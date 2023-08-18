РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4443 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
2 836 33
США (23182) Салливан Джейк (180) контрнаступление (338) контрнаступление на Юге (280)

Украинские силы способны продолжать добиваться прогресса на поле боя, - Салливан

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

салливан

США верят в способность украинских военных добиваться дальнейшего прогресса на поле боя.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Ранее в материале The Washington Post утверждалось, что в ходе контрнаступательных операций Украина не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

Салливан, комментируя это, заявил, что за последние два года появлялись многочисленные анализы того, как будет развиваться война России против Украины, и они менялись "по мере того, как менялись динамичные условия на поле боя"

"То, что мы говорили на разных площадках и разных брифингах, остается неизменным: мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и ее контрнаступление. Мы не собираемся препятствовать результату", – подчеркнул Салливан.

Советник Байдена подчеркнул, что США не будут делать прогнозов войны в Украине, потому что она "непредсказуема по своей сути".

"(Могу сказать. – Ред.), что я верю и имею уверенность в способности и особенно храбрости украинских военных достигать дальнейшего прогресса на поле боя", – подытожил он.

Также читайте: Продвижение Сил обороны возле н. п. Роботино имеет большое тактическое значение, - ISW
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Де "Вільха", "Грім", "Нептун", "Стугна", "Богдана"? Чи ето другоє?
показать весь комментарий
18.08.2023 17:52
+12
любітєль совєтскіх хокєістов тов. Сєліванов продовжує гальмувати все, що стосується американської воєнної допомоги Україні
показать весь комментарий
18.08.2023 17:32
+8
Ага, от тільки вила візьмуть і одразу до Ялти дійдуть. ****** ти саліван, перший байдену в уха шепочеш щоб зброї нормальної не давав, бо ти що ж, не дай Боже росія програє. Це апологет стратегії щоб не виграла а ні Україна, а ні росія. Лицемір.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це хто такі? Бо для вас орків будуть і літаки і нові чорні мішки
показать весь комментарий
18.08.2023 17:41 Ответить
Самих літаків замало,виникає саме головне питання з цією всією історією-а яку номенклатуру *********** дадуть для них...
показать весь комментарий
18.08.2023 17:43 Ответить
Де "Вільха", "Грім", "Нептун", "Стугна", "Богдана"? Чи ето другоє?
показать весь комментарий
18.08.2023 17:52 Ответить
Союзників лаяти не треба, тому що з ними погано, а без них - ще гірше.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:02 Ответить
Якби у нас було вищеперелічене у достатній кількості, були б суб'єктом геополітичної гри.
А так оцінюємо якість зеленого асфальту, скаржитись на яку - в центральну пральню на котельній набережній.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:14 Ответить
Ну так хто в цьому винен? Чого бідні - бо дурні. За 30 років можна було побудувати регіонального лідера, а не перетворитися на пішака в чужій грі.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:49 Ответить
Пропонуєте всім вже завтра на Майдан?
показать весь комментарий
18.08.2023 18:19 Ответить
То ли дело на орде: Баранам назначили одного окурка и пока не подохнет, никаких виборов. Ну, хіба що, дімона алкаша призначали "врємєнним хранітєлєм царьскава трона"
показать весь комментарий
18.08.2023 18:40 Ответить
Мудрий нарід, він такий. Підождіть, но наступних виборах (якщо вони взагалі будуть) оберуть якогось гордона чи поворознюка.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:50 Ответить
Люсю. Всі довбойоби налякані перспективою залишити люсю без яхти і омарів, бо за це злий люся зробить з ними щось погане.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:06 Ответить
Та,ні! Виберуть того, чиє обличчя буде найчастіше на загалі. Навіть там, де не про нього мова.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:46 Ответить
Лаптерогий, будет все, чорні пакети, з вашим стервом, на моськовіі теж.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:36 Ответить
Что значит этот спитч?

1. Оружие будет поступать ка и прежде- дозировано …

2. Украина сама справляется. За чем ей помогать вообще?

3. Мы были правы и надо продолжать то делать.

4. Украина может и не победить…
показать весь комментарий
18.08.2023 18:58 Ответить
любітєль совєтскіх хокєістов тов. Сєліванов продовжує гальмувати все, що стосується американської воєнної допомоги Україні
показать весь комментарий
18.08.2023 17:32 Ответить
Спасибо, Джек, атец родной !
Цікаво, на якій помийці знайшов тебе, засрсанця Діду ? 👿
показать весь комментарий
18.08.2023 18:24 Ответить
у Керрі, він відповідав за зв'язок із кацапами
показать весь комментарий
18.08.2023 18:28 Ответить
ходив виймати кацапські "закладки", отримував кацапське бабло на підставних

фігаро курваматьйогозасрана
показать весь комментарий
18.08.2023 18:31 Ответить
пішов на*уй, саля-ванькін
показать весь комментарий
18.08.2023 17:33 Ответить
Смерть с "рыбьими глазами"💀
Натурально хуже комсомолки Меркель 🤬
показать весь комментарий
18.08.2023 17:42 Ответить
Не агенту сєліванову про це пи₴діти. Катається старому Джо по вухах про "ескалації", а потім вумну морду корчить.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:46 Ответить
Це той, що блокує передачу нам літаків і поза очі якого називають «пан Селіванов»?
А як стосовно МІГів модернізованих за стандартами НАТО і хлопців навчати не треба. Теж тиша.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:50 Ответить
Ага, от тільки вила візьмуть і одразу до Ялти дійдуть. ****** ти саліван, перший байдену в уха шепочеш щоб зброї нормальної не давав, бо ти що ж, не дай Боже росія програє. Це апологет стратегії щоб не виграла а ні Україна, а ні росія. Лицемір.
показать весь комментарий
18.08.2023 17:50 Ответить
Щойно Республіканська партія створила власний всеамерикнський рух по допомозі України. І пташенята Клінтонової зрозуміли, що вони із своїм лозунгом "Непоражения Х...." пасуть задніх разом з МАГОю. А це може реально вдарити по іміджу. Щойно Блінкен повідомив про позитив з літаками, Саллі тут як тут -мене неправильно понялі.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:13 Ответить
Ванька Селиванов - единственное, на чем ещё держится кацапский фронт.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:24 Ответить
Від нашої писанини нічого не зміниться. Може, Саліван гірший, ніж ми думаємо. Але писанина нічого не змінить. Виходьте у соцмережі і пробуйте переконувати американців, аргументовано.
Бажано без парканної лексики.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:45 Ответить
а може й кращий

все єдно те є підор кацапський, лексика тут до нічого
показать весь комментарий
18.08.2023 19:01 Ответить
Пусть этот хлыщ сходит в атаку по минным полям без поддержки с воздуха умник бл...
показать весь комментарий
18.08.2023 20:48 Ответить
 
 