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Ворог ударив по Куп’янщині, загинула жінка, 1 людину поранено

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Сьогодні близько 10 години ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, загинула жінка 1962 року народження.

"Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці. Пошкоджене приватне домоволодіння, зокрема житловий будинок, виникла пожежа господарчої споруди", - йдеться у повідомленні.

Служби ліквідовують наслідки російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог щоденно штурмує позиції ЗСУ на Сході, намагається блокувати та захопити Куп’янськ, - Сирський

Раніше повідомлялося, що зранку 17 серпня ворог обстріляв Куп’янщину. 

Автор: Ірина Дашківська
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17.08.2023 12:30 Відповісти
 
 