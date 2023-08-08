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ВСУ на Мелитопольском направлении продвигаются на сотни метров, - группировка войск "Таврія"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война, всу

Украинские защитники на Мелитопольском направлении продвигаются на сотни метров.

Об этом заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наши войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботино. Там продолжаются действия по уничтожению врага. Также там есть продвижение на сотни метров в этом направлении", - сказал он.

Кузьмин заявил, что наступательные действия продолжаются и на Бердянском направлении. Там тоже есть продвижение.

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Топ комментарии
+3
Да блін(( біля Кремінної теж по 100 метрів просувались - результат відомий. Пздц а які заяви були(
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08.08.2023 14:07
+2
Як це ви так прирівняли те що не є рівним "v=v(t)"? Якщо маєте на увазі у що v є похідною від t, то фізично це буде не пройденим шляхом "S", а прискоренням "a". Або ж якщо у вашій формулі замінити v на v(t), то вираз набуває вигляду v(t)t тобто at.
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08.08.2023 14:08
+1
Переводжу це повідомлення на нормальну мову: Ініціатива на нашій стороні (це дуже добре). Кацапи потроху втрачають боєздатність, але в найближчі години прориву не буде (може в найближчі дні, тижні, місяці)
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08.08.2023 14:33
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Шанувальникам формулу S=vt (я теж серед них) - тут v=v(t) , тому S треба обчислювати як інтеграл.
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08.08.2023 13:54 Ответить
мене більше інтересує похідна по v додатня чи віємна
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08.08.2023 13:59 Ответить
Як на мене, v` нагадує синусоїду чи меандр.
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08.08.2023 16:41 Ответить
Як це ви так прирівняли те що не є рівним "v=v(t)"? Якщо маєте на увазі у що v є похідною від t, то фізично це буде не пройденим шляхом "S", а прискоренням "a". Або ж якщо у вашій формулі замінити v на v(t), то вираз набуває вигляду v(t)t тобто at.
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08.08.2023 14:08 Ответить
Запис на кшталт v=v(t) є стандартним і застосовується, коли хочуть підкреслити, що v не обов'язково константа, а залежить від t. Похідна v` - це дійсно прискорення, але про це не йшлось.
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08.08.2023 16:44 Ответить
Да блін(( біля Кремінної теж по 100 метрів просувались - результат відомий. Пздц а які заяви були(
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08.08.2023 14:07 Ответить
Ви, наївняки, вже задовбали. Нормальні люди ще в жовтні знали, що Кремінну не візьмуть, бо за кожний метр просування потрібно дорого платити кров'ю, смертями, каліцтвами. А інфантили слухали байки, що ось-ось візьмуть Кремінну, і зараз вони тіпа "разачаравалісь". Страшно уявити, як ви будете "разачаровиваться" далі, оскільки війна тільки-тільки почалася
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08.08.2023 14:28 Ответить
Був момент, коли ЗСУ могли зайти у Сватове та Кремінну, орки навіть звідти вже вийшли, а місцеві почали жовто-блакитні прапори розвішувати. Але з невідомих мені причин (можливо, була небезпека пастки - не знаю), ЗСУ у ці міста не зайшли, і орки туди повернулись.
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08.08.2023 16:47 Ответить
Переводжу це повідомлення на нормальну мову: Ініціатива на нашій стороні (це дуже добре). Кацапи потроху втрачають боєздатність, але в найближчі години прориву не буде (може в найближчі дні, тижні, місяці)
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08.08.2023 14:33 Ответить
Ті, хто вирішив безперешкодно запускати їх через Крим - й&бнуті на голову... Вже можна було б об'єднати два фронти...
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08.08.2023 15:59 Ответить
 
 