Взрывы на Крымском мосту будут продолжаться до его демонтажа, - ГУР

В ГУР отметили, что взрывы на Крымском мосту будут происходить до тех пор, пока этот незаконный объект не демонтируют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он напомнил, что россияне неоднократно рассказывали о максимальной защищенности Крымского моста и отсутствии каких-либо угроз. Но уже дважды там происходили инциденты, приводившие к существенным разрушениям.

"Это означает, что подобные эксцессы будут продолжаться и в будущем, пока украинская территория не будет деоккупирована, а незаконная постройка, которую они называют Крымским мостом, не будет демонтирована", - добавил Юсов.

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Напомним, с начала полномасштабной войны на Крымском мосту, незаконно построенном россиянами, уже дважды раздавались взрывы. Они приводили к разрушениям.

Первые взрывы там фиксировали еще в октябре 2022 года. Недавно глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его подчиненных.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появились первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов. Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводные дроны. Это была спецоперация СБУ и ВМС.