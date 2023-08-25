УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14124 відвідувача онлайн
Новини
2 827 17

Росіяни вилучили чорні скриньки на місці падіння літака Пригожина

пригожин,літак

У Росії фахівці вилучили бортові самописці уламків літака ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Слідчий РФ.

Сказно також, що тривають молекулярно-генетичні експертизи для едентифікації тіл загиблих.

"Під час первинних слідчих дій на місці падіння літака виявлено тіла 10 загиблих. Для встановлення їхніх особистостей проводяться молекулярно-генетичні експертизи", - йдеться в повідомленні.

Слідчі також вилучають предмети і документи, які можуть допомогти у встановленні всіх обставин авіакатастрофи.

Також читайте: У США вважають, що літак Пригожина могли збити ракетою класу "земля-повітря" з території РФ, - Reuters

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Читайте також: Пригожин літав у Африку, щоб не дозволити ГРУ перехопити контроль над "вагнерівцями" на континент, - FT

авіакатастрофа (1094) чорна скринька (71) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
И там написано что самолет Пригожина нагло подрезал две мирно летевшие зенитные ракеты.
показати весь коментар
25.08.2023 21:09
+4
показати весь коментар
25.08.2023 21:18
+4
как вы остогидлы
показати весь коментар
25.08.2023 21:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И там написано что самолет Пригожина нагло подрезал две мирно летевшие зенитные ракеты.
показати весь коментар
25.08.2023 21:09 Відповісти
Поищите петушиные и утиные перья. Неопровержимое доказательство.
показати весь коментар
25.08.2023 21:10 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2023 21:14 Відповісти
Ніби за міжнародною практикою виробник також має бути допущений до всієї інформації, яка знаходиться в бортових самописцях.
показати весь коментар
25.08.2023 21:10 Відповісти
и нашла яйца пригожина
показати весь коментар
25.08.2023 21:15 Відповісти
Які йому рєзніков продав по 17 грн?
показати весь коментар
25.08.2023 21:51 Відповісти
страно чего не британцы в твери черные ящки забрали)))понятно что кацапы)
показати весь коментар
25.08.2023 21:16 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2023 21:18 Відповісти
....
А ты кто такой ,дядя ?
...
Я тебя в своей Dorf не видел
--
показати весь коментар
25.08.2023 23:30 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
показати весь коментар
25.08.2023 21:32 Відповісти
как вы остогидлы
показати весь коментар
25.08.2023 21:35 Відповісти
Щось тобі у нас не так? Ну то
показати весь коментар
25.08.2023 21:43 Відповісти
Жєня = 1 штука... Дєнацифіцирован
показати весь коментар
25.08.2023 21:45 Відповісти
хрена там - ты тело видел? нет ..
показати весь коментар
26.08.2023 06:08 Відповісти
це вже не актуально...Актуальні тепер Шоу -похорони...хто припреться...як будуть освітлювати і що будуть говорити
показати весь коментар
25.08.2023 21:49 Відповісти
Путин будет долго смаковать то, что там записано.
показати весь коментар
25.08.2023 22:19 Відповісти
Щодо "...фахівці вилучили бортові самописці уламків літака " й "...тривають молекулярно-генетичні експертизи " долучно було б послухати брата загиблого Президента Леха Качиньського як і загалом громадськість дружньої сусідньої держави.
показати весь коментар
25.08.2023 23:05 Відповісти
 
 