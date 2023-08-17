Из освобожденного Урожайного эвакуировали последних гражданских
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Из села Урожайное (Донецкая область), освобожденное от российских оккупантов, эвакуированы последние гражданские жители.
Об этом Суспільному рассказал начальник Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко, сообщает Цензор.НЕТ.
В поселке оставались три человека - мужчина, женщина и их взрослый сын. Сейчас они находятся в безопасном месте. Им оказали психологическую помощь и обеспечили необходимым.
"Это последний населенный пункт нашей громады, освобожденый от российской оккупации. Громада освобождена полностью", - сказал Ященко.
По словам начальника Великоновоселковской ПВА, в Урожайном разрушены школа, дома и фельдшерский пункт. В поселке нет ни одного уцелевшего здания.
"Это был довольно большой поселок. По состоянию на первое января 2022 года в населенном пункте проживала тысяча жителей. На момент оккупации оставалось около полутысячи человек, когда начались активные боевые действия, люди уезжали", - рассказал Ященко.
Он рассказал, что населенный пункт находится в зоне боевых действий, поэтому подать документы на компенсацию поврежденного имущества пока невозможно.
"Реестры закрыты, чтобы подать на восстановление, необходимо обследование. Сейчас в село доступ закрыт", - уточнил Ященко.
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