Журналист Ткач – Резникову: Заключайте не пари, заключайте договоры о закупках по рыночным ценам
Автор расследования о зимних куртках для ВСУ Михаил Ткач ответил министру обороны Алексею Резникову на предложение заключить пари.
Свой ответ Ткач опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
По его мнению, Резников должен был уйти с поста еще после расследования о закупке Минобороны яиц по 17 грн за штуку. А после публикации о зимних куртках для ВСУ – отчитаться на заседании комитета ВР.
"Мне неизвестно, почему вместо объяснений по поводу участия племянника депутата оборонного комитета в закупках Министерства обороны вы были вынуждены опускаться до неминистерского уровня давления на СМИ", - пишет Ткач.
По мнению журналиста, министру обороны следует не предлагать пари, а обеспечивать прозрачные закупки и сотрудничать с правоохранителями в расследованиях о хищении.
"А пари министр обороны страны в состоянии войны может себе позволить лишь непублично и только тогда, когда ему хватит ума победить врага также за счет стратегического планирования в том числе закупок зимней формы, средств защиты и, что очень важно, дронов. Да, господин министр, тех "свадебных" дронов, в частности", - пишет Ткач.
Журналист пообещал продолжить свою работу.
"Через три года вас, господин министр, в стране может и не быть. А я буду продолжать делать свою работу.
Заключайте не пари, господин министр. Заключайте договоры о закупках по рыночным ценам и не с родственниками "слуг народа", - подытожил он.
Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.
Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сложит мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари.
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"Фельдфебель-рахівник з кухарем оббігали все село, марно намагаючись роздобути десь свиню. Всюди діставали ту ж саму відповідь: москалі все з'їли й усе забрали.
Розбудили також єврея в корчмі, який почав рвати на собі пейси й висловлювати жаль, що не може панам солдатам прислужитися, а нарешті причепився до них, щоб вони купили в нього стару, столітню корову, суху здохлятину: самі кістки та шкура. Зажадав за неї скажені гроші, рвав бороду і божився, що такої корови не знайдуть у цілій Галичині, в цілій Австрії й Німеччині, в цілій Європі й на цілому світі. Він скиглив, плакав і бив себе в груди, мовляв, це найжирніша з корів, які будь-коли з волі Єгови з'являлися на світ божий. Він клявся всіма прадідами, що подивитись на цю корову приїздять аж з Волочиська, про цю корову говорять в усій країні, як про казку, що це, власне, не корова, а найгладший бугай. На завершення він упав перед ними навколішки і, обнімаючи коліна то одного, то другого, репетував: - Краще забийте старого бідного єврея, але без корови не йдіть!
Він своїм виттям так усіх спантеличив, що вони, зрештою, потягли це бидло, яким погребував би навіть і шкуродер, до польової кухні. Потім єврей ще довго, коли вже гроші були у нього в кишені, плакав та бідкався, буцімто його зовсім загубили, знищили, що він сам себе пограбував, продавши за безцінь таку прекрасну корову. Він благав повісити його, бо на старості утнув таку дурницю, через яку його предки в домовинах перевертаються.
Покачавшись іще трохи в поросі, він ураз обтрусив із себе весь жаль, пішов додому і там у комірчині сказав своїй жінці: - Elsa, lébn 1, солдати дурні, як чобіт, а твій Натан мудрий."
Лідери військово-політичного блоку на минулому 11-12 липня 2023 року у столиці Литви Вільнюсі саміту НАТО дійшли до висновку, що Україною керує профнепридатний політик.
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний @@@ (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
От якби все те саме зробив "чистокровний українець" (до речі, як би ви визначали його "чистокровність"? він мав би їсти сало тонами і ходити до церкви рпц?), наприклад, той таки паровознюк, то вам би від того легше було?
Мені - ані трохи. А коли "нічого не крали" руки ющенка, балоги та ульянченко, то вам це подобалося?
Мені - ні. Тож справа не у вірі, а у вчинках. Завжди.
Рыночная цена у Ткача, это как газ, эл. энергия... Мы этому уже рады)
Трибунал плаче по них
В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати
про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.
Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг., дизельне пальне по 80 грн. за литр (оптова ціна на дізель в Україні вагається від 32 грн. до 42 грн. за літр), а олію по 111 грн. за кг. Українські журналісти, щоб не «підставляти» євреїв, крадіжки чиновників Міністерства оборони з бюджету називають «заробити».
«У ZN.UA стверджують, що київська фірма продала мільйон пайків для військових, які привезла з Туреччини. Сума угоди склала 430 млн грн. І якщо спочатку в них мав входити підігрівач для їжі, то з поставки він чомусь зник». Якщо Ви напишете коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити безкоштовно воду в Північно-Кримський канал, а потім провести фейковий рехферендум і оголосити «ХНР», то на вас обрушиться гвалт «95 кагала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме.
Посилання: https://meta.ua/uk/news/incidents/84380-minoboroni-zakupilo-odyag-dlya-zsu-vtridoroga-rozsliduvannya-zhurnalistiv/
Коли Ткач писав про чиновників за минулої влади, то він неодмінно згадував про Порошенка.
І навіть до самого вторгнення рашистів в 2022 Ткача постійно пучило від Порошенка, що виливалось в неадекватні пости Ткача в соцмережах.
Про Зєлю, відповідального і за Резнікова, і за Шурму, і за Шарапова, і за Татарова, Ткач ні гу-гу.
Він це може зробити на раз-два.
Зєля навіть не звільняє його.
Почему этим занимаются только журналисты и почему он уйдёт деньги тратить ,а не на нары?
Коррупции нет.
Но ведь великий Зе.корупцию победил.
" Все корупционеры уехали из страны"
https://www.bbc.com/russian/news-64391546
"Много коррупционеров уехали вместе со своими деньгами, и мы будем делать все, чтобы они остались там, где они пребывают".
Выезд разрешен для чиновников только в коммандировку.
Вот когда их признают коррупционерами официально, тогда выезд будет разрешен, но только вместе с деньгами, без привлечение к ответственности.
Отак й літні куртки перетворюються на зимові й навпаки.
а артилеристські снаряди 152/155мм мабуть.. хм.. кому.. мінкульту мабуть!!..
а потім фони передають в бойові частини
З тих пір у "миши" з офісом мир та злагода. Він спокійно виїжжає за кордон на "журналістські розслідування" і мочить тільки тих, кого дозволяє офіс. Оскільки з виїздом в нього проблем не виникає, то значить все узгоджено.
Нещодавно він пропіарив наближеного до офісу багатія оголошенням волонтерського збору за дороге авто в якості призу, яке той "пожертвував".
Уся ця дискусія з рєзніковим - зрежисована кварталом/слугами. Принцип той самий: не можеш погасити корупційний скандал - очоль розслідування. Поки ініціатива розкриття злочину йшла від Ніколова, від Ніколаєнко, це працювало проти "слуг". А коли "боротьбу" з корупцією в МОУ "очолили" радіна та ткач, то це стало працювати на зеленського.
Упевнений, що радіна та ткач будуть на майбутніх виборах в "партії борців з корупцією" від офіса єрмака. Як були колись нині зашкварені лещенки з наємами.
Як сказав колись кучма "Та це ж вже було!"
Серіал "слуги урода" триває. Тільки його жертви - справжні.
Позор Зеленскому за такого министра!
Но воровать, когда война, когда десятки тысяч погибших, десятки тысяч безруких-безногих калек, сотни тысяч потерявших кров-это караул! За такое надо ставить к стенке без суда и следствия!
https://socratify.net/quotes/mikhail-zhvanetskii Михаил Жванецкий
зупинти це крадівництво 😠
АЛЕ
резніков - ГАНДОНІЩ*Е В КУБІ.
щ
Вообще какой позор для Украины, Зеленский своей командой унизил граждан, унизил страну.
Я - ваш вирок!
Антін Мухарський
26 серпня, 2023 субота
https://espreso.tv/poglyad
А уявляєте, приходить зараз молодий політик, який заявляє Зеленському: "Кожен з нас президент"
Простий народ у восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".
Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".
А той: "Вийди звідси, розбійник"!
Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. Росія напала... Убиває наших людей"
А той: "Чтоби прєкратіть войну, нужно просто пєрєстать стрєлять".
Зеленський: "Можєт, ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?".
А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви - єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".
Зеленський: "Та ви оху*ли!"
А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор".
Народ, як завжди, обирає "Мир і все хароше". Після чого починається ядерна війна.
Світ гине.
Завіса.
У ЗМІ гримить скандал щодо закупівлі Міноборони Резніковим курток у турецької фірми засновниками якої були Роман Плетнев та племінник депутата СН Генадія Касая. Як тільки вийшло розслідування, видання Українська правда та Михайло Ткач випускають власне "розслідування" і подають його як власну сенсацію.
У сюжеті Ткача 95% розповіді це інтерв'ю з депутатом Касаєм "як так трапилось що його племінник був засновником фірми у якої Резніков закупив куртки."
Про Романа Плетнева в сюжеті згадка лише 1 раз. Тому що Плетнев - це бізнес партнер голови ОП Андрія Єрмака (!). УП та Михайло Ткач не подзвонили Плетневу та Єрмаку та не провели інтервью. Чому?
Тактика Михайла Ткача - коли не можливо забити інформацийним мусором корупційні скандали Зеленького і Єрмака (типа батальонів монако чи дубаїв тимошенко), це "очолити" опубліковану тему та увести увагу глядача на інший обьект для гніву.
Зрозуміло що депутат СН Касай та його племінник не могли бути організаторами оборудки закупівлі курток Міноборони, це погоджувалось з самого верху. Логічно, що для журналіста головне вийти на топ організаторів і логично було копати саме Плетнева і доводити те що схему організував Єрмак з Зеленським.
Але Ткачунька вирішив 22 хвилини сюжету розповідати про 20 річного племінника депутата СН яким можна пожертвувати щоб відвести увагу від Єрмака.
Shaposhnikov News, [26.08.2023 16:04]
ЄРМАК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ та Миленька Світлана Іванівна (1947 р.н., м.Київ) заснували ТОВ "М.Є.П.", яким керував ЄРМАК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (батько) https://clarity-project.info/edr/30974434/history/edrpou
Ця Світлана Миленька має сина на ім'я Миленький Владислав Миколайович (1970 р.н., м.Київ), дружиною якого є Миленька Наталія Іванівна (1970 р.н., м.Київ)
Ця Наталія Миленька заснувала ТОВ "КИЙЕНЕРГОІНВЕСТ" разом з людиною на ім'я Плетньов Роман Вікторович (1974 р.н., м. Запоріжжя) https://clarity-project.info/edr/32107276
цей Роман Плетньов власник турецької фірми Vector avia hava araçlari, на якій залишилась маржа від перетворення літнього одягу в зимовий при закупці Міністерством оборони Резніковим, який є людиною Єрмака.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/khorosha-i-pohana-novini-pro-koruptsiju-v-minoboroni.htmlhttps://t.me/RostyslavS/2960
І виглядав наче розумним чоловіком...а виявився такою гнидою...