Для переваги в небі Україні потрібні не лише F-16, - Повітряні сили

Україні, щоб отримати перевагу у небі, потрібні не лише винищувачі F-16. Також необхідні авіаційні ракети та потужні радари.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Радари, потужні ракети повинні бути у нашої авіації. Ми не повинні поступатися тим самим Су-35. Таким чином ми зможемо завоювати перевагу у повітрі", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що є різні типи ракет для авіації, а також їх модифікації для ураження цілей на різних відстанях. Як приклад він назвав авіаційну керовану ракету AIM-120 AMRAAM, яка є основною на озброєнні країн НАТО. Як зазначив Ігнат, саме ці ракети потрібні для зенітного комплексу NASAMS, який передали Україні партнери.

Дивіться: Наше завдання - максимально швидко підготувати людей та інфраструктуру до використання F-16, - Зеленський. ВIДЕО

"Авіаційні засоби ураження - це дуже дорога річ. Ракета для NASAMS коштує півмільйона доларів... Є ракети AIM-120 AMRAAM модифікацій, які можуть вражати цілі до 180 км. Цього достатньо, що загрожувати російським Су-35", - наголосив речник.