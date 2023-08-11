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Новини
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В Раду викликають голову ЦВК Діденка щодо ситуації з членом комісії Буглаком, який живе в США

буглак

Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування Верховної Ради планує заслухати голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка щодо ситуації з членом ЦВК Юрієм Буглаком, який, за даними ЗМІ, виїхав до США і досі не повернувся і весь цей час отримував зарплату та інші виплати.

Про це у фейсбуку повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

"На найближчому засіданні наш Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування за ініціативою Олександра Аліксійчука планує заслухати голову Центральної виборчої комісії щодо ситуації з їх членом Юрієм Буглаком (нардеп VIII скликання, Блок Петра Порошенка). Останній за інформацією ЗМІ, виїхав закордон та живе у США, продовжуючи отримувати зарплату з українського бюджету. Сподіваємося на присутність голови ЦВК та на вичерпні відповіді на питання членів нашого комітету.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Член ЦВК Буглак виїхав до вторгнення і живе в США, за цей час отримав 1,5 млн грн з бюджету, - ЗМІ. ФОТО

Також запрошуємо колег з команди Петра Порошенка, членів фракціі Європейська солідарність задати питання щодо Юрія Буглака", - заявила Шуляк.

Зазначимо, що фракція "Європейська солідарність" вже ініціювала постанову Верховної Ради щодо звільнення Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, член Центральної виборчої комісії Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався, він зберігає свою посаду. Впродовж усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань". З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Автор: 

ВР (14967) ЦВК (1177) Буглак Юрій (5) Діденко Олег (30)


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Топ коментарі
+12
в комиссию по вагнеровцам шуляк аж никак не спешила приглашать кого-то от Пороха. Зато там был некто кузьмин, который ринат. Совсем не регионал + парочка от майбаха и довиры. И остальные - свора слуг, полностью зависящая от жОПы. А тут она бежит впереди паровоза. Это к чему такая спешка?
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11.08.2023 20:31
+9
покрывал *******... верняк долю получал
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11.08.2023 20:27
+7
какое позорище.... еще условия Западу ставим....
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11.08.2023 20:44
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покрывал *******... верняк долю получал
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11.08.2023 20:27 Відповісти
Ватан, Порошенкові вистачить заробленого чесно, а от кожна падаль має відповідати за себе, в тому числі й т, хто нараховував цій сволоті не маленьку зряплату.
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11.08.2023 20:33 Відповісти
не розумію до чого тут Порошенко, хай я буду і ватан і кацап і все одразу, але цікаво твій ланцюжок логічний осягнути може твій випадок увійде в підручники по психіатрії
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11.08.2023 20:49 Відповісти
вони повернуті на святому рошені. в їх куций мозок не поміщається думка, що хтось може думати не лише про рошена, а ще й про, наприклад, голову ЦВК, про якого як раз і є новина
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11.08.2023 22:08 Відповісти
висрався...по Фрейду
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11.08.2023 22:50 Відповісти
Хто покривав? Боневтік?
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11.08.2023 20:54 Відповісти
кого покривав?
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11.08.2023 20:58 Відповісти
паша, він тебе мабуть покрив? ти втік саме тому?
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11.08.2023 22:10 Відповісти
От же ж вовкИ позорні! Куди не глянь- суцільна корупція і казнокрадство
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11.08.2023 20:29 Відповісти
Так а шо не зрозуміло-був вагітним взяв декретну відпустку та поїхав народжувати до Америки...
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11.08.2023 20:30 Відповісти
в комиссию по вагнеровцам шуляк аж никак не спешила приглашать кого-то от Пороха. Зато там был некто кузьмин, который ринат. Совсем не регионал + парочка от майбаха и довиры. И остальные - свора слуг, полностью зависящая от жОПы. А тут она бежит впереди паровоза. Это к чему такая спешка?
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11.08.2023 20:31 Відповісти
Не треба навіть комісію по "вагнеровцям", хай розповість як вивезла свого чоловіка, брата, бакси й антикваріат, воно просто кончене як і усі прихильники зеленського.
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11.08.2023 22:17 Відповісти
Якщо він оформлений по догляду за дитиною (декретна відпустка), то ніхто його не звільнить. Ще й державні виплати будуть на народження дитини. І доки не виповниться 1,5 роки, ніхто його не торкнеться. А якщо захоче, то й до 3 років за свій рахунок може сидіти.
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11.08.2023 20:37 Відповісти
але ж дружина його не працює. Не платить податки в Україні. То як його могли оформити? Вони навіть не розведені і вона не позбавлена батьківських прав. Отже той хто оформляв порушив інструкції напевно.
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11.08.2023 20:45 Відповісти
У мене дружина звільнилась з роботи під час вагітності. Не, такі були обставини. Вона теж не працювала. І я був у декретній відпустці. Оформив на себе. Щоб отримувати виплати. Заборони по закону з цього приводу немає.
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11.08.2023 21:04 Відповісти
У Вас теж зарплата була як у цього цвкашника? І Ви теж мали змогу проживати закордоном і ще й отримувати соціальну допомогу?
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11.08.2023 21:08 Відповісти
річ в тому як він зарплату отримува і на роботу не ходив рік...до того як дитина з'явилась
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11.08.2023 20:51 Відповісти
За весь склад папєрєдніків, на чолі ще Підрахуя+Охендовського, аби не забули у чесних ТЦК імені Резнікова!!
Там до бригади зформувати можна буде!! Вони ж з України не тікали, коли гроші за ВИБОРИ «чесно оформляли» на рахунки та маєтки за це …
А зрадників і вороги виганяють через вірьовку та гілляку!!
Спостерігаймо, як наперсточники розводять на синє око 73% прийшовших на вибори
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11.08.2023 20:44 Відповісти
какое позорище.... еще условия Западу ставим....
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11.08.2023 20:44 Відповісти
цей лисий - свідок і учасник роботи цвк на зелені вибори. Хай сидить вже в америці. Потім буде свідчити - як то все було насправді.
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11.08.2023 20:48 Відповісти
Він 10 років був директором кіпрського офшору Порошенка.
Тобто, непростий жук.
https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka


«Юрій Буглак, який став депутатом від президентського блоку, явно заслужив на цю посаду. Останніх 10 років він був директором кіпрської офшорки Порошенка та його друзів - RI-SYSTEM. Її власниками, як показує нам витяг з кіпрського реєстру, є Ігор Кононенко, В'ячеслав Москалевський, Олег Свинарчук, Олег Зімін та президентський фонд Prime Assets Capital», - написала вона.
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11.08.2023 20:58 Відповісти
та не може бути! Він бідося який ледве тягнув в Америці на ті грощі що з України отримував. Ніяких збережень, ніякого капііталу, жив під мостом...
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11.08.2023 21:06 Відповісти
Йому не вистачає грошей, адже він є членом групи в Телеграмі з назвою "Барахолка". Отже, має можливість купувати лише найдешевші речі. )))

Буглак є учасником групи "Барахолка Маямі",
його дружина - учасниця групи "Живем в Майами, говорим по русски".

Згідно з її повідомленнями у соцмережах, родина мешкає у містечку Голівуд, що розташоване на узбережжі атлантичного океану недалеко від Маямі, у штаті Флорида, США.

Дружина має прізвище Ртищєва -

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11.08.2023 21:24 Відповісти
Як Ви посміли богохульствовати, писати єресь на святого безсрібника, однотурового мученика за Україну! (Сарказм) На цьому сайті адміни за таке банять акаунт назавжди!
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11.08.2023 21:15 Відповісти
Розкажи краще коли моноскот поверне електронне декларування!
До речі, президент України Петро Порошенко у своїй електронній деклараціі вказав цей офшор.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka

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11.08.2023 22:58 Відповісти
"Какие люди в Голливуде, сплошные звезды, а не люди. Сплошной «о'ккей» и «вери гуд», нас приглашают в Голливуд."
https://t4k.info/tracks/ru/k/kakie-ludi-v-gollivude
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11.08.2023 20:53 Відповісти
Людина просто працювала онлайн)))) а звільнити його тепер не можна - дикретна відпустка. У мене одне питання. Для чого нам розказують всю цю х@йню, яку ми і так знаємо? Ми і так вже ненавидимо цю всю владу більше руських свинособак.
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11.08.2023 20:53 Відповісти
І речі необхідні із собою нехай захопить - там на комісії його затримають за розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах - ч.5 ст.191 ККУ.
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11.08.2023 20:54 Відповісти
а ти оптиміст)))
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11.08.2023 21:07 Відповісти
А що із ним панькатись, адже вибори не на часі і певне іще не скоро відбудуться.
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11.08.2023 21:11 Відповісти
саме час його на гачок повісити...гачок статті...а щоб гачок існував надалі, буде йому суворе айайай....
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11.08.2023 21:15 Відповісти
Я не здивують, коли членом комісії буде пінгвін, котрий утік додому, в Антарктиду.
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11.08.2023 21:04 Відповісти
А ви звернули увагу, що чоловік і синок цієї депутатши - шуляк також зараз відсиджується закордоном причому виїхали вони з країни незаконно.
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11.08.2023 21:08 Відповісти
Півтора роки війни. Це тільки стало відомо. Нічого в Україні ніколи не зміниться.
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11.08.2023 21:10 Відповісти
А що, хіба так не можна було ? Одерживав би зарплатню в Майамі до кінця війни ! До речі, коли ми одержимо перемогу ?
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11.08.2023 21:35 Відповісти
А какая разница где находится госсужащий бездельник,у нас полно таких во всяких наглядовых радах,нацкомиссиях и министерствах,ни хрена пользы не приносят,на рабочем месте лапают секретуток и лазят по интернетах,в лучшем случае придумывают схемы воровства и вымогают хабари,таких ушлепков тысячи.
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11.08.2023 21:36 Відповісти
Саме так він і каже, - "какая разніца?"

За його словами, немає різниці, де перебувати: в Ужгороді чи закордоном. При дистанційній роботі, на думку члена ЦВК, це немає значення.

"Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, в місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місці, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? В місті Кошице і місті Ужгород. В чому різниця для державного посадовця, якщо він має право працювати дистанційно?", - наголошує втікач.
https://informator.ua/uk/a-vam-ye-riznicya-ya-v-uzhgorodi-chi-za-kordonom
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11.08.2023 21:41 Відповісти
Вся піздо..а проявляється. Але вони ж будуть бидлом керувати і після війни, що саме сумно....
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11.08.2023 21:38 Відповісти
Главу ЦИК Диденко все это время покрывал этого гондона и ему не чего делать на этой должности.
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11.08.2023 21:40 Відповісти
Нажаль не тобі вирішувати, що йому робити на своїй посаді.
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11.08.2023 23:02 Відповісти
Петро, тебе знову твої соратники мокнули в гівно, як не ораз це робили. Це добре.
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11.08.2023 21:40 Відповісти
Хитрий жучара, не підкопаєшся. Єдине, якщо американці захочуть перевірити його доходи і видатки та спосіб життя, а потім порівняти з офіційною декларацією в Україні. Але, думаю, він і це передбачив. Хіба що десь заплатив не сам, а офшорними грошима, а цей офшор у чорному списку.
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11.08.2023 21:48 Відповісти
***** читаєш таки враження що одні дебіли в коментах, рік працював на дистанційно як усі чиновники, прокуратура ДБР і інші так працюють досі, потім декретна відпустка. По закону йому нічого не буде все законно, а мораль у нас це пережиток, та ж дебілка Шуляк хай розповість як вивезла свого брата, чоловіка, гроші та антикваріат, а потім створює комісії. А зелені дебіли тут розхрюкались, який пастух така отара, дебіли.
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11.08.2023 21:48 Відповісти
Виходить, "Європейська Солідарність" безпідставно ініціювала постанову про звільнення з посади Юрія Буглака?
Так це по-вашому, у фракції Порошенка "одні дебіли"?

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11.08.2023 21:58 Відповісти
Це справа фракції, що вона робить, значить для них мораль щось значить, а по закону йому нічого пред'явити, а дебіли це дура Шуляк, Зеленський і всі зелені ************ і їхні прихильники.
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11.08.2023 22:05 Відповісти
Певно,потрібен,як мінімум указ голови про переведення на дистанційну роботу одного члена або всього ЦВК. Я так розумію,що це був "договорнячок" ,тому закон всеж був порушений.
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11.08.2023 22:35 Відповісти
Указ скоріш за все був, тому Шуляк і баламутить воду, як би не було указу зелене ДБР відкривали б справу вони це *******, а як же є можливість зачепити Порошенка на радість дебілам. Не забувайте що там одні юристи.
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12.08.2023 05:21 Відповісти
значить для них мораль щось значить
********
Це значить, що колег на форумі, для яких "мораль щось значить", можна обзивати дебілами.
А от членів фракції "ЄС", - не можна.
Пан має доволі цікаве уявлення про мораль.
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11.08.2023 23:16 Відповісти
Ти мені не колега і нехай тебе не хвилює моя мораль, краще цікався собою, по закону він щось порушив? ні тоді нєхрен тут писати різну херню.
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12.08.2023 05:27 Відповісти
Да там у ЦВК усі про всіх все знають.
Просто самі з за кордону не вилазять. Усіх все влаштовує.
Усі на удальонці. На лікуванні. У декреті. Зарплатня капає. Ракети не літають.
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11.08.2023 22:17 Відповісти
скаже ніхто нічого не знав,
само так вийшло,
всього то якийсь там мільйон потринькали,

скажуть так не можна і відпустять
а мільйон ніхто не поверне
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11.08.2023 22:36 Відповісти
 
 