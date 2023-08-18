Австрийский телеканал показал фейки о мобилизации в Украине. Затем извинился
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Австрийский общественный вещатель ORF признал, что использовал в сюжете о мобилизации в Украине видеоматериалы, "не соответствующие содержанию".
Соответствующее сообщение телеканал опубликовал в соцсети Х (бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Проведенное ORF дальнейшее изучение и еще одна проверка показали, что упомянутые видеоматериалы из Украины не соответствуют содержанию, переданному в Zeit im Bild от 16 августа, о чем ORF глубоко сожалеет", - говорится в сообщении.
Телеканал признал, что ошибки нужно исправлять: "ORF сделает это в Zeit im Bild и, конечно, исправит материал с видеоматериалами об Украине".
В сюжете речь шла о якобы принудительной мобилизации в Украине. Корреспондент Кристиан Вершютц показал два "украинских видео пользователей", которые, по его словам, "являются лишь некоторыми примерами того, что не все мужчины готовы воевать за свою страну". На коротких видео демонстрировалось якобы силовое задержание военнообязанных работниками военкоматов в Украине.
Очень быстро выяснилось, что оба видео не имеют никакого отношения к мобилизации в Украине. В одном видео говорилось об инциденте на границе, когда из-за запрета выезда студент возмутился и отказался покинуть пункт пропуска, после чего его вывели насильно. На втором видео вообще было зафиксировано задержание сотрудниками Службы безопасности Украины российского агента в Одессе.
В ответ на обвинения в распространении фейков телеканал сначала заявил, что использованные материалы "были получены из надежного источника, заслуживающего доверия". Но меньше чем через сутки изменил свою позицию и признал ошибку.
Пожалуйста, подождите...
Вітаю, ви з великим задоволенням з'їли кацапське ІПСО.
Чи ви теж прокацапський агент?
Кацапи дивляться на отаких з превеликою ніжністю, бо на вас навіть не треба гроші витрачати, безкоштовно розповсюджуєте їх лайно.
Коли почалася орківська навала, то добровольцями пішли сотні тисяч людей. Що,, не зрозуміло було тоді що будуть втрати набагато більші ніж за весь період АТО. І ці втрати повинно поповнювати. Поясніть яким чином?
А они работяг и колхозников ловят
Схоже на терор з вимогами отримати хабаря
Як не крути - всеодно щось не так .
А молодиків що сидять по пивбарам - захищає суспільство . Сам був свідком як одному бугаю , якого тцк здибали біля ринку , пробували вручити повістку , і як їх буквально за хвилину оточили чоловік 10 горлопанів , з криками - сволачі ви нє імєєте права . Ті постояли , трішки посперечались та й пішли собі ні з чим . А бугай їм вслід ще й матюгів нагнув .
Це ж не справедливо.
Значить консерви ми, а не ті хто бере хабарі за відкос. Натомість набирає в армію косих і кривих на утилізацію.
З армії зробили монстра, Бермудський Трикутник, якщо ти попав, ти мобілізований пожиттево. Якщо ти хотів би служити в ППО і нищити Герані, то запускають в пресу такі статейки типу "на ППО всі хочуть, окоп і тільки окоп на нулі!". Коли у нас всі намагаються якусь копійчину закинути на ЗСУ, випускають в пресу нахрюки "нам нах не потрібні ваші допомоги, всі в окоп!". Ви розумієте що це свідома робота на знищення і ЗСУ, і донатів які багато чого вирішують? Після цього є бажання послати всіх на йух, і приплести туди і країну і все. Багато хто так і робить внутрішньо. І це погано.
А корінь зла сидить або у ВР, або на Банковій, або навіть вище, але про останнє навіть не хочеться думати.
нехай джерело оприлюднить - щоб воно більше не виконувало заказників з раши
Это фото которое может отдаленно от конкретной реальности, но яркое ее характеризирует как правдивую. Например был прилет куда-то там, а в новости в превью журналист просто прикрепляет фотографию прилета совсем в другом месте. Так и здесь.
Немає кастового розділення на чиновників з "бронню" та всіх інших ? Є.
Що немає грубих порушеннь при мобілізації ? Дуже багато.
Тому австрійський канал лоханувся лише тому , що показав не ті відео.
Держава зацікавлена і підтримує через своїх представників та змі правове невігластво своїх громадян . Перетворення його на безправну ,німу скотину.
А інвалід дитинства, хворий на епілепсію, якого ВЛК визнала придатним ло служби, який помер мвйже одразу після прибуття у свою військову частину від розвитку епістатусу (серія судомних нападів, що йдуть один за одним, з поступовим скороченням інтервалів між ними). А мобілізований пацан, якого після місяця на полігоні закинули на передок, де він загинув в першому ж боєзіткненні? Це теж фейки?
Валом відео, де працівники ТЦК, що вважають себе богами і вершителями доль, силоміць *********** чоловіків в авто приямо з вулиць, щоб виконати план мобілізації? Воєнкоми, що жирують за хабарі, б'ють своїх підлеглих битами - це все не хочуть показати "чесні" чинуши Міноборони для журналістів з Австрії, яких цікавить це питання.
Австрия- родина Гитлера
Ну любят австрияки гитлеров
Это у них национальное
Великобритания - родина Джека Потрошителя
Украина - родина Оноприенко
Логика вышла из чата.
Але хто дає право австрійському телеканалу поширювати фейки (видавати одні події на відео за інші)?
Чи знову комплекс меншовартості? "Вони - Захід, їм можна ліпити фейки про мобілізацію. Просто їм підсунули не ті відео"
Вчіть матчасть https://uk.wikipedia.org/wiki/Протести_цивільного_населення_України_російській_окупації_України_(2022)
І я в жодному разі не послідовник зелених, забирайте ото собі ваші ярлики.
Ще минулого літа середньостатистичний співрозмовник в середньостатистичному регіоні України казав, що може ну його той Херсон, аби лиш хлопці не гинули. Такі настрої є, їх більшість, нажаль...