ВСУ держат оборону на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 8 августа 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение суток враг нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Владимировка, Синьковка, Ясная Поляна Черниговской области; Атинское, Степок Сумской области и Стрелечья, Пыльная, Гатище на Харьковщине.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Кучеровка, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах наспеленных пунктов Краматорск, Марково, Клищиевка, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Соловьево, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе.

Нанес авиационные удары в районах Времевки, Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное на Запорожье.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Никольское, Велетенское Херсонской области и город Херсон, а также Куцуруб и Очаков в Николаевской области.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россия продолжает незаконную интеграцию временно захваченных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. В частности, в населенном пункте Стульнево Запорожской области оккупанты начали подготовку по вопросам агитации перед так называемыми "выборами" на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября. Предполагается прибытие представителей от партии "Единая Россия" для создания групп агитаторов и информаторов из числа местных коллаборантов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага".

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