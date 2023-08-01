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Днепропетровщина (2877) Кривой Рог (1126) Лысак Сергей (53)

Удар по Кривому Рогу: более 80 пострадавших

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кривий,ріг

В больницах остаются 19 человек, пострадавших в результате ракетного удара. 1 августа в городе объявлен Днем траура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести", - говорится в сообщении.

По информации главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, 1 июля в Кривом Роге объявлен Днем траура.

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Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Среди погибших от российских ракет Мама и десятилетняя дочь.

Всего сообщалось о 6 погибших и 75 раненых.
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На цензорі не знають назви місяців українською?
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01.08.2023 07:44 Ответить
Прийми ,Господи,відразу до раю невинно убитих рабів твоїх рашистськими нелюдями.
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01.08.2023 07:44 Ответить
Оце результат керівництва країною 95 Кварталу...
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01.08.2023 08:23 Ответить
Цензорята, відредагуйте 1 липня на 1 серпня.
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01.08.2023 08:23 Ответить
а у маскві тільки скло розбилося! вам що мало бєлгородів та воронєжів? їбаште по кацапських домівках скрізь
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01.08.2023 08:42 Ответить
а що це таке "рада оборони" Кривого Рогу? вперше чую...
аналагавнєт, мабуть...
єкскаваторщік жжьоть
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01.08.2023 09:14 Ответить
https://youtu.be/3CyJQPpJlYo...

Все что не сАрахамили, скоро скомуниздить надо ..., Оманский чувак в глаза смотрел и Мир увидел....
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01.08.2023 09:21 Ответить
 
 