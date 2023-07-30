Україна ретельно готується до можливих масованих ракетних атак цієї зими, - Верещук

Уряд вживає низку заходів, щоб підготувати енергосистему та країну загалом до можливих нових масованих ракетних атак Росії.

Про це розповіла віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми готуємося до того, що противник може обстрілювати наші об’єкти енергетичної інфраструктури, цивільні об’єкти. Отже, ми розуміємо, що буде робити уряд. Сьогодні ми обговорювали деталі саме з місцевим самоврядуванням, регіональними владами - чим потрібно ще допомогти, аби цей опалювальний сезон пройти без збоїв", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що наразі у західних областях України розгорнуто інфраструктуру, яка зможе прийняти переселенців у разі такої потреби.

"Є розгорнута інфраструктура. Ми говоримо про понад 20 тисяч місць (де готові прийняти переселенців в разі потреби. - Ред.) , коли кажемо про весь захід України - це і Закарпаття, і Івано-Франківщина, і Львівщина, і Тернопільщина. Але сьогодні ставили питання також про укриття: кількість і якість таких укриттів. Обговорювали в контексті державно-будівельних норм зміни до документів, які вимагаються так, щоб зарахувати той чи інший об’єкт до укриттів цивільного захисту. А також підготовці до офлайн занять у школі", - розповіла Верещук.

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Вона наголосила, що про більшість з них ради місцевого самоврядування на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад прозвітували, що все готово.

"Але реальність може бути різною, і президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання підготувати укриття. А, якщо є така потреба, посприяти, щоб уряд допоміг всім, чим можливо, щоб укриття запрацювало", - зауважила Верещук. Вона додала, що у цьому контексті про мобільні укриття не йшлося.

"Про мобільні укриття не йшлося. Але знаю, що на Херсонщині це нормально працює. Не знаю, що заважає меру Києва Володимиру Кличку (звернутися до уряду з цього приводу до уряду. - ред.)", - зазначила Верещук.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що війська РФ можуть восени і взимку спробувати повторити терор проти української енергетики. Своєю чергою Україна має бути готова до цього.