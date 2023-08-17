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З визволеного Урожайного евакуювали останніх цивільних

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

урожайне

З села Урожайне (Донецька область), яке було визволене від російських окупантів, евакуйовано останніх цивільних мешканців.

Про це Суспільному розповів начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко, повідомляє Цензор.НЕТ.

В селищі залишалися троє людей - чоловік, жінка та їхній дорослий син. Зараз вони у безпечному місці. Їм надали психологічну допомогу та забезпечили необхідним.

"Це останній населений пункт з нашої громади, який звільнений від російської окупації. Громада звільнена повністю", - сказав Ященко.

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За словами начальника Великоновосілківської СВА, в Урожайному зруйнована школа, домівки та фельдшерський пункт. У селищі немає жодної вцілілої будівлі.

"Це було доволі велике селище. Станом на перше січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча жителів. На момент окупації - залишались близько пів тисячі людей, коли почались активні бойові дії, люди виїжджали", - розповів Ященко.

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Він розповів, що населений пункт розташований у зоні бойових дій, тому подати документи на компенсації пошкодженого майна поки не можливо.

"Реєстри закриті, щоб подати на відновлення потрібне обстеження. Наразі у село доступ закритий", - уточнив Ященко.

Автор: Ольга Лузан
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зелені тварюки,розмінували весь південь,а тепер ще й шукають всякі поводи від того,щоб не виплачувати людям компенсацію за втрачене житло.
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17.08.2023 09:11 Відповісти
Яке житло при артобстрілах? Думайте, що пишите. Відкотиться фронт до Маріуполя і буде Фонд працювати
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17.08.2023 09:35 Відповісти
"Вань вань" явно рашист під фейковою ІР-адресою, або колаборант працюючий свідомо на кремлядей, і єдине чого він прагне це по можливості кидати лайно по сторінках інтернет видань задля розбрату українців і їх негативного налаштування! Я розумію що грошей зараз у держави в будь якому разі недостатньо для 100% відновлення зруйнованого внаслідок війни Московії (т.з. "роССії") і можливим це стане лише після перемоги та початку отримання репарацій від Москви та допомоги саме на це з боку партнерів, тим більше що будь що відновлене може бути знову зруйноване новими атаками по селищах з боку роССійських нацистів, і чим ближче до фронту тим це ймовірніше. Зрозуміло що виділяти на це державні гроші мешканцям поселень які постійно під обстрілами нелогічно та недоречно!
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17.08.2023 10:03 Відповісти
какие компенсации, все должно работать на производство оружия
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17.08.2023 10:07 Відповісти
Отакі "досягнення" рашистів по "визволенню" - звільняють людей від життя, здоров'я, праці, житла, а міста та селища звільняють від мешканців. А називається все це не інакше як тотальний геноцид проти цивільних котрий проводиться самими варварськими методами яких не використовували навіть німецьки нацисти. Показовим є те як роСсійські нацисти разом із колаборантами заборонили хворим на діабет мешканцям окупованих Москвою територій України отримувати життєво потрібний їм інсулін у разі небажання прийняти "роССійське" громадянство, що фактично те саме що поставити їх до стінки та вбити за відмову стати "руССкими"! Ну і чим це відрізняється від розповідей про дії каральних підрозділів СС у роки 2-ї світової війни на окупованих територіях України, Білорусі, РСФСР??? НІЧИМ, навіть гірше, бо вбивають не миттєво, а у муках. І щось я не пригадую щоб німецьки нацисти подібне робили за відмову отримати громадянство Німеччини!!!
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17.08.2023 09:52 Відповісти
 
 