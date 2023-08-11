Туреччина хотіла залучити РФ до саміту у Джидді, - турецькі ЗМІ

Представник Туреччини Акіф Чагатай Килич на саміті у Джидді щодо української формули миру вважає, що без участі РФ подібні перемовини не мають сенсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.

Аравії Акіф Чагатай Килич заявив, що "якщо РФ не буде включена в пошук рішення, не буде ні результатів, ні рішення".

Таким чином, як зазначає видання, Туреччина дала зрозуміти, що необхідно показати, що вона зробить кроки назустріч РФ у питанні відновлення роботи "зернової угоди".

Однак, на думку представників Німеччини, зараз включати РФ в переговорний процес з цього приводу некоректно.

Крім того, за даними видання, третій раунд переговорів щодо української формули миру може відбутися в Туреччині.

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Нагадаємо, Bloomberg писав, що наступна зустріч може відбутися в Індії, під час саміту G20.

Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.