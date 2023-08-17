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Враг ударил по Купянщине, погибла женщина, еще одна женщина ранена
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня около 10 часов утра оккупанты обстреляли Заосколье Купянского района на Харьковщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, к сожалению, погибла женщина 1962 года рождения.
"Еще одна женщина, 1963 года рождения, получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте. Поврежденно частное домовладение, в том числе жилой дом, возник пожар хозяйственной постройки", - говорится в сообщении.
Службы устраняют последствия российской агрессии.
Ранее сообщалось, что утром 17 августа враг обстрелял Купянщину.
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Чайка Київ
показать весь комментарий17.08.2023 12:30 Ответить Мне нравится 0
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