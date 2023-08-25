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Пригожин летал в Африку, чтобы не дать ГРУ перехватить контроль над "вагнеровцами" на континенте, - FT

пригожин

Ликвидированный главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посещал Африку перед ликвидацией, чтобы сохранить контроль над операциями ЧВК на континенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times и The Wall Street Journal.

FT отмечает, что накануне визита Пригожина в Ливию отправилась делегация из России, в которую входил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Он и другие члены делегации встретились с прокремлевским лидером Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, контролирующим восток страны и на стороне которого с 2019 года воюют "вагнеровцы".

WSJ пишет, что Пригожин в Африке встречался с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Пригожин пытался убедить его, что неудачный мятеж не помешает ЧВК и дальше выполнять свои обязательства.

Издание отмечает, что Путин также встречался с Туадерой и рекомендовал ему дистанцироваться от Пригожина. Туареда во время саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге не стал фотографироваться с Пригожиным.

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"Министерство обороны, возглавляемое главным соперником Пригожина Сергеем Шойгу, направляло делегации [в африканские страны], чтобы проинформировать иностранные правительства о том, что теперь они будут вести дела непосредственно с российским государством", - пишет WSJ.

А вот FT заявляет, ссылаясь на бывшего высокопоставленного политика ЦАР, что Туадера размышлял над тем, чтобы сократить влияние "вагнеровцев" в стране. Однако он отверг эту идею, осознав, насколько зависит от соратников Пригожина. В частности, в 2022 году "вагнеровец" и бывший агент ФСБ РФ Валерий Захаров был советником Туадеры по нацбезопасности. Кроме того, боевики отвечали за охрану президента, обучение военных и участие в боевых миссиях против мятежников.

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Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

Автор: 

Африка (277) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399) ГРУ (82)


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Топ комментарии
+9
Пригожину треба було до Єрмака під крило летіти - у нього великий досвід у рятивництві вагнерів!
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25.08.2023 20:40
+2
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25.08.2023 21:21
+1
Пригожин літав у Африку, щоб переписати власність компаній вагнера на людей путіна, після цього Пригожина і знищили.
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25.08.2023 20:43
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уже всё - хафтары и тчиани уже дружат с кужугетовичем.
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25.08.2023 20:39 Ответить
Пригожину треба було до Єрмака під крило летіти - у нього великий досвід у рятивництві вагнерів!
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25.08.2023 20:40 Ответить
Пригожин літав у Африку, щоб переписати власність компаній вагнера на людей путіна, після цього Пригожина і знищили.
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25.08.2023 20:43 Ответить
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25.08.2023 21:22 Ответить
Промахнувся
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25.08.2023 20:48 Ответить
Допдівся і долітався.
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25.08.2023 20:51 Ответить
Ну, був Максим - тай йух з ним!
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25.08.2023 20:54 Ответить
по пригожину- разлетелись жопа и яйца в разные стороны
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25.08.2023 21:11 Ответить
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25.08.2023 21:21 Ответить
- Больной пєрєд смєртью потєл?
- Да, доктор.
- Ето очєнь хорошо! (с)
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25.08.2023 21:29 Ответить
Стаття таки ні про що. Якщо аналізувати в системі координат, де огидну потвору знищено разом із всією ( як зручно) верхівкою "вагнєра".
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25.08.2023 22:02 Ответить
Як там було; "птенцы петровы", тобто пташенята петра I. Так, і цей - вилупок, хотів зовсім вибратися з гнізда. Так, хто ж йому позволить?
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26.08.2023 07:46 Ответить
 
 