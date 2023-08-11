Россияне атаковали Киев "Кинжалами", их уничтожили силы ПВО, - КГВА
Российские захватчики утром атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал", их уничтожили силы ПВО.
Об этом в эфире Киев 24 заявил спикер КГВА Михаил Шаманов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Киев был атакован аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Должны поблагодарить наши силы ПВО за сбитые ракеты. Всю информацию о количестве предоставят позже Воздушные силы. Мы можем сказать, что зафиксировано падение обломков на территории детской больницы в Оболонском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Но это предварительная информация, будем надеяться, что так же и дальше разрушений не будет зафиксировано", - сказал он.
Напомним, около 10 утра сообщалось о взрывах в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружено еще два места падения в Оболонском районе Киева.
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коли летить над тобою шахід вночі, ти стоїш в калідорі, тримаєш дитину на руках,над головою бахає ППО, а ти просиш бога - аби не на над нами збили, аби не над нами збили.. чуєш вибух гучніший за інші - збили.. чужш як летить скло в будинку, спрацьовують сгналина машинах, відчинилися, гупнули твої вікнаґ. але розумієш - цього разу пронесло, впало на когось а не на тебе..
так так, кияни не страждають.угумс.
2.45. Глибока ніч. У всіх кінцях мільйонного міста Одеси ревуть сирени, попереджаючи мешканців про чергову ракетну атаку російськими православними християнами спального району та міського цвинтаря. Засвітилися вікна в будинках навпроти. Чути, як відкриваються двері. На сходовій клітці лунає дитячий плач і верескування собаки.
Якщо російські стратегічні бомбардувальники - ракетоносці Ту-22М3, Ту-160 і Ту-95 злітають з аеродрому в братській Білорусі (аеродром Зябрівка) з ракетами на борту, то в українських містах повсюдно звучать сирени та всі магазини, офіси, перукарні, булкові закриваються і народ ховається у бомбосховищах. Ніхто не знає, що бомбардуватимуть православні росіяни в черговий раз: спальний район міста, порт, теплову електростанцію, школу, залізничну станцію, пологовий будинок, лікарню, інститут, музей чи цвинтар, де поховані Герої Радянського Союзу, Герої соціалістичної праці та спочиває прах радянських солдатів, що загинули під час Другої світової війни. Усі терпляче чекають кілька годин, коли літаки-вбивці витратять 50 000 літрів палива, що знаходяться в їх баках і здійснять посадку на аеродром, тільки тоді повітряна тривога скасовується, і життя в містах повертається в звичайне русло.
За рік російсько-української війни у мене вже трохи пошкоджено мозок через нічний і денний виття сирен. Коли лягаю в ліжко і намагаюся заснути, починаються галюцинації. У вухах стоїть віддалений звук сирен.
Із «братськими» обстрілами пілотів Повітряно-комічних сил РФ жартувати не можна. Якщо проігнорувати сигнал тривоги, то можна позбутися не тільки будинку, майна, свійських тварин, а й самого життя. Тому схоплююся з ліжка і біжу на кухню. Відчиняю вікно у бік тимчасово окупованого українського Криму, звідки на нашу голову прилітають «гостинці», а надворі стоїть тиша.
Я почав здригатися, коли сусід, який живе ліворуч від мене, голосно грюкне пізно ввечері металевою садовою хвірткою, а водій, що живе праворуч, недбало зачинить двері свого «Запорожця».
Коли на автобані, що йде паралельно з моєю вулицею, проїжджає фура з порожнім контейнером, то на нерівностях дороги вона гуркотить точно так, як розривається російська крилата ракета «КАЛІБР» і при цих звуках у мене з'являються ознаки «ведмежої хвороби», а душа йде в п'яти. .
Військові Збройних Сил України розповідають, що звикають до обстрілів і навіть не реагують на прильоти, але в мене таке звикання так і не настало. За рік війни з угро-фінами повітряна тривога звучала у Одесі 615 разів
тому розмови про хибні пуски не відповідають дійсності 😠
Коли рештки ракет падають на дитячу поліклініку - таке собі щастя.
тож гарне ППО - не значить шо у нас тут курорт.
Загалом РФ запустила 4 ракети, 3 вдарили недалеко від аеродрому в Коломиї Івано-Франківської області, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та житловий сектор. Є загибла дитина та травмовані люди.