В Одесі офіційно відкрито для купання 6 пляжів, - ОВА

Перші шість пляжів офіційно відкрили для купання та оздоровлення в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У повідомленні зазначається: "Зони для купання та оздоровлення офіційно відкрито. Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.

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Перші відкриті зони:

- пляж "Калетон"

- Інклюзивний пляж

- муніципальний пляж (район 14 Фонтану)

- пляж "Ікра"

- пляж "Чайка"

- муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

*список з часом буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок)

Доручив голові РВА та меру Одеси особисто проінспектувати пляжі.

Дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00.

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Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей ЗАБОРОНЕНО!

На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

Щоденно - прибирання узбережжя за відсутності надзвичайної ситуації.

Вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб ЗАБОРОНЕНО!"

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