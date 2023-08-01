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Новости Общество
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35% украинских работодателей положительно оценивают влияние ветерана на внутреннюю коммуникацию в коллективе, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

україна,війна,зсу

Украинский фонд ветеранов провел исследование "Потребности и препятствия ветеранов при трудоустройстве".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты исследования.

Украинский ветеранский фонд Минветеранов провели обстоятельное исследование, где команда аналитиков Фонда опросил 475 работодателей. Также провела 10 глубинных интервью с представителями украинского бизнеса и руководителями предпринимательства.

Согласно исследованию, около 30% опрошенных работодателей заявляют, что присутствие в рабочем коллективе ветерана может положительно повлиять на внутреннюю коммуникацию в коллективе.

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35% украинских работодателей положительно оценивают влияние ветерана на внутреннюю коммуникацию в коллективе, - исследование 01

Основные опасения и риски, с которыми могут столкнуться работодатели при трудоустройстве ветеранов, состоят во влиянии их психоэмоционального и физического состояния на рабочие процессы и взаимодействие в коллективе. Такое же мнение высказывали как работодатели во время глубинных интервью, так и большинство ветеранов, говоря о том, что проблемы с физическим здоровьем (28,3%) и собственное психоэмоциональное состояние (25,8%) являются распространенными препятствиями в процессе. трудоустройство. И хотя на практике, согласно опросу, эти опасения и риски подтверждаются редко, мнение о нестабильном психоэмоциональном состоянии ветерана оказывает влияние на его восприятие как кандидата на трудоустройство.

Также одной из характерных особенностей ветеранов российско-украинской войны 10,07% опрошенных работодателей называют эмоциональную нестабильность.

В то же время, отвечая, какие из черт наиболее характеризуют ветеранов, 16,31% опрошенных ответили, что выражена гражданская позиция, 11,18% - дисциплина, 9,23% - прямолинейность, 8,76% - стрессоустойчивость, 8,01% - ответственность, 6,99% – трудолюбие.

35% украинских работодателей положительно оценивают влияние ветерана на внутреннюю коммуникацию в коллективе, - исследование 02

Исследование провел Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов при поддержке компаний Lobby X и Work.ua. Исследования проводились в течение двух месяцев с июня 2023 года. Кабинетная часть исследования состояла из изучения текущей ситуации и международного опыта. Эмпирическая часть исследования состояла из глубинных интервью с работодателями (аудитория 10 человек), онлайн-опросов работодателей (аудитория 475 респондентов) и анонимного онлайн-опроса ветеранов и военнослужащих (аудитория 794 респондента).

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это намек на то , что-бы военные к ****** выгоняли всех зе- пи"аров из власти , и алигархов которые кроме как пи?дить бабло ни чего не могут , тогда поддержка будет на все 100%
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01.08.2023 14:49 Ответить
Так идиоты пойдут и выберут кого то еще такого самого,или еще хуже,если по существу, то дело даже не у властях,а в мудром народе,который собратся с мыслями не может вот уже больше 30 лет и понять что нужно голову включать когда идет выбирать власть,а не вестись на популизм и на обещания что поднимут зарплату на тысячу гривен, бабульки уши развешают и бегут за дебилов голосовать аж бегом,а если еще им занесут кульок гречки,пачку молока и палку колбасы то они еще и каждую неделю за таких президентов свечку в церкви ставить будут
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01.08.2023 15:00 Ответить
 
 