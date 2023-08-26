Байден про тюремне фото Трампа: Гарний хлопець

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висміяв тюремну фотографію ексголови Білого Дому Дональда Трампа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання The Hill.

Думки Байдена про тюремну фотографію Трампа запитали журналісти. Той відповів: "Я бачив її по телевізору. Симпатичний хлопець".

Нагадаємо, 25 серпня колишнього президента США Дональда Трампа піддали формальній процедурі арешту в справі про втручання у вибори. Він провів у в’язниці 20 хвилин і вийшов під заставу у $200 тис. За ґратами Трампа сфотографували і взяли відбитки пальців.

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Нагадаємо, колишнього президента США Дональда Трампа звинуватили у справі про штурм Капітолія. Його обвинувачують у змові для введення в оману США, перешкоджанні розслідуванні та змові з метою порушення прав. За словами експрезидента, йому може загрожувати до 561 року ув’язнення.

У червні у Флориді Трампу було висунуто обвинувачення за 37 пунктами щодо неналежного поводження з таємними документами.

Він не визнав своєї провини за звинуваченнями у справі про штурм Капітолія, як і за двома попередніми кримінальними справами.

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