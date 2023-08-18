Украинские силы способны продолжать добиваться прогресса на поле боя, - Салливан

США верят в способность украинских военных добиваться дальнейшего прогресса на поле боя.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Ранее в материале The Washington Post утверждалось, что в ходе контрнаступательных операций Украина не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

Салливан, комментируя это, заявил, что за последние два года появлялись многочисленные анализы того, как будет развиваться война России против Украины, и они менялись "по мере того, как менялись динамичные условия на поле боя"

"То, что мы говорили на разных площадках и разных брифингах, остается неизменным: мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и ее контрнаступление. Мы не собираемся препятствовать результату", – подчеркнул Салливан.

Советник Байдена подчеркнул, что США не будут делать прогнозов войны в Украине, потому что она "непредсказуема по своей сути".

"(Могу сказать. – Ред.), что я верю и имею уверенность в способности и особенно храбрости украинских военных достигать дальнейшего прогресса на поле боя", – подытожил он.

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