Росіяни атакували Київ "Кинджалами", їх збили сили ППО, - КМВА

Російські загарбники вранці атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал", їх знищили сили ППО.

Про це в ефірі Київ 24 заявив речник КМВА Михайло Шаманов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київ було атаковано аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Маємо подякувати нашим силам ППО за збиті ракети. Всю інформацію щодо кількості нададуть згодом Повітряні сили. Можемо сказати, що зафіксовано падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Попередньо, постраждалих та руйнувань немає. Але це попередня інформація, сподіватимемось, що так само і надалі руйнувань не буде зафіксовано", - сказав він.

Нагадаємо, близько 10 ранку повідомлялось про вибухи у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлено ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.

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