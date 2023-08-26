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Журналіст Ткач - Резнікову: Укладайте не парі, укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах

ткач,резніков

Автор розслідування про зимові куртки для ЗСУ Михайло Ткач відповів міністру оборони Олексію Резнікову на пропозицію укласти парі.

Свою відповідь Ткач опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

На його думку, Резніков мав піти з посади ще після розслідування про закупівлю Міноборони яєць по 17 грн за штуку. А після публікації про зимові куртки для ЗСУ - прозвітувати на засіданні комітету ВР.

"Мені невідомо, чому замість пояснень щодо участі племінника депутата оборонного комітету у закупівлях міністерства оборони, ви були змушені опускатися до неміністерського рівня тиску на ЗМІ", - пише Ткач.

Читайте: Готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтвердяться, - Резніков

На думку журналіста, міністру оборони слід не пропонувати парі, а забезпечувати прозорі закупівлі та співпрацювати з правоохоронцями у розслідуваннях про розкрадання.

"А парі міністр оборони країни у стані війни може собі дозволити лише непублічно і лише тоді, коли йому вистачить розуму перемогти ворога також за рахунок стратегічного планування в тому числі закупівель зимової форми, засобів захисту і що дуже важливо, дронів. Так, пане міністре, тих "весільних" дронів, зокрема", - пише Ткач.

Також читайте: Не спростуєте - ви йдете у відставку. Спростуєте - я складу мандат, - нардепка Радіна міністру Резнікову щодо закупівель "зимових" курток

Журналіст пообіцяв продовжити робити свою роботу.

"Через три роки вас, пане міністре, в країні може й не бути. А я буду продовжувати робити свою роботу.

Укладайте не парі, пане міністр. Укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах і не з родичами "слуг народу"", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

Міністр оборони Резніков запропонував парі: якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтверджуються, він іде з посади. Якщо ні - нардеп Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст Михайло Ткач на 3 роки припиняє займатися журналістикою. Радіна погодилася на парі.

Автор: 

Міноборони (7318) Резніков Олексій (1445) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+68
КиївМіськБудда



Не треба порівнювати свинарчуків Зеленського із свинарчуками Порошенка.

Бо свинарчуки Порошенка обкрадали російську армію, а свинарчуки Зеленського обкрадають українську.
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26.08.2023 10:22
+61
Легко відстежити ціну яєць, військової форми, шоломів.... і тут ця зе-свора деребанить, то уявіть що робиться із виробництвом зброї, де нікому невідома собівартість.....
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26.08.2023 10:20
+34
да. насцяв на тебе і інших клоунів. пий, хєрмачишко
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26.08.2023 10:22
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26.08.2023 10:45 Відповісти
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26.08.2023 14:01 Відповісти
Ай-ай-яя, Рєзніков недоложив в єрмацьку кишеньку? Паймал звєзду і сам позволіл сєбє схємку? Нєхарашо. Самальот на м.о. може і пажалєют, а от гелікоптер, як свідчать літописи, --- нє.
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26.08.2023 10:46 Відповісти
Я так розумію , у нас на посаді міністра оборони ігрок.
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26.08.2023 10:47 Відповісти
Спроби Яйцяпо17гривнь нажитися на солдатах- не новина. Подібна історія на теренах України, а саме в Галичині, вже трапилась з його соплемінником. Правда солдати тоді були не українські, а австро-угорські, а в цілому все співпадає один в один, просто масштаби афери різні:

"Фельдфебель-рахівник з кухарем оббігали все село, марно намагаючись роздобути десь свиню. Всюди діставали ту ж саму відповідь: москалі все з'їли й усе забрали.

Розбудили також єврея в корчмі, який почав рвати на собі пейси й висловлювати жаль, що не може панам солдатам прислужитися, а нарешті причепився до них, щоб вони купили в нього стару, столітню корову, суху здохлятину: самі кістки та шкура. Зажадав за неї скажені гроші, рвав бороду і божився, що такої корови не знайдуть у цілій Галичині, в цілій Австрії й Німеччині, в цілій Європі й на цілому світі. Він скиглив, плакав і бив себе в груди, мовляв, це найжирніша з корів, які будь-коли з волі Єгови з'являлися на світ божий. Він клявся всіма прадідами, що подивитись на цю корову приїздять аж з Волочиська, про цю корову говорять в усій країні, як про казку, що це, власне, не корова, а найгладший бугай. На завершення він упав перед ними навколішки і, обнімаючи коліна то одного, то другого, репетував: - Краще забийте старого бідного єврея, але без корови не йдіть!

Він своїм виттям так усіх спантеличив, що вони, зрештою, потягли це бидло, яким погребував би навіть і шкуродер, до польової кухні. Потім єврей ще довго, коли вже гроші були у нього в кишені, плакав та бідкався, буцімто його зовсім загубили, знищили, що він сам себе пограбував, продавши за безцінь таку прекрасну корову. Він благав повісити його, бо на старості утнув таку дурницю, через яку його предки в домовинах перевертаються.

Покачавшись іще трохи в поросі, він ураз обтрусив із себе весь жаль, пішов додому і там у комірчині сказав своїй жінці: - Elsa, lébn 1, солдати дурні, як чобіт, а твій Натан мудрий."
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27.08.2023 12:21 Відповісти
Всю ЗЕсволоту на вила!!!!!?
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26.08.2023 10:47 Відповісти
Ніколи не розумів, чому вони йдуть просто у відставку?? Може вже пора по факту за грати з конфіскацією? А то гарно виходить, накрав мільйонами-мільярдами, завдав шкоди державі і суспільству, тю, ну добре піду у відставку і поїду на батьківщину в Ізраїль, не дуже то й хотілося тут сидіти. Ні, шановні, під суд, конфіскацію і копати окопи під Куп'янськ!!!
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26.08.2023 10:48 Відповісти
А йому бос Санахант дозволив відставку? Ні. А на течію садовив Резнікова він. Поки нового не знайшли, хто би погодився на процент.
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26.08.2023 11:02 Відповісти
Парі укладати? Може вже нари пора?
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26.08.2023 10:49 Відповісти
Серед 42-х мільонів громадян України не знайшлось політика на пост Першої особи, тому нарід вибрав царем інородця юдея. В інтерв'ю виданню «The Times of Israel» шостий президент на мові московитського окупанта сказав: «У меня еврейская кровь и я Президент». https://ukranews.com/news/678385-zelenskij-o-evrejskoj-krovi-rasskazal-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu?fbclid=IwAR3ARLrCUUl0s1yNwsp57VKtFlxpbujW72jmzCi29lDHnoM9QMnMBot2Hrg

Лідери військово-політичного блоку на минулому 11-12 липня 2023 року у столиці Литви Вільнюсі саміту НАТО дійшли до висновку, що Україною керує профнепридатний політик.

Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний @@@ (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
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26.08.2023 16:21 Відповісти
З інтерв'ю=================''Адже все ж таки це дивовижно, що тепер можливий наступний президент країни, де відбувалися масові розстріли євреїв і Бабин Яр, не приховує, що він єврей. Він виходець із родини вцілілих євреїв із Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, цій землі погромів. Його обрання, можливо, стане своєрідним колективним покаянням України за Махна та Степана Бандеру?'' ---покаялися. А дехто все ще регоче.
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26.08.2023 23:14 Відповісти
Не відволікайте увагу від головного - від зради, шахрайства та "великого крадівництва".
От якби все те саме зробив "чистокровний українець" (до речі, як би ви визначали його "чистокровність"? він мав би їсти сало тонами і ходити до церкви рпц?), наприклад, той таки паровознюк, то вам би від того легше було?
Мені - ані трохи. А коли "нічого не крали" руки ющенка, балоги та ульянченко, то вам це подобалося?
Мені - ні. Тож справа не у вірі, а у вчинках. Завжди.
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27.08.2023 10:50 Відповісти
Всю ЗЕсволоту на вила!!!!!
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26.08.2023 10:49 Відповісти
укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах Джерело:

Рыночная цена у Ткача, это как газ, эл. энергия... Мы этому уже рады)
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26.08.2023 10:51 Відповісти
Правила ОЗУ є правила ОЗУ - тому Резніков і пляше перед племінником зепутата. А Ткач слизький, мабуть теж хоче у друзі мафії, от і звивається.
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26.08.2023 11:00 Відповісти
Зелени мародери обнаглели вкрай, за наш рахунок лайно министр хоче гратися в жмурки, ганьба капец...
Трибунал плаче по них
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26.08.2023 11:01 Відповісти
Яйцеголовий в Європу не йде. Йому і так за.....бісь живеться. Міністр в Європі ще після першого скандалу із закупівлями подав би в відставку.
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26.08.2023 11:03 Відповісти
Предыдущий президент Германии подал сам в отставку,когда выяснилось,что его друг за него гостиницу оплатил на октоберфесте.
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26.08.2023 11:15 Відповісти
один зелений ЧОРТ в упор не бачить крадіжки в ЗС України і держе цю зелену крису на посаді міністра оборони,після нашої перемоги ви побачити,як ця шобла побіжить на свою історічну вітчизну,одне слово "подонки " !!!!!
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26.08.2023 13:25 Відповісти
"историческую и по убеждениям родину".
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26.08.2023 13:30 Відповісти
Не дратуйте Резникова.

В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати

про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.

Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг., дизельне пальне по 80 грн. за литр (оптова ціна на дізель в Україні вагається від 32 грн. до 42 грн. за літр), а олію по 111 грн. за кг. Українські журналісти, щоб не «підставляти» євреїв, крадіжки чиновників Міністерства оборони з бюджету називають «заробити».

«У ZN.UA стверджують, що київська фірма продала мільйон пайків для військових, які привезла з Туреччини. Сума угоди склала 430 млн грн. І якщо спочатку в них мав входити підігрівач для їжі, то з поставки він чомусь зник». Якщо Ви напишете коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити безкоштовно воду в Північно-Кримський канал, а потім провести фейковий рехферендум і оголосити «ХНР», то на вас обрушиться гвалт «95 кагала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме.

Посилання: https://meta.ua/uk/news/incidents/84380-minoboroni-zakupilo-odyag-dlya-zsu-vtridoroga-rozsliduvannya-zhurnalistiv/
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26.08.2023 16:22 Відповісти
А чого парі, а не дуель... Слабо... Шапіто...
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26.08.2023 11:03 Відповісти
Журналіст Ткач не хоче згадувати Зеленського, від якого напряму залежить перебування Резнікова на посту міністра оборони.

Коли Ткач писав про чиновників за минулої влади, то він неодмінно згадував про Порошенка.
І навіть до самого вторгнення рашистів в 2022 Ткача постійно пучило від Порошенка, що виливалось в неадекватні пости Ткача в соцмережах.

Про Зєлю, відповідального і за Резнікова, і за Шурму, і за Шарапова, і за Татарова, Ткач ні гу-гу.
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26.08.2023 11:11 Відповісти
Мішаня, вимагай від презедента Зеленського звільнити Резнікова.
Він це може зробити на раз-два.
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26.08.2023 11:24 Відповісти
Ему дерьмак не разрешит.
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26.08.2023 11:52 Відповісти
Ееее...ні, звільнити, це занадто легко. Воно просто поїде з країни з награбованим, десь у Монако. Ще й іржати буде з того, як чьотко постриг лохів. Тільки суд й тюремне ув'язнення.
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26.08.2023 12:21 Відповісти
Та яке там ув'язненя?...
Зєля навіть не звільняє його.
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26.08.2023 12:34 Відповісти
Мошенничество в особокрупных размерах это до 10 лет.
Почему этим занимаются только журналисты и почему он уйдёт деньги тратить ,а не на нары?
Коррупции нет.
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26.08.2023 11:12 Відповісти
На моей памяти 0 туда ушедших.
Но ведь великий Зе.корупцию победил.
" Все корупционеры уехали из страны"
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26.08.2023 12:25 Відповісти
полная версия
https://www.bbc.com/russian/news-64391546

"Много коррупционеров уехали вместе со своими деньгами, и мы будем делать все, чтобы они остались там, где они пребывают".
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26.08.2023 12:55 Відповісти
"Не будет никакой коррупции, ее нет сейчас, конечно, потому что мы все едины"
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26.08.2023 12:59 Відповісти
Эти просто еще не уехали.
Выезд разрешен для чиновников только в коммандировку.

Вот когда их признают коррупционерами официально, тогда выезд будет разрешен, но только вместе с деньгами, без привлечение к ответственности.
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26.08.2023 13:05 Відповісти
Може Резніков мав на увазі те, що коли на північній півкулі Землі - літо, на південній - зима. Тобто, наприклад в Африці - "літній" одяг теплий, а "зимовий" - прохолодний.

Отак й літні куртки перетворюються на зимові й навпаки.
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26.08.2023 11:22 Відповісти
А може просто в кілограмах рахували.В одному комплекті знаєте скільки кілограм?! Отож.
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26.08.2023 19:35 Відповісти
В кіло-калоріях!
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26.08.2023 19:52 Відповісти
🤣🤣🤣👍
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27.08.2023 17:52 Відповісти
яке до біса ще парі? необхідна петиція від народного депутата на адресу Джо Байдена та ФБР щодо розслідування тотальної корупціі в МО та прохання повернути вкрадені кошти і допомоги в закупівлях від Пентагону. кілька мільйонів підписів гарантовано! можливо є такий народний депутат який зробить такий сміливий крок для України? очікуваний результат - кілька пожиттєвих термінів для чарівно усміхнених осіб а не якась там відставка чи елітна посада посла ...
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26.08.2023 11:24 Відповісти
А це світла думка , напевне всіх чинуш прийдеться саджати .
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27.08.2023 05:38 Відповісти
Україна - не штат США. Українці повинні зробити щось самі. А то і гроші дали, і зброю дали, і гуманітарку дали, і генератори дали, і газ дали, і пальне дали....і Блінкен з Дудою замість зє-покидька все зробили. І все не так, і все мало. Якщо українці не здатні захистити себе від самих себе, то хто їм лікар?!
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27.08.2023 17:56 Відповісти
Чудова відповідь!!!
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26.08.2023 11:25 Відповісти
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26.08.2023 11:43 Відповісти
Давно розчарувався у притулі, коли ми мунулого року попросили 1 тепловізор. Відповідь - я не працюю із ....а тільки для "когось-десь-там". Ось оця вибірковість просто вразила та розчарувала. Тепловізор купили за власні кошти. А знайомі перестали йому донатити і на "міфічний" супутник вже не скидувалися. Відразу ж кажу просили не для блокпосту, або десь далеко від зон типу "нуль".
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26.08.2023 13:07 Відповісти
Притула - не просто такий самий злодій, як і вся зе-шобла, якій він підіграє. Він ще й така сама маріонетка, як і вазелінський, тільки не кало-мойського, а пінчука. Зокрема у 2021 він за вказівкою пінчука розвалив "Голос", і тепер майже патріотична партія перетворилася (чи перетвАрилася?) в кишеньковий додаток до "слуг".
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27.08.2023 11:26 Відповісти
ви не врахували маржу, ділків, що їх довезуть в Україну, бо МО Резнікова шиє форму та закуповує яйця, оце ось не їх узагалі профіль.... коптери надають мінінфо...
а артилеристські снаряди 152/155мм мабуть.. хм.. кому.. мінкульту мабуть!!..
а потім фони передають в бойові частини
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26.08.2023 19:43 Відповісти
Міша натовк лисого нікчемного юриста рилом в його ж лайно. Браво!
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26.08.2023 11:45 Відповісти
Міша таке саме лайно як і яйцеголовий
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26.08.2023 13:20 Відповісти
"Миша" працює на офіс єрмака як мінімум від початку великої війни. Останній раз він завдавав вазелінському незручне питання на прес-маратоні в 2021 ("Це панібратство, Міша. Я президент України. Це панібратство").
З тих пір у "миши" з офісом мир та злагода. Він спокійно виїжжає за кордон на "журналістські розслідування" і мочить тільки тих, кого дозволяє офіс. Оскільки з виїздом в нього проблем не виникає, то значить все узгоджено.
Нещодавно він пропіарив наближеного до офісу багатія оголошенням волонтерського збору за дороге авто в якості призу, яке той "пожертвував".
Уся ця дискусія з рєзніковим - зрежисована кварталом/слугами. Принцип той самий: не можеш погасити корупційний скандал - очоль розслідування. Поки ініціатива розкриття злочину йшла від Ніколова, від Ніколаєнко, це працювало проти "слуг". А коли "боротьбу" з корупцією в МОУ "очолили" радіна та ткач, то це стало працювати на зеленського.
Упевнений, що радіна та ткач будуть на майбутніх виборах в "партії борців з корупцією" від офіса єрмака. Як були колись нині зашкварені лещенки з наємами.
Як сказав колись кучма "Та це ж вже було!"
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27.08.2023 11:13 Відповісти
Весь цей дешевий гонор з парі викликає тільки сором. Міністр оборони намагається брати на слабо, бикує та ставить якісь умови розслідувачам замість суду. ШАПІТО!
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26.08.2023 11:55 Відповісти
Шапіто - все: і рєзніков, і радіна, і ткач.
Серіал "слуги урода" триває. Тільки його жертви - справжні.
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27.08.2023 11:19 Відповісти
Резніков уже вибрав суддів, які будуть вирішувати , хто переміг? Чи це один із верхніх, і це не Бог?
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26.08.2023 11:57 Відповісти
Резникова в любом случае нужно судить и садить!
Позор Зеленскому за такого министра!
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26.08.2023 12:01 Відповісти
плюс явне використання zeмразей в коментарях гнидою мародером рєзнікавим
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26.08.2023 12:03 Відповісти
Я ещё где-то понимаю воровство в мирное время. Это такая устойчивая украинская традиция.
Но воровать, когда война, когда десятки тысяч погибших, десятки тысяч безруких-безногих калек, сотни тысяч потерявших кров-это караул! За такое надо ставить к стенке без суда и следствия!
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26.08.2023 12:16 Відповісти
На совещании в бухгалтерии: Что вы воруете с убытков воруйте с прибылей!
https://socratify.net/quotes/mikhail-zhvanetskii Михаил Жванецкий
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26.08.2023 12:35 Відповісти
Парі буде укладати у камері з сусідом єрмаком, на перегони тарганів…
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26.08.2023 12:32 Відповісти
Фантазії.
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26.08.2023 12:35 Відповісти
Якщо українці й далі будуть обирати олігархових блазнів, то так…
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26.08.2023 12:38 Відповісти
Брешеш.
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26.08.2023 12:41 Відповісти
Як той старий собака Сірко.
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26.08.2023 12:42 Відповісти
Зеленський , Єрмак і всі міністри повинні йти ГЕТЬ , тільки так можна
зупинти це крадівництво 😠
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26.08.2023 12:39 Відповісти
перемогу наблизити теж ,тільки так. бо такі ''друзі'' нахабно робліть та зроблять все щоб уповільнити перемогу або зробити її неможливою
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26.08.2023 21:00 Відповісти
Ткач - гандо*н...,
АЛЕ
резніков - ГАНДОНІЩ*Е В КУБІ.
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26.08.2023 12:40 Відповісти
Та вже скільки підтверджень потрібно: щоб нести хоть якусь відповідальність за злочини МО ? А щодня гинуть краші на фронті!

щ
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26.08.2023 12:48 Відповісти
Які дві мерзенні морди!(((
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26.08.2023 13:18 Відповісти
Каждый день президентства Зеленского это скандал, что до войны, что во время её. Ни каких выводов он сделать не смог и ни чего не изменил. Лозунг воруй, везде воруй всегда девиз его работы.

Вообще какой позор для Украины, Зеленский своей командой унизил граждан, унизил страну.
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26.08.2023 13:22 Відповісти
Бо журналісту відповідати за брехню - западло.
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26.08.2023 13:39 Відповісти
Ручним журналістам дали попіаритися на яйцесяйному перед його відправкою в теплі краї.
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26.08.2023 13:55 Відповісти
Су...ще!! Вже сил немає спокійно спостерігати на цей цирк!!! Головне,що 73% придурків і на сьогодні впевненні в вірності свого вибору. Пішов сьогодні в АТБ,а там акція на підтримку ЗСУ,в мене пенсія 2200 і я задонатив,а прийшовши додому таке читаєш і хочеться взяти ті автомати,що були в Зе в **слузі народу**(серіалу) і пройтись по цим пройдисвітам,ШАКАЛИ і більш нічог.!!!!
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26.08.2023 14:00 Відповісти
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26.08.2023 14:03 Відповісти
І що нам з цього ? А Путлер у долі з Лукашенко !
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26.08.2023 15:50 Відповісти
https://espreso.tv/poglyad Я - ваш вирок!

Я - ваш вирок!

Антін Мухарський

26 серпня, 2023 субота

https://espreso.tv/poglyad

А уявляєте, приходить зараз молодий політик, який заявляє Зеленському: "Кожен з нас президент"

Простий народ у восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".

Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".

А той: "Вийди звідси, розбійник"!

Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. Росія напала... Убиває наших людей"

А той: "Чтоби прєкратіть войну, нужно просто пєрєстать стрєлять".

Зеленський: "Можєт, ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?".

А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви - єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".

Зеленський: "Та ви оху*ли!"
А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор".
Народ, як завжди, обирає "Мир і все хароше". Після чого починається ядерна війна.
Світ гине.

Завіса.
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26.08.2023 14:04 Відповісти
Так ця мерзенна істота (рєзніков) замість укЛадайте почув слово укРадайте!
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26.08.2023 14:14 Відповісти
А вы заметили как плавно тема от "летние куртки превратились в зимние" до "закупайте по рыночным ценам". Резников, конечно, плохой министр, но Ткач тоже гнида ещё та.
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26.08.2023 14:20 Відповісти
як піде ткач чого 3е воада мріе яйця мо купуватиме по сто грн
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26.08.2023 14:35 Відповісти
Какая гадость . Пацанов одеть не в состоянии ? Пари ? Как в 90-х ?
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26.08.2023 15:42 Відповісти
Рєзкіков ще та скотиняка, але... Розкажи нам , Міша, як там "простий" львів"янин із "наріда" на "Майбаху" їздить ! Класно ти усіх розіграв на 30 000 000 грн. ! Через таких як ти люди стануть менше донатити на ЗСУ, бо вже не знають кому в цій країні вірити ! Скоріше повірять тому, хто в замін нічого не обіцяє. А ти, Ткач, гівно рідкісне !!!!!!!!!!!!!!
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26.08.2023 15:52 Відповісти
Як то почуватися людині, яка , ймовірно, усвідомлює , що його діяльність корисна ворогу. Розслідувач такий розслідувач.
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26.08.2023 16:04 Відповісти
Было бы хорошопоиняиь закон,по которому после смены власти(выборов)все чинуши первой(и второй),категории не могли бы покидать страну.И проводить после 5их проверки с целью не преследования а с целью,воровал ли ли чинуша Аль прикрывал внучатых и не только племянников.А то получается,как только понятно,что выборы проиграны,вся воровская свора бежит с "непосильно наворованным" за бугор и ждёт своего следующего пришествия во власть..Воры типа Колосья,Фирташа,Татар и прочего дерьма ..должны сидеть...
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26.08.2023 16:42 Відповісти
Shaposhnikov News, [26.08.2023 15:13]
У ЗМІ гримить скандал щодо закупівлі Міноборони Резніковим курток у турецької фірми засновниками якої були Роман Плетнев та племінник депутата СН Генадія Касая. Як тільки вийшло розслідування, видання Українська правда та Михайло Ткач випускають власне "розслідування" і подають його як власну сенсацію.

У сюжеті Ткача 95% розповіді це інтерв'ю з депутатом Касаєм "як так трапилось що його племінник був засновником фірми у якої Резніков закупив куртки."

Про Романа Плетнева в сюжеті згадка лише 1 раз. Тому що Плетнев - це бізнес партнер голови ОП Андрія Єрмака (!). УП та Михайло Ткач не подзвонили Плетневу та Єрмаку та не провели інтервью. Чому?

Тактика Михайла Ткача - коли не можливо забити інформацийним мусором корупційні скандали Зеленького і Єрмака (типа батальонів монако чи дубаїв тимошенко), це "очолити" опубліковану тему та увести увагу глядача на інший обьект для гніву.

Зрозуміло що депутат СН Касай та його племінник не могли бути організаторами оборудки закупівлі курток Міноборони, це погоджувалось з самого верху. Логічно, що для журналіста головне вийти на топ організаторів і логично було копати саме Плетнева і доводити те що схему організував Єрмак з Зеленським.

Але Ткачунька вирішив 22 хвилини сюжету розповідати про 20 річного племінника депутата СН яким можна пожертвувати щоб відвести увагу від Єрмака.

Shaposhnikov News, [26.08.2023 16:04]
ЄРМАК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ та Миленька Світлана Іванівна (1947 р.н., м.Київ) заснували ТОВ "М.Є.П.", яким керував ЄРМАК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (батько) https://clarity-project.info/edr/30974434/history/edrpou

Ця Світлана Миленька має сина на ім'я Миленький Владислав Миколайович (1970 р.н., м.Київ), дружиною якого є Миленька Наталія Іванівна (1970 р.н., м.Київ)

Ця Наталія Миленька заснувала ТОВ "КИЙЕНЕРГОІНВЕСТ" разом з людиною на ім'я Плетньов Роман Вікторович (1974 р.н., м. Запоріжжя) https://clarity-project.info/edr/32107276

цей Роман Плетньов власник турецької фірми Vector avia hava araçlari, на якій залишилась маржа від перетворення літнього одягу в зимовий при закупці Міністерством оборони Резніковим, який є людиною Єрмака.

https://zn.ua/ukr/anticorruption/khorosha-i-pohana-novini-pro-koruptsiju-v-minoboroni.htmlhttps://t.me/RostyslavS/2960
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26.08.2023 17:02 Відповісти
Незаменимый вор в законе.Очевидно очень нужный Дерьмаку,т к всеми кадровыми расстановками занимается эта мразь
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26.08.2023 17:37 Відповісти
Вот же тварь конченная. После всех коррупционных скандалов, которые длятся уже полгода он еще тявкает что то за пари. Просто окуевшесть 80 левела
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26.08.2023 23:51 Відповісти
Договір зі слідством,краще.
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27.08.2023 04:22 Відповісти
Цих х@їв тільки могила виправить , резюме - вища міра .Зешобла іншого не розуміє .
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27.08.2023 05:32 Відповісти
Знає ,що нічого небуде і насміхається з українців...владу захопила опг НУВОРІШЕЙ на чолі з єрмаком (смотрящій януковіча) під патронатом всесвітнього злодія,афєриста бєніоманського кнура!Вони руйнують Україну..у них парі з путіним,хто більше нашкодить Україні і знищить українців !!!
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27.08.2023 06:37 Відповісти
Не з посади він повинен піти, а застрелитись!
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27.08.2023 08:13 Відповісти
Може для когось це ще секретна інфа.... Михайло Ткач це суч..как Єрма і ОП. Ткач постійно відмазує свої босів від чергового зашківару. Фофа з Єрмауом знову ні в чому не винуватий
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27.08.2023 08:41 Відповісти
За завищені ціни хай ДБР та СБУ розбираються. І має бути публічний звіт. І обов'язкове суворе покарання винних як Диверсантів ворожої країни... Мені болить інше.: чи зможуть військові вижити в такому одязі при мінусових температурах. Ось що головне в цьому випадку. А то збивають на манівці, торочать про гроші, особистості, звільнення та інше... А чи придатна одежа, чи вистачить її то замовчується
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27.08.2023 09:15 Відповісти
Колись пан Рєзніков брав участь в "ЩО,ДЕ,КОЛИ"...?
І виглядав наче розумним чоловіком...а виявився такою гнидою...
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27.08.2023 10:38 Відповісти
З ВПК, треба розуміти, у нас все гаразд. Вдень і вночі виробляються ракети Вільха, Нептун, Грім. Виробляються танки і БМП у десятками і сотнями. У нас проблеми тільки з яйцями і куртками. Може, все-таки, слід масово пройти реабілітаційно-дезінтоксикаційні процедури, щоб у головах виникло питання: хто режисує у країні інформаційне божевілля?
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27.08.2023 11:05 Відповісти
Якщо зловили, то парі не украдають, а йде відсторонення від посади на час розслідування та встановлення винних. Зелені попутали дитсадок із правовою державою.
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27.08.2023 16:51 Відповісти
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