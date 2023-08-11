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Новости
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Турция хотела привлечь РФ к саммиту в Джидде, - турецкие СМИ

туреччина

Представитель Турции Акиф Чагатай Килич на саммите в Джидде по поводу украинской формулы мира считает, что без участия РФ подобные переговоры не имеют смысла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.

Аравии Акиф Чагатай Килич заявил, что "если РФ не будет включена в поиск решения, не будет ни результатов, ни решения".

Таким образом, как отмечает издание, Турция дала понять, что необходимо показать, что она предпримет шаги навстречу РФ по вопросу возобновления работы "зернового соглашения".

Однако, по мнению представителей Германии, сейчас включать РФ в переговорный процесс на этот счет некорректно.

Кроме того, по данным издания, третий раунд переговоров по украинской формуле мира может состояться в Турции.

Читайте: Кулеба: "Я считаю, что встреча в Джидде стала прорывом"

Напомним, Bloomberg писал, что следующая встреча может состояться в Индии, во время саммита G20.

Напомним, как сообщали в ОП, всего в Джидде было представлено более 40 государств, состоялись продуктивные консультации по ключевым принципам. Присутствовали представители США, Китая, Германии, Бразилии и Индии.

россия (95467) Саудовская Аравия (335) Турция (3379) переговоры с Россией (960)


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Топ комментарии
+15
Якось під час 2-ї Світової віни країни які входили до антигітлеровської коаліції чомусь не залучали гітлера до перемовин-і нух вийшло його перемогти...
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11.08.2023 15:53
+10
Ну так, під час 2 світової чого не залучали гітлера до перемовин? Та й зброю треба було надавати таку, щоб вона ні в якому разі не била по території райху, а то ж ескалація.
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11.08.2023 15:55
+5
Очевидно, що турки як місток від НАТО до рашки. Але ви праві, які мости можуть бути з відвертим нацистом? Це така нова геополітика?
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11.08.2023 15:55
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Якось під час 2-ї Світової віни країни які входили до антигітлеровської коаліції чомусь не залучали гітлера до перемовин-і нух вийшло його перемогти...
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11.08.2023 15:53 Ответить
Очевидно, що турки як місток від НАТО до рашки. Але ви праві, які мости можуть бути з відвертим нацистом? Це така нова геополітика?
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11.08.2023 15:55 Ответить
турки в НАТО.

то може нехай вони "хрестика" таки знімуть ? 😕
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11.08.2023 15:59 Ответить
Турки зняли шаровари, а хрестика лишили. На згадку про членство в НАТО.
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11.08.2023 16:03 Ответить
Ну так, під час 2 світової чого не залучали гітлера до перемовин? Та й зброю треба було надавати таку, щоб вона ні в якому разі не била по території райху, а то ж ескалація.
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11.08.2023 15:55 Ответить
Вах-вах!
Як негарно ! 😕
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11.08.2023 15:57 Ответить
Перемовини з кацапами можуть відбутися лише про порядок і суми виплат репарацій та контрибуцій після деокупації всієї України. Далі, до повної виплати репарацій ізоляція ********** - ніякого мирного договору бути не може. Буде стан "тимчасового припинення активних бойових дій". Японія, наприклад, в цьому стані з 1945 року.
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11.08.2023 16:02 Ответить
Якщо турки хочуть послухати брєд сивої кобили, то хай лаврушу визвуть...
А переговори без русні хоч переговорами можна назвати...
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11.08.2023 16:05 Ответить
********** миротворцы
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11.08.2023 16:07 Ответить
У новинах заначено, що на вказаних зустрічах у Джидді були присутні представники КНР.
Просте питання - а делегація України зустрічалася у Джидді із делегацією КНР? Якщо так, то із ким саме та які результати зустрічі? Чи є фото? Яке ставлення у КНР до української формули миру? Чи підтримує її КНР?
Ні, ну просто цікаво...
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11.08.2023 16:09 Ответить
Просто тут нічого немає з цього приводу

https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-obgovoriv-aktualni-pitannya-dvostoronnih-vidno-84749
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11.08.2023 16:10 Ответить
Єрмак же був залучений, навіщо ще хтось?
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11.08.2023 16:11 Ответить
Турки для украинцев всегда были ненадежным союзником. Всегда сваливали когда победа уже была в кармане. Себе на уме.
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11.08.2023 16:37 Ответить
що ти маєш на увазі? який період історії? Твоя бабця не грішила?
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11.08.2023 18:31 Ответить
Период гетманщины.
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11.08.2023 19:39 Ответить
Гетманщини?! Ти навіть ризьку угоду 1921 року не згадав! Тай на останнє питання не відповів
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11.08.2023 20:19 Ответить
Отвали. И больше не приставай.
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11.08.2023 20:58 Ответить
уговорила, милая
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11.08.2023 21:08 Ответить
щоб був наш обіцяний наступ переговори пішли б зовсім по іншому ;якщо не буде наступу помаленьку від нас був відступати і европейці; в офісі президента також в міністра оборони і головнокомандуючого мій план звільненя криму лежить 4 місяці ніхто не розглядае а може вже викінули добровольчі батальони просяться виконати цей план не по сценарію нинішньому а по плану і веденя війни 2014 переможного року 2 тисячі добровольців а дадуть статус соберу 5 тисяч вже готові без заробітної плати військової безкоштовно звільнити крим а потім закінчеться війна бо крим це ключ до цього звертайтеся до президента і головнокомандуючого просіть щоб нас допустили до виконаня свого громадянського вчинку хто хоче щоб перестали вбивати имсячі українців гине цвіт нації наш полк імені Степана Бандери готовий до бою
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11.08.2023 16:38 Ответить
шось турки ******
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11.08.2023 16:48 Ответить
Ну треба ж Ердогану відробляти пільгові закупівлі дешевих вуглеводнів у кацапів.
Це напевно вже всі забули, як адміністрація Ердогана пиз діла, що Захід постачанням зброї лише заважає мирному врегулюванню
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11.08.2023 16:50 Ответить
цілує дупу х*йлу як може,
аби заробити грошей
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11.08.2023 17:02 Ответить
видатні геополітики з пропердолених диванів винесли вирок ганьби Ердогану! Ну все, нарешті він горою проти *****...
Особливо для мене найвидатнішою подію кацапсько-турецьких відносин є збиття кацапського літака в листопаді 2015...скільки на турків кацапи вилили лайна, а вони ж злопам'ятні....
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11.08.2023 18:34 Ответить
Барыги любят ***** а он их.
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11.08.2023 21:01 Ответить
Если рф будет включена в поиск решения, так уж точно не будет ни результатов, ни решения
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12.08.2023 15:31 Ответить
 
 