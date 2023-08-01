Удар по Кривому Рогу: более 80 пострадавших
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В больницах остаются 19 человек, пострадавших в результате ракетного удара. 1 августа в городе объявлен Днем траура.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести", - говорится в сообщении.
По информации главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, 1 июля в Кривом Роге объявлен Днем траура.
Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Среди погибших от российских ракет Мама и десятилетняя дочь.
Всего сообщалось о 6 погибших и 75 раненых.
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