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В Раду вызывают главу ЦИК Диденко относительно ситуации с членом комиссии Буглаком, живущим в США

буглак

Комитет госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады планирует заслушать главу Центральной избирательной комиссии Олега Диденко относительно ситуации с членом ЦИК Юрием Буглаком, который, по данным СМИ, выехал в США и до сих пор не вернулся и все это время получал зарплату и другие выплаты.

Об этом в фейсбуке сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

"На ближайшем заседании наш Комитет госвласти, местного самоуправления,  регионального развития и градостроительства по инициативе Александра Аликсийчука планирует заслушать главу Центральной избирательной комиссии относительно ситуации с их членом Юрием Буглаком (нардеп VIII созыва, Блок Петра Порошенко). Последний, по информации СМИ, выехал заграницу и живет в США, продолжая получать зарплату из украинского бюджета. Надеемся на присутствие главы ЦИК и исчерпывающие ответы на вопросы членов нашего комитета.

Смотрите также: Член ЦИК Буглак выехал до вторжения и живет в США, за это время получил 1,5 млн грн из бюджета, - СМИ. ФОТО

Также приглашаем коллег из команды Петра Порошенко, членов фракции Европейская солидарность задать вопрос Юрию Буглаку", - заявила Шуляк.

Отметим, что фракция "Европейская солидарность" уже инициировала постановление Верховной Рады по освобождению Буглака от должности члена Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что, по данным СМИ, член Центральной избирательной комиссии Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался, он сохраняет свой пост. В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты – суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Автор: 

ВР (29242) ЦИК (3644) Буглак Юрий (5) Диденко Олег (31)


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Топ комментарии
+12
в комиссию по вагнеровцам шуляк аж никак не спешила приглашать кого-то от Пороха. Зато там был некто кузьмин, который ринат. Совсем не регионал + парочка от майбаха и довиры. И остальные - свора слуг, полностью зависящая от жОПы. А тут она бежит впереди паровоза. Это к чему такая спешка?
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11.08.2023 20:31
+9
покрывал *******... верняк долю получал
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11.08.2023 20:27
+7
какое позорище.... еще условия Западу ставим....
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11.08.2023 20:44
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покрывал *******... верняк долю получал
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11.08.2023 20:27 Ответить
Ватан, Порошенкові вистачить заробленого чесно, а от кожна падаль має відповідати за себе, в тому числі й т, хто нараховував цій сволоті не маленьку зряплату.
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11.08.2023 20:33 Ответить
не розумію до чого тут Порошенко, хай я буду і ватан і кацап і все одразу, але цікаво твій ланцюжок логічний осягнути може твій випадок увійде в підручники по психіатрії
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11.08.2023 20:49 Ответить
вони повернуті на святому рошені. в їх куций мозок не поміщається думка, що хтось може думати не лише про рошена, а ще й про, наприклад, голову ЦВК, про якого як раз і є новина
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11.08.2023 22:08 Ответить
висрався...по Фрейду
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11.08.2023 22:50 Ответить
Хто покривав? Боневтік?
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11.08.2023 20:54 Ответить
кого покривав?
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11.08.2023 20:58 Ответить
паша, він тебе мабуть покрив? ти втік саме тому?
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11.08.2023 22:10 Ответить
От же ж вовкИ позорні! Куди не глянь- суцільна корупція і казнокрадство
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11.08.2023 20:29 Ответить
Так а шо не зрозуміло-був вагітним взяв декретну відпустку та поїхав народжувати до Америки...
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11.08.2023 20:30 Ответить
в комиссию по вагнеровцам шуляк аж никак не спешила приглашать кого-то от Пороха. Зато там был некто кузьмин, который ринат. Совсем не регионал + парочка от майбаха и довиры. И остальные - свора слуг, полностью зависящая от жОПы. А тут она бежит впереди паровоза. Это к чему такая спешка?
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11.08.2023 20:31 Ответить
Не треба навіть комісію по "вагнеровцям", хай розповість як вивезла свого чоловіка, брата, бакси й антикваріат, воно просто кончене як і усі прихильники зеленського.
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11.08.2023 22:17 Ответить
Якщо він оформлений по догляду за дитиною (декретна відпустка), то ніхто його не звільнить. Ще й державні виплати будуть на народження дитини. І доки не виповниться 1,5 роки, ніхто його не торкнеться. А якщо захоче, то й до 3 років за свій рахунок може сидіти.
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11.08.2023 20:37 Ответить
але ж дружина його не працює. Не платить податки в Україні. То як його могли оформити? Вони навіть не розведені і вона не позбавлена батьківських прав. Отже той хто оформляв порушив інструкції напевно.
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11.08.2023 20:45 Ответить
У мене дружина звільнилась з роботи під час вагітності. Не, такі були обставини. Вона теж не працювала. І я був у декретній відпустці. Оформив на себе. Щоб отримувати виплати. Заборони по закону з цього приводу немає.
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11.08.2023 21:04 Ответить
У Вас теж зарплата була як у цього цвкашника? І Ви теж мали змогу проживати закордоном і ще й отримувати соціальну допомогу?
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11.08.2023 21:08 Ответить
річ в тому як він зарплату отримува і на роботу не ходив рік...до того як дитина з'явилась
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11.08.2023 20:51 Ответить
За весь склад папєрєдніків, на чолі ще Підрахуя+Охендовського, аби не забули у чесних ТЦК імені Резнікова!!
Там до бригади зформувати можна буде!! Вони ж з України не тікали, коли гроші за ВИБОРИ «чесно оформляли» на рахунки та маєтки за це …
А зрадників і вороги виганяють через вірьовку та гілляку!!
Спостерігаймо, як наперсточники розводять на синє око 73% прийшовших на вибори
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11.08.2023 20:44 Ответить
какое позорище.... еще условия Западу ставим....
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11.08.2023 20:44 Ответить
цей лисий - свідок і учасник роботи цвк на зелені вибори. Хай сидить вже в америці. Потім буде свідчити - як то все було насправді.
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11.08.2023 20:48 Ответить
Він 10 років був директором кіпрського офшору Порошенка.
Тобто, непростий жук.
https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka


«Юрій Буглак, який став депутатом від президентського блоку, явно заслужив на цю посаду. Останніх 10 років він був директором кіпрської офшорки Порошенка та його друзів - RI-SYSTEM. Її власниками, як показує нам витяг з кіпрського реєстру, є Ігор Кононенко, В'ячеслав Москалевський, Олег Свинарчук, Олег Зімін та президентський фонд Prime Assets Capital», - написала вона.
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11.08.2023 20:58 Ответить
та не може бути! Він бідося який ледве тягнув в Америці на ті грощі що з України отримував. Ніяких збережень, ніякого капііталу, жив під мостом...
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11.08.2023 21:06 Ответить
Йому не вистачає грошей, адже він є членом групи в Телеграмі з назвою "Барахолка". Отже, має можливість купувати лише найдешевші речі. )))

Буглак є учасником групи "Барахолка Маямі",
його дружина - учасниця групи "Живем в Майами, говорим по русски".

Згідно з її повідомленнями у соцмережах, родина мешкає у містечку Голівуд, що розташоване на узбережжі атлантичного океану недалеко від Маямі, у штаті Флорида, США.

Дружина має прізвище Ртищєва -

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11.08.2023 21:24 Ответить
Як Ви посміли богохульствовати, писати єресь на святого безсрібника, однотурового мученика за Україну! (Сарказм) На цьому сайті адміни за таке банять акаунт назавжди!
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11.08.2023 21:15 Ответить
Розкажи краще коли моноскот поверне електронне декларування!
До речі, президент України Петро Порошенко у своїй електронній деклараціі вказав цей офшор.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka

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11.08.2023 22:58 Ответить
"Какие люди в Голливуде, сплошные звезды, а не люди. Сплошной «о'ккей» и «вери гуд», нас приглашают в Голливуд."
https://t4k.info/tracks/ru/k/kakie-ludi-v-gollivude
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11.08.2023 20:53 Ответить
Людина просто працювала онлайн)))) а звільнити його тепер не можна - дикретна відпустка. У мене одне питання. Для чого нам розказують всю цю х@йню, яку ми і так знаємо? Ми і так вже ненавидимо цю всю владу більше руських свинособак.
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11.08.2023 20:53 Ответить
І речі необхідні із собою нехай захопить - там на комісії його затримають за розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах - ч.5 ст.191 ККУ.
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11.08.2023 20:54 Ответить
а ти оптиміст)))
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11.08.2023 21:07 Ответить
А що із ним панькатись, адже вибори не на часі і певне іще не скоро відбудуться.
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11.08.2023 21:11 Ответить
саме час його на гачок повісити...гачок статті...а щоб гачок існував надалі, буде йому суворе айайай....
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11.08.2023 21:15 Ответить
Я не здивують, коли членом комісії буде пінгвін, котрий утік додому, в Антарктиду.
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11.08.2023 21:04 Ответить
А ви звернули увагу, що чоловік і синок цієї депутатши - шуляк також зараз відсиджується закордоном причому виїхали вони з країни незаконно.
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11.08.2023 21:08 Ответить
Півтора роки війни. Це тільки стало відомо. Нічого в Україні ніколи не зміниться.
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11.08.2023 21:10 Ответить
А що, хіба так не можна було ? Одерживав би зарплатню в Майамі до кінця війни ! До речі, коли ми одержимо перемогу ?
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11.08.2023 21:35 Ответить
А какая разница где находится госсужащий бездельник,у нас полно таких во всяких наглядовых радах,нацкомиссиях и министерствах,ни хрена пользы не приносят,на рабочем месте лапают секретуток и лазят по интернетах,в лучшем случае придумывают схемы воровства и вымогают хабари,таких ушлепков тысячи.
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11.08.2023 21:36 Ответить
Саме так він і каже, - "какая разніца?"

За його словами, немає різниці, де перебувати: в Ужгороді чи закордоном. При дистанційній роботі, на думку члена ЦВК, це немає значення.

"Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, в місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місці, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? В місті Кошице і місті Ужгород. В чому різниця для державного посадовця, якщо він має право працювати дистанційно?", - наголошує втікач.
https://informator.ua/uk/a-vam-ye-riznicya-ya-v-uzhgorodi-chi-za-kordonom
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11.08.2023 21:41 Ответить
Вся піздо..а проявляється. Але вони ж будуть бидлом керувати і після війни, що саме сумно....
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11.08.2023 21:38 Ответить
Главу ЦИК Диденко все это время покрывал этого гондона и ему не чего делать на этой должности.
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11.08.2023 21:40 Ответить
Нажаль не тобі вирішувати, що йому робити на своїй посаді.
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11.08.2023 23:02 Ответить
Петро, тебе знову твої соратники мокнули в гівно, як не ораз це робили. Це добре.
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11.08.2023 21:40 Ответить
Хитрий жучара, не підкопаєшся. Єдине, якщо американці захочуть перевірити його доходи і видатки та спосіб життя, а потім порівняти з офіційною декларацією в Україні. Але, думаю, він і це передбачив. Хіба що десь заплатив не сам, а офшорними грошима, а цей офшор у чорному списку.
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11.08.2023 21:48 Ответить
***** читаєш таки враження що одні дебіли в коментах, рік працював на дистанційно як усі чиновники, прокуратура ДБР і інші так працюють досі, потім декретна відпустка. По закону йому нічого не буде все законно, а мораль у нас це пережиток, та ж дебілка Шуляк хай розповість як вивезла свого брата, чоловіка, гроші та антикваріат, а потім створює комісії. А зелені дебіли тут розхрюкались, який пастух така отара, дебіли.
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11.08.2023 21:48 Ответить
Виходить, "Європейська Солідарність" безпідставно ініціювала постанову про звільнення з посади Юрія Буглака?
Так це по-вашому, у фракції Порошенка "одні дебіли"?

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11.08.2023 21:58 Ответить
Це справа фракції, що вона робить, значить для них мораль щось значить, а по закону йому нічого пред'явити, а дебіли це дура Шуляк, Зеленський і всі зелені ************ і їхні прихильники.
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11.08.2023 22:05 Ответить
Певно,потрібен,як мінімум указ голови про переведення на дистанційну роботу одного члена або всього ЦВК. Я так розумію,що це був "договорнячок" ,тому закон всеж був порушений.
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11.08.2023 22:35 Ответить
Указ скоріш за все був, тому Шуляк і баламутить воду, як би не було указу зелене ДБР відкривали б справу вони це *******, а як же є можливість зачепити Порошенка на радість дебілам. Не забувайте що там одні юристи.
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12.08.2023 05:21 Ответить
значить для них мораль щось значить
********
Це значить, що колег на форумі, для яких "мораль щось значить", можна обзивати дебілами.
А от членів фракції "ЄС", - не можна.
Пан має доволі цікаве уявлення про мораль.
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11.08.2023 23:16 Ответить
Ти мені не колега і нехай тебе не хвилює моя мораль, краще цікався собою, по закону він щось порушив? ні тоді нєхрен тут писати різну херню.
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12.08.2023 05:27 Ответить
Да там у ЦВК усі про всіх все знають.
Просто самі з за кордону не вилазять. Усіх все влаштовує.
Усі на удальонці. На лікуванні. У декреті. Зарплатня капає. Ракети не літають.
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11.08.2023 22:17 Ответить
скаже ніхто нічого не знав,
само так вийшло,
всього то якийсь там мільйон потринькали,

скажуть так не можна і відпустять
а мільйон ніхто не поверне
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11.08.2023 22:36 Ответить
 
 