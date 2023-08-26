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Байден про тюремне фото Трампа: Гарний хлопець

байден,трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висміяв тюремну фотографію ексголови Білого Дому Дональда Трампа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання The Hill.

Думки Байдена про тюремну фотографію Трампа запитали журналісти. Той відповів: "Я бачив її по телевізору. Симпатичний хлопець".

Нагадаємо, 25 серпня колишнього президента США Дональда Трампа піддали формальній процедурі арешту в справі про втручання у вибори. Він провів у в’язниці 20 хвилин і вийшов під заставу у $200 тис. За ґратами Трампа сфотографували і взяли відбитки пальців.

Читайте: Трампа заарештували й відпустили під заставу в $200 тис. У в’язниці він пробув 20 хвилин. ФОТО

Нагадаємо, колишнього президента США Дональда Трампа звинуватили у справі про штурм Капітолія. Його обвинувачують у змові для введення в оману США, перешкоджанні розслідуванні та змові з метою порушення прав. За словами експрезидента, йому може загрожувати до 561 року ув’язнення.

У червні у Флориді Трампу було висунуто обвинувачення за 37 пунктами щодо неналежного поводження з таємними документами.

Він не визнав своєї провини за звинуваченнями у справі про штурм Капітолія, як і за двома попередніми кримінальними справами.

Також читайте: На "після виборів": Адвокати Трампа просять перенести суд над експрезидентом США на 2026 рік

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22568) Трамп Дональд (5510)


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Топ коментарі
+39
Від фото збільшилась кількість довбойобів?
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26.08.2023 11:35
+17
Трампецький пропустив перші дебати республіканських праймеріз через заклопотаність у 4-х кримінальних судових процесах. До того ж, від його підтримки відмовилися корпорація Fox Руперта Мердока. Він, а також два інших мільядери, ключові спонсори республіканців, планують підтримати поміркованого губернатора Вірджинії Глена Йонгкіна. На дебатах учасники порвали на катрани українофобного кандидата Вівека Рамасвамі, який хотів бути радикальнішим за Трампа. Нулячим показав себе флоридський губернатор ДеСантіс - йому, очевидно, слід згортати кампанію: суспільство вважає анекдотичною його боротьбу з геями та Діснейлендом. По дорозі в Атланту, де він має вчергове бути заарештованим судом, тепер уже за рекет (а мабуть і мобілізований в армію Півдня, як в'єтнамський уклоніст), Трамп отримав смс від невідомого консервативного спонсора з текстом "Спи собі сама"
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26.08.2023 11:38
+10
Скільки можна розповідати ці легенди . ?
По перше - вломив не він , а Джеймс Меттіс , глава Пентагону на той час . Саме ж трампидло навіть і не знало , що там відбувалось . Це була звичайна операція проти сирійців .
А по друге - навіть і сам Меттіс не знав що то була колона вагнерів . Перед атакою американці подзвонили на базу кацапів , і запитали - чи бува - не їхні військові в тій колоні .!? Ті відповіли стандартно - настамнєт . Ну нєт то й нєт , вирішили американці .
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26.08.2023 12:05
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да вы два красивые
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26.08.2023 13:02 Відповісти
Ну що ж, сподіваюсь, наступне його фото буде таке:
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26.08.2023 13:10 Відповісти
эту прорашистскую мразь нужно сгноить в тюрьме за его предательство собственной страны!и разобраться сколько эта тварюка получила от рашки бабла!
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26.08.2023 13:20 Відповісти
В США демократия, за политические взгляды не сажают в тюрьму. Или сажают. Посмотрим.
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26.08.2023 13:32 Відповісти
А це не політ. погляди . немита курва

Це - зрада країни
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26.08.2023 13:40 Відповісти
Дела против трампа возбуждены за конкретные дела, а не за политические взгляды.
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26.08.2023 13:46 Відповісти
Всех сажают за дела. Нужно только найти нормального судью.)
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26.08.2023 14:00 Відповісти
довольно странное утверждение от якобы представителя цивилизованной страны с неподкупными судами.
неужели в Британии есть коррупция в судах?
или вы не из Грейт Британ?
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26.08.2023 17:58 Відповісти
Байдонутый на всю голову Только Трамп! Только победа!
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26.08.2023 16:42 Відповісти
Дід Байден, ще той троляка!
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26.08.2023 13:37 Відповісти
Опыт не пропьешь
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26.08.2023 13:47 Відповісти
Краще б про себе дбав, 11 серпня 2023 р. -
https://******.house.gov/press-releases/u-s-rep-greg-******-files-articles-of-impeachment-against-joseph-robinette-biden-jr-president-of-the-united-states-for-high-crimes-and-misdemeanors/ ВАШИНГТОН - Член палати представників США Грег Стьюб (республіканець від штату Флорида) сьогодні подав статті про імпічмент проти президента Сполучених Штатів Джозефа Робінетта Байдена-молодшого за тяжкі злочини та провини.
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26.08.2023 13:49 Відповісти
С одной стороны Трамп с другой дед который скоро своё имя забывать начнёт.Как Брежнев который ломился наградить Штирлица после того как посмотрел фильм.
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26.08.2023 13:51 Відповісти
А чем гундосик Оманский хуже Трампа .Попадет он в Гуантанамо такая фотка будет..
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26.08.2023 13:58 Відповісти
Для цього віку , такому як у Байдена любий дід , такий як Трамп (77 років) , хлопцем буде.
Якщо у 24-му році Байден переможе на виборах , то питання часу , коли у США президентом будуть обирати 90-то річних динозаврів.
Дійсно. ******* медицина робить дива.
Ну і гроші у тому числі. Куди ж без них.
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26.08.2023 14:11 Відповісти
при чем возраст. судят по умственным способностям.
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26.08.2023 15:52 Відповісти
То есть у байдена - выдающиеся умственные способности?
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26.08.2023 16:11 Відповісти
если бы это было не так, он бы не стал президентом величайшей страны в мире.
и если вы в этом сомневаетесь - это у вас и того кто вас лизнул проблемы с уровнем IQ. Точно не у Байдена.
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26.08.2023 17:54 Відповісти
Трамп теж був президентом США. Ну і що? У нього теж надзвичайні розумові здібності?
І щє. Хочу вам доповісти , що з віком , тім більше віком 80+ , розумові здібності людини знижуються у геометричної прогресії.
Візьміть любого відомого чемпіона міра по шахам. І розкладіть по полицям . Коли ця людина (у якому віці) досягала свого найкращого результату у цій грі?
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26.08.2023 18:33 Відповісти
Тут з,явився москальський троль Андрій Лавриненко. Дуже хоче , Трампа. Пересмикує факти, як свою залюпу. Трамп - ворог України. Не знає той, хто не хоче знати. У путлера одна надія виграти війну - Трамп у владі.
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26.08.2023 17:12 Відповісти
ви, народ, не розумієте американської народної культури

тепер Трамп - real outlaw, тобто всі cowboys & country-music lovers просто в захваті від нього
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26.08.2023 17:15 Відповісти
и шо. это значит что он наберет большинство не только среди реднеков но и на выборах президента США а не только претендентов от республиканцев? Или вы предлагаете нам теперь начать молиться на него?
нам украинцам Трамп не нравится. Точка.
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26.08.2023 17:56 Відповісти
він про це навіть не здогадується
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26.08.2023 20:19 Відповісти
Скоро цей" красавєц",дасть пєндєля Бідоничу...
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26.08.2023 18:25 Відповісти
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26.08.2023 21:44 Відповісти
Цікаво тут у нас на цензорі.... Трампісти тут в Україні розповідають який Чубчик козак, як рятував україну, Що дід Байден МАЛО допомагає хохлам і т.д. А вдома - Трамп і іже с ним розповіддають що припинив би війну в Україна за "24 год (або хвилини?) просто заставивиши віддати кацапам все що ті захочуть. Якась шиза в типовому кацапському стилі.
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26.08.2023 23:54 Відповісти
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