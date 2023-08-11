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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина перехватила и сохраняет инициативу в войне, - Зеленский

зеленський

Украина перехватила и сохраняет инициативу в войне, сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в пятницу в Киеве на Украинском молодежном форуме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы перехватили и сохраняем инициативу в этой войне. Украинские шаги имеют значение. Наши шаги с вами. Шаги всего народа Украины. Каждого и каждой из вас", - сказал он.

Зеленский признал, что "усталость наших героев объективна – более 17 месяцев полномасштабной войны". "Но именно эта усталость и станет основой свободы и независимости Украины. Усталость не только тех, кто сейчас на передовой. Когда ты защищаешь свободу, когда ты помогаешь обороне, когда ты сражаешься, когда ты соревнуешься, когда ты работаешь, когда ты учишься. И все это ради государства, и это твоя усталость, и это твоя добродетель, и это твое достижение - свидетельство, что тебя не одолеть", - сказал президент.

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"Каким бы ни был террор, сколько бы раз не звучала сирена в Украине, чем бы ни угрожали нам оккупационные войска, все равно мы добавляем силы Украине. И именно поэтому оккупант в обороне, в глухой защите, и именно поэтому от Украины мир ежедневно ожидает побед, пусть маленьких", - отметил он.

По словам Зеленского, "сейчас День молодежи в Украине – это не 24 часа. И это не дата только в августе. Это каждый день. Потому что война – это время, когда каждый день нужен".

Он пожелал всем присутствующим "достойной усталости". "И я желаю вам результата в жизни. Мощного результата. Потому что ваша жизнь - это и есть жизнь Украины", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20311) молодежь (243)


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Топ комментарии
+32
Обрання цього вилупка - одна з причин того, що зараз відбувається. Після його обрання росіяни чомусь подумали, що склались всі умови для повномасштабного вторгнення
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11.08.2023 20:19
+29
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11.08.2023 20:28
+24
Зеленський визнав, що "втома наших героїв об'єктивна - понад 17 місяців повномасштабної війни" Джерело:
До свидания, Вальодя, ты неисправимый дебил. "понад 17 місяців повномасштабної війни". Тупой жадный и необучаемый клован...
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11.08.2023 20:19
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Правила форума Совет форумчан
Вечірня Фата Моргана. За кошти України,
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11.08.2023 20:11 Ответить
"Здохни". А суд?
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11.08.2023 21:04 Ответить
Печерський?
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11.08.2023 22:38 Ответить
Усе це дякуючи Єрмаку!
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11.08.2023 20:11 Ответить
НІ - усе це дякуючи 73 % !!
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11.08.2023 22:30 Ответить
Нi, не 73%.

Януковича он теж вибрала бiльшiсть, але цеждiти на майданi його змели, та грозилися змести будь-якого президента що буде дiяти проти краiни. П'ять рокiв пишалися тим, що законообранiсть нiчого не означае, i якщо президент бяка - то "всенародний майдан" погонить його до Ростова.

Де ж зметуни подiлися з 2019 по 2022 ?

Чи шановнi партнери використали як потрiбно i не дали грошенят на черговий заколот?) Бiда-бiдося, знову хтось винен ))
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11.08.2023 22:57 Ответить
Фі! Не просто Єрмаку, а Команданте Єрмаку!
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12.08.2023 05:51 Ответить
Славімо Боневтіка і сина його єдинорідного козиря ! Ооооо наші великі воШді і ліДори, хвала вам що семимильними кроками ведете нас в світле майбутне !
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11.08.2023 20:16 Ответить
яким чином? перехоплення буде тоді, коли цапи за порєбріком сидітимуть без світла, та скавчатимуть від ракетних українських ударів.
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11.08.2023 20:17 Ответить
ще один .панутый блогер
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11.08.2023 20:18 Ответить
А непоганий він актор.
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11.08.2023 20:18 Ответить
Як актор він гавно.
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11.08.2023 21:18 Ответить
Віримо тобі, о Найвеличнійший...
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11.08.2023 20:18 Ответить
Обрання цього вилупка - одна з причин того, що зараз відбувається. Після його обрання росіяни чомусь подумали, що склались всі умови для повномасштабного вторгнення
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11.08.2023 20:19 Ответить
Зеленський визнав, що "втома наших героїв об'єктивна - понад 17 місяців повномасштабної війни" Джерело:
До свидания, Вальодя, ты неисправимый дебил. "понад 17 місяців повномасштабної війни". Тупой жадный и необучаемый клован...
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11.08.2023 20:19 Ответить
Что значит "до свидания"? У вас что, скоро выборы?
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11.08.2023 22:09 Ответить
К сожалению еще не скоро. Но если хоть один дебил за это недоразумение проголосует... Государственность Украины и так под угрозой. Если не поняли, то не просите объяснять. Просто меня дети в интернете, такие как Вы, уже задолбали такими вопросами.
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11.08.2023 22:15 Ответить
Ну так в чём смысл Вашего комментария? До конца войны он ваш президент, другого не будет. Мне не понятно, когда в такое тяжёлое для вашей страны время, вы все вместо того, чтобы сплотиться в борьбе против агрессора, продолжаете выяснять отношения и обливать грязью действующую власть... Мне это странно наблюдать.
P.S. Мне 65 лет, я живу не в России и не в Украине. Можете игнорировать мои посты, это будет понятно...
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11.08.2023 22:32 Ответить
В такому віці вже можна щось розуміти--чи це спадкове. Якщо ви не живете в Україні,то вам невідомо РЕАЛЬНОГО життя .То в таких випадках ==краще мовчати ,а не давати свої поради.
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11.08.2023 22:46 Ответить
Ну я ничего и не советую, я просто интересуюсь. Мне многое не понятно, поэтому спрашиваю.
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11.08.2023 22:58 Ответить
Ещё, я в молодости учился в Украине, мову розумiю.
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11.08.2023 22:59 Ответить
Смысл в том, чтобы не поторилась еще раз такая ужасающая ошибка избирателей. И говорить про это надо не за три дня до выборов.
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12.08.2023 06:20 Ответить
Дай Боже, щоб було так.
Але, ініціатива це тоді, коли ти наступаєш і відвоювуєш територію.
Але, коли в одному напрямку ти наступаєш а в іншому напрямку відступаєш, десь звільняєш територію а десь віддаєш ворогу територію...
Як це назвати?
Москальня сильно просунулась на межі Луганської та Харківської областей.
Навіть вже примусово евакуюють десятки населених пунктів біля Куп'янська.
І чудово знали, що москаль накопичив там велику масу років та техніки...
І... нічого не робили.
За майже рік, вже давно там можно булу сильно окопатися, наставити мінних полів купу, як москалі це зробили на півдні і тому там так тяжко просуваємось.
Ну невже не можна було таке ж саме робити нашому Генштабу, щоб москалі зараз не просувалися під Куп'янськом?
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11.08.2023 20:25 Ответить
напам'ятаю майже бонапарту, стратегу та тактику, що каzапи воюють м'ясом.
їм пофіг на мінні поля, та наші окопи.
ти б поцікавився у бійців, як у них кулемети заклинює, і стволи розпечені, а орки лізуть і лізуть.
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11.08.2023 20:59 Ответить
То есть, по твоей логике, нет смысла строить оборонительные сооружения и минировать подходы?
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11.08.2023 22:17 Ответить
Та делай до осени шо хош,всем давно насрать на твои басни.
А осенью ныть начнёт,денег больше няма.
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11.08.2023 20:27 Ответить
Гніда,а коли ти до Неньки?🤣
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11.08.2023 20:36 Ответить
От ти дійсно не розумієш,що не озброєнним оком можна побачити,що ти кацапський,фсбешний троль.За що тобі куратори платять,тиж неймовірно тупий.🤣🌹
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11.08.2023 21:26 Ответить
Міняй знову нік)))Цьому вже нічого не світить.***** Во Во шка)))
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11.08.2023 23:11 Ответить
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11.08.2023 20:28 Ответить
Це така щоденна вечірня казка від преЗедента? Мабуть, йому забули докласти про евакуацію із Купянська.
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11.08.2023 20:31 Ответить
І тут влізає Зеленський і навішує Залужному воєнкомів.
Канєшно. В нього ж роботи обмаль.
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11.08.2023 20:32 Ответить
Набір слів і ніякого змісту. Тупориле чмо верзе все, що налізе в голову.
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11.08.2023 20:38 Ответить

Ніт, цього разу наш Найвеличніший У Цілому Світі Боневтік Відважний не ніс отсібятіну імпровізував, а читав із суфлера. От коли б він... імпровізував, то направду можна було б засумніватися в адекватності: чи то в його, чи то у власній (бо хто при здоровому глузді то-во слухатиме і шукатиме смисли там, де їх і не було?).
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12.08.2023 05:30 Ответить
Потужний у нас президент. Єрмак сказав, що найпотужніший із усіх за 30 років.
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11.08.2023 20:39 Ответить
Ржу, не можу!!!
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11.08.2023 20:50 Ответить
І це точно! Адже не може Команданте Козир на таких перверзіях речах не знатися?
...Чи все ж може?..
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12.08.2023 05:39 Ответить
То есть не просто красная линия, это наша бурая-бурая линия, Скабееваhttps://t.me/Ukraine_365News/59282
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11.08.2023 20:48 Ответить
Так дійсно, Україна вже перехопила ініціативу...тільки на Лазуровому узбережжі, бо вчора туди заїхав черговий віп персонаж - синок депутатши від слуг народу - копанчук. Чувак якому 21 рік спокійно виїхав з країни і цю повію ніхто не позбавляє депутатства. Знову вороги народу сдєлалі вас вмєстє.
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11.08.2023 20:55 Ответить
а тому що не втік, а в холодній душовій нерозпарену мівіну доїдав.
ось така ініціатива. непереможна.
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11.08.2023 20:55 Ответить
Коли засумніваєтесь у відвазі та ініціативній непереможності Боневтіка Відважного, спробуйте скуштувати і, головно, втримати в організмі нерозпарену мівіну...
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12.08.2023 05:43 Ответить
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11.08.2023 20:55 Ответить
коли путлер зрзумів, що влада України, під керівництвом Зеленського, за три роки майже знищила ЗСУ і не фінансує Укроборонпром, він вирішив переможними маршами, по нових шляхах, з допомогою агентури фсб в українській владі і СБУ, за три дні покорити нашу державу і знищити українців. Але сталось, не як гадалось. Замість продажної влади, на захист держави стали всі прості українці.
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11.08.2023 20:55 Ответить
Одне уточнення, не під керівництвом Зеленського. Це чмо не здатне керувати, керують зовсім інші. А воно займає місце та знімає відосики, а керують ті, яким, у кращому випадку, начхати на Україну, а , точніше, вороги нашої держави. Хоча, й сам найвеличніший ще той "патріот" України.
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11.08.2023 21:16 Ответить
А тепер питання: хто винен у війні, у зруйнованій країні, ***** чи зєлєнскій?
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11.08.2023 21:16 Ответить
Фух-х-х... Можна на шашлики...
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11.08.2023 21:05 Ответить
долбо-бубочка нюхнуло
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11.08.2023 21:13 Ответить
Нью-Васюкі. Ми таке не курим.
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11.08.2023 21:14 Ответить
Шо воно меле ? Какая инициатива ? Третий месяц контрнаступу ( начался 4 червня ) и ни к одному из ближайших более-менее крупных городишек Запорожской области - Токмак , Пологи , Васильева так и не смогли пробиться . А перед этим полгода на телеМАРАФЕТЕ по факту призывали ОРДУ устраивать на Запорожском направлении суперэшелонированную оборону с минными полями, пафосно рассказывая по ТВ как ВСУ пойдут в контрнаступ и выйдут к Крыму и Азовскому морю . ОРДА и подготовилась ... спасибо Подоляку , отвечающему в ОП за информационную политику , особенно доволен старший брат Подоляка - действующий полковник ГРУ Росармии ( это открытая информация ). Все очень печально. Путин удачно перевел СВО в многолетнюю войну на изматывание Украины и , наверное, насмехается над пафосными "зверненнями" ЭТОГО.
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11.08.2023 21:20 Ответить
Він побажав усім присутнім "гідної втоми" вистарчає для українського народу "зеленої втоми " від котрої у багатьох токсикоз, а у більшості населення,рвотний рефлекс
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11.08.2023 21:30 Ответить
На Харківщині особливо ініциативно перехоплено.
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11.08.2023 21:32 Ответить
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11.08.2023 21:36 Ответить
Ну по перше, ні якої войны не має , а є, триває захист від спеціальної воєнної операції . І в цьому юридичному питанні Україна на расійскому гачку . По друге , як можно перехопити ініціативу, без переваги у повітрі. Ты що несеш дурню ????
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12.08.2023 03:36 Ответить
Як-то - що несе? Дічь, як завше!
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12.08.2023 05:45 Ответить
Можна "припинити війну у себе в голові", а можна "перехопити ініціативу", також у себе в голові.
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12.08.2023 05:26 Ответить
І чого лиш не бовкне пацієнт з гострою нестачею галоперидолу в організмі...
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12.08.2023 05:57 Ответить
Ага, перехопила, хіба що у твоїй голові, недоумку. Саме там, де ти колись закінчив війну
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12.08.2023 07:38 Ответить
 
 