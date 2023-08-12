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В Одесі офіційно відкрито для купання 6 пляжів, - ОВА

одеса

Перші шість пляжів офіційно відкрили для купання та оздоровлення в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У повідомленні зазначається: "Зони для купання та оздоровлення офіційно відкрито. Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.

Читайте також: В Одесі заборонили купатися на усіх пляжах

Перші відкриті зони:

- пляж "Калетон"
- Інклюзивний пляж
- муніципальний пляж (район 14 Фонтану)
- пляж "Ікра"
- пляж "Чайка"
- муніципальний пляж (район 10 Фонтану)
*список з часом буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок)

Доручив голові РВА та меру Одеси особисто проінспектувати пляжі.

Дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одеській області планують розпочати пляжний сезон після 10 серпня. Якість води стабілізувалася, - ОВА

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей ЗАБОРОНЕНО!

На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

Щоденно - прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.

Вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб ЗАБОРОНЕНО!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На одеський пляж винесло два незвичайні снаряди. ФОТО

Автор: 

Одеса (5449) пляж (153) Чорне море (1666) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+8
Поздравляю ! А за то время что вы читали эту новость , кого то из наших защитников убили на фронте!!!! А вы оздоравливайтесь на здоровье!!!
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12.08.2023 11:58
+7
Зяма вже там в червоних революційних трусіках
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12.08.2023 11:56
+5
стільки пафоса.
і що, навіть стрічку червону перерізали?
нажаль воєнком спалився. бач, який фронт роботи, на пляжі крутити призовників.
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12.08.2023 11:23
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А шо(по одеські) менти-нероби ро***** на пляжі? Бачу,що знайшли жертву....
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12.08.2023 11:19 Відповісти
щось я "чкаловський" не бачу...
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12.08.2023 11:19 Відповісти
Вас зрозуміють тільки одесити чи нудисти
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12.08.2023 13:10 Відповісти
стільки пафоса.
і що, навіть стрічку червону перерізали?
нажаль воєнком спалився. бач, який фронт роботи, на пляжі крутити призовників.
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12.08.2023 11:23 Відповісти
Піду скупнусь, раз таке діло.
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12.08.2023 11:35 Відповісти
А лежаки покриті камуфляжем ?
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12.08.2023 11:36 Відповісти
Віддихаючі будуть покриті матом і загаром
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12.08.2023 11:40 Відповісти
Наверное вход бесплатный?
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12.08.2023 11:45 Відповісти
А выход ?
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12.08.2023 13:25 Відповісти
А выход в виде ДРГ противника
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12.08.2023 14:58 Відповісти
Безстрашні одесити, я б після усіх морських мін що вільно плавають морем, та тих, що винесло після підриву рашистами Каховської ГЕС, в воду б не ліз.
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12.08.2023 11:52 Відповісти
Переважна більшість на цих пляжах відпочиваючі, а не одесити.
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12.08.2023 13:12 Відповісти
Купатися чи не купатися? Питання ці б@@@кі за@@@ть.
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12.08.2023 11:52 Відповісти
три мусори мої три мусори і тіточка така собі, тобто живе Одесса!
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12.08.2023 11:53 Відповісти
Зяма вже там в червоних революційних трусіках
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12.08.2023 11:56 Відповісти
Поздравляю ! А за то время что вы читали эту новость , кого то из наших защитников убили на фронте!!!! А вы оздоравливайтесь на здоровье!!!
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12.08.2023 11:58 Відповісти
Перепрошую - а Ви на якому напрямку зараз знаходитесь?
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12.08.2023 12:28 Відповісти
Був у ТРО на початку війни , знаходився в 10км від ворога , мав зброю і 2 рожка набоїв! Зараз ніде , вік 55+. Але на початку війни надивився , тому не дуже приємно дивитись як ложать хер на наших бійців!!!
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12.08.2023 12:53 Відповісти
Дякую Вам за те, що робили… від щирого серця!
Але я не розумію, чому Ви раптом вважаєте, що якщо одесит вперше за 2 роки прийде віддихнути на море, то тим самим, за Вашим висловом, покладе х@р на бійців?
Чи Ви щиро вважаєте, що всі можуть віддихати, окрім одеситів? Чи чому Ви це написали в темі саме про Одесу, а не якійсь іншій?
Схиляюсь до думки, виходячі з теоріі Фрейда, що у Вас просто якісь комплекси стосовно цього міста, і його мешканцев
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12.08.2023 14:36 Відповісти
Ви вважаєте що місце, куди може занести міну, чи прилетіти калібр з підводного човна, чи допливе дядя Чорномор з 33 аквалангістами діверсантами гідне для відпочинку?
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12.08.2023 15:28 Відповісти
Перш ніж писати очевидну дурню, поцікавтесь будь ласка, скільки разів прилітали Калібри саме на пляж (у порівнянні з прильотами на інші об'єкти в місті), скільки треба плисти вашим уявним аквалангістам, перш ніж знесиленими вибратись на берег, і що зроблено на пляжах перш ніж офіційно вони були відкриті.

Але в любому випадку - одесити (не всі, звісно) ходили на пляжі і раніше, і ніхто їм цього заборонити не може - хоча б через те, що це їхне життя, і вони мають право самим вирішувати, що з ним робити!
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12.08.2023 16:10 Відповісти
Мене не одесити турбують! І комплекси в мене зовсім з інших причин! Хай виходять на море і одесити а , ще краще і бійці які могли б у відпустку приїхати! Бо море - це море , це релакс , море і гори це вже зовсім фантастика! Але клята параша забрала в нас Крим , а я завжди туди їздив з палаткою , попереду море , позаду гори , нема нічого кращого! Комплекси в мене щодо переможних новин про відбудову стадіонів , посадку квітів і заміну бруківки , яйця по 17 і яблука по 51! Я згадую як в теробороні стояв вночі на блок посту , а поряд стояла наша артилерія гради в 300 м від нас у ліску , і там прямо штабелями лежали ракети , які ми ж і допомагали хлопцям вигружати . Піон наш бахав поряд , судячи по часу між спалахом і звуком 2-3 км. І з того боку теж гради летіли. І якби хоч щось у той лісок попало , то нам би мало не було! Стояв у старій одежі , в якій їздив у ліс, ні копійки ніхто не давав , їсти носили свої , а дома все одно доводилось купувати. Нам військові казали , що танк нас роз'*бе с першого пострілу , але дякували що їм не треба свої блок пости робити , що ми хоч охоронну і тривожну функції виконуємо. Користі з нас мабуть було мало крім цього , але не дома ж сидіти , москалів чекати. А хлопці майже кожен день , а скоріше ніч , а інколи і не один раз працювали по ворогу , виїздили в поле і гатили. Ці тварюки стояли у сусідньому селі , а місцеві дзвонили і доповідали коли ті виходили колоною із села , або коли до них колона йшла , от їх по дорозі і гатили. І відійшли вони зпід Києва не з доброї волі , а тому що наші не давали підійти іх підкріпленню і підвезти БК! Але це були квіточки! Зараз набагато страшніше на фронті! Тоді вони були дурні і не очікували супротиву , а зараз навчились! А от наша влада навпаки , тоді обісралась , а зараз займається мародерством!!!! Тоді мародерів скотем до стовпів примотували ! А зараз мародери керують!!!! Квіточки ,стадіони , мости , дороги ! Скільки Резніков задонатив на ВСУ з яєць по 17 ???? Або хто зних зі стадіонів , барабанів , сковорід та іншого лайна! Кожна гривня вкрадена зараз - це куля у сердце нашого воїна! На єдиний марафон , на дурні серіали ,на іншу муру гроші є ! А на зброю , амуніцію , просто на воїнів немає??? Дивишся новини про негідні турнікети що рвуться і хочется тому козлу що їх закупив мотузку на шію і на стовп на Хрещатику повісити! І показати це по їх дурнуватому марафону !!! Читаєш як поранених катують у ВЛК або у госпіталях , або просто у державних органах і хочеться усих тих великих державників з ДШК трохи постріляти ! Щоб мало не було! Зараз усі зусилля повинні бути на перемогу! Бо параша переходить на військові рейки! Вони все більше і більше випускають того що нас вбиває ! Наприклад вже самі шахедів клепають !!! Я на 200%т впевнений у тому що нами керують не дурні , як намагаються впевнити людей , а ЗРАДНИКИ , які виконують завдання ФСБ! Вони все одно здадуть Україну ворогу ,ще й з великим зиском для нього у вигляді загибелі найкращого і найпатріотичнішого прошарку громадян! Залишеться тільки бидло , якому все одно де жити і старі і немічні , хто нічого не зможе зробити! Всі інші або загинуть ,або втечуть! Це і є нове завдання ФСБ своїм агентам в Україні! Скільки при цьому загине російської бидлоти , їм наплювати , їм треба отримати деморалізовану , знекровлену і покірну Україну!!! Це і є новий план ! А наші слуги ворожого народу їм у цьому допомагають усіма своїми рішеннями , а на загал виносять патріотичні відосики та неголену пику !!!! От це і є когнитивний диссонанс , що гризе мене вже років з 25! А у останній час посилився , бо я наївно сподівався , що війна промиє мозок людям , а вона тільки мобілізувала свідомих , а усі інші чу були так і залишились у своєму світі! Зараз ми втрачаємо країну!!! І з такою динамікою нас скоро не буде!В нас немає ресурсів як у параші , а ми свої копійки вкладаємо у херню!!!! Скільки нас будуть годувати партнери , зважаючи на те , що влада краде ріками!!І не треба казати що це не так!
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12.08.2023 17:50 Відповісти
Якщо ти, друже, прослідкуєш мої коментарі на Цензорі, то побачиш, що я тих наших мародерів саме тим словом і називаю, і теж вважаю, що вони всі повинні не послами у Британію призначатись, як зараз планується, а сидіти до скону віку щонайменше по законам военного часу.

І так - я хоч і в Одесі живу, але русняві кораблі на рейді за 10 км від берега, які обстрілювали Одесу, своїми очима бачив без оптики, і пінопласт, розведений в ацетоні, з того часу так і стоїть про всяк випадок. І так - мені теж 55+ років.

Тому не кажи про всіх, що вони плюють на наших воїнів. І не паплюж нормальних Українців, яких таки більшість, в якому б місті вони не жили!

Слава Україні, друже!
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12.08.2023 18:16 Відповісти
I що ? Це така украiнська натура - страждати, так всiм ?
Навiть у блокованому Ленiнградi - працювала i опера з фiлармонiею, i музеi, i концерти. Просто щоб люди не з'iхали з глузду i один одного не прикопали.

А ти бажаеш перетворити краiну на суцiльний военний табор а-ля КiмЧенИнiя тiльки тому що пафосно постояв з радянським калашем на блокпосту?
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12.08.2023 13:02 Відповісти
Для работников НКВД жравших осетрину конечно.
А блокада Ленинграда была только со стороны Сталина.
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12.08.2023 13:48 Відповісти
Це ти в яких народних казках вичитав ?

Моя бабка 1914 р.н. жила в С.П.-Ленiнградi, та пiсля блокади переiхала в Миколаiв та вийшла замiж за мого дiда. Вона померла коли менi було 23 роки, тому про подii того часу я знаю з першоджерела, мало того це в мене все занотовано в зошитi.

Тому цю туфту iз збiрника украiнських народних казок - йди розповiдай жертвам ЗНО
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12.08.2023 17:13 Відповісти
З такою динамікою , ми скоро табори а-ля КiмЧенИнiя - Пуйла і станемо!!!
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12.08.2023 17:51 Відповісти
Слушай, давай вот только без тупых и примитивных манипуляций, окей ?

Есть Путин, он уйло, чорт, и у него есть косяки за которые его можно судить и наказывать.

Но бабло на стене с РФ распилил не Путин.
Полицейскую, медицинскую, судебную, конституционную и прочие и прочие реформы провалил не Путин.
Зеленского выбрал не Путин.
Позакрывал любые оппозиционные СМИ и не только тоже не Путин (а тут главное прецедент, законность от беспредела отличается тем что под беспредел могут попасть все, а под закон нет)
Тихонько в лес уходит не Путин.
Ересь с блокированием счетов за 50 гривен долга по коммуналке придумал не Путин.
Гнал инвалидов и доходяг на фронт, взамен бабла от спортзальных качков, впоследствии позволившего понакупать виллы в Испании - тоже не Путин.
Бабло тратит на сериалы и музеи с телемарафончиками - тоже не Путин.
И на удивление Тарасика Чорновола вместо Андрея Ермака - в урны кидает почему-то тоже не Путин.
И предложил Путину Украину в обмен на пожизненное царствование в оставшемся осколке - тоже не Путин.

Так что ты погоди с Путиным, ты сначала у себя дома порядок наведи, при чем ТАМ, где ни Путин, ни экономическая составляющая влияния не имеет.
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12.08.2023 18:45 Відповісти
А чего то так Хутина защищаешь??Отвечаю! Все 32 года независимости , россия не оставляла Украину в покое! Война длится не 1.5 года , и даже не с 2014 года , и даже не с 1991 , и даже не с 1917 , а еще с тех давних времен , когда московия решила Киевские земли заграбастать , да еще и людишками на них живущими разжиться! С тех пор и идет война , то разгораясь , то тлея в виде движений за независимость , с тех пор и гонения на все украинское! И за последние 30 лет ничего не изменилось! А какие у московии методы??? Обман , подкуп , предательство , шантаж, нарушение договоров! Как московия патриархат получила? Шантажом и подкупом!Как Украину присоединила , нарушив договор с Хмельницким и истолковав его в свою пользу! Во всей Европе параша подкупом ,шантажом , обещаниями создала свою коррупционную сеть! Что уж говорить об Украине , в которой фактически остались править коммунисты ! Кто приватизировал предприятия? Параша стремилась выкупить и порезать на металл все мало мальски интересные предприятия в Украине! И ей это дали коммунисты и просто коррупционеры! "Так что ты погоди с Путиным, ты сначала у себя дома порядок наведи, при чем ТАМ, где ни Путин, ни экономическая составляющая влияния не имеет." - к сожалению именно параша во главе с Хутиным все время вмешивалась в дела Украины . В 2004 году!!!! Майдан против манипуляций на выборах - Путин за Януковича , он же свой ! 2014 год - та же хрень , да еще и военное вторжение!!!!!! Каждый раз , когда Украина пытается навести у себя порядок , когда хочет выгнать дебилов и сменить власть , вмешивается *****!!!!! Так нИИИзяяя!!!! Это переворот!!!!! А грабить Украину - можно!!!!! Нужноооо!!! Это так по Хутински!!!!По моим оценкам текущая ситуация с коррупцией в Украине выгодна именно *****!!!! Он и в Европе коррупцию пытается развести , но там сложнее , крепче и старше традиции демократии! Я вообще подозреваю что Зеленский , Ермак и т.д. агентура кремля!!! Спящая , действующая , замаскированная , не имеет значения!!! Они работают на врага!!!
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12.08.2023 19:53 Відповісти
***, може нам у тилу взагалі не "робити дітей", бо десь на фронті хтось гине?
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12.08.2023 13:03 Відповісти
Робити !!! Пуйлу ж нові солдати потрібні!!!
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12.08.2023 17:52 Відповісти
скільки не кажи, шо краще 37й тріпер ніж голоснути за бубу - не внікає,
каже хочу оба два - тим паче шо це майже одне й те саме...
нормальний в мене брателла!
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12.08.2023 12:05 Відповісти
А десь там війна... Шапіто...
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12.08.2023 12:30 Відповісти
отже властники знайшли кошти і нарешті всім заплатили і ось мить і вже все добре і забрудненість води і міни на пісочку вже все стало в нормі. і отруення рибою і рачком теж зникли хутко
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12.08.2023 13:21 Відповісти
еще б ноябре
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12.08.2023 13:45 Відповісти
Дибілоїди, це все до першого вибуху.
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12.08.2023 17:14 Відповісти
Тим часом у Києві вода не відповідає нормам на усіх 14 пляжах, - Держпродспоживслужба
В Одесі чиста яе сльоза бичка на Привозі
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12.08.2023 20:29 Відповісти
Всё правильно. Народ всё равно полезет в воду, так хоть как-то упорядочить....
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13.08.2023 10:03 Відповісти
 
 