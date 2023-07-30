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Україна ретельно готується до можливих масованих ракетних атак цієї зими, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Уряд вживає низку заходів, щоб підготувати енергосистему та країну загалом до можливих нових масованих ракетних атак Росії.

Про це розповіла віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

"Ми готуємося до того, що противник може обстрілювати наші об’єкти енергетичної інфраструктури, цивільні об’єкти. Отже, ми розуміємо, що буде робити уряд. Сьогодні ми обговорювали деталі саме з місцевим самоврядуванням, регіональними владами - чим потрібно ще допомогти, аби цей опалювальний сезон пройти без збоїв", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що наразі у західних областях України розгорнуто інфраструктуру, яка зможе прийняти переселенців у разі такої потреби.

"Є розгорнута інфраструктура. Ми говоримо про понад 20 тисяч місць (де готові прийняти переселенців в разі потреби. - Ред.) , коли кажемо про весь захід України - це і Закарпаття, і Івано-Франківщина, і Львівщина, і Тернопільщина. Але сьогодні ставили питання також про укриття: кількість і якість таких укриттів. Обговорювали в контексті державно-будівельних норм зміни до документів, які вимагаються так, щоб зарахувати той чи інший об’єкт до укриттів цивільного захисту. А також підготовці до офлайн занять у школі", - розповіла Верещук.

Також читайте: "Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж, - Шмигаль

Вона наголосила, що про більшість з них ради місцевого самоврядування на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад прозвітували, що все готово.

"Але реальність може бути різною, і президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання підготувати укриття. А, якщо є така потреба, посприяти, щоб уряд допоміг всім, чим можливо, щоб укриття запрацювало", - зауважила Верещук. Вона додала, що у цьому контексті про мобільні укриття не йшлося.

"Про мобільні укриття не йшлося. Але знаю, що на Херсонщині це нормально працює. Не знаю, що заважає меру Києва Володимиру Кличку (звернутися до уряду з цього приводу до уряду. - ред.)", - зазначила Верещук. 

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що війська РФ можуть восени і взимку спробувати повторити терор проти української енергетики. Своєю чергою Україна має бути готова до цього.
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Топ коментарі
+60
Ты тварь тщательно готовилась и к сдаче Украины. ВСЕ ответите за содеянное. ВСЕ. И в Раве-Русской не спрячешься, мразь.
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30.07.2023 20:55
+59
Згинь нечисте.....
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30.07.2023 20:54
+52
Из какой помойки выскочила эта зеленожопая мразь ?
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30.07.2023 20:55
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30.07.2023 21:49 Відповісти
Ти вже наготувала зі своїми хазяєвами ,здали весь південь ,десятки тисяч загиблих ,
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30.07.2023 21:18 Відповісти
шаттловічка-размінертниця ще ДОСІ не в СІЗО СБУ? за що у СІЗО сидить Червінський?, а ці хвойди тупо відтягують свій кінець РАЗОМ... зебанді вигідна нескінченна війна
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30.07.2023 21:20 Відповісти
Я спочатку прочитала "шаттловічка-размінетчиця"
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30.07.2023 21:30 Відповісти
Може воно й не далеко від правди?))
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30.07.2023 22:28 Відповісти
скоріш за все так воно і є)))
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30.07.2023 23:12 Відповісти
..оскільки досить лінивий, намагаюсь писАти менше, аніж можна прочитати
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30.07.2023 22:44 Відповісти
Це та,яка казала в 2012 році, що хотіла б Україні такого президента,як ВВХ?
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30.07.2023 21:20 Відповісти
Подготовили 20- тысяч мест? Только Днепр с переселенцами из Донбасса сейчас больше миллиона ( даже с учетом выехавших за границу) . Она математику в школе учила, дура ? ( вопрос риторический) . И с чего она взяла , что по западной части Украины ***** не будет бить.
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30.07.2023 21:20 Відповісти
они там ******* на голову все , они не понимают что говорят и не понимают сути того что говорят , это актеры е- баного 95 квартала , они говорят ради того что-бы говорить , и так по кругу , каждый из них должен что-то ********* хотябы раз в неделю , иначе зрители забудут , эти рожи не политики и не представители государства , это клоуны и куклы сидящие жопой на кулочке своих кукловодов , им нравится когда их фистят в очко , они за это бабло получают , страной управляет ахметка, беня, юля , и еще парочку феодалов , а это их опричники , не обращайте внимания на эти говорящие и бесполезные головы.
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30.07.2023 21:32 Відповісти
Я помню, когда я один раз пришёл с работы и прочитал, что в случае "блэк-аута" будут эвакуировать... Киев!!! Я такой сел и думаю: интересно - куда эвакуировать 3 миллиона людей? В "безопасный" Днепр или Запарожье? В Харьков? И где разместить людей и где их трудоустроить. А что будет с жильём? Но потом прочитал, чья это инициатива - это какой-то там ДСНС-ник. Слава богу, этот сценарий не реализовался
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30.07.2023 21:41 Відповісти
На московії Маша Захаркина, а у нас своє - недолуга Верещук.
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30.07.2023 21:28 Відповісти
гидко чути
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30.07.2023 21:28 Відповісти
Яка бридка та огидна ця курка. Треба ж показати себе корисною ідіоткою та на Кличка щось покудахтати, ось і вилізла зі свого курятника, який на швидкоруч перефарбувала з біло-синього в зелений колір. Почався від зелених етап залякування свого лохторату черговими блекаутами, щоб відволікти увагу від нагальних потреб та неминучому зростання цін на всі товари в зв'язку з прийнятими рішеннями щодо відновлення акцизу на бензин та ДП.
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30.07.2023 21:28 Відповісти
украина готовится опять продавать электроэнергию , а народ и при свечке посидит
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30.07.2023 21:29 Відповісти
Як не соромно верещук і такій як вона? Невже думають, що нарід повірив у Голобородька і тепер постійно буде вірити їхній брехні? Хто і навіщо розмінував Чончар, Перекоп і всі мінні поля? Чому не підірвали мости? Яке щастя для киян, шо вона не пройшла в мери, що не підробити "зелені" в той час, а то б і Київ був як Маріуполь.
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30.07.2023 21:30 Відповісти
Нема ніякого везіння - кияни свідомо прокотили на хрін цю ************ на виборах голови міста.
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30.07.2023 23:02 Відповісти
От чего у них так рожи растут?
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30.07.2023 21:34 Відповісти
Цинізм зашкалює ! Адже всі притомні люди розуміють, що вони не тільки нічого не зробили для захисту енергосистеми, а навпаки з нетерпінням чекають обстрілів. Щоб максимально наростити експорт е/е, отримати чергову порцію міжнародної допомоги на відновлення приватних енергооб"єктів, а потім ще й вчергове підвищити тарифи типу для відновлення зруйнованого.
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30.07.2023 21:35 Відповісти
Один раз лярва вже підготувала рашистам подарунок. Тепер на системи ПРО оком накинула?
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30.07.2023 21:36 Відповісти
Ну раз готує Верещук то можна бути спокійним.
Згадався анекдот про ковбоя, каманчів і внутрішній голос...
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30.07.2023 21:39 Відповісти
Ця с*ка вже готовалась до вільного проходу руzмразот скрізь перешийок.. достатньо..
Готуйся до трибуналу за зраду!!!
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30.07.2023 21:42 Відповісти
Яка не приемна рожа!...
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30.07.2023 21:46 Відповісти
яке ж воно огидне.
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30.07.2023 21:54 Відповісти
Знову на пунктах незламності піар і косіння бабла буде? І незрозумілі мутні відключення світла.
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30.07.2023 21:57 Відповісти
"Україна ретельно готується до можливих масованих ракетних атак цієї зими" - уже всі побачили, як ви до війни приготувались. Не дай боже, шоб так і до зими приготувались
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30.07.2023 21:57 Відповісти
Як кажуть, воно найкращій спеціаліст по розмінуванню. На південний напрямок, розміновувати. А А *********** потрібно поселити в Одеському порту. Тоді його обстрілювати не будуть.
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30.07.2023 22:03 Відповісти
та ти що манюнька боже, яке воно кончене
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30.07.2023 22:05 Відповісти
Зараза підзелена, шуруй на передок для ЗСУ проходи розміновувати. Маєш досвід! І ще д'єрмака з собою прихопи!
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30.07.2023 22:08 Відповісти
краще було б почути що "Україна ретельно готує масовані ракетні атаки на рфію цієї зими"
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30.07.2023 22:33 Відповісти
Наводчиця.
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30.07.2023 22:39 Відповісти
Дорогі небайдужі українці! Я можу тільки так допомогти моєму народові! Розганяйте в інеті усю інфу проти Януковичевських гнид у ЗЕвдладі! Вони як чорт від ладану будуь карючитись - але вони дуже вивчають нашу думку й інфу яка є ПРоти них ! Порохоботи- то невиліковна та обзивалка бо вона солодка для ЗЕ! Але їх карьожіть па-бальшому , кололи вони відбиваються згадауванням пороха ; Але ПОРОХ то наша небайдужість проти ворогів України при владі . то наш ПОРОХ то наші ЗАРЯДИ! Борімося з ними , нищимо їх!
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30.07.2023 22:41 Відповісти
ЩЕ РАЗ УСІМ БОТАМ ЄРМАКОПОДОЛЯКІВСЬКОГО БОЛОТА - ПОРОХОБОТИ то не прибічники політика , то заряджені порохом протидії гнидам московським,сухим бойовим порохом відчайдушного розвінчання кремлівсбвої диявольщіни в Україні . Якщо ПОРОХ то знаряддя вбивства ворогів , то чому б нам не стати тими самими носіями того знаряддяу інформаційному просторі?! Єднаємося! борімося! Розвінчуємо гидоту кремлвську та ПРокремліську ! Ждунів та Мародерів типу Рєзнікова, бариг типу синочка свого батечки офіцера Прутіна Єрмака старшого у відставці , Верещучки слуги Медведчука у владі Зеленського, Татарова вбивцю Майданівців ! Не зраджуємо загиблих до страшного прямого вторгнення й зараз , коли влада запустила їх ,прспавши КАКОЙРАЗНІЦЕЙ українців ...
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30.07.2023 22:52 Відповісти
Цікаво як? В стані ждунів? Тільки те і чутно, що попередження від Зельоних про гіршу ситуацію, ніж попередньої зими. Напевне ці попередження і є активна підготовка.
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30.07.2023 22:59 Відповісти
ЦЕ САБОТАЖ ! разпальцовка у твіті перед самітом НАТО - саботаж! Невигнання Татрова та Єрмака - саботаж! Верещущчки-Безуглі -САБОТАЖ! МАРОДЕР МІНІСТР ОБОРОНИ -САБОТАЖ!Вигнання Пристайка- САБОТАЖ! НЕПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ необхідніх для вступу до ЄС та НАТО - САБОТАЖ! НЕДОПУСК КРИВОНОСА Й ІНШИХ ГЕРОЇВ ГЕНЕРАЛІВ ДО ЗАХИСТУБАТЬКВЩИНИ- САБОТАЖ! ГНОЇННЯ У ТЮРМІ ЧЕРВІНСЬКОГО - САБОТАЖ! ЗАХВАЧЕНИЙІНФОРМАЦІНИЙ ПРОСТІР - САБОТАЖ! НЕВИПУСК ДРОНІВ - САБОТАЖ! ГОЛОСУВАННЯ СЛУГ З ОПЗЖ- САБОТАЖ ! ЗАХОВАНИЙ ВІД ПРАВОСУДДЯ БЄНЯ - САБОТАЖ! ПОЛЬОТІ З ДОГОВОРНЯКАМИ АРАХАМІЇ ДО ФІРТАША- САБОТАЖ! АРАЗАМІЯ В СУДІ ЗАХИЩАЄ АБРАМОВИЧА - САБОТАЖ! ВІДСТОРОНЕНИЙ ЛЕРОС ВІД ЗАСІДАНЬ ВП- САБОТАЖ! НЕЗАКРИТІ СПРАВИ ФЕДИНИ ТА ЗВІРОБІЙ ТА ТАНІ ЧОРНООЛ- САБОТАЖ! можна продовжквати- можехто сь це зробить за мене , більш обізнаний- НАЗИВАЄМ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ
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30.07.2023 23:14 Відповісти
Верещучка - занадто сильний блювотний засіб для більшості українців. Редактори цензора, не зловживайте його застосуванням!
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30.07.2023 23:00 Відповісти
Ага. Знов дороги "ремонтують" по всій Україні.
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30.07.2023 23:00 Відповісти
Як що Верещучка і сюди влізла-світла точно не буде.Де попрацювала Ве-там повна ж..па.Я ще не забув про гумконвої на окуповані території.Тоді непогано орків підкормили.
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30.07.2023 23:03 Відповісти
Та дайте вже тiй вереЩучцi ту сельоТку.
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30.07.2023 23:06 Відповісти
*****
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31.07.2023 00:15 Відповісти
Вона "прославилась" розмінуванням Чонгару, то хай іде тепер і розміновує всю Україну
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31.07.2023 00:23 Відповісти
ракетні атаки гарантовано будуть, бо вони є і ПРЯМО ЗАРАЗ. Єдиний плюс в тому, що вони не будуть такими масовими, як рік назад, бо тоді мосКАЛі мали величезний запас ракет, а тепер як не крути, але ракет поменшало і виробляти сотні ракет в місяць мосКАЛі на даний момент НЕ ЗДАТНІ!
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31.07.2023 00:28 Відповісти
ЯК РОЗМІНОВУВАЛИ ЧОНГАР ДЛЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО НАСТУПУ ФАШИСТСЬКОЇ МОСКОВЩИНИ НА УКРАЇНУ

Хронологія фактів та подій.

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.

23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
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31.07.2023 00:29 Відповісти
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.

https://MYROTVORETS.NEWS/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/
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31.07.2023 00:33 Відповісти
Давно не було чути цієї верещачки!
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31.07.2023 08:05 Відповісти
Зелених парасольок закупили.
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31.07.2023 08:26 Відповісти
чувирло
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31.07.2023 08:42 Відповісти
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