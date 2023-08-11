Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні, - Зеленський
Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні, сказав президент України Володимир Зеленський, під час виступу в п’ятницю в Києві на Українському молодіжному форумі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми перехопили і зберігаємо ініціативу в цій війні. Українські кроки мають значення. Наші кроки з вами. Кроки всього народу України. Кожного і кожної з вас", - сказав він.
Зеленський визнав, що "втома наших героїв об'єктивна - понад 17 місяців повномасштабної війни". "Але саме ця втома і стане основою свободи і незалежності України. Втома не тільки тих, хто зараз на передовій. Коли ти захищаєш свободу, коли ти допомагаєш обороні, коли ти б'єшся, коли ти змагаєшся, коли ти працюєш, коли ти вчишся. І все це заради держави, і це твоя втома, і це твоя чеснота, і це твоє досягнення - свідчення, що тебе не здолати", - сказав президент.
"Яким би не був терор, скільки б разів не лунала сирена в Україні, чим би не погрожували нам окупаційні війська, все одно ми додаємо сили України. І саме тому окупант в обороні, в глухому захисті, і саме тому від України світ щодня очікує перемог, нехай маленьких", - зазначив він.
За словами Зеленського, "зараз День молоді в Україні - це не 24 години. І це не дата лише в серпні. Це кожен день. Бо війна - це час, коли кожен день потрібен".
Він побажав усім присутнім "гідної втоми". "І я бажаю вам результату в житті. Потужного результату. Бо ваше життя - це і є життя України", - сказав Зеленський.
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Януковича он теж вибрала бiльшiсть, але цеждiти на майданi його змели, та грозилися змести будь-якого президента що буде дiяти проти краiни. П'ять рокiв пишалися тим, що законообранiсть нiчого не означае, i якщо президент бяка - то "всенародний майдан" погонить його до Ростова.
Де ж зметуни подiлися з 2019 по 2022 ?
Чи шановнi партнери використали як потрiбно i не дали грошенят на черговий заколот?) Бiда-бiдося, знову хтось винен ))
До свидания, Вальодя, ты неисправимый дебил. "понад 17 місяців повномасштабної війни". Тупой жадный и необучаемый клован...
P.S. Мне 65 лет, я живу не в России и не в Украине. Можете игнорировать мои посты, это будет понятно...
Але, ініціатива це тоді, коли ти наступаєш і відвоювуєш територію.
Але, коли в одному напрямку ти наступаєш а в іншому напрямку відступаєш, десь звільняєш територію а десь віддаєш ворогу територію...
Як це назвати?
Москальня сильно просунулась на межі Луганської та Харківської областей.
Навіть вже примусово евакуюють десятки населених пунктів біля Куп'янська.
І чудово знали, що москаль накопичив там велику масу років та техніки...
І... нічого не робили.
За майже рік, вже давно там можно булу сильно окопатися, наставити мінних полів купу, як москалі це зробили на півдні і тому там так тяжко просуваємось.
Ну невже не можна було таке ж саме робити нашому Генштабу, щоб москалі зараз не просувалися під Куп'янськом?
їм пофіг на мінні поля, та наші окопи.
ти б поцікавився у бійців, як у них кулемети заклинює, і стволи розпечені, а орки лізуть і лізуть.
А осенью ныть начнёт,денег больше няма.
Канєшно. В нього ж роботи обмаль.
Ніт, цього разу наш Найвеличніший У Цілому Світі Боневтік Відважний не
ніс отсібятінуімпровізував, а читав із суфлера. От коли б він... імпровізував, то направду можна було б засумніватися в адекватності: чи то в його, чи то у власній (бо хто при здоровому глузді то-во слухатиме і шукатиме смисли там, де їх і не було?). перверзіяхречах не знатися?
...Чи все ж може?..
ось така ініціатива. непереможна.