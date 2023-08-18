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Новости За рубежом
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Австрия (734) мобилизация (1614) фейк (613)

Австрийский телеканал показал фейки о мобилизации в Украине. Затем извинился

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фейк

Австрийский общественный вещатель ORF признал, что использовал в сюжете о мобилизации в Украине видеоматериалы, "не соответствующие содержанию".

Соответствующее сообщение телеканал опубликовал в соцсети Х (бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проведенное ORF дальнейшее изучение и еще одна проверка показали, что упомянутые видеоматериалы из Украины не соответствуют содержанию, переданному в Zeit im Bild от 16 августа, о чем ORF глубоко сожалеет", - говорится в сообщении.

Телеканал признал, что ошибки нужно исправлять: "ORF сделает это в Zeit im Bild и, конечно, исправит материал с видеоматериалами об Украине".

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В сюжете речь шла о якобы принудительной мобилизации в Украине. Корреспондент Кристиан Вершютц показал два "украинских видео пользователей", которые, по его словам, "являются лишь некоторыми примерами того, что не все мужчины готовы воевать за свою страну". На коротких видео демонстрировалось якобы силовое задержание военнообязанных работниками военкоматов в Украине.

Очень быстро выяснилось, что оба видео не имеют никакого отношения к мобилизации в Украине. В одном видео говорилось об инциденте на границе, когда из-за запрета выезда студент возмутился и отказался покинуть пункт пропуска, после чего его вывели насильно. На втором видео вообще было зафиксировано задержание сотрудниками Службы безопасности Украины российского агента в Одессе.

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В ответ на обвинения в распространении фейков телеканал сначала заявил, что использованные материалы "были получены из надежного источника, заслуживающего доверия". Но меньше чем через сутки изменил свою позицию и признал ошибку.
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Топ комментарии
+19
150к ментов, тысячи судей, плокулолов, погранцов с Западной Украины, мульйон 40ка летних пенсионеров со всяких силовых ведомств. ЧЕМ НЕ ПОПОЛНЕНИЕ?
А они работяг и колхозников ловят
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18.08.2023 09:21
+15
Поясніть як Ви розумієте "примусова мобілізація" під час воєнного стану?
Коли почалася орківська навала, то добровольцями пішли сотні тисяч людей. Що,, не зрозуміло було тоді що будуть втрати набагато більші ніж за весь період АТО. І ці втрати повинно поповнювати. Поясніть яким чином?
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18.08.2023 09:16
+13
Вони не ті відео показали. Але існують і ті самі. Не даремно ж звільняли воєнкомів. За хабарі і примусову мобілізацію.
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18.08.2023 09:05
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накинули лайна, а потім вибачились? Може суд, спростування, штраф?
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18.08.2023 09:05 Ответить
Вони не ті відео показали. Але існують і ті самі. Не даремно ж звільняли воєнкомів. За хабарі і примусову мобілізацію.
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18.08.2023 09:05 Ответить
фристайла ракамакафо

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18.08.2023 09:07 Ответить
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18.08.2023 09:10 Ответить
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18.08.2023 09:14 Ответить
Ти диви яка тендітна влада у нас, ну гаразд шановні, зробимо англомовний канал з відосіками. Щоб ваші массові злочини вже неможливо було списати на "агентів кремля" і таке інше.
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18.08.2023 10:46 Ответить
І на середньому фото - фрагмент відео де затримують прокацапського агента, а ніяк не примусова мобілізація.
Вітаю, ви з великим задоволенням з'їли кацапське ІПСО.
Чи ви теж прокацапський агент?
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18.08.2023 11:12 Ответить
Шо загугліл то і виклав. То есть по астальному ви согласни всьо норм?
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18.08.2023 11:14 Ответить
Ахахахах, оце рівень типового шукача зради. Що нагуглив, то і виклав *facepalm*
Кацапи дивляться на отаких з превеликою ніжністю, бо на вас навіть не треба гроші витрачати, безкоштовно розповсюджуєте їх лайно.
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18.08.2023 11:25 Ответить
що знайов те й ковтнув? Тот це ж лайно! А ще й комусь тичеш!
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07.12.2023 13:11 Ответить
Ти сам воюєш?
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18.08.2023 12:10 Ответить
Поясніть як Ви розумієте "примусова мобілізація" під час воєнного стану?
Коли почалася орківська навала, то добровольцями пішли сотні тисяч людей. Що,, не зрозуміло було тоді що будуть втрати набагато більші ніж за весь період АТО. І ці втрати повинно поповнювати. Поясніть яким чином?
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18.08.2023 09:16 Ответить
150к ментов, тысячи судей, плокулолов, погранцов с Западной Украины, мульйон 40ка летних пенсионеров со всяких силовых ведомств. ЧЕМ НЕ ПОПОЛНЕНИЕ?
А они работяг и колхозников ловят
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18.08.2023 09:21 Ответить
А Ви станете в один строй з отими ментами, прокурорами та суддями? Ві підете один з отима 100к вищевказаними у бій?
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18.08.2023 09:26 Ответить
Шановний от якщо б ви дійсно були б хоч час на війні, я може б звами і поспілкувався, а так не бачу сенсу від слова взагалі... Ви вільні.
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18.08.2023 09:35 Ответить
Не ужели с окопа пишешь? ну ладно тогда. Слава Украине!!!
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18.08.2023 09:37 Ответить
А радий би був писати з окопа, як це робив у 2022р., але нажаль звільнений за віком. До речі у лютомо 2022 настояв, щоб мене мобілізували у віці 63 роки та очолив окрему інженерно-саперну роту бригади!!!
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18.08.2023 09:43 Ответить
Дякую за службу!!!
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18.08.2023 09:58 Ответить
Слава нації!!!
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18.08.2023 09:58 Ответить
Це ти мабуть колхозник и работяга
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18.08.2023 09:51 Ответить
Поліцію і зараз направляють на лінію фронту. задачі звісно різні але сам факт
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18.08.2023 10:00 Ответить
Свиноморд, не існує нієкої західної України, є захід, північ, схід, південь України. Слапотоєд, сам з якого окопа пишеш?
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18.08.2023 11:08 Ответить
з Центрального
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18.08.2023 11:12 Ответить
чуєш, хлопе! Ти тут так пише "плокулолов", що виникає конкретне питання до невігласа! Ти прол кого? Якщо хочеш лайно на вентилятор кидати н7а Луценка, то він, з онкологією справно відслужив практично рік на фронті. У Мадяра. Потім його наказом преЗЕдента комісували. А ти, лайномєтатель?
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07.12.2023 13:17 Ответить
Ты где этот некро-топ откопал? Лично против Юрия Витальевича я ничего не имею. Просто он застолбил за всем прокурорами это прозвище.
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07.12.2023 13:35 Ответить
Хапання на вулицях перехожих. А ще штампування придатний всім підряд.
Схоже на терор з вимогами отримати хабаря
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18.08.2023 09:23 Ответить
Подивіться навкруги скільки "немічних" качків ходять по вулицях, сидять по пивбарам, вигулюють елітних песиків та кішок. Вони що не повинні захищати на полі бою свою землю, родину? Чому за них цне повинні робити іньші?
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18.08.2023 09:32 Ответить
так ніхто їх не забирає. А чіпляються до простих часом старших чоловіків біля кіосків з хлібом.
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18.08.2023 09:40 Ответить
Логіку тутешніх коментаторів важко зрозуміти . То репетують чому мовляв - здорові молодики сидять по пивбарам , а не на фронті , то - чому цей довбаний ТЦК чіпляється до людей на вулиці .
Як не крути - всеодно щось не так .
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18.08.2023 09:45 Ответить
Та все просто - людям незрозуміло чому довбаний ТЦК не чіпляється до молодиків,котрі сидять по пивбарам або тих котрі відпочивають в Буковелі.
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18.08.2023 10:27 Ответить
Та що ж тут незрозуміло ? У Буковелі сидять люди дуже не бідні , і всі як один - інваліди . ТЦК їх ніяк - не вкусить , бо в них всі довідки - в ажурі ..
А молодиків що сидять по пивбарам - захищає суспільство . Сам був свідком як одному бугаю , якого тцк здибали біля ринку , пробували вручити повістку , і як їх буквально за хвилину оточили чоловік 10 горлопанів , з криками - сволачі ви нє імєєте права . Ті постояли , трішки посперечались та й пішли собі ні з чим . А бугай їм вслід ще й матюгів нагнув .
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18.08.2023 12:55 Ответить
Для тих дав хабаря воєнкому або медкомісії воєнний стан не діє.
Це ж не справедливо.
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18.08.2023 09:24 Ответить
Тут прикол в другом, что если все дадут и откупятся, то хабар придется давать по второму кругу
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18.08.2023 09:39 Ответить
На себе подивись.
Значить консерви ми, а не ті хто бере хабарі за відкос. Натомість набирає в армію косих і кривих на утилізацію.
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18.08.2023 09:42 Ответить
Таким чином. По перше не треба було допускати такі втрати і під бажання вислужитись перед союзниками кидати людей на мінні поля. Запустити виробництво дронів сотнями тисяч, тут на ресурсі є інженери, які знають як це робиться, більш менш. Є технологія яка робить можливим FPV на відстані тисяч кілометрів, вона нам доступна, тобто ударними дронами можна керувати з Києва. І бити по Москві точно в ціль, і летіти не Над будинками де ППО, а Проміж будинками на висоті 5 метрів. Я вам гарантую - це абсолютно реально. Я можу це зробити. Але це не потрібно нікому. Потрібно щоб були втрати, бажано жахливі, з точки зору влади. Чомусь у росіян є мінні поля і ми не можемо пройти навіть метр без втрат, але де були і де є наші мінні поля?

З армії зробили монстра, Бермудський Трикутник, якщо ти попав, ти мобілізований пожиттево. Якщо ти хотів би служити в ППО і нищити Герані, то запускають в пресу такі статейки типу "на ППО всі хочуть, окоп і тільки окоп на нулі!". Коли у нас всі намагаються якусь копійчину закинути на ЗСУ, випускають в пресу нахрюки "нам нах не потрібні ваші допомоги, всі в окоп!". Ви розумієте що це свідома робота на знищення і ЗСУ, і донатів які багато чого вирішують? Після цього є бажання послати всіх на йух, і приплести туди і країну і все. Багато хто так і робить внутрішньо. І це погано.

А корінь зла сидить або у ВР, або на Банковій, або навіть вище, але про останнє навіть не хочеться думати.
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18.08.2023 11:09 Ответить
Готовність "послати всіх на йух" формується раніше, ніж "бажання вислужитись перед союзниками."
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19.08.2023 09:39 Ответить
Nabirat naemnikov v Afrike, Azii i Latinskoi Amerike
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18.08.2023 14:24 Ответить
Зробити репортаж про те, що в Österreichisches Parlament більшість належить НСДАП (а потім вибачитись).
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18.08.2023 09:06 Ответить
були отримані з надійного джерела, яке заслуговує на довіру".Джерело: https://censor.net/ua/n3438171

нехай джерело оприлюднить - щоб воно більше не виконувало заказників з раши
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18.08.2023 09:06 Ответить
На ютуб и тик-ток видео где крутят прохожих и кидают у бусик хоть жопой жуй. Зачем морочиться с какими-то неизвесными источниками, если материал для контента можно сделать в пару кликов?
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18.08.2023 09:09 Ответить
Навищо вбирати квартиру , якщо вона знову замараеться?
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18.08.2023 09:10 Ответить
Хоча і канал мае виплатити Україні гроши за наклеп . ЦЕ нормальне покарання
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18.08.2023 09:09 Ответить
Какой наклеп? Ах да у нас "вільна країна вільних людей". Знаете что такое иллюстративное фото?
Это фото которое может отдаленно от конкретной реальности, но яркое ее характеризирует как правдивую. Например был прилет куда-то там, а в новости в превью журналист просто прикрепляет фотографию прилета совсем в другом месте. Так и здесь.
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18.08.2023 09:13 Ответить
А по іншому це називається п@#дьож. Як і з журналістами, якщо вони явно не вказують що фото ілюстративне.
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18.08.2023 11:29 Ответить
У австрийцев вообще нездоровая тяга к кремлевскому недофюреру.
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18.08.2023 09:12 Ответить
Они Адольфу без боя сдались и очень этим гордятся.
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18.08.2023 09:36 Ответить
Неперебірливим до грошей і Піськов з Солов'йовим - надійні джерела.
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18.08.2023 09:12 Ответить
А що в Україні немає примусової мобілізації ? Є.

Немає кастового розділення на чиновників з "бронню" та всіх інших ? Є.

Що немає грубих порушеннь при мобілізації ? Дуже багато.

Тому австрійський канал лоханувся лише тому , що показав не ті відео.

Держава зацікавлена і підтримує через своїх представників та змі правове невігластво своїх громадян . Перетворення його на безправну ,німу скотину.
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18.08.2023 09:36 Ответить
Зато величайший лидор ********** Боневник великодушный уволил всех военкомов для того что бы справедливость востаржествовала и все щастливы
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18.08.2023 09:40 Ответить
У нас для показухи і суддів звільняють. Допомагає?
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18.08.2023 09:46 Ответить
Це показує невідповідність займаній посаді президента і його некваліфікованість
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18.08.2023 09:57 Ответить
Знімати потрібно - тих , хто порушив закон чи не відповідає вимогам , а не всіх підряд - тому ,що Презік встав не з той ноги
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18.08.2023 10:03 Ответить
Нікого він не знімає і нічого він не вирішує в цій країні. Він лишень по вечорах читає з папірця\суфлера те що йому напише Михайло Подоляк. Ну ще карлючку ставе на документах, навіть не читаючи, що там написано, за що потім сяде на скамью падсудимьіх
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18.08.2023 10:06 Ответить
Так правду показав, лише відео не ті. Наступного разу правильні покаже.
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18.08.2023 09:40 Ответить
І в чому ж фейковість показаних австрійським телеканалом сюжетів про мобілізацію?
А інвалід дитинства, хворий на епілепсію, якого ВЛК визнала придатним ло служби, який помер мвйже одразу після прибуття у свою військову частину від розвитку епістатусу (серія судомних нападів, що йдуть один за одним, з поступовим скороченням інтервалів між ними). А мобілізований пацан, якого після місяця на полігоні закинули на передок, де він загинув в першому ж боєзіткненні? Це теж фейки?
Валом відео, де працівники ТЦК, що вважають себе богами і вершителями доль, силоміць *********** чоловіків в авто приямо з вулиць, щоб виконати план мобілізації? Воєнкоми, що жирують за хабарі, б'ють своїх підлеглих битами - це все не хочуть показати "чесні" чинуши Міноборони для журналістів з Австрії, яких цікавить це питання.
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18.08.2023 09:45 Ответить
Меня это не удивляет
Австрия- родина Гитлера
Ну любят австрияки гитлеров
Это у них национальное
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18.08.2023 09:46 Ответить
США - родина Теда Банди
Великобритания - родина Джека Потрошителя
Украина - родина Оноприенко
Логика вышла из чата.
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18.08.2023 09:50 Ответить
Я згоден, що в Україні "крутять пересічних" проти їх волі й тягнуть до військомату.

Але хто дає право австрійському телеканалу поширювати фейки (видавати одні події на відео за інші)?

Чи знову комплекс меншовартості? "Вони - Захід, їм можна ліпити фейки про мобілізацію. Просто їм підсунули не ті відео"
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18.08.2023 09:51 Ответить
У нас мобілізували всіх тих кого би раніше не підпустили до війська на гарматний постріл.І сліпих,і кривих і напівдурних .Я не в війську бо 60+_.
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18.08.2023 09:51 Ответить
Знайомий ішов по улиці до сусіда за свердлом а його скрутили та в бус. А в нього цукровий діабет 1 ступеня. Тепер проходить комісію в області.
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18.08.2023 09:55 Ответить
Ну, тут все логічно. В армії життя - не цукор.
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18.08.2023 10:07 Ответить
Ви думаєте що набрати з села і райцентру бойових юнітів,так буде перемога?
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18.08.2023 10:13 Ответить
Багато хто так і думає - постійно йдуть заклики " усіх на фронт, воювати будуть усі!" І жодного заклику - на розгортання впк і створення ******** зброї. Жодного. Воювати, вочевидь, зібралися тільки методами Жукова.
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18.08.2023 10:24 Ответить
Ніякого розгортання впк не буде.Методжами жукова лайт.
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18.08.2023 10:27 Ответить
Головне, що вийшло в етері і бюргери побачили наші»ужаси». Тепер їхні вибачення до одного місця. Маємо подати до суду. Що за епоха вибачень!!! Це дикий інфантилізм.
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18.08.2023 10:14 Ответить
Австрия - родина Гитлера. Надо не забывать.
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18.08.2023 10:35 Ответить
Австрияки как и мадяры работают на мордор.
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18.08.2023 10:47 Ответить
ютюберы снимают и выставляют результат, а не все видео.
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18.08.2023 10:52 Ответить
как только "наши люди". которые кричат о правах и свободах попадают под власть рашистов, то нет никаких возражений и сопротивлений все идут куда скажут, вывод такой страна населенная кацапами провокаторами.
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18.08.2023 10:59 Ответить
Дурню кажете. Наші люди в окупації протестують, не розбігаючись навіть від пострілів, героїчно гинуть внаслідок спротиву окупантам, розвивають в Криму рух Жовта Стрічка, наводять нашу арту на об'єкти, на що масово жалілись рашисти. Звісно не всі. Але от мені цікаво, на кожному перехресті ворожі блокпости, за будь яке порушення на підвал, в катівню. І що, ви такий герой будете виходити з протестом і прапором України?

Вчіть матчасть https://uk.wikipedia.org/wiki/Протести_цивільного_населення_України_російській_окупації_України_(2022)
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18.08.2023 11:24 Ответить
Ні, він дуже яскраво продемонстрував, що ви (шукачі зради) тут розповсюджуєте маніпуляції та відверті кацапські нахрюки, бо за вашою логікою виходить саме те що він сказав.
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18.08.2023 11:35 Ответить
Приклади. Ткніть мене носом де я хоч раз збрехав. З 2014. Нічого не змінилось) Тільки тоді мене хейтили послідовники ПП за критику, тепер Зевлади.
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18.08.2023 12:31 Ответить
Та кожен ваш коментар і ваших однодумців підтверджує той пойнт, що написав топік-стартер цієї гілки.
І я в жодному разі не послідовник зелених, забирайте ото собі ваші ярлики.
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18.08.2023 12:53 Ответить
Првокаційні ярлики топікстартера і узагальнення на кшталт вашого не відрізняються по суті від маніпуляцій шукачівзради.
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19.08.2023 09:47 Ответить
Фігасі, як це не відрізняються?? Якраз дуже відрізняються, дуже показово демонструють ідіотизм логіки шукачів зради.
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19.08.2023 10:42 Ответить
Це на ваш погляд, який очевидно, що помилковий. Хоча не мене не дивує, що ви цього не бачите. Як там по народному описують когнітивне упередження?.. -
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19.08.2023 11:14 Ответить
В нас в селі остався один забулдига,хрон кончений,то приїхали і того загребли,а тепер подивітся на ці так зван госоргани молоді харі одна товше другої і всі на броні,так шо не скуліть шо люди тікають і ховаются.
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18.08.2023 11:32 Ответить
Крістіан Вершютц uvajaemyj pro-Ukrainskij journalist, i nikakie feiki ne vydaet. Svobodno po ukrainski obschaetsa, v Ukrainu ezdit chasto. Problemy xorosho znaet iznutri
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18.08.2023 14:21 Ответить
Австрійський телеканал надав правдиву інформацію. Те що відео не відповідне, то не проблема, знайдуть відповідні. В Україні триває насильницька мобілізація, людей справді скручують на вулиці, ігноруються хронічні хвороби... При цьому повністю відсутня рекрутингова кампанія, яка мусить бути масштабна і продумана. Вцілому громадяни України дедалі більше прозрівають від того, що відбувається в державі, як влада ставиться до військових і по питаннях забезпечення і по питаннях лікування, виплат, звільнення чи навпаки навчання. Коли в населений пункт привозять заглибого, якого місяць тому забрали, частина хлопців напружуються, коли майже зупиняється завод оболонь (один із них), бо мобілізували майже усіх, то ще більше напружуються. Завод не може набрати працівників, бо немає спеціалістів і немає бажаючих офіційно влаштуватись. Багато хто каже, що краще відсидить у в'язниці ніж буде воювати за цю владу. Така собі позиція, але вона показує, що комунікація провалена. В глибокому і не дуже тилу не всі розуміють, що відбувається, а через суцільні зашквари влади, розкрадання державних коштів, тікання хабарників, привілеї для своїх, і "закони" чи швидше беззаконня для інших, мотивація до оборони у населення вцілому падає, попри те, що це смертельна позиція.
Ще минулого літа середньостатистичний співрозмовник в середньостатистичному регіоні України казав, що може ну його той Херсон, аби лиш хлопці не гинули. Такі настрої є, їх більшість, нажаль...
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18.08.2023 14:25 Ответить
А в нас що не примусова мобілізація?
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18.08.2023 22:46 Ответить
 
 