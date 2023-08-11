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Туреччина хотіла залучити РФ до саміту у Джидді, - турецькі ЗМІ

туреччина

Представник Туреччини Акіф Чагатай Килич на саміті у Джидді щодо української формули миру вважає, що без участі РФ подібні перемовини не мають сенсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.

Аравії Акіф Чагатай Килич заявив, що "якщо РФ не буде включена в пошук рішення, не буде ні результатів, ні рішення".

Таким чином, як зазначає видання, Туреччина дала зрозуміти, що необхідно показати, що вона зробить кроки назустріч РФ у питанні відновлення роботи "зернової угоди".

Однак, на думку представників Німеччини, зараз включати РФ в переговорний процес з цього приводу некоректно.

Крім того, за даними видання, третій раунд переговорів щодо української формули миру може відбутися в Туреччині. 

Також читайте: Кулеба: "Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом"

Нагадаємо, Bloomberg писав, що наступна зустріч може відбутися в Індії, під час саміту G20.

Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії. 

росія (65073) Саудівська Аравія (570) Туреччина (3499) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+15
Якось під час 2-ї Світової віни країни які входили до антигітлеровської коаліції чомусь не залучали гітлера до перемовин-і нух вийшло його перемогти...
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11.08.2023 15:53
+10
Ну так, під час 2 світової чого не залучали гітлера до перемовин? Та й зброю треба було надавати таку, щоб вона ні в якому разі не била по території райху, а то ж ескалація.
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11.08.2023 15:55
+5
Очевидно, що турки як місток від НАТО до рашки. Але ви праві, які мости можуть бути з відвертим нацистом? Це така нова геополітика?
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11.08.2023 15:55
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Якось під час 2-ї Світової віни країни які входили до антигітлеровської коаліції чомусь не залучали гітлера до перемовин-і нух вийшло його перемогти...
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11.08.2023 15:53 Відповісти
Очевидно, що турки як місток від НАТО до рашки. Але ви праві, які мости можуть бути з відвертим нацистом? Це така нова геополітика?
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11.08.2023 15:55 Відповісти
турки в НАТО.

то може нехай вони "хрестика" таки знімуть ? 😕
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11.08.2023 15:59 Відповісти
Турки зняли шаровари, а хрестика лишили. На згадку про членство в НАТО.
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11.08.2023 16:03 Відповісти
Ну так, під час 2 світової чого не залучали гітлера до перемовин? Та й зброю треба було надавати таку, щоб вона ні в якому разі не била по території райху, а то ж ескалація.
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11.08.2023 15:55 Відповісти
Вах-вах!
Як негарно ! 😕
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11.08.2023 15:57 Відповісти
Перемовини з кацапами можуть відбутися лише про порядок і суми виплат репарацій та контрибуцій після деокупації всієї України. Далі, до повної виплати репарацій ізоляція ********** - ніякого мирного договору бути не може. Буде стан "тимчасового припинення активних бойових дій". Японія, наприклад, в цьому стані з 1945 року.
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11.08.2023 16:02 Відповісти
Якщо турки хочуть послухати брєд сивої кобили, то хай лаврушу визвуть...
А переговори без русні хоч переговорами можна назвати...
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11.08.2023 16:05 Відповісти
********** миротворцы
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11.08.2023 16:07 Відповісти
У новинах заначено, що на вказаних зустрічах у Джидді були присутні представники КНР.
Просте питання - а делегація України зустрічалася у Джидді із делегацією КНР? Якщо так, то із ким саме та які результати зустрічі? Чи є фото? Яке ставлення у КНР до української формули миру? Чи підтримує її КНР?
Ні, ну просто цікаво...
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11.08.2023 16:09 Відповісти
Просто тут нічого немає з цього приводу

https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-obgovoriv-aktualni-pitannya-dvostoronnih-vidno-84749
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11.08.2023 16:10 Відповісти
Єрмак же був залучений, навіщо ще хтось?
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11.08.2023 16:11 Відповісти
Турки для украинцев всегда были ненадежным союзником. Всегда сваливали когда победа уже была в кармане. Себе на уме.
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11.08.2023 16:37 Відповісти
що ти маєш на увазі? який період історії? Твоя бабця не грішила?
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11.08.2023 18:31 Відповісти
Период гетманщины.
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11.08.2023 19:39 Відповісти
Гетманщини?! Ти навіть ризьку угоду 1921 року не згадав! Тай на останнє питання не відповів
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11.08.2023 20:19 Відповісти
Отвали. И больше не приставай.
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11.08.2023 20:58 Відповісти
уговорила, милая
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11.08.2023 21:08 Відповісти
щоб був наш обіцяний наступ переговори пішли б зовсім по іншому ;якщо не буде наступу помаленьку від нас був відступати і европейці; в офісі президента також в міністра оборони і головнокомандуючого мій план звільненя криму лежить 4 місяці ніхто не розглядае а може вже викінули добровольчі батальони просяться виконати цей план не по сценарію нинішньому а по плану і веденя війни 2014 переможного року 2 тисячі добровольців а дадуть статус соберу 5 тисяч вже готові без заробітної плати військової безкоштовно звільнити крим а потім закінчеться війна бо крим це ключ до цього звертайтеся до президента і головнокомандуючого просіть щоб нас допустили до виконаня свого громадянського вчинку хто хоче щоб перестали вбивати имсячі українців гине цвіт нації наш полк імені Степана Бандери готовий до бою
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11.08.2023 16:38 Відповісти
шось турки ******
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11.08.2023 16:48 Відповісти
Ну треба ж Ердогану відробляти пільгові закупівлі дешевих вуглеводнів у кацапів.
Це напевно вже всі забули, як адміністрація Ердогана пиз діла, що Захід постачанням зброї лише заважає мирному врегулюванню
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11.08.2023 16:50 Відповісти
цілує дупу х*йлу як може,
аби заробити грошей
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11.08.2023 17:02 Відповісти
видатні геополітики з пропердолених диванів винесли вирок ганьби Ердогану! Ну все, нарешті він горою проти *****...
Особливо для мене найвидатнішою подію кацапсько-турецьких відносин є збиття кацапського літака в листопаді 2015...скільки на турків кацапи вилили лайна, а вони ж злопам'ятні....
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11.08.2023 18:34 Відповісти
Барыги любят ***** а он их.
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11.08.2023 21:01 Відповісти
Если рф будет включена в поиск решения, так уж точно не будет ни результатов, ни решения
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12.08.2023 15:31 Відповісти
 
 