Украина тщательно готовится к возможным массированным ракетным атакам этой зимой, - Верещук

Правительство предпринимает ряд мер, чтобы подготовить энергосистему и страну в целом к возможным новым массированным ракетным атакам России.

Об этом рассказала вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы готовимся к тому, что противник может обстреливать наши объекты энергетической инфраструктуры, гражданские объекты. Мы понимаем, что будет делать правительство. Сегодня мы обсуждали детали именно с местным самоуправлением, региональными властями – чем нужно еще помочь, чтобы этот отопительный сезон пройти без сбоев", – сказала Верещук.

Она отметила, что в западных областях Украины развернута инфраструктура, которая сможет принять переселенцев в случае такой необходимости.

"Есть развернутая инфраструктура. Мы говорим о более чем 20 тысячах мест (где готовы принять переселенцев в случае необходимости. - Ред.), когда говорим обо всем западе Украины - это и Закарпатье, и Ивано-Франковская, и Львовская, и Тернопольская области. Но сегодня ставили вопрос также об укрытиях: количество и качество таких укрытий. Обсуждали в контексте государственно-строительных норм изменения в документы, которые требуются так, чтобы отнести тот или иной объект к укрытиям гражданской защиты. А также подготовке к оффлайн-занятиям в школе", – рассказала Верещук.

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Она отметила, что о большинстве из них советы местного самоуправления на заседании Конгресса местных и региональных властей отчитались, что все готово.

"Но реальность может быть разной, и президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу подготовить укрытия. А, если есть такая потребность, посодействовать, чтобы правительство помогло всем, чем возможно, чтобы укрытие заработало", - отметила Верещук. Она добавила, что в этом контексте о мобильных укрытиях речь не шла.

"О мобильных укрытиях речь не шла. Но знаю, что в Херсонской области это нормально работает. Не знаю, что мешает мэру Киева Владимиру Кличко (обратиться по этому поводу к правительству. - Ред.)", - отметила Верещук.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что войска РФ могут осенью и зимой попытаться повторить террор против украинской энергетики. В свою очередь Украина должна быть готова к этому.