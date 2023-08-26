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Для превосходства в небе Украине нужны не только F-16, - Воздушные силы

юрій,ігнат

Украине, чтобы получить преимущество в небе, требуются не только истребители F-16. Также необходимы авиационные ракеты и мощные радары.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Радары, мощные ракеты должны быть у нашей авиации. Мы не должны уступать тем самым Су-35. Таким образом мы сможем завоевать преимущество в воздухе", - сказал Игнат.

Он объяснил, что есть разные типы ракет для авиации, а также их модификации для поражения целей на разных расстояниях. В качестве примера он назвал авиационную управляемую ракету AIM-120 AMRAAM, основную на вооружении стран НАТО. Как отметил Игнат, именно эти ракеты нужны для зенитного комплекса NASAMS, переданного Украине партнерами.

Смотрите: Наша задача - максимально быстро подготовить людей и инфраструктуру к использованию F-16, - Зеленский. ВИДЕО

"Авиационные средства поражения – это очень дорогая вещь. Ракета для NASAMS стоит полмиллиона долларов... Есть ракеты AIM-120 AMRAAM модификаций, которые могут поражать цели до 180 км. Этого достаточно, что угрожать российским Су-35", - подчеркнул спикер.

Автор: 

Воздушные силы (2262) Игнат Юрий (591) F-16 (549)


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Топ комментарии
+18
Для переваги в небі Україні потрібна змі зміна президента. Зелі літаків ніхто недасть ! Зеля обманював людей стільки разів, що один раз обдурити Зелю не буде гріхом.
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26.08.2023 13:55
+13
Якщо і дадуть, то не йому, а Україні. Він тут п"яте колесо до воза.
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26.08.2023 13:59
+8
"Зірка смерті" не потрібна?
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26.08.2023 13:52
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Правила форума Совет форумчан
"Зірка смерті" не потрібна?
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26.08.2023 13:52 Ответить
ще потрібні танкери і авакси - зірка смерті поки що ні
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26.08.2023 13:55 Ответить
Ось дивлюся в те каналі Цаплиєнко відео де орки х..ть нові Цезар САУ ланцетами і думаю невже неможна біля розрахунку прикріпити одного солдата з Іглою чи Стінгером щоб прикривав з неба.) хз може щось не розумію скільки вартує сау і одна ігла чи стінгер?
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26.08.2023 17:49 Ответить
Для переваги в небі Україні потрібна змі зміна президента. Зелі літаків ніхто недасть ! Зеля обманював людей стільки разів, що один раз обдурити Зелю не буде гріхом.
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26.08.2023 13:55 Ответить
а якщо дадуть ? готові з'їсти власну шляпу?
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26.08.2023 13:56 Ответить
Якщо і дадуть, то не йому, а Україні. Він тут п"яте колесо до воза.
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26.08.2023 13:59 Ответить
супер!

- не дадуть - то зеленському
- дадуть - то Україні

Вам в суді працювати, самим чесним суддею
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26.08.2023 14:00 Ответить
"Ze-скот , бо дають не завдяки йому та його кремлівським кротам" --- тобто вони знають що це кроти але дають сотні мільярдів і свої секретні технології їм в руки? Оце так так
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26.08.2023 14:06 Ответить
"Секретними це технології були років 40-50 тому" --- Shtorm Shadow, Scalp це якраз технології котрі були 50 років тому Краще би не позорився ухилянитку,а сидів би мовчки у себе там в Польщі. І навіть я тобі розкрию секрет,що є технології навіть таких років котрі як ти сказав до сих пір являються секретними розробками, наприклад броня британських Challenger 2 котрі нам надали, але нахрен тобі тупом про це знати

"І навіть їх дають дуже повільно і дуже дозовано , бо знаю , що є ЗСУ , а є такий непотріб ,як Ze-шапіто" --- при чому тут ЗСУ чи зешапіто телепню? Коли усі договори укладають з владою,до всього що поступає доступ в першу чергу влада,а не ЗСУ. Ти дебіл навіть таких елементарних речей не розумієш? Чому тоді захід кротам все це надає?
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26.08.2023 14:17 Ответить
"О, перейшов на особистості" --- сказа кретиняра котрий перший згорів і почав ображати "Не тупи , соромно за тебе Ze-скот"

"
Але вони теж мають мають 20+ річний стаж.
Ти ж не клоун-балабол - не тупи" --- видно такому дегенерату як ти не зрозуміло,що секретними технологіями можуть бути не тільки ті котрі створені в 2023 році

"Доречі, а можно подивитись хоча б декілька підбитих Challenger 2
Щоб ми могли визнати ,що їх використовують у бойових умовах" --- так кроти уже по тихому запустили в Україну кацапських шпигунів котрі тут усі ті challenger сфоткали з усіх боків, зняли кусок броні і поїхали це все вивчати до себе? Не знав цього? Ну ти й дебіл...

"І для партнерів гальмуючим фактором є корумпованість і просяклість кротами Ze-шапіто" --- чому захід кротам надає сотні мільярдів доларів, техніку,********** і свої технології? Чому вони на договорах ставлять свої підписи які в майбутньому будуть розцінюватися як зрада їхніх державних інтересів?
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26.08.2023 14:32 Ответить
Мабудь такому йолупу ,як ти не зрозуміло , що "секретність" 20ти річних технологій лише на папері

Це як зараз казати , що якесь ЭВМ років 50-60х , є секретними.
Доречі, а можно подивитись докази , що технології Штормів і зараз несуть гриф "секретно"
Ну щоб хоча б тут ти довів , що не балабол

Коли повернишся у реальність - дай знати, ок

Отже фоток підбитого Challenger 2 - нема і навіть працюючого у бойових умовах - нема
Ну знов я правий, як з плівками агента кремля Деркача

Доречі, а коли клован збирається вибачитись перед Порошенко і Байденом за них ?

І гроші ,як і зброю надають не кротам , а народу України та ЗСУ
Усупереч діям кротів

Не тупи , хоча той хто проголосував за Ze-шапіто підчас війни - мабудь не може
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26.08.2023 14:43 Ответить
Шторм шедоу, і скальп - ці ракети вже не будуть вироблятися, на підході нова версія що буде братися на озброєння.
Це так підтверджую ваш тезис - нічого надсекретног нам не дають.
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26.08.2023 15:03 Ответить
Повністю згоден.

Причини - зазничив вище.

Але з іншого боку :

1) Головне , що працює

2) І рашистам дуже важко їх збивати (не бачив жодного підвердженного факту збиття)
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26.08.2023 15:17 Ответить
Працює - бо всі хвален ттх їх «тріумфів» взяті з проектного завдання )))
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26.08.2023 15:41 Ответить
додік, не воняло б ти тут. Тупеньке, дурненьке а пердить проміж людей.
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26.08.2023 14:45 Ответить
було би інше шапіто - попередників не менше нещадно критикували - це Україна
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26.08.2023 14:06 Ответить
При попередніках :

ЗСУ - зміцнювалося

Бюджет вперше за остані роки - був профіцитним

Нафтогаз - не оголошував дефолт

А на голову простих Українців не падали щодня сотні беспілотників та ракет
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26.08.2023 14:11 Ответить
Не критика , а бруд

А ракети і до того у чорта -були

Проти тільки коли замість державників прийшли клоуни вони почали летіти по нашим містам
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26.08.2023 14:16 Ответить
Перемовини ведуть влади держав,а не абстрактні величини як ти собі думаєш,кошти поступають на державні рахунки доступ до ктрих має влада,зброя на баланс держави,доступ до якої в першу чергу регулює влада, а тия кимись ура-патріотичними фразочками рокидуєшся які до реальності взагалі ніякого відношення не мають, ти ще скажи що дадуть тобі і дяді васі з сусіднього підїзду котрий коло тебе живе
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26.08.2023 14:02 Ответить
Йолупе, перемовини ведуть зараз здебільшого військові

Наприклад Міллі і Залужний.

Хоча і туди володарь гундосого - дЄрмак намагається запхати своє кремлівське рило.

А виступ так званної влади ми пам'ятаємо у Вільнюсі

Вигляд сумного клоуна замість тисячі слів

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26.08.2023 14:15 Ответить
Залужний не має повноважен кретине вести перемовини про постачання якоїсь там зброї,він може просто в розмові передати якісь побажання,формально цим займається влада, так само як зі сторони заходу, військові не мають повноважень заключати якісь договори між державами на поставку зброї. Це все роблять чиновники.

"Вигляд сумного клоуна замість тисячі слів" --- ***** ти дегенерат, висрав якийсь мемчик з інтернету і радуєшся
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26.08.2023 14:21 Ответить
"До того ж усі рішення приймаються на його з Міллі переговорах." --- ти свічку там тримав?

"Ze-шапіто лише ставить свій підпис , бо якби не поставило - завтра його б не було" --- так зешапіто підуть і виберуть ще раз і ще раз,кому ти тут розказуєш що завтра його би тут не було?

"Якщо ти йолуп , який не розуміє навіть після Вільнюсу ,що Ze-шапіто то гальмуючий фактор ,то вже не до мене , а до -психіатора " --- чому зешапіто запрошують в перламенти і конгреси по всьому світі і аплодують йому? Чому там в прессі розказують,що він дуже смілива людина? Це типу щоб потім коли усі дізнаються,що він кріт щоб обісратися по повній програмі? ***,яке ж ти тупе

"Народ України з тебе ще спитає" --- народ нехай питає,я не проти, але ти яке відношення маєш до українського народу ссикливий ухилянте?
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26.08.2023 14:37 Ответить
"Cпершу завжди зустріч Міллі - Залужний , де обговорюються реквести (публічно)" --- відразу ж ******* Тому,що навіть якщо між американцями і Залужним йдуть якісь перемовини,то приписати зустрічі Міллі і Залужного в переговорах з Німеччиною,Нідерландами,Францією,Болгарією і так далі уже ******** не зможеш.

"Потім оцінка ризиків ,які спричиніє Ze-кротовник (не публічно)" --- тобто у них там цілий аналітичний відділ працює котрий ризики враховує від кротів? АХАХХАХАХА ***,такого дебіла як ти не бачив ще ніколи

"Формальний підпис на угоді (публічно) і то останнім часом цей етап вже майже не відбувається , а просто йде техніка" --- я так розумію,що ти свічки повсюди тримаєш і знаєш де є підписи,де немає і так далі

"Ти дійсно вважаєш , що знайдеться багато дурнів , що захочуть продовжувати отримувати собі ракети на голову і котрим довподоби марадерство і вседозволеність Ze-шапіто" --- звичайно ж знайдуться,ти цьому приклад, вибрав дебіла,потім втік в Польщу і сидиш кукарікаєш звідти,робиш вигляд що ти тут ні при чому,а будуть вибори,ще раз підеш за схожих дебілів голосувати

"Бо це політика. Ці запрошення - нуль без палички" --- для ухилянта типу тебе звісно ж нуль без палички,а для людей котрі підписують з кротами договори,приймають його по парламентах,аплодують,дають йому сотні мілярдів доларів і усе інше це білет в один кінець якщо це так, і якщо б мантра про кротів була правда ніхто б цього не робив,це самогубство

"У пресі здебільшого кажуть про сміливість Українського народу , а не про Ze
Чи в тебе , по аналогії твої друзів рашистів : Є Ze - є Україна " --- послухай купу інтервью,новин з зебілом де вони йому оди співають

"Дивно , а ті родини хлопців , що зараз на фронті , і яким я допоміг влаштуватися за кордоном мені жодного кривого слова не сказали" --- так вони то не сказали,але коли хлопці вернуться з фронту,їм родичі розкажуть про такого ухилянта як ти,тоді вони до тебе прийдуть і по морді за це надають,що ти обісрався і сидів на дальньому в Польщі

"Ба більше дякують за те , що задонатив на ЗСУ за останні півтора роки понад 20к$" --- гарна казка

"Нещодавно доречі отримав електроного листа з подякою від податкової за те, що не дивлячись на те, що виїхав з України ,я продовжую сплачувати податки." --- так ти получається платиш корупційній зеленій владі котра твої податки собі в кишеню покладе? І чому ти радієш ідіоте? Певно,що вони будуть вдячні що є такі дебіли як ти котрі їм гроші на щасливе життя сам в руки надає АХАХАХА
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26.08.2023 15:33 Ответить
"Ми розмовляли про США , і тому були факти про США . Не будь бевзем
Інші ,як дослухаються до США , про що й казав тобі Шольц" --- про захід,про США ти собі сам придумав дебіле, по перше сама новина про f16, а f16 зараз поки що погодилияс передати тільки Нідерланди і Данія, де ти тут США побачив дебіле? То що ти обісрався і починаєш викручуватися це ясно, але ти надто тупорилий щоб це зробити так щоб інші цього не зрозуміли

"І не тільки це , ще прораховуються оптимальніші логістичні маршрути.
Хоча , такий йолуп ,як ти мабудь гадає , що все робиться наобум " --- тобто замість того,щоб просто прямо заявити,що у владі кроти, а ти сам казав,що люди уже другий раз таке не виберуть і з радістю цю владу проженуть і замінять на нормальну владу, захід сидить створює величезні аналітичні відділи, прораховує різні маршрути,тратить купу часу і сил, замість того щоб публічно надати для того щоб уже ні у кого не було ніяких сумнівів докази цього,покласти нормальних людей і воювати собі уже без проблем, будь яких аналітичних відділів і прорахувнні маршрутів? *****!!!! Я ще таких дебілоїдів як ти в житті не бачив

"А в Польшу виїхав , бо ваше кодло замість оборони країни готовулося для шашликів" --- ти виїхав бо ти обісраний ухилянт, котрий побачив що починається війна і аж бігом зєбався на дальній. Свої казки,що ти комусь там помагав можеш таким же дебілам як ти розказувати.

"Ти ж мені з окопу пишеш , вірно ? Якщо ні - то ти такий самий ухилянт , як і я" --- в окопах сидить меншість з тих хто зараз взагалі в армії якщо ти цього не розумієш,не треба бути в окопі щоб допомагати армії і країні в такий важкий момент. Але польському ухилянту цього не зрозуміти

"Чому ти вважаєш це казкою ? По собі скупердяю і нищеброду усіх інших судиш ?" --- я вважаю це казкою судячи по тому кого я спостерігаю коли читаю твій ідіотизм. По перше людина котра заробляє,донатить і все інше не буде як гієна сидіти в інтернетах і накидатися з образами на інших,при цьому брешучи що це хтось інший його перший почав ображати. Людина котра донатить і заробляє не тупа така як ти,і такий маразм котрий базується тільки на твоїй хворій уяві нести не буде. Той хто заробляє і донатить,комусь там помагає не буд тут як гієна вити і розказувати усім кому не лінь який він крутий і хвалитися,що "я доначу, мені податкова пише" Ну,це відверто рівень школярів котрі також,щоб нагнати собі ваги придумують для однокласників подібні казки

"Але фахівці, чию думку я ціную, мені обгрунтували, що більшість моїх податків залишаються на місцевому рівні" --- які фахівці? Хто тобі там щось буде обгрунтовувати дебіле? Просинайся уже, пора в школу
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27.08.2023 08:36 Ответить
"США флагман у наданні допомоги для всього ЄС" --- який ЄС дебіле? До чого тут ЄС? Ти мені тут ниєш про США, хоча ця новина з f16 до США ніякого відношення немає взагалі,тому що вони про ці літаки взагалі ще нічого не заявляли,це зробили Нідерланди і Данія. Тому получається тупий школяре-казкарю,що твої висери "Ми розмовляли про США , і тому були факти про США" це чергове *************?

"1) Про це заявляють , але не напряму. Згадай промову Байдена

2) Якщо заявити на пряму то,як потім переконати платників податків виділяти гроші для України"

Заявляється напряму,щоб знати що сотні мільярдів доларів йдуть не кротам а патріотам, не заявляти про таке можуть тільки такі дебіли як ти, захід якщо б взагалі мав хоча б якийсь натяк на кротів взагалі сюди б нічого не надавав це перше,а якщо б дуже сильно хотів це робити то проблемою змінити цю владу у нього не було б,це діло техніки. Давати сюди бабки,техніку,свої технології, і надіятися на фарт,що нічого страшного в цих кротах немає,можуть тільки такі дебіли як ти,а дебілізм про аналітичні центри це повний *******, можеш сміло після цього йти до психіатра

"Залужний і командуванням НАТО провели секретну нараду на польському кордоні" --- і що там було на тій нараді? ти ж в черговий раз свічку тримав Якщо у владі кроти, народ України знає,що там кроти,захід знає що у владі України кроти, усі домовленості по зброї ідуть з Залужним можеш школярику пояснити сенс тримати кротів при владі,а не взяти їх просто замінити і не мати цього геморою? Для чого тримати їх у владі якщо вони можуть з легкістю рушити усі плани які розробляються заради перемоги,тому що в першу чергу мають доступ до усіх грошей котрі їм надаються,мають плани настпупу і оборони, мають доступ до техніки і технологій котрі надає захід? Який дебіл буде таке робити,знаючи що у тебе під боком кроти? І знаючи це тримати їх там і надалі і продовжувати надавати це усе ризикуючи оюісратися? На таке здатні напевно тільки такі школярі як ти,а не захід,там не дебіли сидять і знають,що якщо були б якісь кроти то вони взагалі сюди нічого не надавали б, або негайно б прибрали
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27.08.2023 10:49 Ответить
Шож це він так засумував?
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26.08.2023 14:52 Ответить
І не кажи , не цінують бонелохабоневтіка великі дяді
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26.08.2023 14:58 Ответить
дурнику, поки амери не впевнились що постачання йде мимо зе-скота, захопившого владу, давали тільки Джавеліни для партизанського руху. Потім надавали узгоджуючи потреби з Залужним, а не з цими підорами.

йди не воняй тут
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26.08.2023 14:48 Ответить
"дурнику, поки амери не впевнились що постачання йде мимо зе-скота, захопившого владу, давали тільки Джавеліни для партизанського руху." --- звідки такі дебіли беруться тільки богу відомо Котрі розказують про захоплення влади коли за зебіла проголосували більше 70% Розказують,що американці впевнювалися що все йде мимо зебіла,хоче це неможливо,тому що влада в його руках,а не в руках залужного, і саме влада має доступ до грошей на державних рахунках, до зброї,знає всі плани у цій війні, цих кротів запрошують в парламенти і конгреси по всьому світу і їм там аплодують,а по новинах розказують які це мужні люди і так далі А такі ідіоти як ти сидять і собі з воздуху придумали,що американці там у чомусь впевнювалися,вони коли впевнювалися ти там свічку напевно тримав? ахахаахахах Чому вони надають це все сюди,коли до цього в першу чергу має влада?
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26.08.2023 14:58 Ответить
Всі у тебе дебіли

Але якщо від усіх смердить , то можливо саме ти - обісрався
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26.08.2023 15:25 Ответить
"то можливо саме ти - обісрався" --- на тебе ,і від тебе якраз цим і тхне
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26.08.2023 15:35 Ответить
баран, люди проголосували за клоуна - отримали шоу клоунів з пітардами та феєрверками та сотнями тисяч вбитих і мільйонами постраждалих. Та фіг з ним - є як є.

А передача виконання обов'язків клоуном Дєрьмаку - особі не вповноваженій для їх виконання - це і є переворот.

Країною керують гниди, яких люди не обирали.

тобі ж сказано - здрисни не воняй, чучало...
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26.08.2023 15:38 Ответить
Повністю згоден

Ба більше ,про це не один раз натякалося і навіть Байден про це майже напряму казав
Вільнюс у цьому питанні став вишенькою на торті

Але , боти подоляшки роблять вигляд , що вони тупіші ніж є і тому не розуміють натяків наших західних партнерів.
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26.08.2023 15:28 Ответить
вам зебобам ясно сказали - вибори попри війну.
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26.08.2023 14:00 Ответить
я не зелібоб, але мені здається що Ви не вірно очікуєте результати виборів
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26.08.2023 14:03 Ответить
так ти не сильно радій,зелебоби підуть і виберуть його ще раз,жити тобі в цьому гівні вічно,ти думаєш що хтось тут порозумнішав?
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26.08.2023 14:04 Ответить
а чому Бредлі,Леопарди,німецькі САУ,данські САУ дали?
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26.08.2023 14:00 Ответить
Потрібні ППО біля аеродромів -- шоб літаки ракетами не попалили
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26.08.2023 13:57 Ответить
Ігнат,то вже наступна серія від СН,не бежи поперед 95 кварталу )
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26.08.2023 14:01 Ответить
браво.
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26.08.2023 14:06 Ответить
Це як Леопарди, дали штук 60 і ніякого якісного прориву не сталось.
Так і з F-16 буде як кількісно, так і якісно.
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26.08.2023 14:04 Ответить
Звезда Смерти....Це шо за херня?Стражи галактики...чи шо?
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26.08.2023 14:05 Ответить
Взагалі-то винищувач Ф-16 без ракет - просто літаюча залізяка. Тут я згоден. Але що заважає виробляти потужні радари?
https://opk.com.ua/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2/ КП «НВК «ІСКРА» ПРИПИНЯЄ РОБОТУ 13:04 11.01.2022 Провідний розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України - Казенне підприємство «Науково-Виробничий Комплекс «Іскра» припиняє роботу. Про це ІА «ОПК» повідомив представник КП «НВК «ІСКРА», зазначивши, що причиною є відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень. Через цю відмову відбулося скасування Державного оборонного замовлення, зокрема на два дуже вагомих вироби, що створювалися в інтересах Збройних сил України. При цьому припиняються і дослідно-конструкторські роботи, а керівник підприємства був вимушений зупинити роботу підприємства.
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26.08.2023 14:05 Ответить
Що заважає?
Може зобов'язання, взяті в Омані?
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26.08.2023 14:17 Ответить
Игнат как хитрый солдат который сварил из топора кашу.
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26.08.2023 14:06 Ответить
Блин, начинается! Дайте то, подайте это. Сделайте наоборот.
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26.08.2023 14:10 Ответить
Если Украина победит, то это будет исключительно заслуга Зе. Если проиграет, то будет виноват Байден, Шольц, Макрон и марсиане, которые не дали нам телепортаторы, анигиляторы и лучи смерти.
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26.08.2023 14:13 Ответить
нужно F-18 F-15 и кобры и апачи
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26.08.2023 14:13 Ответить
проси Ф35 , дадут Ф22
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26.08.2023 14:14 Ответить
В российском Кемерово днем 26 августа наблюдают огромный пожар на местном складе фейерверков.
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26.08.2023 14:17 Ответить
Кроме пиротехники на складе хранили газовые баллоны.
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26.08.2023 14:18 Ответить
Для Переваги та Перемогі
Потрібно Ото Шобло можновладців Гнати мітлою
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26.08.2023 14:18 Ответить
А проти цієї компанії взагалі відкрито кримінальне провадження, замість підтримки.
https://www.ukrmilitary.com/2019/10/kolchuga.html Приватна компанія НВК «Спеціальне конструкторське бюро «Таргет» на «Зброя та безпека 2019» представило автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки «Кольчуга» РДФ 360. СРР «Кольчуга» РДФ 360 - це абсолютно нова станція, розроблена за участю розробників старої «Кольчуги», після того як держава не змогла відновити їх виробництво на НВК «Іскра», повідомляє Оборонно-промисловий кур'єр з посиланням керівництво НВК СКБ «Таргет».
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26.08.2023 14:27 Ответить
Коли орки будуть знімати зі зберігання МіГ-17, будемо знати, що переваги у повітрі досягнуто…
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26.08.2023 14:34 Ответить
Якщо нададуть літаки то звісно і ракети до них інакше навіщо тоді літаки без ракет?
Також дивно що народ так і не зрозумів що таке війна починають шукати когось винним тобто владу
Але за будь- якої влади путлер пішов би війною
І головне те що важко просити зброю бо ніхто не хоче давати тому треба постійно переконувати союзників щоб дали більше
Вибори може і проведуть але війна мабуть ще залишиться
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26.08.2023 14:58 Ответить
А чого Ігнат не каже що сьогодні втратили 2 міг29 через зіткнення а повітрі,от після цього і давай ф16
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26.08.2023 15:15 Ответить
цікавий квест!а що буде останньою ланкою?
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26.08.2023 15:28 Ответить
Телезірка.
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26.08.2023 17:11 Ответить
 
 