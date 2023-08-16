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Новости За рубежом
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Еврокомиссия создаст гражданскую инициативу в поддержку интеграции украинских беженцев в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

біженці

Европейская комиссия зарегистрировала гражданскую инициативу, направленную на поддержку интеграции беженцев из Украины в странах ЕС и сохранение и развитие украинской культуры, языка, традиций и наследия.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

"16 августа Европейская комиссия приняла решение о регистрации Европейской гражданской инициативы под названием "Сохранение и развитие украинской культуры, образования, языка и традиций в странах ЕС", - говорится в сообщении.

В заявлении инициаторы призывают Еврокомиссию активизировать действия в поддержку интеграции украинских беженцев в ЕС.

"Также призывают Комиссию предложить новое законодательство по сохранению украинской культуры, языка, традиций и наследия, а также создать общеевропейскую структуру интеграционных центров", - говорится в пресс-релизе.

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После регистрации у организаторов есть шесть месяцев, чтобы начать сбор подписей. Если эта инициатива в течение года получит один миллион голосов в поддержку по крайней мере из семи различных государств-членов, Еврокомиссия будет вынуждена отреагировать и решить, принимать ли ответные меры на запрос.

Европейская гражданская инициатива была введена Лиссабонским договором как инструмент формирования повестки дня в руках граждан. Официально он был запущен в апреле 2012 года.
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Топ комментарии
+8
ЕС не забирает беженцев, они туда сами бегут от войны. Спасибо нужно говорить военно-политическому руководству страны
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16.08.2023 16:58
+5
Та ладно. Всі повернуться, бо є чудові проекти від зелених, наприклад, армія відновлення - зарплата 160 євро на місяць, надважкі умови роботи.
Та будь-яка людина мріє приїхати та заплатити воєнному купу грошей, щоб на неї не полювали на вулицях.
Як би черг не було на кордоні.
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16.08.2023 17:03
+4
Кацапи забирають і вивозять українських дітей з України - це називається геноцид. Європейці також забирають дітей біженців і називають це інтеграцією. В обох випадках дії прямо або опосередковано ведуть до зникнення України як держави.
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16.08.2023 16:50
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вирішили залишити біженців з України собі
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16.08.2023 16:46 Ответить
Кацапи забирають і вивозять українських дітей з України - це називається геноцид. Європейці також забирають дітей біженців і називають це інтеграцією. В обох випадках дії прямо або опосередковано ведуть до зникнення України як держави.
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16.08.2023 16:50 Ответить
Про це до речі пишуть проукраїнські громадяни країн Заходу. Що ЄС своєю політикою асиміляції робить відновлення України після війни - неможливим.
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16.08.2023 16:52 Ответить
поляки приедут
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16.08.2023 16:55 Ответить
ЕС не забирает беженцев, они туда сами бегут от войны. Спасибо нужно говорить военно-политическому руководству страны
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16.08.2023 16:58 Ответить
Супер вони їх інтегруюють отримають повноцінні робочі місця с зарплатнею ,переважно це жінки і молодь ще й нададуть можливість отримати громадянство уже скоро 2 рік хто там.А Україна втрате ще мільйони покоління і робочих рук.Браво наша влада.
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16.08.2023 16:51 Ответить
це відбуваєть вже 30 років
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16.08.2023 16:53 Ответить
А хто її оберав-невже громадяни євросоюзу.
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16.08.2023 16:57 Ответить
Усі получають документи на проживання і працю на протязі тижня, хто хоче працювати працюють і одержують ґідну зарплатню, хто жде халяви, вона закінчується і скоро буде аля додому.
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16.08.2023 21:12 Ответить
Та ладно. Всі повернуться, бо є чудові проекти від зелених, наприклад, армія відновлення - зарплата 160 євро на місяць, надважкі умови роботи.
Та будь-яка людина мріє приїхати та заплатити воєнному купу грошей, щоб на неї не полювали на вулицях.
Як би черг не було на кордоні.
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16.08.2023 17:03 Ответить
*воєнкому
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16.08.2023 17:49 Ответить
О, це вже натяк що війна не скоро закінчиться
А на місце звільнених від українців територій України наїде ''казна що'' із азії! Україно, куди ти і яким шляхом ідеш...
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16.08.2023 17:05 Ответить
Что война будет длиться долго было понятно после Крыма. А в Украине будут Украинцы, из Азии никто не приедет. У них зарплата в Азии на уровне Украины (чаще выше). Зачем они должны приехать?
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16.08.2023 21:17 Ответить
 
 