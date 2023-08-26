Для превосходства в небе Украине нужны не только F-16, - Воздушные силы

Украине, чтобы получить преимущество в небе, требуются не только истребители F-16. Также необходимы авиационные ракеты и мощные радары.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Радары, мощные ракеты должны быть у нашей авиации. Мы не должны уступать тем самым Су-35. Таким образом мы сможем завоевать преимущество в воздухе", - сказал Игнат.

Он объяснил, что есть разные типы ракет для авиации, а также их модификации для поражения целей на разных расстояниях. В качестве примера он назвал авиационную управляемую ракету AIM-120 AMRAAM, основную на вооружении стран НАТО. Как отметил Игнат, именно эти ракеты нужны для зенитного комплекса NASAMS, переданного Украине партнерами.

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"Авиационные средства поражения – это очень дорогая вещь. Ракета для NASAMS стоит полмиллиона долларов... Есть ракеты AIM-120 AMRAAM модификаций, которые могут поражать цели до 180 км. Этого достаточно, что угрожать российским Су-35", - подчеркнул спикер.