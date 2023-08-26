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Байден о тюремном фото Трампа: Красивый парень

байден,трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высмеял тюремную фотографию экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Мнения Байдена о тюремной фотографии Трампа спросили журналисты. Тот ответил: "Я видел ее по телевизору. Симпатичный парень".

Напомним, 25 августа бывшего президента США Дональда Трампа подвергли формальной процедуре ареста по делу о вмешательстве в выборы. Он провел в тюрьме 20 минут и вышел под залог в $200 тыс. За решеткой Трампа сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.

Смотрите также: Трампа арестовали и отпустили под залог в $200 тыс. В тюрьме он пробыл 20 минут. ФОТО

Как сообщалось, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в деле о штурме Капитолия. Его обвиняют в заговоре для введения в заблуждение США, препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. По словам экс-президента, ему может грозить до 561 года заключения.

В июне во Флориде Трампу было предъявлено обвинение по 37 пунктам по поводу ненадлежащего обращения с тайными документами.

Он не признал своей вины по обвинениям в деле о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.

Читайте также: На "после выборов": Адвокаты Трампа просят перенести суд над экс-президентом США на 2026 год

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26454) Трамп Дональд (5113)


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Топ комментарии
+39
Від фото збільшилась кількість довбойобів?
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26.08.2023 11:35
+17
Трампецький пропустив перші дебати республіканських праймеріз через заклопотаність у 4-х кримінальних судових процесах. До того ж, від його підтримки відмовилися корпорація Fox Руперта Мердока. Він, а також два інших мільядери, ключові спонсори республіканців, планують підтримати поміркованого губернатора Вірджинії Глена Йонгкіна. На дебатах учасники порвали на катрани українофобного кандидата Вівека Рамасвамі, який хотів бути радикальнішим за Трампа. Нулячим показав себе флоридський губернатор ДеСантіс - йому, очевидно, слід згортати кампанію: суспільство вважає анекдотичною його боротьбу з геями та Діснейлендом. По дорозі в Атланту, де він має вчергове бути заарештованим судом, тепер уже за рекет (а мабуть і мобілізований в армію Півдня, як в'єтнамський уклоніст), Трамп отримав смс від невідомого консервативного спонсора з текстом "Спи собі сама"
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26.08.2023 11:38
+10
Скільки можна розповідати ці легенди . ?
По перше - вломив не він , а Джеймс Меттіс , глава Пентагону на той час . Саме ж трампидло навіть і не знало , що там відбувалось . Це була звичайна операція проти сирійців .
А по друге - навіть і сам Меттіс не знав що то була колона вагнерів . Перед атакою американці подзвонили на базу кацапів , і запитали - чи бува - не їхні військові в тій колоні .!? Ті відповіли стандартно - настамнєт . Ну нєт то й нєт , вирішили американці .
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26.08.2023 12:05
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да вы два красивые
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26.08.2023 13:02 Ответить
Ну що ж, сподіваюсь, наступне його фото буде таке:
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26.08.2023 13:10 Ответить
эту прорашистскую мразь нужно сгноить в тюрьме за его предательство собственной страны!и разобраться сколько эта тварюка получила от рашки бабла!
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26.08.2023 13:20 Ответить
В США демократия, за политические взгляды не сажают в тюрьму. Или сажают. Посмотрим.
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26.08.2023 13:32 Ответить
А це не політ. погляди . немита курва

Це - зрада країни
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26.08.2023 13:40 Ответить
Дела против трампа возбуждены за конкретные дела, а не за политические взгляды.
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26.08.2023 13:46 Ответить
Всех сажают за дела. Нужно только найти нормального судью.)
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26.08.2023 14:00 Ответить
довольно странное утверждение от якобы представителя цивилизованной страны с неподкупными судами.
неужели в Британии есть коррупция в судах?
или вы не из Грейт Британ?
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26.08.2023 17:58 Ответить
Байдонутый на всю голову Только Трамп! Только победа!
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26.08.2023 16:42 Ответить
Дід Байден, ще той троляка!
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26.08.2023 13:37 Ответить
Опыт не пропьешь
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26.08.2023 13:47 Ответить
Краще б про себе дбав, 11 серпня 2023 р. -
https://******.house.gov/press-releases/u-s-rep-greg-******-files-articles-of-impeachment-against-joseph-robinette-biden-jr-president-of-the-united-states-for-high-crimes-and-misdemeanors/ ВАШИНГТОН - Член палати представників США Грег Стьюб (республіканець від штату Флорида) сьогодні подав статті про імпічмент проти президента Сполучених Штатів Джозефа Робінетта Байдена-молодшого за тяжкі злочини та провини.
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26.08.2023 13:49 Ответить
С одной стороны Трамп с другой дед который скоро своё имя забывать начнёт.Как Брежнев который ломился наградить Штирлица после того как посмотрел фильм.
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26.08.2023 13:51 Ответить
А чем гундосик Оманский хуже Трампа .Попадет он в Гуантанамо такая фотка будет..
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26.08.2023 13:58 Ответить
Для цього віку , такому як у Байдена любий дід , такий як Трамп (77 років) , хлопцем буде.
Якщо у 24-му році Байден переможе на виборах , то питання часу , коли у США президентом будуть обирати 90-то річних динозаврів.
Дійсно. ******* медицина робить дива.
Ну і гроші у тому числі. Куди ж без них.
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26.08.2023 14:11 Ответить
при чем возраст. судят по умственным способностям.
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26.08.2023 15:52 Ответить
То есть у байдена - выдающиеся умственные способности?
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26.08.2023 16:11 Ответить
если бы это было не так, он бы не стал президентом величайшей страны в мире.
и если вы в этом сомневаетесь - это у вас и того кто вас лизнул проблемы с уровнем IQ. Точно не у Байдена.
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26.08.2023 17:54 Ответить
Трамп теж був президентом США. Ну і що? У нього теж надзвичайні розумові здібності?
І щє. Хочу вам доповісти , що з віком , тім більше віком 80+ , розумові здібності людини знижуються у геометричної прогресії.
Візьміть любого відомого чемпіона міра по шахам. І розкладіть по полицям . Коли ця людина (у якому віці) досягала свого найкращого результату у цій грі?
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26.08.2023 18:33 Ответить
Тут з,явився москальський троль Андрій Лавриненко. Дуже хоче , Трампа. Пересмикує факти, як свою залюпу. Трамп - ворог України. Не знає той, хто не хоче знати. У путлера одна надія виграти війну - Трамп у владі.
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26.08.2023 17:12 Ответить
ви, народ, не розумієте американської народної культури

тепер Трамп - real outlaw, тобто всі cowboys & country-music lovers просто в захваті від нього
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26.08.2023 17:15 Ответить
и шо. это значит что он наберет большинство не только среди реднеков но и на выборах президента США а не только претендентов от республиканцев? Или вы предлагаете нам теперь начать молиться на него?
нам украинцам Трамп не нравится. Точка.
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26.08.2023 17:56 Ответить
він про це навіть не здогадується
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26.08.2023 20:19 Ответить
Скоро цей" красавєц",дасть пєндєля Бідоничу...
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26.08.2023 18:25 Ответить
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26.08.2023 21:44 Ответить
Цікаво тут у нас на цензорі.... Трампісти тут в Україні розповідають який Чубчик козак, як рятував україну, Що дід Байден МАЛО допомагає хохлам і т.д. А вдома - Трамп і іже с ним розповіддають що припинив би війну в Україна за "24 год (або хвилини?) просто заставивиши віддати кацапам все що ті захочуть. Якась шиза в типовому кацапському стилі.
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26.08.2023 23:54 Ответить
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