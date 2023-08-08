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ВСУ на Мелитопольском направлении продвигаются на сотни метров, - группировка войск "Таврія"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники на Мелитопольском направлении продвигаются на сотни метров.
Об этом заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Наши войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботино. Там продолжаются действия по уничтожению врага. Также там есть продвижение на сотни метров в этом направлении", - сказал он.
Кузьмин заявил, что наступательные действия продолжаются и на Бердянском направлении. Там тоже есть продвижение.
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