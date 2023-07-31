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Почти 90% подстанций, которые повредили россияне, удалось восстановить, - Кудрицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика,електроенергія

56 трансформаторных подстанций, поврежденных в результате российских обстрелов, удалось восстановить. Еще 7 – в работе.

Об этом глава правления компании Владимир Кудрицкий заявил на Конгрессе местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о статусе восстановления подстанций, основной элемент – это трансформаторы, 56 единиц восстановлены. Нам осталось 7 до начала отопительного сезона", – говорится в сообщении.

По его словам, это позволит в каждом регионе не просто покрыть сеть потребления электроэнергии, но и добиться "золотого стандарта", когда потребители не заметят никаких отключений в сети воздушных линий передачи электроэнергии.

"На этом мы останавливаться не собираемся. Мы ведь понимаем, что будут атаки. Соответственно еще 20 единиц трансформаторного оборудования должны быть установлены до конца года как запас прочности", - добавил Кудрицкий.

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В то же время, он отметил, что среди основных рисков в энергосистеме остаются угроза обстрелов и недостаточная генерация электроэнергии.

"Нам нужны будут все энергоблоки, которые есть в системе. Даже те старые электростанции, которые не использовались в прошлые периоды, нам нужны будут в работе этой зимой", - убежден Кудрицкий.

Он отметил, что с начала войны 250 ракет и дронов попали и повлекли повреждение многих подстанций.

"Мы ожидаем, что подстанции, как наши, так и при электростанциях, будут атакованы шахедами, а машинные залы, где происходит генерация электроэнергии, скорее всего, будут атакованы ракетами", - отметил Кудрицкий.
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Топ комментарии
+5
Реально смішно читати "холівари" між прихильниками доступності інформації від влади і параноїками, які вважають, що орки для наведення ракет по енергосистемі беруть інфу з відкритих джерел. Більше половини нашої енергосистеми належить проросійському олігарху ахметці , міністр енергетики його ставленик та орки краще за нашу владу знають стан української енергосистеми та куди треба бити.
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31.07.2023 11:43
+2
Відновили? Свинособакам можна вже гатити? От підари зелені,нічого від них не приховаєш..
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31.07.2023 11:05
+2
Я тоже угараю с этих срачей)) Написали общую фразу - отремонтировали 56 подстанций - вопрос - где речь про координаты? ГШ РФ знает про наши подстанции больше, чем 99% читателей этого форума - после обстрелов они сами выкладывали карту Украины с энергообъектами и куда попало/не попало
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31.07.2023 11:57
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Відновили? Свинособакам можна вже гатити? От підари зелені,нічого від них не приховаєш..
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31.07.2023 11:05 Ответить
кацапи тепер знатимуть куди знову стріляти, але почекають поки відновлять, щоб часу не було знову відремонтувати
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31.07.2023 11:08 Ответить
а так вони стріляли навмання, тому і майже вирубили нашу енергетичну систему?
боти, на шо розроховуєте, коли пишете таку маячню?
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31.07.2023 11:11 Ответить
бот у тебе в глові. координати їм хтось здавав, але ж не знали правильні чи ні, а тепер знають точно.
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31.07.2023 11:22 Ответить
Вы статью читали? Где речь про координаты? Вы в крайности тоже не впадайте. А то, что отремонтировали - это и так понятно, иначе сидели бы мы до сих пор без электричества. Вся наша энергосистема есть у них на карте, так как до 2015-го это была единая энергосистема с рашей
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31.07.2023 11:54 Ответить
Реально смішно читати "холівари" між прихильниками доступності інформації від влади і параноїками, які вважають, що орки для наведення ракет по енергосистемі беруть інфу з відкритих джерел. Більше половини нашої енергосистеми належить проросійському олігарху ахметці , міністр енергетики його ставленик та орки краще за нашу владу знають стан української енергосистеми та куди треба бити.
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31.07.2023 11:43 Ответить
Я тоже угараю с этих срачей)) Написали общую фразу - отремонтировали 56 подстанций - вопрос - где речь про координаты? ГШ РФ знает про наши подстанции больше, чем 99% читателей этого форума - после обстрелов они сами выкладывали карту Украины с энергообъектами и куда попало/не попало
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31.07.2023 11:57 Ответить
Уже не говоря про то, что на захваченной ЗАЭС есть вся энергосеть Украины, вся документация
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31.07.2023 12:02 Ответить
З України виїхали мільйрони людей. На зруйнованих теріторіях, світла взагалі нема. Так, що нам не вистачає світла?! БРЕХУНИ! Всю енергосистему мають відновлювати олігархи, тому, що вони власники обленерго! Не можете впоратися з енергетикою, не можете захистити людей від обстрілів, не можете повернути захоплені території! Чого ви рвалися до влади?! Йдіть геть!
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31.07.2023 13:02 Ответить
 
 