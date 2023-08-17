На Купянском направлении оккупанты повторяют тактику боев в Бахмуте, используя подразделения "Штурм-Z" из уголовников, - Череватый
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска используют подразделения "Штурм-Z" на Купянском направлении, похожие на наемников ЧВК "Вагнер", но менее подготовлены.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.
За минувшие сутки на Купянском направлении было две атаки в районе Синьковки, 18 авиационных налетов и 434 обстрела — враг потерял 41 человека убитыми и 109 ранеными, танк Т-72, боевую машину десанта, гаубицу Мста-Б, три склада боеприпасов, восемь грузовиков и четыре боевых машины пехоты БМП-1.
По его словам, враг применяет много старой техники. БМП-1 был снят с вооружения до 24 февраля.
"У нас отданы все необходимые приказы, построены эшелонированная оборона, ПВО, инженерные заграждения, логистика, медицина, система поражения", - отметил Череватый.
Также он добавил, что оккупанты используют тактику, которая частично похожа на бои за Бахмут.
"Некоторые элементы Бахмута есть: применяют Шторм-Z из уголовников, которые похожи на "Вагнер", но менее подготовлены", - резюмировал спикер ВСУ.
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А чому?
А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за відмову виконати наказ, полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.