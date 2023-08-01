В результате удара по больнице в Херсоне пострадали еще 4 медработника

Количество пострадавших в результате удара по больнице в Херсоне возросло до 5 человек - стало известно еще о четырех пострадавших медработниках.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Стало известно еще о четырех пострадавших медработниках в результате сегодняшнего обстрела больницы в Херсоне. У них диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Этот российский террористический удар оборвал жизнь одного врача", – написал он.

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Как сообщалось, сегодня, 1 августа, в 11:10 враг ударил по больнице в Херсоне. В результате удара погиб молодой врач, лишь несколько дней работавший на должности, и ранена медсестра.