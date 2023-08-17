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На Куп’янському напрямку окупанти повторюють тактику боїв у Бахмуті, використовуючи підрозділи "Штурм-Z" із карних злочинців, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Російські війська використовують підрозділи "Штурм-Z" на Куп’янському напрямку, які схожі на найманців ПВК "Вагнер", але менш підготовлені.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

Минулої доби на Куп'янському напрямку було дві атаки в районі Синьківки, 18 авіаційних нальотів і 434 обстріли. 41 окупант знищений, 109 зазнали поранень. Знищений танк Т-72, бойову машину десанту, гаубицю "Мста-Б", три склади боєприпасів, вісім вантажівок та чотири бойові машини піхоти БМП-1.

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За його словами, ворог застосовує багато старої техніки. БМП-1 зняли з озброєння до 24 лютого.

"У нас віддано всі необхідні накази, побудовано ешелоновану оборону, ППО, інженерні загородження, логістику, медицину, систему ураження", – зазначив Череватий.

Також він додав, що окупанти використовують тактику, яка частково схожа на бої за Бахмут.

"Деякі елементи Бахмута є, застосовують "Шторм-Z" із карних злочинців, які схожі на Вагнер, але менш підготовлені", – резюмував спікер ЗСУ.

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А де наші злочинці? Чому не сформований штрафбат з казнокрадів і корупціонерів? Чому в нас гинуть найкращі?
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17.08.2023 10:57 Відповісти
Трохи не в тему, але за сьогодні наші воїни на Запоріжжі збили другий за день рашистський папілац. І ці корита вириваються уперше вперед, від збитих орківських самальотиків. Слава ЗСУ! Слава Україні!
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17.08.2023 10:58 Відповісти
Тепер, після виведення "чевека вагнер" з-під Бахмуту, ЗСУ вже набагато легше і оборонятись і наступати.
А чому?
А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за відмову виконати наказ, полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.
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17.08.2023 13:44 Відповісти
 
 