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Росіяни атакували Київ "Кинджалами", їх збили сили ППО, - КМВА

ппо

Російські загарбники вранці атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал", їх знищили сили ППО.

Про це в ефірі Київ 24 заявив речник КМВА Михайло Шаманов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київ було атаковано аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Маємо подякувати нашим силам ППО за збиті ракети. Всю інформацію щодо кількості нададуть згодом Повітряні сили. Можемо сказати, що зафіксовано падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Попередньо, постраждалих та руйнувань немає. Але це попередня інформація, сподіватимемось, що так само і надалі руйнувань не буде зафіксовано", - сказав він.

Нагадаємо, близько 10 ранку повідомлялось про вибухи у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлено ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.

Читайте: На Хмельниччині лунають вибухи, працюють сили ППО

Автор: 

Київ (19445) обстріл (28378) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+57
Маємо подякувати нашим Західним партнерам котрі , надали українським силам ППО необхідне озброєння, якого в українських ППО не було .
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11.08.2023 11:25
+48
Слава нашим воїнам які тримають небо
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11.08.2023 11:23
+39
Які все-таки наші ППО молодці, як всі військові! Дякую! Слава Україні!
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11.08.2023 11:24
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Сторінка 2 з 2
Добре питання, тож задай його ЗЕзиденту на каналі де він, або його підлеглі, першим викладають його відосики, а від себе додам, принаймні до 2019 були й розробки, й модернізації цього озброєння, а як там воно зараз не відомо. От наприклад новина від КБ "Луч" датована 2021 роком, чому цього не відбулось питання до тієї ж особи: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн
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11.08.2023 11:50 Відповісти
Да,будет больше видосиков и заклыков.Усердно работают.
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11.08.2023 12:01 Відповісти
Заклыков?Що це за мова,Гніда?Ти кацап?🤣
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11.08.2023 12:03 Відповісти
Гніда,ти куди втікла?🤣
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11.08.2023 12:48 Відповісти
бавовна у ворога а в нас все збито
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11.08.2023 11:45 Відповісти
В Москве и Красногорске прогремели взрывы
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11.08.2023 11:47 Відповісти
Красногорск это возле Москв
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11.08.2023 11:49 Відповісти
а до вечора ще йой-ой, 1 EUR = 108 фублей
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11.08.2023 11:51 Відповісти
У рашистів дуже чешуться руки щоб влупити саме по Києву , але там тепер тризуб на щиті, над печерькими холмами , так що ось вам,,, а не Київ. На жаль інши міста таким похвастатись не можуть і тому поки що страждають .
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11.08.2023 11:47 Відповісти
ви де живете? якшо в Києві то мали б знати, шо навіть коли ракети чи дрони збивають - рештки падають на будинки, на голови і слухати вибухи ППО - теж не цукерочки.
коли летить над тобою шахід вночі, ти стоїш в калідорі, тримаєш дитину на руках,над головою бахає ППО, а ти просиш бога - аби не на над нами збили, аби не над нами збили.. чуєш вибух гучніший за інші - збили.. чужш як летить скло в будинку, спрацьовують сгналина машинах, відчинилися, гупнули твої вікнаґ. але розумієш - цього разу пронесло, впало на когось а не на тебе..
так так, кияни не страждають.угумс.
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11.08.2023 12:13 Відповісти
а ти просиш Бога... Звуки лякають

2.45. Глибока ніч. У всіх кінцях мільйонного міста Одеси ревуть сирени, попереджаючи мешканців про чергову ракетну атаку російськими православними християнами спального району та міського цвинтаря. Засвітилися вікна в будинках навпроти. Чути, як відкриваються двері. На сходовій клітці лунає дитячий плач і верескування собаки.

Якщо російські стратегічні бомбардувальники - ракетоносці Ту-22М3, Ту-160 і Ту-95 злітають з аеродрому в братській Білорусі (аеродром Зябрівка) з ракетами на борту, то в українських містах повсюдно звучать сирени та всі магазини, офіси, перукарні, булкові закриваються і народ ховається у бомбосховищах. Ніхто не знає, що бомбардуватимуть православні росіяни в черговий раз: спальний район міста, порт, теплову електростанцію, школу, залізничну станцію, пологовий будинок, лікарню, інститут, музей чи цвинтар, де поховані Герої Радянського Союзу, Герої соціалістичної праці та спочиває прах радянських солдатів, що загинули під час Другої світової війни. Усі терпляче чекають кілька годин, коли літаки-вбивці витратять 50 000 літрів палива, що знаходяться в їх баках і здійснять посадку на аеродром, тільки тоді повітряна тривога скасовується, і життя в містах повертається в звичайне русло.

За рік російсько-української війни у мене вже трохи пошкоджено мозок через нічний і денний виття сирен. Коли лягаю в ліжко і намагаюся заснути, починаються галюцинації. У вухах стоїть віддалений звук сирен.

Із «братськими» обстрілами пілотів Повітряно-комічних сил РФ жартувати не можна. Якщо проігнорувати сигнал тривоги, то можна позбутися не тільки будинку, майна, свійських тварин, а й самого життя. Тому схоплююся з ліжка і біжу на кухню. Відчиняю вікно у бік тимчасово окупованого українського Криму, звідки на нашу голову прилітають «гостинці», а надворі стоїть тиша.

Я почав здригатися, коли сусід, який живе ліворуч від мене, голосно грюкне пізно ввечері металевою садовою хвірткою, а водій, що живе праворуч, недбало зачинить двері свого «Запорожця».

Коли на автобані, що йде паралельно з моєю вулицею, проїжджає фура з порожнім контейнером, то на нерівностях дороги вона гуркотить точно так, як розривається російська крилата ракета «КАЛІБР» і при цих звуках у мене з'являються ознаки «ведмежої хвороби», а душа йде в п'яти. .

Військові Збройних Сил України розповідають, що звикають до обстрілів і навіть не реагують на прильоти, але в мене таке звикання так і не настало. За рік війни з угро-фінами повітряна тривога звучала у Одесі 615 разів



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11.08.2023 14:55 Відповісти
Атака по Києву була серйозною , бо бабахало дуже гучно ,
тому розмови про хибні пуски не відповідають дійсності 😠
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11.08.2023 11:52 Відповісти
ты с москвой попутал
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11.08.2023 12:00 Відповісти
я, як і мої колеги, і всі кияни, чули роботу ппо в Кєві на власні вуха.
Коли рештки ракет падають на дитячу поліклініку - таке собі щастя.
тож гарне ППО - не значить шо у нас тут курорт.
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11.08.2023 12:17 Відповісти
Бабахає й від роботи ППО, тож наявність вибухів У НЕБІ та відсутність влучань одне одному не протиріччять!!!
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11.08.2023 12:19 Відповісти
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11.08.2023 12:05 Відповісти
Moloci.
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11.08.2023 11:57 Відповісти
Pust kacapi po maskve udarit kinzalami dlia interesa,uvideli kak ix PVO srabotali
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11.08.2023 12:00 Відповісти
а ни как ,у них нету Патриотов
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11.08.2023 12:01 Відповісти
Кінжали відсмоктали
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11.08.2023 12:19 Відповісти
Над Києвом що "Іскандери", що їх нащадки "Кінжали" можуть лише плакати... ВІД БЕЗСИЛЛЯ! А казали ж розумні люди - Сміється той, хто сміється останнім!
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11.08.2023 12:22 Відповісти
Кацапы козломордые ! Передайте своему фюреру *****, пусть он свои "кинжалы" засунет себе в жопу.
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11.08.2023 12:22 Відповісти
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11.08.2023 12:40 Відповісти
А чого зегніди мовчать про Хмельницьку і тернопільську області?
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11.08.2023 12:49 Відповісти
На Київщині збили 1 "Кинджал"

Загалом РФ запустила 4 ракети, 3 вдарили недалеко від аеродрому в Коломиї Івано-Франківської області, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та житловий сектор. Є загибла дитина та травмовані люди.
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11.08.2023 14:51 Відповісти
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