбасса сейчас больше миллиона ( даже с учетом выехавших за границу) . Она математику в школе учила, дура ? ( вопрос риторический) . И с чего она взяла , что по западной части Украины ***** не будет бить.
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30.07.2023 21:20 Ответить
они там ******* на голову все , они не понимают что говорят и не понимают сути того что говорят , это актеры е- баного 95 квартала , они говорят ради того что-бы говорить , и так по кругу , каждый из них должен что-то ********* хотябы раз в неделю , иначе зрители забудут , эти рожи не политики и не представители государства , это клоуны и куклы сидящие жопой на кулочке своих кукловодов , им нравится когда их фистят в очко , они за это бабло получают , страной управляет ахметка, беня, юля , и еще парочку феодалов , а это их опричники , не обращайте внимания на эти говорящие и бесполезные головы.
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30.07.2023 21:32 Ответить
Я помню, когда я один раз пришёл с работы и прочитал, что в случае "блэк-аута" будут эвакуировать... Киев!!! Я такой сел и думаю: интересно - куда эвакуировать 3 миллиона людей? В "безопасный" Днепр или Запарожье? В Харьков? И где разместить людей и где их трудоустроить. А что будет с жильём? Но потом прочитал, чья это инициатива - это какой-то там ДСНС-ник. Слава богу, этот сценарий не реализовался
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30.07.2023 21:41 Ответить
На московії Маша Захаркина, а у нас своє - недолуга Верещук.
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30.07.2023 21:28 Ответить
гидко чути
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30.07.2023 21:28 Ответить
Яка бридка та огидна ця курка. Треба ж показати себе корисною ідіоткою та на Кличка щось покудахтати, ось і вилізла зі свого курятника, який на швидкоруч перефарбувала з біло-синього в зелений колір. Почався від зелених етап залякування свого лохторату черговими блекаутами, щоб відволікти увагу від нагальних потреб та неминучому зростання цін на всі товари в зв'язку з прийнятими рішеннями щодо відновлення акцизу на бензин та ДП.
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30.07.2023 21:28 Ответить
украина готовится опять продавать электроэнергию , а народ и при свечке посидит
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30.07.2023 21:29 Ответить
Як не соромно верещук і такій як вона? Невже думають, що нарід повірив у Голобородька і тепер постійно буде вірити їхній брехні? Хто і навіщо розмінував Чончар, Перекоп і всі мінні поля? Чому не підірвали мости? Яке щастя для киян, шо вона не пройшла в мери, що не підробити "зелені" в той час, а то б і Київ був як Маріуполь.
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30.07.2023 21:30 Ответить
Нема ніякого везіння - кияни свідомо прокотили на хрін цю ************ на виборах голови міста.
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30.07.2023 23:02 Ответить
От чего у них так рожи растут?
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30.07.2023 21:34 Ответить
Цинізм зашкалює ! Адже всі притомні люди розуміють, що вони не тільки нічого не зробили для захисту енергосистеми, а навпаки з нетерпінням чекають обстрілів. Щоб максимально наростити експорт е/е, отримати чергову порцію міжнародної допомоги на відновлення приватних енергооб"єктів, а потім ще й вчергове підвищити тарифи типу для відновлення зруйнованого.
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30.07.2023 21:35 Ответить
Один раз лярва вже підготувала рашистам подарунок. Тепер на системи ПРО оком накинула?
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30.07.2023 21:36 Ответить
Ну раз готує Верещук то можна бути спокійним.
Згадався анекдот про ковбоя, каманчів і внутрішній голос...
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30.07.2023 21:39 Ответить
Ця с*ка вже готовалась до вільного проходу руzмразот скрізь перешийок.. достатньо..
Готуйся до трибуналу за зраду!!!
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30.07.2023 21:42 Ответить
Яка не приемна рожа!...
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30.07.2023 21:46 Ответить
яке ж воно огидне.
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30.07.2023 21:54 Ответить
Знову на пунктах незламності піар і косіння бабла буде? І незрозумілі мутні відключення світла.
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30.07.2023 21:57 Ответить
"Україна ретельно готується до можливих масованих ракетних атак цієї зими" - уже всі побачили, як ви до війни приготувались. Не дай боже, шоб так і до зими приготувались
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30.07.2023 21:57 Ответить
Як кажуть, воно найкращій спеціаліст по розмінуванню. На південний напрямок, розміновувати. А А *********** потрібно поселити в Одеському порту. Тоді його обстрілювати не будуть.
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30.07.2023 22:03 Ответить
та ти що манюнька боже, яке воно кончене
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30.07.2023 22:05 Ответить
Зараза підзелена, шуруй на передок для ЗСУ проходи розміновувати. Маєш досвід! І ще д'єрмака з собою прихопи!
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30.07.2023 22:08 Ответить
краще було б почути що "Україна ретельно готує масовані ракетні атаки на рфію цієї зими"
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30.07.2023 22:33 Ответить
Наводчиця.
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30.07.2023 22:39 Ответить
Дорогі небайдужі українці! Я можу тільки так допомогти моєму народові! Розганяйте в інеті усю інфу проти Януковичевських гнид у ЗЕвдладі! Вони як чорт від ладану будуь карючитись - але вони дуже вивчають нашу думку й інфу яка є ПРоти них ! Порохоботи- то невиліковна та обзивалка бо вона солодка для ЗЕ! Але їх карьожіть па-бальшому , кололи вони відбиваються згадауванням пороха ; Але ПОРОХ то наша небайдужість проти ворогів України при владі . то наш ПОРОХ то наші ЗАРЯДИ! Борімося з ними , нищимо їх!
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30.07.2023 22:41 Ответить
ЩЕ РАЗ УСІМ БОТАМ ЄРМАКОПОДОЛЯКІВСЬКОГО БОЛОТА - ПОРОХОБОТИ то не прибічники політика , то заряджені порохом протидії гнидам московським,сухим бойовим порохом відчайдушного розвінчання кремлівсбвої диявольщіни в Україні . Якщо ПОРОХ то знаряддя вбивства ворогів , то чому б нам не стати тими самими носіями того знаряддяу інформаційному просторі?! Єднаємося! борімося! Розвінчуємо гидоту кремлвську та ПРокремліську ! Ждунів та Мародерів типу Рєзнікова, бариг типу синочка свого батечки офіцера Прутіна Єрмака старшого у відставці , Верещучки слуги Медведчука у владі Зеленського, Татарова вбивцю Майданівців ! Не зраджуємо загиблих до страшного прямого вторгнення й зараз , коли влада запустила їх ,прспавши КАКОЙРАЗНІЦЕЙ українців ...
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30.07.2023 22:52 Ответить
Цікаво як? В стані ждунів? Тільки те і чутно, що попередження від Зельоних про гіршу ситуацію, ніж попередньої зими. Напевне ці попередження і є активна підготовка.
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30.07.2023 22:59 Ответить
ЦЕ САБОТАЖ ! разпальцовка у твіті перед самітом НАТО - саботаж! Невигнання Татрова та Єрмака - саботаж! Верещущчки-Безуглі -САБОТАЖ! МАРОДЕР МІНІСТР ОБОРОНИ -САБОТАЖ!Вигнання Пристайка- САБОТАЖ! НЕПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ необхідніх для вступу до ЄС та НАТО - САБОТАЖ! НЕДОПУСК КРИВОНОСА Й ІНШИХ ГЕРОЇВ ГЕНЕРАЛІВ ДО ЗАХИСТУБАТЬКВЩИНИ- САБОТАЖ! ГНОЇННЯ У ТЮРМІ ЧЕРВІНСЬКОГО - САБОТАЖ! ЗАХВАЧЕНИЙІНФОРМАЦІНИЙ ПРОСТІР - САБОТАЖ! НЕВИПУСК ДРОНІВ - САБОТАЖ! ГОЛОСУВАННЯ СЛУГ З ОПЗЖ- САБОТАЖ ! ЗАХОВАНИЙ ВІД ПРАВОСУДДЯ БЄНЯ - САБОТАЖ! ПОЛЬОТІ З ДОГОВОРНЯКАМИ АРАХАМІЇ ДО ФІРТАША- САБОТАЖ! АРАЗАМІЯ В СУДІ ЗАХИЩАЄ АБРАМОВИЧА - САБОТАЖ! ВІДСТОРОНЕНИЙ ЛЕРОС ВІД ЗАСІДАНЬ ВП- САБОТАЖ! НЕЗАКРИТІ СПРАВИ ФЕДИНИ ТА ЗВІРОБІЙ ТА ТАНІ ЧОРНООЛ- САБОТАЖ! можна продовжквати- можехто сь це зробить за мене , більш обізнаний- НАЗИВАЄМ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ
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30.07.2023 23:14 Ответить
Верещучка - занадто сильний блювотний засіб для більшості українців. Редактори цензора, не зловживайте його застосуванням!
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30.07.2023 23:00 Ответить
Ага. Знов дороги "ремонтують" по всій Україні.
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30.07.2023 23:00 Ответить
Як що Верещучка і сюди влізла-світла точно не буде.Де попрацювала Ве-там повна ж..па.Я ще не забув про гумконвої на окуповані території.Тоді непогано орків підкормили.
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30.07.2023 23:03 Ответить
Та дайте вже тiй вереЩучцi ту сельоТку.
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30.07.2023 23:06 Ответить
*****
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31.07.2023 00:15 Ответить
Вона "прославилась" розмінуванням Чонгару, то хай іде тепер і розміновує всю Україну
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31.07.2023 00:23 Ответить
ракетні атаки гарантовано будуть, бо вони є і ПРЯМО ЗАРАЗ. Єдиний плюс в тому, що вони не будуть такими масовими, як рік назад, бо тоді мосКАЛі мали величезний запас ракет, а тепер як не крути, але ракет поменшало і виробляти сотні ракет в місяць мосКАЛі на даний момент НЕ ЗДАТНІ!
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31.07.2023 00:28 Ответить
ЯК РОЗМІНОВУВАЛИ ЧОНГАР ДЛЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО НАСТУПУ ФАШИСТСЬКОЇ МОСКОВЩИНИ НА УКРАЇНУ

Хронологія фактів та подій.

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.

23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
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31.07.2023 00:29 Ответить
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.

https://MYROTVORETS.NEWS/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/
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31.07.2023 00:33 Ответить
Давно не було чути цієї верещачки!
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31.07.2023 08:05 Ответить
Зелених парасольок закупили.
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31.07.2023 08:26 Ответить
чувирло
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31.07.2023 08:42 Ответить
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