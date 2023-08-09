ВСУ успешно отразили атаки противника на окраинах Клещиевки, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Владимировка, Сеньковка, Ясна Поляна, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина Буда, Бунякино, Волфино, Великая Писаревка Сумской области и Стрелечья, Пильная, Гатище, Бударки, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону и отразили атаки противника в районе Синьковка Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника были по более чем 10 населенным пунктам, среди них Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника были по населенным пунктам Белогоровка Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Спорному, Раздольевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Краматорск, Марково, Клещиевка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Времен Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Новокалиново, Авдеевка и Северное Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы были по Авдеевке, Тоненькому, Соловьеву, Первомайскому, Карловке Донецкой области.

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На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы были по Красногоровке, Острому, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Времовка, Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские обстрелы были по Водяному, Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве, Благодатному, Старомайорскому Донецкой области и Левадному Запорожской области.

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В Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийские обстрелы были по более чем 15 населенным пунктам, среди них Ровнополь, Новодаровка, Ольговское, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг совершил авиационные удары.

В районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага были по более чем 10 населенным пунктам, среди них Михайловка, Змиевка, Ольга, Никольское, Велетенске Херсонской области и Херсон, а также Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.