З визволеного Урожайного евакуювали останніх цивільних

З села Урожайне (Донецька область), яке було визволене від російських окупантів, евакуйовано останніх цивільних мешканців.

Про це Суспільному розповів начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко, повідомляє Цензор.НЕТ.

В селищі залишалися троє людей - чоловік, жінка та їхній дорослий син. Зараз вони у безпечному місці. Їм надали психологічну допомогу та забезпечили необхідним.

"Це останній населений пункт з нашої громади, який звільнений від російської окупації. Громада звільнена повністю", - сказав Ященко.

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За словами начальника Великоновосілківської СВА, в Урожайному зруйнована школа, домівки та фельдшерський пункт. У селищі немає жодної вцілілої будівлі.

"Це було доволі велике селище. Станом на перше січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча жителів. На момент окупації - залишались близько пів тисячі людей, коли почались активні бойові дії, люди виїжджали", - розповів Ященко.

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Він розповів, що населений пункт розташований у зоні бойових дій, тому подати документи на компенсації пошкодженого майна поки не можливо.

"Реєстри закриті, щоб подати на відновлення потрібне обстеження. Наразі у село доступ закритий", - уточнив Ященко.