В Одессе официально открыты для купания 6 пляжей, - ОВА

Первые шесть пляжей были официально открыты для купания и оздоровления в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В сообщении отмечается: "Зоны для купания и оздоровления официально открыты. Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одеса" приказ о доступе людей к морю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ЮНЕСКО подготовит отчет о вреде всемирному наследию в Одессе, нанесенном ракетными ударами РФ, - Минкультуры

Первые открытые зоны:

- пляж "Калетон"

- Инклюзивный пляж

- муниципальный пляж (район 14 Фонтана)

- пляж "Икра"

- пляж "Чайка"

- муниципальный пляж (район 10 Фонтана)

*список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок)

Поручил главе РВА и мэру Одессы лично проинспектировать пляжи.

Разрешено пребывание с 08:00 до 20:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесской области планируют начать пляжный сезон после 10 августа. Качество воды стабилизировалось, - ОВА

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), за пределами зон для купания пребывания людей ЗАПРЕЩЕНО!

На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.

При необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.

Ежедневно – уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.

Выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб, ЗАПРЕЩЕН!"

Также читайте: На одесский пляж вынесло два необычных снаряда. ФОТО