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Новости Война в Украине
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Взрывы на Крымском мосту будут продолжаться до его демонтажа, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крымский,мост

В ГУР отметили, что взрывы на Крымском мосту будут происходить до тех пор, пока этот незаконный объект не демонтируют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он напомнил, что россияне неоднократно рассказывали о максимальной защищенности Крымского моста и отсутствии каких-либо угроз. Но уже дважды там происходили инциденты, приводившие к существенным разрушениям.

"Это означает, что подобные эксцессы будут продолжаться и в будущем, пока украинская территория не будет деоккупирована, а незаконная постройка, которую они называют Крымским мостом, не будет демонтирована", - добавил Юсов.

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Напомним, с начала полномасштабной войны на Крымском мосту, незаконно построенном россиянами, уже дважды раздавались взрывы. Они приводили к разрушениям.

Первые взрывы там фиксировали еще в октябре 2022 года. Недавно глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его подчиненных.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появились первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов. Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводные дроны. Это была спецоперация СБУ и ВМС.
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Топ комментарии
+7
Нахалстрой должен быть уничтожен.
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01.08.2023 18:18
+7
Все вірно . Кожен кацап під'їжджаючи до кримського моцту повинен не забувати одягати памперси ,, і думати лише про те - чи пощастить йому добратись до іншого берега чи ні .
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01.08.2023 18:37
+5
До повного знесилення моста -- і так вже підуставшии
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01.08.2023 18:16
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До повного знесилення моста -- і так вже підуставшии
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01.08.2023 18:16 Ответить
молодцы !!!!!!!!
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01.08.2023 18:17 Ответить
Нахалстрой должен быть уничтожен.
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01.08.2023 18:18 Ответить
НИИ по проектированию крыского моста
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01.08.2023 21:22 Ответить
Так це Юсов, Буданова десь нема... мабуть, як обіцяв, в Криму вже купається.
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01.08.2023 18:21 Ответить
А яка різниця ,начальник зайнятий державними справами .
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01.08.2023 19:00 Ответить
Акуратно там !
Нам по цьому мосту ще їздити в український Краснодар.
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01.08.2023 18:20 Ответить
Це як раз той випадок що до нашего шмарклі !
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01.08.2023 18:44 Ответить
найвеличніший л і д о р знає точно - коли можно, а коли не на часі ..... не вірите - то спитайте в О П .....
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01.08.2023 18:32 Ответить
Все вірно . Кожен кацап під'їжджаючи до кримського моцту повинен не забувати одягати памперси ,, і думати лише про те - чи пощастить йому добратись до іншого берега чи ні .
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01.08.2023 18:37 Ответить
ЗДОРОВО нам по цьому мосту ще їздити в Український краснодарський край
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01.08.2023 18:41 Ответить
Наче все вірно. Але таке враження, що спецом руйнують поступово, а не одразу.
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01.08.2023 18:55 Ответить
У Севастополі почали рости гриби
https://t.me/chp_sevastopol/18919
https://t.me/chp_sevastopol/18917
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01.08.2023 18:58 Ответить
Бавовна , а не грибы
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01.08.2023 19:15 Ответить
глючит твой канал
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01.08.2023 19:17 Ответить
Меньше бла-бла...действуйте....
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01.08.2023 20:33 Ответить
Як би визволили Крим як було обіцяно - у травні, вже б самі здійснювали демонтаж. А поки гасла...
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01.08.2023 20:37 Ответить
Цензор телемарафон не дивиться, бо западло. Згоден.
Але рекламує цапське медіа- це йому не западло. Дивує.
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01.08.2023 21:07 Ответить
 
 