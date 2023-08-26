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Журналист Ткач – Резникову: Заключайте не пари, заключайте договоры о закупках по рыночным ценам

ткач,резніков

Автор расследования о зимних куртках для ВСУ Михаил Ткач ответил министру обороны Алексею Резникову на предложение заключить пари.

Свой ответ Ткач опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, Резников должен был уйти с поста еще после расследования о закупке Минобороны яиц по 17 грн за штуку. А после публикации о зимних куртках для ВСУ – отчитаться на заседании комитета ВР.

"Мне неизвестно, почему вместо объяснений по поводу участия племянника депутата оборонного комитета в закупках Министерства обороны вы были вынуждены опускаться до неминистерского уровня давления на СМИ", - пишет Ткач.

Читайте также: Готов уйти в отставку, если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, - Резников

По мнению журналиста, министру обороны следует не предлагать пари, а обеспечивать прозрачные закупки и сотрудничать с правоохранителями в расследованиях о хищении.

"А пари министр обороны страны в состоянии войны может себе позволить лишь непублично и только тогда, когда ему хватит ума победить врага также за счет стратегического планирования в том числе закупок зимней формы, средств защиты и, что очень важно, дронов. Да, господин министр, тех "свадебных" дронов, в частности", - пишет Ткач.

Читайте также: Не опровергните – вы уходите в отставку. Опровергните - я сложу мандат, - нардеп Радина министру Резникову относительно закупок "зимних" курток

Журналист пообещал продолжить свою работу.

"Через три года вас, господин министр, в стране может и не быть. А я буду продолжать делать свою работу.

Заключайте не пари, господин министр. Заключайте договоры о закупках по рыночным ценам и не с родственниками "слуг народа", - подытожил он.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сложит мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари.

Автор: 

Минобороны (9296) Резников Алексей (1170) Ткач Михаил (134)


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КиївМіськБудда



Не треба порівнювати свинарчуків Зеленського із свинарчуками Порошенка.

Бо свинарчуки Порошенка обкрадали російську армію, а свинарчуки Зеленського обкрадають українську.
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26.08.2023 10:22
+61
Легко відстежити ціну яєць, військової форми, шоломів.... і тут ця зе-свора деребанить, то уявіть що робиться із виробництвом зброї, де нікому невідома собівартість.....
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26.08.2023 10:20
+34
да. насцяв на тебе і інших клоунів. пий, хєрмачишко
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26.08.2023 10:22
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26.08.2023 10:45 Ответить
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26.08.2023 14:01 Ответить
Ай-ай-яя, Рєзніков недоложив в єрмацьку кишеньку? Паймал звєзду і сам позволіл сєбє схємку? Нєхарашо. Самальот на м.о. може і пажалєют, а от гелікоптер, як свідчать літописи, --- нє.
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26.08.2023 10:46 Ответить
Я так розумію , у нас на посаді міністра оборони ігрок.
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26.08.2023 10:47 Ответить
Спроби Яйцяпо17гривнь нажитися на солдатах- не новина. Подібна історія на теренах України, а саме в Галичині, вже трапилась з його соплемінником. Правда солдати тоді були не українські, а австро-угорські, а в цілому все співпадає один в один, просто масштаби афери різні:

"Фельдфебель-рахівник з кухарем оббігали все село, марно намагаючись роздобути десь свиню. Всюди діставали ту ж саму відповідь: москалі все з'їли й усе забрали.

Розбудили також єврея в корчмі, який почав рвати на собі пейси й висловлювати жаль, що не може панам солдатам прислужитися, а нарешті причепився до них, щоб вони купили в нього стару, столітню корову, суху здохлятину: самі кістки та шкура. Зажадав за неї скажені гроші, рвав бороду і божився, що такої корови не знайдуть у цілій Галичині, в цілій Австрії й Німеччині, в цілій Європі й на цілому світі. Він скиглив, плакав і бив себе в груди, мовляв, це найжирніша з корів, які будь-коли з волі Єгови з'являлися на світ божий. Він клявся всіма прадідами, що подивитись на цю корову приїздять аж з Волочиська, про цю корову говорять в усій країні, як про казку, що це, власне, не корова, а найгладший бугай. На завершення він упав перед ними навколішки і, обнімаючи коліна то одного, то другого, репетував: - Краще забийте старого бідного єврея, але без корови не йдіть!

Він своїм виттям так усіх спантеличив, що вони, зрештою, потягли це бидло, яким погребував би навіть і шкуродер, до польової кухні. Потім єврей ще довго, коли вже гроші були у нього в кишені, плакав та бідкався, буцімто його зовсім загубили, знищили, що він сам себе пограбував, продавши за безцінь таку прекрасну корову. Він благав повісити його, бо на старості утнув таку дурницю, через яку його предки в домовинах перевертаються.

Покачавшись іще трохи в поросі, він ураз обтрусив із себе весь жаль, пішов додому і там у комірчині сказав своїй жінці: - Elsa, lébn 1, солдати дурні, як чобіт, а твій Натан мудрий."
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27.08.2023 12:21 Ответить
Всю ЗЕсволоту на вила!!!!!?
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26.08.2023 10:47 Ответить
Ніколи не розумів, чому вони йдуть просто у відставку?? Може вже пора по факту за грати з конфіскацією? А то гарно виходить, накрав мільйонами-мільярдами, завдав шкоди державі і суспільству, тю, ну добре піду у відставку і поїду на батьківщину в Ізраїль, не дуже то й хотілося тут сидіти. Ні, шановні, під суд, конфіскацію і копати окопи під Куп'янськ!!!
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26.08.2023 10:48 Ответить
А йому бос Санахант дозволив відставку? Ні. А на течію садовив Резнікова він. Поки нового не знайшли, хто би погодився на процент.
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26.08.2023 11:02 Ответить
Парі укладати? Може вже нари пора?
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26.08.2023 10:49 Ответить
Серед 42-х мільонів громадян України не знайшлось політика на пост Першої особи, тому нарід вибрав царем інородця юдея. В інтерв'ю виданню «The Times of Israel» шостий президент на мові московитського окупанта сказав: «У меня еврейская кровь и я Президент». https://ukranews.com/news/678385-zelenskij-o-evrejskoj-krovi-rasskazal-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu?fbclid=IwAR3ARLrCUUl0s1yNwsp57VKtFlxpbujW72jmzCi29lDHnoM9QMnMBot2Hrg

Лідери військово-політичного блоку на минулому 11-12 липня 2023 року у столиці Литви Вільнюсі саміту НАТО дійшли до висновку, що Україною керує профнепридатний політик.

Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний @@@ (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
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26.08.2023 16:21 Ответить
З інтерв'ю=================''Адже все ж таки це дивовижно, що тепер можливий наступний президент країни, де відбувалися масові розстріли євреїв і Бабин Яр, не приховує, що він єврей. Він виходець із родини вцілілих євреїв із Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, цій землі погромів. Його обрання, можливо, стане своєрідним колективним покаянням України за Махна та Степана Бандеру?'' ---покаялися. А дехто все ще регоче.
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26.08.2023 23:14 Ответить
Не відволікайте увагу від головного - від зради, шахрайства та "великого крадівництва".
От якби все те саме зробив "чистокровний українець" (до речі, як би ви визначали його "чистокровність"? він мав би їсти сало тонами і ходити до церкви рпц?), наприклад, той таки паровознюк, то вам би від того легше було?
Мені - ані трохи. А коли "нічого не крали" руки ющенка, балоги та ульянченко, то вам це подобалося?
Мені - ні. Тож справа не у вірі, а у вчинках. Завжди.
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27.08.2023 10:50 Ответить
Всю ЗЕсволоту на вила!!!!!
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26.08.2023 10:49 Ответить
укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах Джерело:

Рыночная цена у Ткача, это как газ, эл. энергия... Мы этому уже рады)
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26.08.2023 10:51 Ответить
Правила ОЗУ є правила ОЗУ - тому Резніков і пляше перед племінником зепутата. А Ткач слизький, мабуть теж хоче у друзі мафії, от і звивається.
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26.08.2023 11:00 Ответить
Зелени мародери обнаглели вкрай, за наш рахунок лайно министр хоче гратися в жмурки, ганьба капец...
Трибунал плаче по них
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26.08.2023 11:01 Ответить
Яйцеголовий в Європу не йде. Йому і так за.....бісь живеться. Міністр в Європі ще після першого скандалу із закупівлями подав би в відставку.
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26.08.2023 11:03 Ответить
Предыдущий президент Германии подал сам в отставку,когда выяснилось,что его друг за него гостиницу оплатил на октоберфесте.
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26.08.2023 11:15 Ответить
один зелений ЧОРТ в упор не бачить крадіжки в ЗС України і держе цю зелену крису на посаді міністра оборони,після нашої перемоги ви побачити,як ця шобла побіжить на свою історічну вітчизну,одне слово "подонки " !!!!!
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26.08.2023 13:25 Ответить
"историческую и по убеждениям родину".
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26.08.2023 13:30 Ответить
Не дратуйте Резникова.

В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати

про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.

Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг., дизельне пальне по 80 грн. за литр (оптова ціна на дізель в Україні вагається від 32 грн. до 42 грн. за літр), а олію по 111 грн. за кг. Українські журналісти, щоб не «підставляти» євреїв, крадіжки чиновників Міністерства оборони з бюджету називають «заробити».

«У ZN.UA стверджують, що київська фірма продала мільйон пайків для військових, які привезла з Туреччини. Сума угоди склала 430 млн грн. І якщо спочатку в них мав входити підігрівач для їжі, то з поставки він чомусь зник». Якщо Ви напишете коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити безкоштовно воду в Північно-Кримський канал, а потім провести фейковий рехферендум і оголосити «ХНР», то на вас обрушиться гвалт «95 кагала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме.

Посилання: https://meta.ua/uk/news/incidents/84380-minoboroni-zakupilo-odyag-dlya-zsu-vtridoroga-rozsliduvannya-zhurnalistiv/
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26.08.2023 16:22 Ответить
А чого парі, а не дуель... Слабо... Шапіто...
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26.08.2023 11:03 Ответить
Журналіст Ткач не хоче згадувати Зеленського, від якого напряму залежить перебування Резнікова на посту міністра оборони.

Коли Ткач писав про чиновників за минулої влади, то він неодмінно згадував про Порошенка.
І навіть до самого вторгнення рашистів в 2022 Ткача постійно пучило від Порошенка, що виливалось в неадекватні пости Ткача в соцмережах.

Про Зєлю, відповідального і за Резнікова, і за Шурму, і за Шарапова, і за Татарова, Ткач ні гу-гу.
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26.08.2023 11:11 Ответить
Мішаня, вимагай від презедента Зеленського звільнити Резнікова.
Він це може зробити на раз-два.
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26.08.2023 11:24 Ответить
Ему дерьмак не разрешит.
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26.08.2023 11:52 Ответить
Ееее...ні, звільнити, це занадто легко. Воно просто поїде з країни з награбованим, десь у Монако. Ще й іржати буде з того, як чьотко постриг лохів. Тільки суд й тюремне ув'язнення.
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26.08.2023 12:21 Ответить
Та яке там ув'язненя?...
Зєля навіть не звільняє його.
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26.08.2023 12:34 Ответить
Мошенничество в особокрупных размерах это до 10 лет.
Почему этим занимаются только журналисты и почему он уйдёт деньги тратить ,а не на нары?
Коррупции нет.
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26.08.2023 11:12 Ответить
На моей памяти 0 туда ушедших.
Но ведь великий Зе.корупцию победил.
" Все корупционеры уехали из страны"
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26.08.2023 12:25 Ответить
полная версия
https://www.bbc.com/russian/news-64391546

"Много коррупционеров уехали вместе со своими деньгами, и мы будем делать все, чтобы они остались там, где они пребывают".
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26.08.2023 12:55 Ответить
"Не будет никакой коррупции, ее нет сейчас, конечно, потому что мы все едины"
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26.08.2023 12:59 Ответить
Эти просто еще не уехали.
Выезд разрешен для чиновников только в коммандировку.

Вот когда их признают коррупционерами официально, тогда выезд будет разрешен, но только вместе с деньгами, без привлечение к ответственности.
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26.08.2023 13:05 Ответить
Може Резніков мав на увазі те, що коли на північній півкулі Землі - літо, на південній - зима. Тобто, наприклад в Африці - "літній" одяг теплий, а "зимовий" - прохолодний.

Отак й літні куртки перетворюються на зимові й навпаки.
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26.08.2023 11:22 Ответить
А може просто в кілограмах рахували.В одному комплекті знаєте скільки кілограм?! Отож.
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26.08.2023 19:35 Ответить
В кіло-калоріях!
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26.08.2023 19:52 Ответить
🤣🤣🤣👍
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27.08.2023 17:52 Ответить
яке до біса ще парі? необхідна петиція від народного депутата на адресу Джо Байдена та ФБР щодо розслідування тотальної корупціі в МО та прохання повернути вкрадені кошти і допомоги в закупівлях від Пентагону. кілька мільйонів підписів гарантовано! можливо є такий народний депутат який зробить такий сміливий крок для України? очікуваний результат - кілька пожиттєвих термінів для чарівно усміхнених осіб а не якась там відставка чи елітна посада посла ...
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26.08.2023 11:24 Ответить
А це світла думка , напевне всіх чинуш прийдеться саджати .
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27.08.2023 05:38 Ответить
Україна - не штат США. Українці повинні зробити щось самі. А то і гроші дали, і зброю дали, і гуманітарку дали, і генератори дали, і газ дали, і пальне дали....і Блінкен з Дудою замість зє-покидька все зробили. І все не так, і все мало. Якщо українці не здатні захистити себе від самих себе, то хто їм лікар?!
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27.08.2023 17:56 Ответить
Чудова відповідь!!!
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26.08.2023 11:25 Ответить
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26.08.2023 11:43 Ответить
Давно розчарувався у притулі, коли ми мунулого року попросили 1 тепловізор. Відповідь - я не працюю із ....а тільки для "когось-десь-там". Ось оця вибірковість просто вразила та розчарувала. Тепловізор купили за власні кошти. А знайомі перестали йому донатити і на "міфічний" супутник вже не скидувалися. Відразу ж кажу просили не для блокпосту, або десь далеко від зон типу "нуль".
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26.08.2023 13:07 Ответить
Притула - не просто такий самий злодій, як і вся зе-шобла, якій він підіграє. Він ще й така сама маріонетка, як і вазелінський, тільки не кало-мойського, а пінчука. Зокрема у 2021 він за вказівкою пінчука розвалив "Голос", і тепер майже патріотична партія перетворилася (чи перетвАрилася?) в кишеньковий додаток до "слуг".
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27.08.2023 11:26 Ответить
ви не врахували маржу, ділків, що їх довезуть в Україну, бо МО Резнікова шиє форму та закуповує яйця, оце ось не їх узагалі профіль.... коптери надають мінінфо...
а артилеристські снаряди 152/155мм мабуть.. хм.. кому.. мінкульту мабуть!!..
а потім фони передають в бойові частини
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26.08.2023 19:43 Ответить
Міша натовк лисого нікчемного юриста рилом в його ж лайно. Браво!
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26.08.2023 11:45 Ответить
Міша таке саме лайно як і яйцеголовий
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26.08.2023 13:20 Ответить
"Миша" працює на офіс єрмака як мінімум від початку великої війни. Останній раз він завдавав вазелінському незручне питання на прес-маратоні в 2021 ("Це панібратство, Міша. Я президент України. Це панібратство").
З тих пір у "миши" з офісом мир та злагода. Він спокійно виїжжає за кордон на "журналістські розслідування" і мочить тільки тих, кого дозволяє офіс. Оскільки з виїздом в нього проблем не виникає, то значить все узгоджено.
Нещодавно він пропіарив наближеного до офісу багатія оголошенням волонтерського збору за дороге авто в якості призу, яке той "пожертвував".
Уся ця дискусія з рєзніковим - зрежисована кварталом/слугами. Принцип той самий: не можеш погасити корупційний скандал - очоль розслідування. Поки ініціатива розкриття злочину йшла від Ніколова, від Ніколаєнко, це працювало проти "слуг". А коли "боротьбу" з корупцією в МОУ "очолили" радіна та ткач, то це стало працювати на зеленського.
Упевнений, що радіна та ткач будуть на майбутніх виборах в "партії борців з корупцією" від офіса єрмака. Як були колись нині зашкварені лещенки з наємами.
Як сказав колись кучма "Та це ж вже було!"
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27.08.2023 11:13 Ответить
Весь цей дешевий гонор з парі викликає тільки сором. Міністр оборони намагається брати на слабо, бикує та ставить якісь умови розслідувачам замість суду. ШАПІТО!
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26.08.2023 11:55 Ответить
Шапіто - все: і рєзніков, і радіна, і ткач.
Серіал "слуги урода" триває. Тільки його жертви - справжні.
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27.08.2023 11:19 Ответить
Резніков уже вибрав суддів, які будуть вирішувати , хто переміг? Чи це один із верхніх, і це не Бог?
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26.08.2023 11:57 Ответить
Резникова в любом случае нужно судить и садить!
Позор Зеленскому за такого министра!
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26.08.2023 12:01 Ответить
плюс явне використання zeмразей в коментарях гнидою мародером рєзнікавим
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26.08.2023 12:03 Ответить
Я ещё где-то понимаю воровство в мирное время. Это такая устойчивая украинская традиция.
Но воровать, когда война, когда десятки тысяч погибших, десятки тысяч безруких-безногих калек, сотни тысяч потерявших кров-это караул! За такое надо ставить к стенке без суда и следствия!
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26.08.2023 12:16 Ответить
На совещании в бухгалтерии: Что вы воруете с убытков воруйте с прибылей!
https://socratify.net/quotes/mikhail-zhvanetskii Михаил Жванецкий
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26.08.2023 12:35 Ответить
Парі буде укладати у камері з сусідом єрмаком, на перегони тарганів…
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26.08.2023 12:32 Ответить
Фантазії.
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26.08.2023 12:35 Ответить
Якщо українці й далі будуть обирати олігархових блазнів, то так…
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26.08.2023 12:38 Ответить
Брешеш.
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26.08.2023 12:41 Ответить
Як той старий собака Сірко.
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26.08.2023 12:42 Ответить
Зеленський , Єрмак і всі міністри повинні йти ГЕТЬ , тільки так можна
зупинти це крадівництво 😠
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26.08.2023 12:39 Ответить
перемогу наблизити теж ,тільки так. бо такі ''друзі'' нахабно робліть та зроблять все щоб уповільнити перемогу або зробити її неможливою
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26.08.2023 21:00 Ответить
Ткач - гандо*н...,
АЛЕ
резніков - ГАНДОНІЩ*Е В КУБІ.
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26.08.2023 12:40 Ответить
Та вже скільки підтверджень потрібно: щоб нести хоть якусь відповідальність за злочини МО ? А щодня гинуть краші на фронті!

щ
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26.08.2023 12:48 Ответить
Які дві мерзенні морди!(((
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26.08.2023 13:18 Ответить
Каждый день президентства Зеленского это скандал, что до войны, что во время её. Ни каких выводов он сделать не смог и ни чего не изменил. Лозунг воруй, везде воруй всегда девиз его работы.

Вообще какой позор для Украины, Зеленский своей командой унизил граждан, унизил страну.
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26.08.2023 13:22 Ответить
Бо журналісту відповідати за брехню - западло.
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26.08.2023 13:39 Ответить
Ручним журналістам дали попіаритися на яйцесяйному перед його відправкою в теплі краї.
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26.08.2023 13:55 Ответить
Су...ще!! Вже сил немає спокійно спостерігати на цей цирк!!! Головне,що 73% придурків і на сьогодні впевненні в вірності свого вибору. Пішов сьогодні в АТБ,а там акція на підтримку ЗСУ,в мене пенсія 2200 і я задонатив,а прийшовши додому таке читаєш і хочеться взяти ті автомати,що були в Зе в **слузі народу**(серіалу) і пройтись по цим пройдисвітам,ШАКАЛИ і більш нічог.!!!!
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26.08.2023 14:00 Ответить
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26.08.2023 14:03 Ответить
І що нам з цього ? А Путлер у долі з Лукашенко !
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26.08.2023 15:50 Ответить
https://espreso.tv/poglyad Я - ваш вирок!

Я - ваш вирок!

Антін Мухарський

26 серпня, 2023 субота

https://espreso.tv/poglyad

А уявляєте, приходить зараз молодий політик, який заявляє Зеленському: "Кожен з нас президент"

Простий народ у восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".

Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".

А той: "Вийди звідси, розбійник"!

Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. Росія напала... Убиває наших людей"

А той: "Чтоби прєкратіть войну, нужно просто пєрєстать стрєлять".

Зеленський: "Можєт, ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?".

А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви - єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".

Зеленський: "Та ви оху*ли!"
А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор".
Народ, як завжди, обирає "Мир і все хароше". Після чого починається ядерна війна.
Світ гине.

Завіса.
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26.08.2023 14:04 Ответить
Так ця мерзенна істота (рєзніков) замість укЛадайте почув слово укРадайте!
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26.08.2023 14:14 Ответить
А вы заметили как плавно тема от "летние куртки превратились в зимние" до "закупайте по рыночным ценам". Резников, конечно, плохой министр, но Ткач тоже гнида ещё та.
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26.08.2023 14:20 Ответить
як піде ткач чого 3е воада мріе яйця мо купуватиме по сто грн
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26.08.2023 14:35 Ответить
Какая гадость . Пацанов одеть не в состоянии ? Пари ? Как в 90-х ?
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26.08.2023 15:42 Ответить
Рєзкіков ще та скотиняка, але... Розкажи нам , Міша, як там "простий" львів"янин із "наріда" на "Майбаху" їздить ! Класно ти усіх розіграв на 30 000 000 грн. ! Через таких як ти люди стануть менше донатити на ЗСУ, бо вже не знають кому в цій країні вірити ! Скоріше повірять тому, хто в замін нічого не обіцяє. А ти, Ткач, гівно рідкісне !!!!!!!!!!!!!!
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26.08.2023 15:52 Ответить
Як то почуватися людині, яка , ймовірно, усвідомлює , що його діяльність корисна ворогу. Розслідувач такий розслідувач.
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26.08.2023 16:04 Ответить
Было бы хорошопоиняиь закон,по которому после смены власти(выборов)все чинуши первой(и второй),категории не могли бы покидать страну.И проводить после 5их проверки с целью не преследования а с целью,воровал ли ли чинуша Аль прикрывал внучатых и не только племянников.А то получается,как только понятно,что выборы проиграны,вся воровская свора бежит с "непосильно наворованным" за бугор и ждёт своего следующего пришествия во власть..Воры типа Колосья,Фирташа,Татар и прочего дерьма ..должны сидеть...
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26.08.2023 16:42 Ответить
Shaposhnikov News, [26.08.2023 15:13]
У ЗМІ гримить скандал щодо закупівлі Міноборони Резніковим курток у турецької фірми засновниками якої були Роман Плетнев та племінник депутата СН Генадія Касая. Як тільки вийшло розслідування, видання Українська правда та Михайло Ткач випускають власне "розслідування" і подають його як власну сенсацію.

У сюжеті Ткача 95% розповіді це інтерв'ю з депутатом Касаєм "як так трапилось що його племінник був засновником фірми у якої Резніков закупив куртки."

Про Романа Плетнева в сюжеті згадка лише 1 раз. Тому що Плетнев - це бізнес партнер голови ОП Андрія Єрмака (!). УП та Михайло Ткач не подзвонили Плетневу та Єрмаку та не провели інтервью. Чому?

Тактика Михайла Ткача - коли не можливо забити інформацийним мусором корупційні скандали Зеленького і Єрмака (типа батальонів монако чи дубаїв тимошенко), це "очолити" опубліковану тему та увести увагу глядача на інший обьект для гніву.

Зрозуміло що депутат СН Касай та його племінник не могли бути організаторами оборудки закупівлі курток Міноборони, це погоджувалось з самого верху. Логічно, що для журналіста головне вийти на топ організаторів і логично було копати саме Плетнева і доводити те що схему організував Єрмак з Зеленським.

Але Ткачунька вирішив 22 хвилини сюжету розповідати про 20 річного племінника депутата СН яким можна пожертвувати щоб відвести увагу від Єрмака.

Shaposhnikov News, [26.08.2023 16:04]
ЄРМАК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ та Миленька Світлана Іванівна (1947 р.н., м.Київ) заснували ТОВ "М.Є.П.", яким керував ЄРМАК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (батько) https://clarity-project.info/edr/30974434/history/edrpou

Ця Світлана Миленька має сина на ім'я Миленький Владислав Миколайович (1970 р.н., м.Київ), дружиною якого є Миленька Наталія Іванівна (1970 р.н., м.Київ)

Ця Наталія Миленька заснувала ТОВ "КИЙЕНЕРГОІНВЕСТ" разом з людиною на ім'я Плетньов Роман Вікторович (1974 р.н., м. Запоріжжя) https://clarity-project.info/edr/32107276

цей Роман Плетньов власник турецької фірми Vector avia hava araçlari, на якій залишилась маржа від перетворення літнього одягу в зимовий при закупці Міністерством оборони Резніковим, який є людиною Єрмака.

https://zn.ua/ukr/anticorruption/khorosha-i-pohana-novini-pro-koruptsiju-v-minoboroni.htmlhttps://t.me/RostyslavS/2960
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26.08.2023 17:02 Ответить
Незаменимый вор в законе.Очевидно очень нужный Дерьмаку,т к всеми кадровыми расстановками занимается эта мразь
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26.08.2023 17:37 Ответить
Вот же тварь конченная. После всех коррупционных скандалов, которые длятся уже полгода он еще тявкает что то за пари. Просто окуевшесть 80 левела
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26.08.2023 23:51 Ответить
Договір зі слідством,краще.
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27.08.2023 04:22 Ответить
Цих х@їв тільки могила виправить , резюме - вища міра .Зешобла іншого не розуміє .
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27.08.2023 05:32 Ответить
Знає ,що нічого небуде і насміхається з українців...владу захопила опг НУВОРІШЕЙ на чолі з єрмаком (смотрящій януковіча) під патронатом всесвітнього злодія,афєриста бєніоманського кнура!Вони руйнують Україну..у них парі з путіним,хто більше нашкодить Україні і знищить українців !!!
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27.08.2023 06:37 Ответить
Не з посади він повинен піти, а застрелитись!
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27.08.2023 08:13 Ответить
Може для когось це ще секретна інфа.... Михайло Ткач це суч..как Єрма і ОП. Ткач постійно відмазує свої босів від чергового зашківару. Фофа з Єрмауом знову ні в чому не винуватий
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27.08.2023 08:41 Ответить
За завищені ціни хай ДБР та СБУ розбираються. І має бути публічний звіт. І обов'язкове суворе покарання винних як Диверсантів ворожої країни... Мені болить інше.: чи зможуть військові вижити в такому одязі при мінусових температурах. Ось що головне в цьому випадку. А то збивають на манівці, торочать про гроші, особистості, звільнення та інше... А чи придатна одежа, чи вистачить її то замовчується
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27.08.2023 09:15 Ответить
Колись пан Рєзніков брав участь в "ЩО,ДЕ,КОЛИ"...?
І виглядав наче розумним чоловіком...а виявився такою гнидою...
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27.08.2023 10:38 Ответить
З ВПК, треба розуміти, у нас все гаразд. Вдень і вночі виробляються ракети Вільха, Нептун, Грім. Виробляються танки і БМП у десятками і сотнями. У нас проблеми тільки з яйцями і куртками. Може, все-таки, слід масово пройти реабілітаційно-дезінтоксикаційні процедури, щоб у головах виникло питання: хто режисує у країні інформаційне божевілля?
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27.08.2023 11:05 Ответить
Якщо зловили, то парі не украдають, а йде відсторонення від посади на час розслідування та встановлення винних. Зелені попутали дитсадок із правовою державою.
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27.08.2023 16:51 Ответить
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