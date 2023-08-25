Росіяни вилучили чорні скриньки на місці падіння літака Пригожина

У Росії фахівці вилучили бортові самописці уламків літака ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідчий РФ.

Сказно також, що тривають молекулярно-генетичні експертизи для едентифікації тіл загиблих.

"Під час первинних слідчих дій на місці падіння літака виявлено тіла 10 загиблих. Для встановлення їхніх особистостей проводяться молекулярно-генетичні експертизи", - йдеться в повідомленні.

Слідчі також вилучають предмети і документи, які можуть допомогти у встановленні всіх обставин авіакатастрофи.

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Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

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