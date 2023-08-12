В Одесі офіційно відкрито для купання 6 пляжів, - ОВА
Перші шість пляжів офіційно відкрили для купання та оздоровлення в Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
У повідомленні зазначається: "Зони для купання та оздоровлення офіційно відкрито. Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.
Перші відкриті зони:
- пляж "Калетон"
- Інклюзивний пляж
- муніципальний пляж (район 14 Фонтану)
- пляж "Ікра"
- пляж "Чайка"
- муніципальний пляж (район 10 Фонтану)
*список з часом буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок)
Доручив голові РВА та меру Одеси особисто проінспектувати пляжі.
Дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00.
Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей ЗАБОРОНЕНО!
На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.
У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.
Щоденно - прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.
Вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб ЗАБОРОНЕНО!"
Будь ласка, зачекайте...
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і що, навіть стрічку червону перерізали?
нажаль воєнком спалився. бач, який фронт роботи, на пляжі крутити призовників.
Але я не розумію, чому Ви раптом вважаєте, що якщо одесит вперше за 2 роки прийде віддихнути на море, то тим самим, за Вашим висловом, покладе х@р на бійців?
Чи Ви щиро вважаєте, що всі можуть віддихати, окрім одеситів? Чи чому Ви це написали в темі саме про Одесу, а не якійсь іншій?
Схиляюсь до думки, виходячі з теоріі Фрейда, що у Вас просто якісь комплекси стосовно цього міста, і його мешканцев
Але в любому випадку - одесити (не всі, звісно) ходили на пляжі і раніше, і ніхто їм цього заборонити не може - хоча б через те, що це їхне життя, і вони мають право самим вирішувати, що з ним робити!
І так - я хоч і в Одесі живу, але русняві кораблі на рейді за 10 км від берега, які обстрілювали Одесу, своїми очима бачив без оптики, і пінопласт, розведений в ацетоні, з того часу так і стоїть про всяк випадок. І так - мені теж 55+ років.
Тому не кажи про всіх, що вони плюють на наших воїнів. І не паплюж нормальних Українців, яких таки більшість, в якому б місті вони не жили!
Слава Україні, друже!
Навiть у блокованому Ленiнградi - працювала i опера з фiлармонiею, i музеi, i концерти. Просто щоб люди не з'iхали з глузду i один одного не прикопали.
А ти бажаеш перетворити краiну на суцiльний военний табор а-ля КiмЧенИнiя тiльки тому що пафосно постояв з радянським калашем на блокпосту?
А блокада Ленинграда была только со стороны Сталина.
Моя бабка 1914 р.н. жила в С.П.-Ленiнградi, та пiсля блокади переiхала в Миколаiв та вийшла замiж за мого дiда. Вона померла коли менi було 23 роки, тому про подii того часу я знаю з першоджерела, мало того це в мене все занотовано в зошитi.
Тому цю туфту iз збiрника украiнських народних казок - йди розповiдай жертвам ЗНО
Есть Путин, он уйло, чорт, и у него есть косяки за которые его можно судить и наказывать.
Но бабло на стене с РФ распилил не Путин.
Полицейскую, медицинскую, судебную, конституционную и прочие и прочие реформы провалил не Путин.
Зеленского выбрал не Путин.
Позакрывал любые оппозиционные СМИ и не только тоже не Путин (а тут главное прецедент, законность от беспредела отличается тем что под беспредел могут попасть все, а под закон нет)
Тихонько в лес уходит не Путин.
Ересь с блокированием счетов за 50 гривен долга по коммуналке придумал не Путин.
Гнал инвалидов и доходяг на фронт, взамен бабла от спортзальных качков, впоследствии позволившего понакупать виллы в Испании - тоже не Путин.
Бабло тратит на сериалы и музеи с телемарафончиками - тоже не Путин.
И на удивление Тарасика Чорновола вместо Андрея Ермака - в урны кидает почему-то тоже не Путин.
И предложил Путину Украину в обмен на пожизненное царствование в оставшемся осколке - тоже не Путин.
Так что ты погоди с Путиным, ты сначала у себя дома порядок наведи, при чем ТАМ, где ни Путин, ни экономическая составляющая влияния не имеет.
каже хочу оба два - тим паче шо це майже одне й те саме...
нормальний в мене брателла!
В Одесі чиста яе сльоза бичка на Привозі