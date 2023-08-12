В Одессе официально открыты для купания 6 пляжей, - ОВА
Первые шесть пляжей были официально открыты для купания и оздоровления в Одессе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
В сообщении отмечается: "Зоны для купания и оздоровления официально открыты. Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одеса" приказ о доступе людей к морю.
Первые открытые зоны:
- пляж "Калетон"
- Инклюзивный пляж
- муниципальный пляж (район 14 Фонтана)
- пляж "Икра"
- пляж "Чайка"
- муниципальный пляж (район 10 Фонтана)
*список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок)
Поручил главе РВА и мэру Одессы лично проинспектировать пляжи.
Разрешено пребывание с 08:00 до 20:00.
Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), за пределами зон для купания пребывания людей ЗАПРЕЩЕНО!
На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.
При необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.
Ежедневно – уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.
Выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб, ЗАПРЕЩЕН!"
Пожалуйста, подождите...
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і що, навіть стрічку червону перерізали?
нажаль воєнком спалився. бач, який фронт роботи, на пляжі крутити призовників.
Але я не розумію, чому Ви раптом вважаєте, що якщо одесит вперше за 2 роки прийде віддихнути на море, то тим самим, за Вашим висловом, покладе х@р на бійців?
Чи Ви щиро вважаєте, що всі можуть віддихати, окрім одеситів? Чи чому Ви це написали в темі саме про Одесу, а не якійсь іншій?
Схиляюсь до думки, виходячі з теоріі Фрейда, що у Вас просто якісь комплекси стосовно цього міста, і його мешканцев
Але в любому випадку - одесити (не всі, звісно) ходили на пляжі і раніше, і ніхто їм цього заборонити не може - хоча б через те, що це їхне життя, і вони мають право самим вирішувати, що з ним робити!
І так - я хоч і в Одесі живу, але русняві кораблі на рейді за 10 км від берега, які обстрілювали Одесу, своїми очима бачив без оптики, і пінопласт, розведений в ацетоні, з того часу так і стоїть про всяк випадок. І так - мені теж 55+ років.
Тому не кажи про всіх, що вони плюють на наших воїнів. І не паплюж нормальних Українців, яких таки більшість, в якому б місті вони не жили!
Слава Україні, друже!
Навiть у блокованому Ленiнградi - працювала i опера з фiлармонiею, i музеi, i концерти. Просто щоб люди не з'iхали з глузду i один одного не прикопали.
А ти бажаеш перетворити краiну на суцiльний военний табор а-ля КiмЧенИнiя тiльки тому що пафосно постояв з радянським калашем на блокпосту?
А блокада Ленинграда была только со стороны Сталина.
Моя бабка 1914 р.н. жила в С.П.-Ленiнградi, та пiсля блокади переiхала в Миколаiв та вийшла замiж за мого дiда. Вона померла коли менi було 23 роки, тому про подii того часу я знаю з першоджерела, мало того це в мене все занотовано в зошитi.
Тому цю туфту iз збiрника украiнських народних казок - йди розповiдай жертвам ЗНО
Есть Путин, он уйло, чорт, и у него есть косяки за которые его можно судить и наказывать.
Но бабло на стене с РФ распилил не Путин.
Полицейскую, медицинскую, судебную, конституционную и прочие и прочие реформы провалил не Путин.
Зеленского выбрал не Путин.
Позакрывал любые оппозиционные СМИ и не только тоже не Путин (а тут главное прецедент, законность от беспредела отличается тем что под беспредел могут попасть все, а под закон нет)
Тихонько в лес уходит не Путин.
Ересь с блокированием счетов за 50 гривен долга по коммуналке придумал не Путин.
Гнал инвалидов и доходяг на фронт, взамен бабла от спортзальных качков, впоследствии позволившего понакупать виллы в Испании - тоже не Путин.
Бабло тратит на сериалы и музеи с телемарафончиками - тоже не Путин.
И на удивление Тарасика Чорновола вместо Андрея Ермака - в урны кидает почему-то тоже не Путин.
И предложил Путину Украину в обмен на пожизненное царствование в оставшемся осколке - тоже не Путин.
Так что ты погоди с Путиным, ты сначала у себя дома порядок наведи, при чем ТАМ, где ни Путин, ни экономическая составляющая влияния не имеет.
каже хочу оба два - тим паче шо це майже одне й те саме...
нормальний в мене брателла!
В Одесі чиста яе сльоза бичка на Привозі