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У РФ готов сценарий провокации на Курской АЭС, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аес,курская

У России есть готовый сценарий провокации на Курской АЭС, но актуальным остается вопрос, решится ли Москва реализовать его.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты

"Такие сценарии точно разработаны и подготовлены к воплощению в стране-агрессоре ее террористическим военно-политическим руководством, — отметил он.

Юсов напомнил, что для режима диктатора Владимира Путина не нова практика террора против собственного населения и гражданских объектов.

Юсов считает, что Кремль может планировать провокацию на Курской АЭС для повышения уровня мобилизации, "собственных внутриполитических процессов и процессов поддержки". 

Также читайте: Оккупанты готовят провокацию на Курской атомной электростанции, - Центр национального сопротивления. ДОКУМЕНТ

"Возможно, также с целью облегчения подготовительной реализации мобилизационных мероприятий в стране… Этот сценарий, его разработка – история не сегодняшнего дня. Такой план существует давно. И вопрос сейчас окончательного решения и команды – будет ли она и когда она будет отдана", - подчеркнул он. 

Юсов обратил внимание, что оккупанты, как правило, не способны просчитать последствия подобных терактов. По его словам, рашисты "не могли до конца предусмотреть последствий взрыва и уничтожения Каховской дамбы".

Он добавил, что последствия провокации на Курской АЭС, в первую очередь, ощутит российское население.

"Поэтому вопрос к населению территории РФ: какие они готовы предпринимать меры для того, чтобы противодействовать таким намерениям узурпировавших власть людей или дальше терпеть и просто смотреть, как разворачиваются события, говорить, что "все идет по плану", - подытожил Юсов. 

Также читайте: Враг пытается имитировать процесс интеграции оккупированных территорий в РФ, - ГУР МО

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что россияне планируют провокацию на Курской АЭС и готовят эвакуацию местного населения.

Однако в Центре стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины заявляли, что такие сообщения являются враждебной ИПСО. В Запорожской ОВА также опровергли информацию, распространенную СМИ, о решении Путина якобы взорвать Запорожскую АЭС.
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Топ комментарии
+11
ГУР МО! Альо! Тіко вчора ви ж топили за те, що підрив курської аес це кацапська іпса!
У голову напекло?! Чи у голові таргани у різні боки знов бігають?!
Ви там якось визначайтеся, коли там підрив аес, кава на набюережній Ялти, @уйло здох...
Ванга відпочиває...
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17.08.2023 15:57
+6
какой то сюр, вчерась писали что пиз...ж и вброс по поводу ЗАЄС и курска, сегодня по новой эксперты пошли?
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17.08.2023 15:59
+6
Тю. То закиньте туди 20 БПЛА та зверніть на кацапів. Сраний дитсадок
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17.08.2023 15:59
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ГУР МО! Альо! Тіко вчора ви ж топили за те, що підрив курської аес це кацапська іпса!
У голову напекло?! Чи у голові таргани у різні боки знов бігають?!
Ви там якось визначайтеся, коли там підрив аес, кава на набюережній Ялти, @уйло здох...
Ванга відпочиває...
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17.08.2023 15:57 Ответить
Читай!

ГУР про інформацію щодо підготовки росіян до провокації на ЗАЕС: Говорити про зміну ситуації не доводиться
Джерело: https://censor.net/ua/n3437826

Різницю між Запоріжжям та Курськом відчуваєш?
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17.08.2023 16:09 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3749123-voroza-ipso-stratkom-pro-mozlivi-provokacii-rf-na-zaporizkij-ta-kurskij-aes.html
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17.08.2023 16:17 Ответить
Різницю між ГУР та СтратКомом теж потрібно пояснювати?
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17.08.2023 16:20 Ответить
Нормально ГУР работает. Чтобы у путлера не получилось подбросить обломки от БПЛА, собранных под мацквой, на место возможной аварии на Курской АЭС.
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17.08.2023 16:30 Ответить
Ми рибки.... ??
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17.08.2023 16:40 Ответить
какой то сюр, вчерась писали что пиз...ж и вброс по поводу ЗАЄС и курска, сегодня по новой эксперты пошли?
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17.08.2023 15:59 Ответить
це не вброс, це перпасовка
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17.08.2023 16:17 Ответить
Ми рибки...военкоми на фронт!!!
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17.08.2023 16:41 Ответить
Тю. То закиньте туди 20 БПЛА та зверніть на кацапів. Сраний дитсадок
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17.08.2023 15:59 Ответить
Ми прям всі аж пухирцями покрилися, настільки нам не похер. Хай мочать своїх орків самостійно, які тут можуть бути мінуси?
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17.08.2023 16:00 Ответить
Путин хочет вспомнить молодость?
Взрывы домов в Москве?
Я бы не рисковала
То ,что сошло с рук МОЛОДОМУ КОБЕЛЮ
Никогда не простят старому мерину
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17.08.2023 16:11 Ответить
дома підривають дилетанти а ось аєс "вища ліга"
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17.08.2023 16:21 Ответить
Главное чтоб гексогена не пожалели, тонн 500 хотя бы. И чтоб обязательно расположили возле реактора
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17.08.2023 16:13 Ответить
вітер на мацкву з уралом, так краще мобілізувати нарот
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17.08.2023 16:23 Ответить
..было бы совсем неплохо чтобы ветер дул в сторону мацквы..
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17.08.2023 16:19 Ответить
На Курській - будьласка. Можете ще й на Ленінградській влаштувати шоб два рази не бігати. І комбінат "Маяк" підірвати. Головне шоб ЗАЕС не чипали.
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17.08.2023 16:23 Ответить
гарні новини, У Єкатеринбурзі горить льодова арена
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17.08.2023 16:36 Ответить
то все сухий лід
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17.08.2023 16:54 Ответить
Скорей бы уже она взорвалась и был курвский чирнобыль дай боже, шоб таки взорвали там у себя пару реактиоров с выбросами
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17.08.2023 16:50 Ответить
кацапи, усопніть вже! досить мучати себе та інших, відправляйтесь в світ благості
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17.08.2023 16:52 Ответить
Хто має встановлену тривогу https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ukrainealarm на сьогодні по Миколаївській вкладка мапа на 10годин, що то було?
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17.08.2023 17:00 Ответить
Нехай вони неї взірвуть там нахєр! Нам не шкода, і так ще десяток станцій...
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17.08.2023 17:02 Ответить
 
 