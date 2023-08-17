Из освобожденного Урожайного эвакуировали последних гражданских

Из села Урожайное (Донецкая область), освобожденное от российских оккупантов, эвакуированы последние гражданские жители.

Об этом Суспільному рассказал начальник Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко, сообщает Цензор.НЕТ.

В поселке оставались три человека - мужчина, женщина и их взрослый сын. Сейчас они находятся в безопасном месте. Им оказали психологическую помощь и обеспечили необходимым.

"Это последний населенный пункт нашей громады, освобожденый от российской оккупации. Громада освобождена полностью", - сказал Ященко.

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По словам начальника Великоновоселковской ПВА, в Урожайном разрушены школа, дома и фельдшерский пункт. В поселке нет ни одного уцелевшего здания.

"Это был довольно большой поселок. По состоянию на первое января 2022 года в населенном пункте проживала тысяча жителей. На момент оккупации оставалось около полутысячи человек, когда начались активные боевые действия, люди уезжали", - рассказал Ященко.

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Он рассказал, что населенный пункт находится в зоне боевых действий, поэтому подать документы на компенсацию поврежденного имущества пока невозможно.

"Реестры закрыты, чтобы подать на восстановление, необходимо обследование. Сейчас в село доступ закрыт", - уточнил Ященко.