В Раду викликають голову ЦВК Діденка щодо ситуації з членом комісії Буглаком, який живе в США
Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування Верховної Ради планує заслухати голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка щодо ситуації з членом ЦВК Юрієм Буглаком, який, за даними ЗМІ, виїхав до США і досі не повернувся і весь цей час отримував зарплату та інші виплати.
Про це у фейсбуку повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.
"На найближчому засіданні наш Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування за ініціативою Олександра Аліксійчука планує заслухати голову Центральної виборчої комісії щодо ситуації з їх членом Юрієм Буглаком (нардеп VIII скликання, Блок Петра Порошенка). Останній за інформацією ЗМІ, виїхав закордон та живе у США, продовжуючи отримувати зарплату з українського бюджету. Сподіваємося на присутність голови ЦВК та на вичерпні відповіді на питання членів нашого комітету.
Також запрошуємо колег з команди Петра Порошенка, членів фракціі Європейська солідарність задати питання щодо Юрія Буглака", - заявила Шуляк.
Зазначимо, що фракція "Європейська солідарність" вже ініціювала постанову Верховної Ради щодо звільнення Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, член Центральної виборчої комісії Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався, він зберігає свою посаду. Впродовж усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань". З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.
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Там до бригади зформувати можна буде!! Вони ж з України не тікали, коли гроші за ВИБОРИ «чесно оформляли» на рахунки та маєтки за це …
А зрадників і вороги виганяють через вірьовку та гілляку!!
Спостерігаймо, як наперсточники розводять на синє око 73% прийшовших на вибори
Тобто, непростий жук.
https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka
«Юрій Буглак, який став депутатом від президентського блоку, явно заслужив на цю посаду. Останніх 10 років він був директором кіпрської офшорки Порошенка та його друзів - RI-SYSTEM. Її власниками, як показує нам витяг з кіпрського реєстру, є Ігор Кононенко, В'ячеслав Москалевський, Олег Свинарчук, Олег Зімін та президентський фонд Prime Assets Capital», - написала вона.
Буглак є учасником групи "Барахолка Маямі",
його дружина - учасниця групи "Живем в Майами, говорим по русски".
Згідно з її повідомленнями у соцмережах, родина мешкає у містечку Голівуд, що розташоване на узбережжі атлантичного океану недалеко від Маямі, у штаті Флорида, США.
Дружина має прізвище Ртищєва -
До речі, президент України Петро Порошенко у своїй електронній деклараціі вказав цей офшор.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka
https://t4k.info/tracks/ru/k/kakie-ludi-v-gollivude
За його словами, немає різниці, де перебувати: в Ужгороді чи закордоном. При дистанційній роботі, на думку члена ЦВК, це немає значення.
"Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, в місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місці, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? В місті Кошице і місті Ужгород. В чому різниця для державного посадовця, якщо він має право працювати дистанційно?", - наголошує втікач.
https://informator.ua/uk/a-vam-ye-riznicya-ya-v-uzhgorodi-chi-za-kordonom
Так це по-вашому, у фракції Порошенка "одні дебіли"?
********
Це значить, що колег на форумі, для яких "мораль щось значить", можна обзивати дебілами.
А от членів фракції "ЄС", - не можна.
Пан має доволі цікаве уявлення про мораль.
Просто самі з за кордону не вилазять. Усіх все влаштовує.
Усі на удальонці. На лікуванні. У декреті. Зарплатня капає. Ракети не літають.
само так вийшло,
всього то якийсь там мільйон потринькали,
скажуть так не можна і відпустять
а мільйон ніхто не поверне