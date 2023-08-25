Россияне изъяли черные ящики на месте падения самолета Пригожина
В России специалисты изъяли бортовые самописцы обломков самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Следком РФ.
Сказано также, что продолжаются молекулярно-генетические экспертизы для идентификации тел погибших.
"В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы", - говорится в сообщении.
Следователи также изымают предметы и документы, которые могут помочь в установлении всех обстоятельств авиакатастрофы.
23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.
Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.
По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".
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