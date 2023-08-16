Еврокомиссия создаст гражданскую инициативу в поддержку интеграции украинских беженцев в ЕС

Европейская комиссия зарегистрировала гражданскую инициативу, направленную на поддержку интеграции беженцев из Украины в странах ЕС и сохранение и развитие украинской культуры, языка, традиций и наследия.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

"16 августа Европейская комиссия приняла решение о регистрации Европейской гражданской инициативы под названием "Сохранение и развитие украинской культуры, образования, языка и традиций в странах ЕС", - говорится в сообщении.

В заявлении инициаторы призывают Еврокомиссию активизировать действия в поддержку интеграции украинских беженцев в ЕС.

"Также призывают Комиссию предложить новое законодательство по сохранению украинской культуры, языка, традиций и наследия, а также создать общеевропейскую структуру интеграционных центров", - говорится в пресс-релизе.

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После регистрации у организаторов есть шесть месяцев, чтобы начать сбор подписей. Если эта инициатива в течение года получит один миллион голосов в поддержку по крайней мере из семи различных государств-членов, Еврокомиссия будет вынуждена отреагировать и решить, принимать ли ответные меры на запрос.

Европейская гражданская инициатива была введена Лиссабонским договором как инструмент формирования повестки дня в руках граждан. Официально он был запущен в апреле 2012 года.