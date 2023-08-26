Байден о тюремном фото Трампа: Красивый парень
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высмеял тюремную фотографию экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Мнения Байдена о тюремной фотографии Трампа спросили журналисты. Тот ответил: "Я видел ее по телевизору. Симпатичный парень".
Напомним, 25 августа бывшего президента США Дональда Трампа подвергли формальной процедуре ареста по делу о вмешательстве в выборы. Он провел в тюрьме 20 минут и вышел под залог в $200 тыс. За решеткой Трампа сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.
Как сообщалось, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в деле о штурме Капитолия. Его обвиняют в заговоре для введения в заблуждение США, препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. По словам экс-президента, ему может грозить до 561 года заключения.
В июне во Флориде Трампу было предъявлено обвинение по 37 пунктам по поводу ненадлежащего обращения с тайными документами.
Он не признал своей вины по обвинениям в деле о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.
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Це - зрада країни
неужели в Британии есть коррупция в судах?
или вы не из Грейт Британ?
https://******.house.gov/press-releases/u-s-rep-greg-******-files-articles-of-impeachment-against-joseph-robinette-biden-jr-president-of-the-united-states-for-high-crimes-and-misdemeanors/ ВАШИНГТОН - Член палати представників США Грег Стьюб (республіканець від штату Флорида) сьогодні подав статті про імпічмент проти президента Сполучених Штатів Джозефа Робінетта Байдена-молодшого за тяжкі злочини та провини.
Якщо у 24-му році Байден переможе на виборах , то питання часу , коли у США президентом будуть обирати 90-то річних динозаврів.
Дійсно. ******* медицина робить дива.
Ну і гроші у тому числі. Куди ж без них.
и если вы в этом сомневаетесь - это у вас и того кто вас лизнул проблемы с уровнем IQ. Точно не у Байдена.
І щє. Хочу вам доповісти , що з віком , тім більше віком 80+ , розумові здібності людини знижуються у геометричної прогресії.
Візьміть любого відомого чемпіона міра по шахам. І розкладіть по полицям . Коли ця людина (у якому віці) досягала свого найкращого результату у цій грі?
тепер Трамп - real outlaw, тобто всі cowboys & country-music lovers просто в захваті від нього
нам украинцам Трамп не нравится. Точка.