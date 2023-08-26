Журналіст Ткач - Резнікову: Укладайте не парі, укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах

Автор розслідування про зимові куртки для ЗСУ Михайло Ткач відповів міністру оборони Олексію Резнікову на пропозицію укласти парі.

Свою відповідь Ткач опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

На його думку, Резніков мав піти з посади ще після розслідування про закупівлю Міноборони яєць по 17 грн за штуку. А після публікації про зимові куртки для ЗСУ - прозвітувати на засіданні комітету ВР.

"Мені невідомо, чому замість пояснень щодо участі племінника депутата оборонного комітету у закупівлях міністерства оборони, ви були змушені опускатися до неміністерського рівня тиску на ЗМІ", - пише Ткач.

Читайте: Готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтвердяться, - Резніков

На думку журналіста, міністру оборони слід не пропонувати парі, а забезпечувати прозорі закупівлі та співпрацювати з правоохоронцями у розслідуваннях про розкрадання.

"А парі міністр оборони країни у стані війни може собі дозволити лише непублічно і лише тоді, коли йому вистачить розуму перемогти ворога також за рахунок стратегічного планування в тому числі закупівель зимової форми, засобів захисту і що дуже важливо, дронів. Так, пане міністре, тих "весільних" дронів, зокрема", - пише Ткач.

Також читайте: Не спростуєте - ви йдете у відставку. Спростуєте - я складу мандат, - нардепка Радіна міністру Резнікову щодо закупівель "зимових" курток

Журналіст пообіцяв продовжити робити свою роботу.

"Через три роки вас, пане міністре, в країні може й не бути. А я буду продовжувати робити свою роботу.

Укладайте не парі, пане міністр. Укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах і не з родичами "слуг народу"", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

Міністр оборони Резніков запропонував парі: якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтверджуються, він іде з посади. Якщо ні - нардеп Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст Михайло Ткач на 3 роки припиняє займатися журналістикою. Радіна погодилася на парі.