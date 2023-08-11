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Новости Война
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Россияне атаковали Киев "Кинжалами", их уничтожили силы ПВО, - КГВА

ппо

Российские захватчики утром атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал", их уничтожили силы ПВО.

Об этом в эфире Киев 24 заявил спикер КГВА Михаил Шаманов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киев был атакован аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Должны поблагодарить наши силы ПВО за сбитые ракеты. Всю информацию о количестве предоставят позже Воздушные силы. Мы можем сказать, что зафиксировано падение обломков на территории детской больницы в Оболонском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Но это предварительная информация, будем надеяться, что так же и дальше разрушений не будет зафиксировано", - сказал он.

Напомним, около 10 утра сообщалось о взрывах в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружено еще два места падения в Оболонском районе Киева.

Также читайте: Взрывы в Киеве: на территорию детской больницы рухнули обломки ракеты, в Оболонском районе повреждена крыша дома (обновлено)

Киев (25502) обстрел (27057) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+57
Маємо подякувати нашим Західним партнерам котрі , надали українським силам ППО необхідне озброєння, якого в українських ППО не було .
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11.08.2023 11:25
+48
Слава нашим воїнам які тримають небо
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11.08.2023 11:23
+39
Які все-таки наші ППО молодці, як всі військові! Дякую! Слава Україні!
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11.08.2023 11:24
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Добре питання, тож задай його ЗЕзиденту на каналі де він, або його підлеглі, першим викладають його відосики, а від себе додам, принаймні до 2019 були й розробки, й модернізації цього озброєння, а як там воно зараз не відомо. От наприклад новина від КБ "Луч" датована 2021 роком, чому цього не відбулось питання до тієї ж особи: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн
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11.08.2023 11:50 Ответить
Да,будет больше видосиков и заклыков.Усердно работают.
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11.08.2023 12:01 Ответить
Заклыков?Що це за мова,Гніда?Ти кацап?🤣
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11.08.2023 12:03 Ответить
Гніда,ти куди втікла?🤣
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11.08.2023 12:48 Ответить
бавовна у ворога а в нас все збито
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11.08.2023 11:45 Ответить
В Москве и Красногорске прогремели взрывы
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11.08.2023 11:47 Ответить
Красногорск это возле Москв
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11.08.2023 11:49 Ответить
а до вечора ще йой-ой, 1 EUR = 108 фублей
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11.08.2023 11:51 Ответить
У рашистів дуже чешуться руки щоб влупити саме по Києву , але там тепер тризуб на щиті, над печерькими холмами , так що ось вам,,, а не Київ. На жаль інши міста таким похвастатись не можуть і тому поки що страждають .
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11.08.2023 11:47 Ответить
ви де живете? якшо в Києві то мали б знати, шо навіть коли ракети чи дрони збивають - рештки падають на будинки, на голови і слухати вибухи ППО - теж не цукерочки.
коли летить над тобою шахід вночі, ти стоїш в калідорі, тримаєш дитину на руках,над головою бахає ППО, а ти просиш бога - аби не на над нами збили, аби не над нами збили.. чуєш вибух гучніший за інші - збили.. чужш як летить скло в будинку, спрацьовують сгналина машинах, відчинилися, гупнули твої вікнаґ. але розумієш - цього разу пронесло, впало на когось а не на тебе..
так так, кияни не страждають.угумс.
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11.08.2023 12:13 Ответить
а ти просиш Бога... Звуки лякають

2.45. Глибока ніч. У всіх кінцях мільйонного міста Одеси ревуть сирени, попереджаючи мешканців про чергову ракетну атаку російськими православними християнами спального району та міського цвинтаря. Засвітилися вікна в будинках навпроти. Чути, як відкриваються двері. На сходовій клітці лунає дитячий плач і верескування собаки.

Якщо російські стратегічні бомбардувальники - ракетоносці Ту-22М3, Ту-160 і Ту-95 злітають з аеродрому в братській Білорусі (аеродром Зябрівка) з ракетами на борту, то в українських містах повсюдно звучать сирени та всі магазини, офіси, перукарні, булкові закриваються і народ ховається у бомбосховищах. Ніхто не знає, що бомбардуватимуть православні росіяни в черговий раз: спальний район міста, порт, теплову електростанцію, школу, залізничну станцію, пологовий будинок, лікарню, інститут, музей чи цвинтар, де поховані Герої Радянського Союзу, Герої соціалістичної праці та спочиває прах радянських солдатів, що загинули під час Другої світової війни. Усі терпляче чекають кілька годин, коли літаки-вбивці витратять 50 000 літрів палива, що знаходяться в їх баках і здійснять посадку на аеродром, тільки тоді повітряна тривога скасовується, і життя в містах повертається в звичайне русло.

За рік російсько-української війни у мене вже трохи пошкоджено мозок через нічний і денний виття сирен. Коли лягаю в ліжко і намагаюся заснути, починаються галюцинації. У вухах стоїть віддалений звук сирен.

Із «братськими» обстрілами пілотів Повітряно-комічних сил РФ жартувати не можна. Якщо проігнорувати сигнал тривоги, то можна позбутися не тільки будинку, майна, свійських тварин, а й самого життя. Тому схоплююся з ліжка і біжу на кухню. Відчиняю вікно у бік тимчасово окупованого українського Криму, звідки на нашу голову прилітають «гостинці», а надворі стоїть тиша.

Я почав здригатися, коли сусід, який живе ліворуч від мене, голосно грюкне пізно ввечері металевою садовою хвірткою, а водій, що живе праворуч, недбало зачинить двері свого «Запорожця».

Коли на автобані, що йде паралельно з моєю вулицею, проїжджає фура з порожнім контейнером, то на нерівностях дороги вона гуркотить точно так, як розривається російська крилата ракета «КАЛІБР» і при цих звуках у мене з'являються ознаки «ведмежої хвороби», а душа йде в п'яти. .

Військові Збройних Сил України розповідають, що звикають до обстрілів і навіть не реагують на прильоти, але в мене таке звикання так і не настало. За рік війни з угро-фінами повітряна тривога звучала у Одесі 615 разів



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11.08.2023 14:55 Ответить
Атака по Києву була серйозною , бо бабахало дуже гучно ,
тому розмови про хибні пуски не відповідають дійсності 😠
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11.08.2023 11:52 Ответить
ты с москвой попутал
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11.08.2023 12:00 Ответить
я, як і мої колеги, і всі кияни, чули роботу ппо в Кєві на власні вуха.
Коли рештки ракет падають на дитячу поліклініку - таке собі щастя.
тож гарне ППО - не значить шо у нас тут курорт.
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11.08.2023 12:17 Ответить
Бабахає й від роботи ППО, тож наявність вибухів У НЕБІ та відсутність влучань одне одному не протиріччять!!!
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11.08.2023 12:19 Ответить
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11.08.2023 12:05 Ответить
Moloci.
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11.08.2023 11:57 Ответить
Pust kacapi po maskve udarit kinzalami dlia interesa,uvideli kak ix PVO srabotali
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11.08.2023 12:00 Ответить
а ни как ,у них нету Патриотов
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11.08.2023 12:01 Ответить
Кінжали відсмоктали
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11.08.2023 12:19 Ответить
Над Києвом що "Іскандери", що їх нащадки "Кінжали" можуть лише плакати... ВІД БЕЗСИЛЛЯ! А казали ж розумні люди - Сміється той, хто сміється останнім!
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11.08.2023 12:22 Ответить
Кацапы козломордые ! Передайте своему фюреру *****, пусть он свои "кинжалы" засунет себе в жопу.
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11.08.2023 12:22 Ответить
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11.08.2023 12:40 Ответить
А чого зегніди мовчать про Хмельницьку і тернопільську області?
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11.08.2023 12:49 Ответить
На Київщині збили 1 "Кинджал"

Загалом РФ запустила 4 ракети, 3 вдарили недалеко від аеродрому в Коломиї Івано-Франківської області, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та житловий сектор. Є загибла дитина та травмовані люди.
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11.08.2023 14:51 Ответить
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