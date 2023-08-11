В Раду вызывают главу ЦИК Диденко относительно ситуации с членом комиссии Буглаком, живущим в США

Комитет госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады планирует заслушать главу Центральной избирательной комиссии Олега Диденко относительно ситуации с членом ЦИК Юрием Буглаком, который, по данным СМИ, выехал в США и до сих пор не вернулся и все это время получал зарплату и другие выплаты.

Об этом в фейсбуке сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

"На ближайшем заседании наш Комитет госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по инициативе Александра Аликсийчука планирует заслушать главу Центральной избирательной комиссии относительно ситуации с их членом Юрием Буглаком (нардеп VIII созыва, Блок Петра Порошенко). Последний, по информации СМИ, выехал заграницу и живет в США, продолжая получать зарплату из украинского бюджета. Надеемся на присутствие главы ЦИК и исчерпывающие ответы на вопросы членов нашего комитета.

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Также приглашаем коллег из команды Петра Порошенко, членов фракции Европейская солидарность задать вопрос Юрию Буглаку", - заявила Шуляк.

Отметим, что фракция "Европейская солидарность" уже инициировала постановление Верховной Рады по освобождению Буглака от должности члена Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что, по данным СМИ, член Центральной избирательной комиссии Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался, он сохраняет свой пост. В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты – суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.