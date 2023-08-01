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"Вагнеровцы" в Беларуси пока не представляют реальной опасности, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вагнер,чвк

Наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси пока не представляют реальной опасности, но этот фактор стоит учитывать.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ

Юсов подчеркнул, что когда несколько тысяч боевиков, имеющих боевой опыт, находятся на определенной территории, то это потенциальная угроза и фактор опасности, который нужно изучать и с которым нужно считаться. "Тут речь идет также о противодействии, которое нужно готовить, что и происходит – и со стороны Украины на северной границе, и со стороны наших союзников и партнеров", – отметил он.

"Но в целом, конечно, сейчас это не та группировка, которая на сегодняшний день представляет реальную опасность. Однако легкомысленно относиться к этому нельзя, и никто этого не делает. Все необходимые меры принимаются", - заверил Юсов.

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Отвечая на вопрос об ИПСО по отношению к полякам, Юсов отметил, что перед собой такую задачу ставят и "вагнеровцы", и тандем диктаторов Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина - отвлекать силы, средства и внимание партнеров Украины по НАТО и ЕС, создавать какие-то дополнительные точки напряжения и зоны опасности.

"Но с другой стороны, это определенное ИПСО, сравнимое с выстрелом самому себе в ногу, потому что подобные провокации уже заставляют, например, Польшу усиливать собственный сектор безопасности и обороны, усиливать внимание к белорусской границе и, конечно, прорабатывать более детально разнообразные сценарии реагирования", – считает он.

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Напомним, Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что его "напрягают" наемники ЧВК "Вагнер", перебравшиеся в Беларусь после своего неудачного бунта и которые якобы рвутся "идти на Польшу".

В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что около 100 вагнеровцев выдвинулись в сторону польско-белорусской границы, где, вероятно, готовятся к провокации.
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Ну ну! Ми це вже десь чули в лютому минулого року!
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01.08.2023 21:13 Ответить
рєзніков навіть посилався на міністра оборони білорусі, що проводяться навчання...це коли через припять по понтонному мості на цей беріг вже переправились сотні одиниць техніки
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02.08.2023 00:02 Ответить
Ага, ота гурма-95 казала, що кацапи не нападуть.
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01.08.2023 21:15 Ответить
Чуєте чимось пахне? Піздєжом!
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01.08.2023 21:18 Ответить
До білорусіїї вже прибула 14-та колона вагнерівців,
а наші йолопи все вважають, що це пустощі
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01.08.2023 21:22 Ответить
Я так думала про кацапів до 23 лютого минулого року.
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01.08.2023 21:31 Ответить
для всіх решту сусідів бульборусії "вагнер" загроза, а для "зезрадників" в Україні "вагнер-друзь".
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01.08.2023 21:48 Ответить
Бвлорусії-правильна назва написання
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01.08.2023 21:52 Ответить
 
 