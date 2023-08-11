В Раду вызывают главу ЦИК Диденко относительно ситуации с членом комиссии Буглаком, живущим в США
Комитет госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады планирует заслушать главу Центральной избирательной комиссии Олега Диденко относительно ситуации с членом ЦИК Юрием Буглаком, который, по данным СМИ, выехал в США и до сих пор не вернулся и все это время получал зарплату и другие выплаты.
Об этом в фейсбуке сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.
"На ближайшем заседании наш Комитет госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по инициативе Александра Аликсийчука планирует заслушать главу Центральной избирательной комиссии относительно ситуации с их членом Юрием Буглаком (нардеп VIII созыва, Блок Петра Порошенко). Последний, по информации СМИ, выехал заграницу и живет в США, продолжая получать зарплату из украинского бюджета. Надеемся на присутствие главы ЦИК и исчерпывающие ответы на вопросы членов нашего комитета.
Также приглашаем коллег из команды Петра Порошенко, членов фракции Европейская солидарность задать вопрос Юрию Буглаку", - заявила Шуляк.
Отметим, что фракция "Европейская солидарность" уже инициировала постановление Верховной Рады по освобождению Буглака от должности члена Центральной избирательной комиссии.
Напомним, что, по данным СМИ, член Центральной избирательной комиссии Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался, он сохраняет свой пост. В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты – суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.
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Там до бригади зформувати можна буде!! Вони ж з України не тікали, коли гроші за ВИБОРИ «чесно оформляли» на рахунки та маєтки за це …
А зрадників і вороги виганяють через вірьовку та гілляку!!
Спостерігаймо, як наперсточники розводять на синє око 73% прийшовших на вибори
Тобто, непростий жук.
https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka
«Юрій Буглак, який став депутатом від президентського блоку, явно заслужив на цю посаду. Останніх 10 років він був директором кіпрської офшорки Порошенка та його друзів - RI-SYSTEM. Її власниками, як показує нам витяг з кіпрського реєстру, є Ігор Кононенко, В'ячеслав Москалевський, Олег Свинарчук, Олег Зімін та президентський фонд Prime Assets Capital», - написала вона.
Буглак є учасником групи "Барахолка Маямі",
його дружина - учасниця групи "Живем в Майами, говорим по русски".
Згідно з її повідомленнями у соцмережах, родина мешкає у містечку Голівуд, що розташоване на узбережжі атлантичного океану недалеко від Маямі, у штаті Флорида, США.
Дружина має прізвище Ртищєва -
До речі, президент України Петро Порошенко у своїй електронній деклараціі вказав цей офшор.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka
https://t4k.info/tracks/ru/k/kakie-ludi-v-gollivude
За його словами, немає різниці, де перебувати: в Ужгороді чи закордоном. При дистанційній роботі, на думку члена ЦВК, це немає значення.
"Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, в місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місці, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? В місті Кошице і місті Ужгород. В чому різниця для державного посадовця, якщо він має право працювати дистанційно?", - наголошує втікач.
https://informator.ua/uk/a-vam-ye-riznicya-ya-v-uzhgorodi-chi-za-kordonom
Так це по-вашому, у фракції Порошенка "одні дебіли"?
********
Це значить, що колег на форумі, для яких "мораль щось значить", можна обзивати дебілами.
А от членів фракції "ЄС", - не можна.
Пан має доволі цікаве уявлення про мораль.
Просто самі з за кордону не вилазять. Усіх все влаштовує.
Усі на удальонці. На лікуванні. У декреті. Зарплатня капає. Ракети не літають.
само так вийшло,
всього то якийсь там мільйон потринькали,
скажуть так не можна і відпустять
а мільйон ніхто не поверне