Пригожин летал в Африку, чтобы не дать ГРУ перехватить контроль над "вагнеровцами" на континенте, - FT

Ликвидированный главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посещал Африку перед ликвидацией, чтобы сохранить контроль над операциями ЧВК на континенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times и The Wall Street Journal.

FT отмечает, что накануне визита Пригожина в Ливию отправилась делегация из России, в которую входил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Он и другие члены делегации встретились с прокремлевским лидером Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, контролирующим восток страны и на стороне которого с 2019 года воюют "вагнеровцы".

WSJ пишет, что Пригожин в Африке встречался с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Пригожин пытался убедить его, что неудачный мятеж не помешает ЧВК и дальше выполнять свои обязательства.

Издание отмечает, что Путин также встречался с Туадерой и рекомендовал ему дистанцироваться от Пригожина. Туареда во время саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге не стал фотографироваться с Пригожиным.

Читайте также: Смерть Пригожина показала всему миру, что соглашениям с Путиным нельзя доверять, - Резников

"Министерство обороны, возглавляемое главным соперником Пригожина Сергеем Шойгу, направляло делегации [в африканские страны], чтобы проинформировать иностранные правительства о том, что теперь они будут вести дела непосредственно с российским государством", - пишет WSJ.

А вот FT заявляет, ссылаясь на бывшего высокопоставленного политика ЦАР, что Туадера размышлял над тем, чтобы сократить влияние "вагнеровцев" в стране. Однако он отверг эту идею, осознав, насколько зависит от соратников Пригожина. В частности, в 2022 году "вагнеровец" и бывший агент ФСБ РФ Валерий Захаров был советником Туадеры по нацбезопасности. Кроме того, боевики отвечали за охрану президента, обучение военных и участие в боевых миссиях против мятежников.

Читайте также: Песков о ликвидации Пригожина: Кремль здесь ни при чем

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".