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ЗСУ на Мелітопольському напрямку просуваються на сотні метрів, - угруповання військ "Таврія"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Українські захисники на Мелітопольському напрямку просуваються на сотні метрів.

Про це заявив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії щодо знищення ворога. Також там є просування сотнями метрів на цьому напрямку", - сказав він.

Кузьмін заявив, що наступальні дії тривають і на Бердянському напрямку. Там також є просування.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Да блін(( біля Кремінної теж по 100 метрів просувались - результат відомий. Пздц а які заяви були(
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08.08.2023 14:07
+2
Як це ви так прирівняли те що не є рівним "v=v(t)"? Якщо маєте на увазі у що v є похідною від t, то фізично це буде не пройденим шляхом "S", а прискоренням "a". Або ж якщо у вашій формулі замінити v на v(t), то вираз набуває вигляду v(t)t тобто at.
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08.08.2023 14:08
+1
Переводжу це повідомлення на нормальну мову: Ініціатива на нашій стороні (це дуже добре). Кацапи потроху втрачають боєздатність, але в найближчі години прориву не буде (може в найближчі дні, тижні, місяці)
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08.08.2023 14:33
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Шанувальникам формулу S=vt (я теж серед них) - тут v=v(t) , тому S треба обчислювати як інтеграл.
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08.08.2023 13:54 Відповісти
мене більше інтересує похідна по v додатня чи віємна
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08.08.2023 13:59 Відповісти
Як на мене, v` нагадує синусоїду чи меандр.
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08.08.2023 16:41 Відповісти
Як це ви так прирівняли те що не є рівним "v=v(t)"? Якщо маєте на увазі у що v є похідною від t, то фізично це буде не пройденим шляхом "S", а прискоренням "a". Або ж якщо у вашій формулі замінити v на v(t), то вираз набуває вигляду v(t)t тобто at.
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08.08.2023 14:08 Відповісти
Запис на кшталт v=v(t) є стандартним і застосовується, коли хочуть підкреслити, що v не обов'язково константа, а залежить від t. Похідна v` - це дійсно прискорення, але про це не йшлось.
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08.08.2023 16:44 Відповісти
Да блін(( біля Кремінної теж по 100 метрів просувались - результат відомий. Пздц а які заяви були(
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08.08.2023 14:07 Відповісти
Ви, наївняки, вже задовбали. Нормальні люди ще в жовтні знали, що Кремінну не візьмуть, бо за кожний метр просування потрібно дорого платити кров'ю, смертями, каліцтвами. А інфантили слухали байки, що ось-ось візьмуть Кремінну, і зараз вони тіпа "разачаравалісь". Страшно уявити, як ви будете "разачаровиваться" далі, оскільки війна тільки-тільки почалася
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08.08.2023 14:28 Відповісти
Був момент, коли ЗСУ могли зайти у Сватове та Кремінну, орки навіть звідти вже вийшли, а місцеві почали жовто-блакитні прапори розвішувати. Але з невідомих мені причин (можливо, була небезпека пастки - не знаю), ЗСУ у ці міста не зайшли, і орки туди повернулись.
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08.08.2023 16:47 Відповісти
Переводжу це повідомлення на нормальну мову: Ініціатива на нашій стороні (це дуже добре). Кацапи потроху втрачають боєздатність, але в найближчі години прориву не буде (може в найближчі дні, тижні, місяці)
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08.08.2023 14:33 Відповісти
Ті, хто вирішив безперешкодно запускати їх через Крим - й&бнуті на голову... Вже можна було б об'єднати два фронти...
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08.08.2023 15:59 Відповісти
 
 