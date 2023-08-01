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Россия должна вернуть украинских детей, - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Правительство США настаивает, что Россия должна прекратить принудительный вывоз с оккупированных территорий Украины граждан, включая детей, и вернуть всех домой.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одним из самых ужасных инцидентов, которые мы видели в этой войне, является депортация украинских гражданских в Россию, включая лиц, насильно разлученных с их семьями", - сказал представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать признание властей РФ в вывозе более 700 тысяч украинских детей.

Миллер объяснил, что этот фактор был одним из ключевых при определении позиции правительства США относительно совершения Россией преступлений против человечности.

"Мы продолжаем призывать Россию прекратить эти жестокие действия и вернуть украинских детей", – подчеркнул официальный представитель администрации США.

Кроме того, он подтвердил, что США поддерживают ответственность за эти преступления.

Смотрите: Мы не похищали украинских детей, а вывозили детские дома из-под ударов артиллерии, - Путин. ВИДЕО

Напоминаем, уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова в своем докладе признала, что Россия вывезла на свою территорию около 4,8 миллионов жителей Украины. Из них более 700 тысяч – дети.
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Топ комментарии
+7
Визнайте рашку країною спонсором-тероризму.
Викрадення дітей - це тероризм, чи не тероризм, Блінкен, де ти є?
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01.08.2023 01:51
+4
Ну, якщо держдеп просить то фсьо, завтра каци всіх віддадуть.
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01.08.2023 01:51
+4
Ординці паскуди, як і їхні пращури викрадають наших дітей,жінок,чоловіків! Тягнуть їх у свої мухосранськи, поневолюють вільний народ! Людоїди, немає вам прощення! Всі ви прокляті до сьомого коліна! Амінь!
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01.08.2023 02:06
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Ну, якщо держдеп просить то фсьо, завтра каци всіх віддадуть.
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01.08.2023 01:51 Ответить
Наполягає, взагалі-то. А що вони повинні робити?
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01.08.2023 02:22 Ответить
Жителі чули звуки вибухів.ДТ

Російські ЗМІ та Telegram-канали із посиланням на екстрені служби повідомляють, що в ніч на 1 серпня безпілотники знову атакували бізнес-центр "Москва-Сіті".

Як повідомляють очевидці, було чутно звук вибуху, біля однієї з веж видніється дим.
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01.08.2023 05:07 Ответить
Свого часу один з "президентів" України отримав хабаря у вишляді "хатинки" у Альпах, під солом'яною стріхою....
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01.08.2023 07:32 Ответить
Визнайте рашку країною спонсором-тероризму.
Викрадення дітей - це тероризм, чи не тероризм, Блінкен, де ти є?
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01.08.2023 01:51 Ответить
4.8 млн., вивезено.... це вже Геноцид! Але слімаки-толерасти не визнають, бо визнати Геноцид - треба втручатися а втручатися не бажають. Тому будуть порожні заклики котрі сенсу мають 0.0000000&.
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01.08.2023 04:26 Ответить
Ординці паскуди, як і їхні пращури викрадають наших дітей,жінок,чоловіків! Тягнуть їх у свої мухосранськи, поневолюють вільний народ! Людоїди, немає вам прощення! Всі ви прокляті до сьомого коліна! Амінь!
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01.08.2023 02:06 Ответить
Чи не пояснить держдепартамент США як він бачить повернення дітей без зміни режиму? Режим ковтне таблетку і передумає?
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01.08.2023 04:11 Ответить
це наша майбутня 5 колона в раїсії
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01.08.2023 04:19 Ответить
Вам це смішним здається?

Такою ж п'ятою колоною як діти, що 9 років прожили в окупації в Криму і домбабве, де їм 24/7 промивали мозок "дідовоєвалами і ноцизмом в украінє"?
І тепер вони всі або в путінюгенді, або проти нас воюють
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01.08.2023 08:10 Ответить
Вам це смішним здається
?
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01.08.2023 08:32 Ответить
Що Ви знаєте про тих хто в окупації в домбабве?
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01.08.2023 08:35 Ответить
А звідки в Україні скільки патріотів з групи 50+( я теж), вони ж росли в умовах савєцької окупації де їм 24/7 промивали мозок "дідовоєвалами і ноцизмом в украінє"?
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01.08.2023 08:39 Ответить
Бернс гарантував безпеку режиму в разі, якщо 1. війна 2. не вийде за територію України. Викрадення дітей виходить за межі війни. Для повернення дітей Байден має скасувати гарантії безпеки путінського режиму і недоторканості московської території. І не словом а ділом.
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01.08.2023 04:24 Ответить
Росія багато що має зробити. Але без примусу вона це не зробить.
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01.08.2023 05:49 Ответить
Китай такий думаэ. ну так, так так так.... Дятли....
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01.08.2023 07:01 Ответить
Как показывает практика, раися ничего штатам не должна, ибо вторые сцыкуны...
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01.08.2023 10:56 Ответить
 
 