Август может быть самым сложным для энергосистемы Украины, - "Укрэнерго"

Из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков прогнозируется, что август будет наиболее сложным для энергосистемы Украины.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонты некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления. Компенсировать их можно будет частично благодаря импорту электроэнергии из Европы, а также экономному использованию электроэнергии потребителями. В настоящее время ограничение потребления не прогнозируется", – говорится в сообщении.

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