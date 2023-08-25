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Россияне изъяли черные ящики на месте падения самолета Пригожина

пригожин,літак

В России специалисты изъяли бортовые самописцы обломков самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Следком РФ.

Сказано также, что продолжаются молекулярно-генетические экспертизы для идентификации тел погибших.

"В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы", - говорится в сообщении.

Следователи также изымают предметы и документы, которые могут помочь в установлении всех обстоятельств авиакатастрофы.

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23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

Читайте также: Пригожин летал в Африку, чтобы не дать ГРУ перехватить контроль над "вагнеровцами" на континенте, - FT

Автор: 

авиакатастрофа (1719) черный ящик (90) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+6
И там написано что самолет Пригожина нагло подрезал две мирно летевшие зенитные ракеты.
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25.08.2023 21:09
+4
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25.08.2023 21:18
+4
как вы остогидлы
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25.08.2023 21:35
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И там написано что самолет Пригожина нагло подрезал две мирно летевшие зенитные ракеты.
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25.08.2023 21:09 Ответить
Поищите петушиные и утиные перья. Неопровержимое доказательство.
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25.08.2023 21:10 Ответить
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25.08.2023 21:14 Ответить
Ніби за міжнародною практикою виробник також має бути допущений до всієї інформації, яка знаходиться в бортових самописцях.
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25.08.2023 21:10 Ответить
и нашла яйца пригожина
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25.08.2023 21:15 Ответить
Які йому рєзніков продав по 17 грн?
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25.08.2023 21:51 Ответить
страно чего не британцы в твери черные ящки забрали)))понятно что кацапы)
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25.08.2023 21:16 Ответить
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25.08.2023 21:18 Ответить
....
А ты кто такой ,дядя ?
...
Я тебя в своей Dorf не видел
--
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25.08.2023 23:30 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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25.08.2023 21:32 Ответить
как вы остогидлы
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25.08.2023 21:35 Ответить
Щось тобі у нас не так? Ну то
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25.08.2023 21:43 Ответить
Жєня = 1 штука... Дєнацифіцирован
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25.08.2023 21:45 Ответить
хрена там - ты тело видел? нет ..
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26.08.2023 06:08 Ответить
це вже не актуально...Актуальні тепер Шоу -похорони...хто припреться...як будуть освітлювати і що будуть говорити
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25.08.2023 21:49 Ответить
Путин будет долго смаковать то, что там записано.
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25.08.2023 22:19 Ответить
Щодо "...фахівці вилучили бортові самописці уламків літака " й "...тривають молекулярно-генетичні експертизи " долучно було б послухати брата загиблого Президента Леха Качиньського як і загалом громадськість дружньої сусідньої держави.
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25.08.2023 23:05 Ответить
 
 