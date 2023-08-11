Турция хотела привлечь РФ к саммиту в Джидде, - турецкие СМИ

Представитель Турции Акиф Чагатай Килич на саммите в Джидде по поводу украинской формулы мира считает, что без участия РФ подобные переговоры не имеют смысла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.

Аравии Акиф Чагатай Килич заявил, что "если РФ не будет включена в поиск решения, не будет ни результатов, ни решения".

Таким образом, как отмечает издание, Турция дала понять, что необходимо показать, что она предпримет шаги навстречу РФ по вопросу возобновления работы "зернового соглашения".

Однако, по мнению представителей Германии, сейчас включать РФ в переговорный процесс на этот счет некорректно.

Кроме того, по данным издания, третий раунд переговоров по украинской формуле мира может состояться в Турции.

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Напомним, Bloomberg писал, что следующая встреча может состояться в Индии, во время саммита G20.

Напомним, как сообщали в ОП, всего в Джидде было представлено более 40 государств, состоялись продуктивные консультации по ключевым принципам. Присутствовали представители США, Китая, Германии, Бразилии и Индии.