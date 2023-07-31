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Август может быть самым сложным для энергосистемы Украины, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

енергетика,електроенергія,електрика

Из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков прогнозируется, что август будет наиболее сложным для энергосистемы Украины.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонты некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления. Компенсировать их можно будет частично благодаря импорту электроэнергии из Европы, а также экономному использованию электроэнергии потребителями. В настоящее время ограничение потребления не прогнозируется", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+8
Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. ‎03.‎06.‎2023 07.‎07.‎2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %. Дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні - добре продуманий акт економічного і технічного саботажу.
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31.07.2023 12:43
+6
В червні казали, що найскладнішим буде липень через ремонти та пік використання кондиціонерів, а зараз вже серпень буде найскладнішим вже просто через ремонти. Скажіть який ідіот буде починати ремонт нових об"єктів не відремонтувавши попередні ? І всі ці заяви про дефіцит звучать на фоні новини відновлення експорту . А тим часом відключення вже фактично відбуваються під виглядом аварій на лінії або проведенням планових робіт, по кілька годин в день в різних населених пунктах.
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31.07.2023 12:56
+6
А потім найскладнішим буде вересень. А потім - жовтень. І так далі, що не місяць - то "найскладніший". Але не зважаючи на "дефіцит", ми будемо експортувати електроенергію в європу.

От мені ну дуже цікаво. З країни виїхало по різним оцінкам десь в районі 10 мільйонів людей. Величезна кількість промислових об'єктів зі сходу та півдня України більше не споживають електроенергію. От питаннячко: а яким це дивним чином нам всього вистачало з головою до війни? А зараз, враховуючи втрату як мінімум третини споживачів, "раптом" стало не вистачати на нагрів бойлером води, електроплити та кондиціонування звичайних людей - хоча всі знають, що основний споживач електроенергії в Україні це старі енергонеефективні підприємства олігархату?
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31.07.2023 13:06
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Головне - встигнути до осінньо-зимового періоду все налагодити.
До речі! А що там з запасами вугілля на ТЕС? Десь бачив інформацію, що всього 12% від потреби є... Без них важкувато буде регулювати генерацію...
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31.07.2023 12:43 Ответить
Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. ‎03.‎06.‎2023 07.‎07.‎2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %. Дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні - добре продуманий акт економічного і технічного саботажу.
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31.07.2023 12:43 Ответить
Згоден на 100 відсотків! у цих мразот то осінь 2022 сама важка, потім ні- сама важка зима 2022-2023, потім знов ні- важко влітку 2023, а після цього знов буде- сама важка осінь, а потім зима 2023-2024, і так постійно по колу. Бо брехати, разворовувати та робити все, щоб Україна була в опі (зраджувати країну постійно) - це сутність зеленого кодла злодіїв та зрадників.

Так і будемо жити постійно в повному лайні завдяки цієй сволоті.

Думай. Тє
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31.07.2023 12:58 Ответить
ні--такібудем!,),
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31.07.2023 13:27 Ответить
то вони експортують, то імпортують електроенергію
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31.07.2023 12:43 Ответить
Дуже схоже на намагання допомогти розпродати генераторів, що їх встигли завезти, коли вони вже були не потрібні. Зараз взялися вимикати без зрозумілих причин та без графіку електрику невеликими ланцюжками, зате регулярно із збільшенням кола споживачів. Зворотній звізок із постачальнником (обленерго) вимкнули. Щодо аварійності повідомлення вимкнули також.

Мабуть гетьманцев підказав... Той таку схему під рро організував...
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31.07.2023 12:43 Ответить
В листопаді 2022 Кабінет міністрів звільнив Геннадія Пліса з посади голови Державної аудиторської служби України. Новим очільником служби призначили Аллу Басалаєву. яка до цього працювала суддею Дарницького райсуду міста Києва та була членкиню ЦВК.

На сьогоднішній момент діями Держаудитслужби повністю заблокована закупівля для ЗСУ паливно-мастильних матеріалів.

Поздоровляємо Зеленського\Шмигаля з вдалою акцією саботажу.
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31.07.2023 12:44 Ответить
Суддю, ще й Дарницького району...керівником аудитслужби??
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31.07.2023 12:59 Ответить
А уля, свої люди.
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31.07.2023 13:36 Ответить
В червні казали, що найскладнішим буде липень через ремонти та пік використання кондиціонерів, а зараз вже серпень буде найскладнішим вже просто через ремонти. Скажіть який ідіот буде починати ремонт нових об"єктів не відремонтувавши попередні ? І всі ці заяви про дефіцит звучать на фоні новини відновлення експорту . А тим часом відключення вже фактично відбуваються під виглядом аварій на лінії або проведенням планових робіт, по кілька годин в день в різних населених пунктах.
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31.07.2023 12:56 Ответить
А потім найскладнішим буде вересень. А потім - жовтень. І так далі, що не місяць - то "найскладніший". Але не зважаючи на "дефіцит", ми будемо експортувати електроенергію в європу.

От мені ну дуже цікаво. З країни виїхало по різним оцінкам десь в районі 10 мільйонів людей. Величезна кількість промислових об'єктів зі сходу та півдня України більше не споживають електроенергію. От питаннячко: а яким це дивним чином нам всього вистачало з головою до війни? А зараз, враховуючи втрату як мінімум третини споживачів, "раптом" стало не вистачати на нагрів бойлером води, електроплити та кондиціонування звичайних людей - хоча всі знають, що основний споживач електроенергії в Україні це старі енергонеефективні підприємства олігархату?
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31.07.2023 13:06 Ответить
"Серпень може бути найскладнішим" - за який період?
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31.07.2023 13:08 Ответить
це натяк що знову треба вартість підняти ??
а як же зЕмараторій на підняття ?
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31.07.2023 13:19 Ответить
Мародерий уже не актуален. Царь дал слово, потом забрал слово - прохиндей, что с него взять.
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31.07.2023 14:59 Ответить
для зелених мародерів енергетика не начасі,є набагато важливіші справи,бюджет не дороскраденний,міські ради крупних міст не узурповані,Байдена не вдається н@їб@ти...не до енергетики зараз."слуги єрмака" завжди діяли за принципом :якось буде,ще до повномаштабки.
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31.07.2023 13:23 Ответить
може кучма родить ахметова и ворона пописять на ветке
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31.07.2023 14:07 Ответить
Серпень може бути найскладнішим
А далі осінь буде найскладнішою, потім найскладнішою буде зима...
Кароч, до натяків щодо побільших грошенят "ставимося з розумінням".
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31.07.2023 14:08 Ответить
Пургу гонять,то у нас все добре,то у нас катастрофа
Треба«гуманітарні»генератори продать,а потім тариф піднять.
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31.07.2023 14:39 Ответить
Просто неуй було вибирати в прези брехло. Воно на нас відірветься, а на кацапів спише. Зручно. Особливо якщо ці покидьки в змові.
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31.07.2023 18:16 Ответить
 
 