Украинские силы способны продолжать добиваться прогресса на поле боя, - Салливан
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США верят в способность украинских военных добиваться дальнейшего прогресса на поле боя.
Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Ранее в материале The Washington Post утверждалось, что в ходе контрнаступательных операций Украина не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.
Салливан, комментируя это, заявил, что за последние два года появлялись многочисленные анализы того, как будет развиваться война России против Украины, и они менялись "по мере того, как менялись динамичные условия на поле боя"
"То, что мы говорили на разных площадках и разных брифингах, остается неизменным: мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и ее контрнаступление. Мы не собираемся препятствовать результату", – подчеркнул Салливан.
Советник Байдена подчеркнул, что США не будут делать прогнозов войны в Украине, потому что она "непредсказуема по своей сути".
"(Могу сказать. – Ред.), что я верю и имею уверенность в способности и особенно храбрости украинских военных достигать дальнейшего прогресса на поле боя", – подытожил он.
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А так оцінюємо якість зеленого асфальту, скаржитись на яку - в центральну пральню на котельній набережній.
1. Оружие будет поступать ка и прежде- дозировано …
2. Украина сама справляется. За чем ей помогать вообще?
3. Мы были правы и надо продолжать то делать.
4. Украина может и не победить…
Цікаво, на якій помийці знайшов тебе, засрсанця Діду ? 👿
фігаро курваматьйогозасрана
Натурально хуже комсомолки Меркель 🤬
А як стосовно МІГів модернізованих за стандартами НАТО і хлопців навчати не треба. Теж тиша.
Бажано без парканної лексики.
все єдно те є підор кацапський, лексика тут до нічого