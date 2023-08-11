Россияне атаковали Киев "Кинжалами", их уничтожили силы ПВО, - КГВА

Российские захватчики утром атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал", их уничтожили силы ПВО.

Об этом в эфире Киев 24 заявил спикер КГВА Михаил Шаманов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киев был атакован аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Должны поблагодарить наши силы ПВО за сбитые ракеты. Всю информацию о количестве предоставят позже Воздушные силы. Мы можем сказать, что зафиксировано падение обломков на территории детской больницы в Оболонском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Но это предварительная информация, будем надеяться, что так же и дальше разрушений не будет зафиксировано", - сказал он.

Напомним, около 10 утра сообщалось о взрывах в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружено еще два места падения в Оболонском районе Киева.

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