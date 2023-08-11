Украина перехватила и сохраняет инициативу в войне, - Зеленский
Украина перехватила и сохраняет инициативу в войне, сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в пятницу в Киеве на Украинском молодежном форуме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы перехватили и сохраняем инициативу в этой войне. Украинские шаги имеют значение. Наши шаги с вами. Шаги всего народа Украины. Каждого и каждой из вас", - сказал он.
Зеленский признал, что "усталость наших героев объективна – более 17 месяцев полномасштабной войны". "Но именно эта усталость и станет основой свободы и независимости Украины. Усталость не только тех, кто сейчас на передовой. Когда ты защищаешь свободу, когда ты помогаешь обороне, когда ты сражаешься, когда ты соревнуешься, когда ты работаешь, когда ты учишься. И все это ради государства, и это твоя усталость, и это твоя добродетель, и это твое достижение - свидетельство, что тебя не одолеть", - сказал президент.
"Каким бы ни был террор, сколько бы раз не звучала сирена в Украине, чем бы ни угрожали нам оккупационные войска, все равно мы добавляем силы Украине. И именно поэтому оккупант в обороне, в глухой защите, и именно поэтому от Украины мир ежедневно ожидает побед, пусть маленьких", - отметил он.
По словам Зеленского, "сейчас День молодежи в Украине – это не 24 часа. И это не дата только в августе. Это каждый день. Потому что война – это время, когда каждый день нужен".
Он пожелал всем присутствующим "достойной усталости". "И я желаю вам результата в жизни. Мощного результата. Потому что ваша жизнь - это и есть жизнь Украины", - сказал Зеленский.
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Януковича он теж вибрала бiльшiсть, але цеждiти на майданi його змели, та грозилися змести будь-якого президента що буде дiяти проти краiни. П'ять рокiв пишалися тим, що законообранiсть нiчого не означае, i якщо президент бяка - то "всенародний майдан" погонить його до Ростова.
Де ж зметуни подiлися з 2019 по 2022 ?
Чи шановнi партнери використали як потрiбно i не дали грошенят на черговий заколот?) Бiда-бiдося, знову хтось винен ))
До свидания, Вальодя, ты неисправимый дебил. "понад 17 місяців повномасштабної війни". Тупой жадный и необучаемый клован...
P.S. Мне 65 лет, я живу не в России и не в Украине. Можете игнорировать мои посты, это будет понятно...
Але, ініціатива це тоді, коли ти наступаєш і відвоювуєш територію.
Але, коли в одному напрямку ти наступаєш а в іншому напрямку відступаєш, десь звільняєш територію а десь віддаєш ворогу територію...
Як це назвати?
Москальня сильно просунулась на межі Луганської та Харківської областей.
Навіть вже примусово евакуюють десятки населених пунктів біля Куп'янська.
І чудово знали, що москаль накопичив там велику масу років та техніки...
І... нічого не робили.
За майже рік, вже давно там можно булу сильно окопатися, наставити мінних полів купу, як москалі це зробили на півдні і тому там так тяжко просуваємось.
Ну невже не можна було таке ж саме робити нашому Генштабу, щоб москалі зараз не просувалися під Куп'янськом?
їм пофіг на мінні поля, та наші окопи.
ти б поцікавився у бійців, як у них кулемети заклинює, і стволи розпечені, а орки лізуть і лізуть.
А осенью ныть начнёт,денег больше няма.
Канєшно. В нього ж роботи обмаль.
Ніт, цього разу наш Найвеличніший У Цілому Світі Боневтік Відважний не
ніс отсібятінуімпровізував, а читав із суфлера. От коли б він... імпровізував, то направду можна було б засумніватися в адекватності: чи то в його, чи то у власній (бо хто при здоровому глузді то-во слухатиме і шукатиме смисли там, де їх і не було?). перверзіяхречах не знатися?
...Чи все ж може?..
ось така ініціатива. непереможна.