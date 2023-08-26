Байден про тюремне фото Трампа: Гарний хлопець
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висміяв тюремну фотографію ексголови Білого Дому Дональда Трампа.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання The Hill.
Думки Байдена про тюремну фотографію Трампа запитали журналісти. Той відповів: "Я бачив її по телевізору. Симпатичний хлопець".
Нагадаємо, 25 серпня колишнього президента США Дональда Трампа піддали формальній процедурі арешту в справі про втручання у вибори. Він провів у в’язниці 20 хвилин і вийшов під заставу у $200 тис. За ґратами Трампа сфотографували і взяли відбитки пальців.
Нагадаємо, колишнього президента США Дональда Трампа звинуватили у справі про штурм Капітолія. Його обвинувачують у змові для введення в оману США, перешкоджанні розслідуванні та змові з метою порушення прав. За словами експрезидента, йому може загрожувати до 561 року ув’язнення.
У червні у Флориді Трампу було висунуто обвинувачення за 37 пунктами щодо неналежного поводження з таємними документами.
Він не визнав своєї провини за звинуваченнями у справі про штурм Капітолія, як і за двома попередніми кримінальними справами.
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Це - зрада країни
неужели в Британии есть коррупция в судах?
или вы не из Грейт Британ?
https://******.house.gov/press-releases/u-s-rep-greg-******-files-articles-of-impeachment-against-joseph-robinette-biden-jr-president-of-the-united-states-for-high-crimes-and-misdemeanors/ ВАШИНГТОН - Член палати представників США Грег Стьюб (республіканець від штату Флорида) сьогодні подав статті про імпічмент проти президента Сполучених Штатів Джозефа Робінетта Байдена-молодшого за тяжкі злочини та провини.
Якщо у 24-му році Байден переможе на виборах , то питання часу , коли у США президентом будуть обирати 90-то річних динозаврів.
Дійсно. ******* медицина робить дива.
Ну і гроші у тому числі. Куди ж без них.
и если вы в этом сомневаетесь - это у вас и того кто вас лизнул проблемы с уровнем IQ. Точно не у Байдена.
І щє. Хочу вам доповісти , що з віком , тім більше віком 80+ , розумові здібності людини знижуються у геометричної прогресії.
Візьміть любого відомого чемпіона міра по шахам. І розкладіть по полицям . Коли ця людина (у якому віці) досягала свого найкращого результату у цій грі?
тепер Трамп - real outlaw, тобто всі cowboys & country-music lovers просто в захваті від нього
нам украинцам Трамп не нравится. Точка.