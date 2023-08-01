Россия должна вернуть украинских детей, - Госдепартамент США

Правительство США настаивает, что Россия должна прекратить принудительный вывоз с оккупированных территорий Украины граждан, включая детей, и вернуть всех домой.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одним из самых ужасных инцидентов, которые мы видели в этой войне, является депортация украинских гражданских в Россию, включая лиц, насильно разлученных с их семьями", - сказал представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать признание властей РФ в вывозе более 700 тысяч украинских детей.

Миллер объяснил, что этот фактор был одним из ключевых при определении позиции правительства США относительно совершения Россией преступлений против человечности.

"Мы продолжаем призывать Россию прекратить эти жестокие действия и вернуть украинских детей", – подчеркнул официальный представитель администрации США.

Кроме того, он подтвердил, что США поддерживают ответственность за эти преступления.

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Напоминаем, уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова в своем докладе признала, что Россия вывезла на свою территорию около 4,8 миллионов жителей Украины. Из них более 700 тысяч – дети.