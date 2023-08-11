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Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні, - Зеленський

зеленський

Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні, сказав президент України Володимир Зеленський, під час виступу в п’ятницю в Києві на Українському молодіжному форумі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Ми перехопили і зберігаємо ініціативу в цій війні. Українські кроки мають значення. Наші кроки з вами. Кроки всього народу України. Кожного і кожної з вас", - сказав він.

Зеленський визнав, що "втома наших героїв об'єктивна - понад 17 місяців повномасштабної війни". "Але саме ця втома і стане основою свободи і незалежності України. Втома не тільки тих, хто зараз на передовій. Коли ти захищаєш свободу, коли ти допомагаєш обороні, коли ти б'єшся, коли ти змагаєшся, коли ти працюєш, коли ти вчишся. І все це заради держави, і це твоя втома, і це твоя чеснота, і це твоє досягнення - свідчення, що тебе не здолати", - сказав президент.

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"Яким би не був терор, скільки б разів не лунала сирена в Україні, чим би не погрожували нам окупаційні війська, все одно ми додаємо сили України. І саме тому окупант в обороні, в глухому захисті, і саме тому від України світ щодня очікує перемог, нехай маленьких", - зазначив він.

За словами Зеленського, "зараз День молоді в Україні - це не 24 години. І це не дата лише в серпні. Це кожен день. Бо війна - це час, коли кожен день потрібен".

Він побажав усім присутнім "гідної втоми". "І я бажаю вам результату в житті. Потужного результату. Бо ваше життя - це і є життя України", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23775) молодь (122)


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Топ коментарі
+32
Обрання цього вилупка - одна з причин того, що зараз відбувається. Після його обрання росіяни чомусь подумали, що склались всі умови для повномасштабного вторгнення
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11.08.2023 20:19
+29
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11.08.2023 20:28
+24
Зеленський визнав, що "втома наших героїв об'єктивна - понад 17 місяців повномасштабної війни" Джерело:
До свидания, Вальодя, ты неисправимый дебил. "понад 17 місяців повномасштабної війни". Тупой жадный и необучаемый клован...
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11.08.2023 20:19
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Вечірня Фата Моргана. За кошти України,
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11.08.2023 20:11 Відповісти
"Здохни". А суд?
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11.08.2023 21:04 Відповісти
Печерський?
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11.08.2023 22:38 Відповісти
Усе це дякуючи Єрмаку!
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11.08.2023 20:11 Відповісти
НІ - усе це дякуючи 73 % !!
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11.08.2023 22:30 Відповісти
Нi, не 73%.

Януковича он теж вибрала бiльшiсть, але цеждiти на майданi його змели, та грозилися змести будь-якого президента що буде дiяти проти краiни. П'ять рокiв пишалися тим, що законообранiсть нiчого не означае, i якщо президент бяка - то "всенародний майдан" погонить його до Ростова.

Де ж зметуни подiлися з 2019 по 2022 ?

Чи шановнi партнери використали як потрiбно i не дали грошенят на черговий заколот?) Бiда-бiдося, знову хтось винен ))
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11.08.2023 22:57 Відповісти
Фі! Не просто Єрмаку, а Команданте Єрмаку!
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12.08.2023 05:51 Відповісти
Славімо Боневтіка і сина його єдинорідного козиря ! Ооооо наші великі воШді і ліДори, хвала вам що семимильними кроками ведете нас в світле майбутне !
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11.08.2023 20:16 Відповісти
яким чином? перехоплення буде тоді, коли цапи за порєбріком сидітимуть без світла, та скавчатимуть від ракетних українських ударів.
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11.08.2023 20:17 Відповісти
ще один .панутый блогер
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11.08.2023 20:18 Відповісти
А непоганий він актор.
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11.08.2023 20:18 Відповісти
Як актор він гавно.
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11.08.2023 21:18 Відповісти
Віримо тобі, о Найвеличнійший...
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11.08.2023 20:18 Відповісти
Обрання цього вилупка - одна з причин того, що зараз відбувається. Після його обрання росіяни чомусь подумали, що склались всі умови для повномасштабного вторгнення
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11.08.2023 20:19 Відповісти
Зеленський визнав, що "втома наших героїв об'єктивна - понад 17 місяців повномасштабної війни" Джерело:
До свидания, Вальодя, ты неисправимый дебил. "понад 17 місяців повномасштабної війни". Тупой жадный и необучаемый клован...
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11.08.2023 20:19 Відповісти
Что значит "до свидания"? У вас что, скоро выборы?
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11.08.2023 22:09 Відповісти
К сожалению еще не скоро. Но если хоть один дебил за это недоразумение проголосует... Государственность Украины и так под угрозой. Если не поняли, то не просите объяснять. Просто меня дети в интернете, такие как Вы, уже задолбали такими вопросами.
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11.08.2023 22:15 Відповісти
Ну так в чём смысл Вашего комментария? До конца войны он ваш президент, другого не будет. Мне не понятно, когда в такое тяжёлое для вашей страны время, вы все вместо того, чтобы сплотиться в борьбе против агрессора, продолжаете выяснять отношения и обливать грязью действующую власть... Мне это странно наблюдать.
P.S. Мне 65 лет, я живу не в России и не в Украине. Можете игнорировать мои посты, это будет понятно...
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11.08.2023 22:32 Відповісти
В такому віці вже можна щось розуміти--чи це спадкове. Якщо ви не живете в Україні,то вам невідомо РЕАЛЬНОГО життя .То в таких випадках ==краще мовчати ,а не давати свої поради.
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11.08.2023 22:46 Відповісти
Ну я ничего и не советую, я просто интересуюсь. Мне многое не понятно, поэтому спрашиваю.
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11.08.2023 22:58 Відповісти
Ещё, я в молодости учился в Украине, мову розумiю.
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11.08.2023 22:59 Відповісти
Смысл в том, чтобы не поторилась еще раз такая ужасающая ошибка избирателей. И говорить про это надо не за три дня до выборов.
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12.08.2023 06:20 Відповісти
Дай Боже, щоб було так.
Але, ініціатива це тоді, коли ти наступаєш і відвоювуєш територію.
Але, коли в одному напрямку ти наступаєш а в іншому напрямку відступаєш, десь звільняєш територію а десь віддаєш ворогу територію...
Як це назвати?
Москальня сильно просунулась на межі Луганської та Харківської областей.
Навіть вже примусово евакуюють десятки населених пунктів біля Куп'янська.
І чудово знали, що москаль накопичив там велику масу років та техніки...
І... нічого не робили.
За майже рік, вже давно там можно булу сильно окопатися, наставити мінних полів купу, як москалі це зробили на півдні і тому там так тяжко просуваємось.
Ну невже не можна було таке ж саме робити нашому Генштабу, щоб москалі зараз не просувалися під Куп'янськом?
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11.08.2023 20:25 Відповісти
напам'ятаю майже бонапарту, стратегу та тактику, що каzапи воюють м'ясом.
їм пофіг на мінні поля, та наші окопи.
ти б поцікавився у бійців, як у них кулемети заклинює, і стволи розпечені, а орки лізуть і лізуть.
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11.08.2023 20:59 Відповісти
То есть, по твоей логике, нет смысла строить оборонительные сооружения и минировать подходы?
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11.08.2023 22:17 Відповісти
Та делай до осени шо хош,всем давно насрать на твои басни.
А осенью ныть начнёт,денег больше няма.
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11.08.2023 20:27 Відповісти
Гніда,а коли ти до Неньки?🤣
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11.08.2023 20:36 Відповісти
От ти дійсно не розумієш,що не озброєнним оком можна побачити,що ти кацапський,фсбешний троль.За що тобі куратори платять,тиж неймовірно тупий.🤣🌹
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11.08.2023 21:26 Відповісти
Міняй знову нік)))Цьому вже нічого не світить.***** Во Во шка)))
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11.08.2023 23:11 Відповісти
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11.08.2023 20:28 Відповісти
Це така щоденна вечірня казка від преЗедента? Мабуть, йому забули докласти про евакуацію із Купянська.
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11.08.2023 20:31 Відповісти
І тут влізає Зеленський і навішує Залужному воєнкомів.
Канєшно. В нього ж роботи обмаль.
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11.08.2023 20:32 Відповісти
Набір слів і ніякого змісту. Тупориле чмо верзе все, що налізе в голову.
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11.08.2023 20:38 Відповісти

Ніт, цього разу наш Найвеличніший У Цілому Світі Боневтік Відважний не ніс отсібятіну імпровізував, а читав із суфлера. От коли б він... імпровізував, то направду можна було б засумніватися в адекватності: чи то в його, чи то у власній (бо хто при здоровому глузді то-во слухатиме і шукатиме смисли там, де їх і не було?).
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12.08.2023 05:30 Відповісти
Потужний у нас президент. Єрмак сказав, що найпотужніший із усіх за 30 років.
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11.08.2023 20:39 Відповісти
Ржу, не можу!!!
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11.08.2023 20:50 Відповісти
І це точно! Адже не може Команданте Козир на таких перверзіях речах не знатися?
...Чи все ж може?..
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12.08.2023 05:39 Відповісти
То есть не просто красная линия, это наша бурая-бурая линия, Скабееваhttps://t.me/Ukraine_365News/59282
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11.08.2023 20:48 Відповісти
Так дійсно, Україна вже перехопила ініціативу...тільки на Лазуровому узбережжі, бо вчора туди заїхав черговий віп персонаж - синок депутатши від слуг народу - копанчук. Чувак якому 21 рік спокійно виїхав з країни і цю повію ніхто не позбавляє депутатства. Знову вороги народу сдєлалі вас вмєстє.
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11.08.2023 20:55 Відповісти
а тому що не втік, а в холодній душовій нерозпарену мівіну доїдав.
ось така ініціатива. непереможна.
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11.08.2023 20:55 Відповісти
Коли засумніваєтесь у відвазі та ініціативній непереможності Боневтіка Відважного, спробуйте скуштувати і, головно, втримати в організмі нерозпарену мівіну...
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12.08.2023 05:43 Відповісти
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11.08.2023 20:55 Відповісти
коли путлер зрзумів, що влада України, під керівництвом Зеленського, за три роки майже знищила ЗСУ і не фінансує Укроборонпром, він вирішив переможними маршами, по нових шляхах, з допомогою агентури фсб в українській владі і СБУ, за три дні покорити нашу державу і знищити українців. Але сталось, не як гадалось. Замість продажної влади, на захист держави стали всі прості українці.
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11.08.2023 20:55 Відповісти
Одне уточнення, не під керівництвом Зеленського. Це чмо не здатне керувати, керують зовсім інші. А воно займає місце та знімає відосики, а керують ті, яким, у кращому випадку, начхати на Україну, а , точніше, вороги нашої держави. Хоча, й сам найвеличніший ще той "патріот" України.
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11.08.2023 21:16 Відповісти
А тепер питання: хто винен у війні, у зруйнованій країні, ***** чи зєлєнскій?
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11.08.2023 21:16 Відповісти
Фух-х-х... Можна на шашлики...
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11.08.2023 21:05 Відповісти
долбо-бубочка нюхнуло
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11.08.2023 21:13 Відповісти
Нью-Васюкі. Ми таке не курим.
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11.08.2023 21:14 Відповісти
Шо воно меле ? Какая инициатива ? Третий месяц контрнаступу ( начался 4 червня ) и ни к одному из ближайших более-менее крупных городишек Запорожской области - Токмак , Пологи , Васильева так и не смогли пробиться . А перед этим полгода на телеМАРАФЕТЕ по факту призывали ОРДУ устраивать на Запорожском направлении суперэшелонированную оборону с минными полями, пафосно рассказывая по ТВ как ВСУ пойдут в контрнаступ и выйдут к Крыму и Азовскому морю . ОРДА и подготовилась ... спасибо Подоляку , отвечающему в ОП за информационную политику , особенно доволен старший брат Подоляка - действующий полковник ГРУ Росармии ( это открытая информация ). Все очень печально. Путин удачно перевел СВО в многолетнюю войну на изматывание Украины и , наверное, насмехается над пафосными "зверненнями" ЭТОГО.
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11.08.2023 21:20 Відповісти
Він побажав усім присутнім "гідної втоми" вистарчає для українського народу "зеленої втоми " від котрої у багатьох токсикоз, а у більшості населення,рвотний рефлекс
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11.08.2023 21:30 Відповісти
На Харківщині особливо ініциативно перехоплено.
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11.08.2023 21:32 Відповісти
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11.08.2023 21:36 Відповісти
Ну по перше, ні якої войны не має , а є, триває захист від спеціальної воєнної операції . І в цьому юридичному питанні Україна на расійскому гачку . По друге , як можно перехопити ініціативу, без переваги у повітрі. Ты що несеш дурню ????
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12.08.2023 03:36 Відповісти
Як-то - що несе? Дічь, як завше!
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12.08.2023 05:45 Відповісти
Можна "припинити війну у себе в голові", а можна "перехопити ініціативу", також у себе в голові.
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12.08.2023 05:26 Відповісти
І чого лиш не бовкне пацієнт з гострою нестачею галоперидолу в організмі...
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12.08.2023 05:57 Відповісти
Ага, перехопила, хіба що у твоїй голові, недоумку. Саме там, де ти колись закінчив війну
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12.08.2023 07:38 Відповісти
 
 