Росіяни атакували Київ "Кинджалами", їх збили сили ППО, - КМВА
Російські загарбники вранці атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал", їх знищили сили ППО.
Про це в ефірі Київ 24 заявив речник КМВА Михайло Шаманов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Київ було атаковано аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Маємо подякувати нашим силам ППО за збиті ракети. Всю інформацію щодо кількості нададуть згодом Повітряні сили. Можемо сказати, що зафіксовано падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Попередньо, постраждалих та руйнувань немає. Але це попередня інформація, сподіватимемось, що так само і надалі руйнувань не буде зафіксовано", - сказав він.
Нагадаємо, близько 10 ранку повідомлялось про вибухи у Києві.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлено ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.
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коли летить над тобою шахід вночі, ти стоїш в калідорі, тримаєш дитину на руках,над головою бахає ППО, а ти просиш бога - аби не на над нами збили, аби не над нами збили.. чуєш вибух гучніший за інші - збили.. чужш як летить скло в будинку, спрацьовують сгналина машинах, відчинилися, гупнули твої вікнаґ. але розумієш - цього разу пронесло, впало на когось а не на тебе..
так так, кияни не страждають.угумс.
2.45. Глибока ніч. У всіх кінцях мільйонного міста Одеси ревуть сирени, попереджаючи мешканців про чергову ракетну атаку російськими православними християнами спального району та міського цвинтаря. Засвітилися вікна в будинках навпроти. Чути, як відкриваються двері. На сходовій клітці лунає дитячий плач і верескування собаки.
Якщо російські стратегічні бомбардувальники - ракетоносці Ту-22М3, Ту-160 і Ту-95 злітають з аеродрому в братській Білорусі (аеродром Зябрівка) з ракетами на борту, то в українських містах повсюдно звучать сирени та всі магазини, офіси, перукарні, булкові закриваються і народ ховається у бомбосховищах. Ніхто не знає, що бомбардуватимуть православні росіяни в черговий раз: спальний район міста, порт, теплову електростанцію, школу, залізничну станцію, пологовий будинок, лікарню, інститут, музей чи цвинтар, де поховані Герої Радянського Союзу, Герої соціалістичної праці та спочиває прах радянських солдатів, що загинули під час Другої світової війни. Усі терпляче чекають кілька годин, коли літаки-вбивці витратять 50 000 літрів палива, що знаходяться в їх баках і здійснять посадку на аеродром, тільки тоді повітряна тривога скасовується, і життя в містах повертається в звичайне русло.
За рік російсько-української війни у мене вже трохи пошкоджено мозок через нічний і денний виття сирен. Коли лягаю в ліжко і намагаюся заснути, починаються галюцинації. У вухах стоїть віддалений звук сирен.
Із «братськими» обстрілами пілотів Повітряно-комічних сил РФ жартувати не можна. Якщо проігнорувати сигнал тривоги, то можна позбутися не тільки будинку, майна, свійських тварин, а й самого життя. Тому схоплююся з ліжка і біжу на кухню. Відчиняю вікно у бік тимчасово окупованого українського Криму, звідки на нашу голову прилітають «гостинці», а надворі стоїть тиша.
Я почав здригатися, коли сусід, який живе ліворуч від мене, голосно грюкне пізно ввечері металевою садовою хвірткою, а водій, що живе праворуч, недбало зачинить двері свого «Запорожця».
Коли на автобані, що йде паралельно з моєю вулицею, проїжджає фура з порожнім контейнером, то на нерівностях дороги вона гуркотить точно так, як розривається російська крилата ракета «КАЛІБР» і при цих звуках у мене з'являються ознаки «ведмежої хвороби», а душа йде в п'яти. .
Військові Збройних Сил України розповідають, що звикають до обстрілів і навіть не реагують на прильоти, але в мене таке звикання так і не настало. За рік війни з угро-фінами повітряна тривога звучала у Одесі 615 разів
тому розмови про хибні пуски не відповідають дійсності 😠
Коли рештки ракет падають на дитячу поліклініку - таке собі щастя.
тож гарне ППО - не значить шо у нас тут курорт.
Загалом РФ запустила 4 ракети, 3 вдарили недалеко від аеродрому в Коломиї Івано-Франківської області, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та житловий сектор. Є загибла дитина та травмовані люди.