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Из освобожденного Урожайного эвакуировали последних гражданских

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

урожайное

Из села Урожайное (Донецкая область), освобожденное от российских оккупантов, эвакуированы последние гражданские жители.

Об этом Суспільному рассказал начальник Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко, сообщает Цензор.НЕТ

В поселке оставались три человека - мужчина, женщина и их взрослый сын. Сейчас они находятся в безопасном месте. Им оказали психологическую помощь и обеспечили необходимым.

"Это последний населенный пункт нашей громады, освобожденый от российской оккупации. Громада освобождена полностью", - сказал Ященко.

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По словам начальника Великоновоселковской ПВА, в Урожайном разрушены школа, дома и фельдшерский пункт. В поселке нет ни одного уцелевшего здания.

"Это был довольно большой поселок. По состоянию на первое января 2022 года в населенном пункте проживала тысяча жителей. На момент оккупации оставалось около полутысячи человек, когда начались активные боевые действия, люди уезжали", - рассказал Ященко.

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Он рассказал, что населенный пункт находится в зоне боевых действий, поэтому подать документы на компенсацию поврежденного имущества пока невозможно.

"Реестры закрыты, чтобы подать на восстановление, необходимо обследование. Сейчас в село доступ закрыт", - уточнил Ященко.
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зелені тварюки,розмінували весь південь,а тепер ще й шукають всякі поводи від того,щоб не виплачувати людям компенсацію за втрачене житло.
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17.08.2023 09:11 Ответить
Яке житло при артобстрілах? Думайте, що пишите. Відкотиться фронт до Маріуполя і буде Фонд працювати
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17.08.2023 09:35 Ответить
"Вань вань" явно рашист під фейковою ІР-адресою, або колаборант працюючий свідомо на кремлядей, і єдине чого він прагне це по можливості кидати лайно по сторінках інтернет видань задля розбрату українців і їх негативного налаштування! Я розумію що грошей зараз у держави в будь якому разі недостатньо для 100% відновлення зруйнованого внаслідок війни Московії (т.з. "роССії") і можливим це стане лише після перемоги та початку отримання репарацій від Москви та допомоги саме на це з боку партнерів, тим більше що будь що відновлене може бути знову зруйноване новими атаками по селищах з боку роССійських нацистів, і чим ближче до фронту тим це ймовірніше. Зрозуміло що виділяти на це державні гроші мешканцям поселень які постійно під обстрілами нелогічно та недоречно!
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17.08.2023 10:03 Ответить
какие компенсации, все должно работать на производство оружия
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17.08.2023 10:07 Ответить
Отакі "досягнення" рашистів по "визволенню" - звільняють людей від життя, здоров'я, праці, житла, а міста та селища звільняють від мешканців. А називається все це не інакше як тотальний геноцид проти цивільних котрий проводиться самими варварськими методами яких не використовували навіть німецьки нацисти. Показовим є те як роСсійські нацисти разом із колаборантами заборонили хворим на діабет мешканцям окупованих Москвою територій України отримувати життєво потрібний їм інсулін у разі небажання прийняти "роССійське" громадянство, що фактично те саме що поставити їх до стінки та вбити за відмову стати "руССкими"! Ну і чим це відрізняється від розповідей про дії каральних підрозділів СС у роки 2-ї світової війни на окупованих територіях України, Білорусі, РСФСР??? НІЧИМ, навіть гірше, бо вбивають не миттєво, а у муках. І щось я не пригадую щоб німецьки нацисти подібне робили за відмову отримати громадянство Німеччини!!!
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17.08.2023 09:52 Ответить
 
 