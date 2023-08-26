Журналист Ткач – Резникову: Заключайте не пари, заключайте договоры о закупках по рыночным ценам

Автор расследования о зимних куртках для ВСУ Михаил Ткач ответил министру обороны Алексею Резникову на предложение заключить пари.

Свой ответ Ткач опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, Резников должен был уйти с поста еще после расследования о закупке Минобороны яиц по 17 грн за штуку. А после публикации о зимних куртках для ВСУ – отчитаться на заседании комитета ВР.

"Мне неизвестно, почему вместо объяснений по поводу участия племянника депутата оборонного комитета в закупках Министерства обороны вы были вынуждены опускаться до неминистерского уровня давления на СМИ", - пишет Ткач.

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По мнению журналиста, министру обороны следует не предлагать пари, а обеспечивать прозрачные закупки и сотрудничать с правоохранителями в расследованиях о хищении.

"А пари министр обороны страны в состоянии войны может себе позволить лишь непублично и только тогда, когда ему хватит ума победить врага также за счет стратегического планирования в том числе закупок зимней формы, средств защиты и, что очень важно, дронов. Да, господин министр, тех "свадебных" дронов, в частности", - пишет Ткач.

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Журналист пообещал продолжить свою работу.

"Через три года вас, господин министр, в стране может и не быть. А я буду продолжать делать свою работу.

Заключайте не пари, господин министр. Заключайте договоры о закупках по рыночным ценам и не с родственниками "слуг народа", - подытожил он.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сложит мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари.