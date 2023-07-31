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Август может быть самым сложным для энергосистемы Украины, - "Укрэнерго"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков прогнозируется, что август будет наиболее сложным для энергосистемы Украины.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонты некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления. Компенсировать их можно будет частично благодаря импорту электроэнергии из Европы, а также экономному использованию электроэнергии потребителями. В настоящее время ограничение потребления не прогнозируется", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Onufri Zagloba
показать весь комментарий31.07.2023 12:43
+6 Oleg Iskra 14887c2d
показать весь комментарий31.07.2023 12:56
+6 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий31.07.2023 13:06
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Пожалуйста, подождите...
До речі! А що там з запасами вугілля на ТЕС? Десь бачив інформацію, що всього 12% від потреби є... Без них важкувато буде регулювати генерацію...
Так і будемо жити постійно в повному лайні завдяки цієй сволоті.
Думай. Тє
Мабуть гетьманцев підказав... Той таку схему під рро організував...
На сьогоднішній момент діями Держаудитслужби повністю заблокована закупівля для ЗСУ паливно-мастильних матеріалів.
Поздоровляємо Зеленського\Шмигаля з вдалою акцією саботажу.
От мені ну дуже цікаво. З країни виїхало по різним оцінкам десь в районі 10 мільйонів людей. Величезна кількість промислових об'єктів зі сходу та півдня України більше не споживають електроенергію. От питаннячко: а яким це дивним чином нам всього вистачало з головою до війни? А зараз, враховуючи втрату як мінімум третини споживачів, "раптом" стало не вистачати на нагрів бойлером води, електроплити та кондиціонування звичайних людей - хоча всі знають, що основний споживач електроенергії в Україні це старі енергонеефективні підприємства олігархату?
а як же зЕмараторій на підняття ?
А далі осінь буде найскладнішою, потім найскладнішою буде зима...
Кароч, до натяків щодо побільших грошенят "ставимося з розумінням".
Треба«гуманітарні»генератори продать,а потім тариф піднять.