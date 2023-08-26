Для переваги в небі Україні потрібні не лише F-16, - Повітряні сили
Україні, щоб отримати перевагу у небі, потрібні не лише винищувачі F-16. Також необхідні авіаційні ракети та потужні радари.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Радари, потужні ракети повинні бути у нашої авіації. Ми не повинні поступатися тим самим Су-35. Таким чином ми зможемо завоювати перевагу у повітрі", - сказав Ігнат.
Він пояснив, що є різні типи ракет для авіації, а також їх модифікації для ураження цілей на різних відстанях. Як приклад він назвав авіаційну керовану ракету AIM-120 AMRAAM, яка є основною на озброєнні країн НАТО. Як зазначив Ігнат, саме ці ракети потрібні для зенітного комплексу NASAMS, який передали Україні партнери.
"Авіаційні засоби ураження - це дуже дорога річ. Ракета для NASAMS коштує півмільйона доларів... Є ракети AIM-120 AMRAAM модифікацій, які можуть вражати цілі до 180 км. Цього достатньо, що загрожувати російським Су-35", - наголосив речник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- не дадуть - то зеленському
- дадуть - то Україні
Вам в суді працювати, самим чесним суддею
"І навіть їх дають дуже повільно і дуже дозовано , бо знаю , що є ЗСУ , а є такий непотріб ,як Ze-шапіто" --- при чому тут ЗСУ чи зешапіто телепню? Коли усі договори укладають з владою,до всього що поступає доступ в першу чергу влада,а не ЗСУ. Ти дебіл навіть таких елементарних речей не розумієш? Чому тоді захід кротам все це надає?
"
Але вони теж мають мають 20+ річний стаж.
Ти ж не клоун-балабол - не тупи" --- видно такому дегенерату як ти не зрозуміло,що секретними технологіями можуть бути не тільки ті котрі створені в 2023 році
"Доречі, а можно подивитись хоча б декілька підбитих Challenger 2
Щоб ми могли визнати ,що їх використовують у бойових умовах" --- так кроти уже по тихому запустили в Україну кацапських шпигунів котрі тут усі ті challenger сфоткали з усіх боків, зняли кусок броні і поїхали це все вивчати до себе? Не знав цього? Ну ти й дебіл...
"І для партнерів гальмуючим фактором є корумпованість і просяклість кротами Ze-шапіто" --- чому захід кротам надає сотні мільярдів доларів, техніку,********** і свої технології? Чому вони на договорах ставлять свої підписи які в майбутньому будуть розцінюватися як зрада їхніх державних інтересів?
Це як зараз казати , що якесь ЭВМ років 50-60х , є секретними.
Доречі, а можно подивитись докази , що технології Штормів і зараз несуть гриф "секретно"
Ну щоб хоча б тут ти довів , що не балабол
Коли повернишся у реальність - дай знати, ок
Отже фоток підбитого Challenger 2 - нема і навіть працюючого у бойових умовах - нема
Ну знов я правий, як з плівками агента кремля Деркача
Доречі, а коли клован збирається вибачитись перед Порошенко і Байденом за них ?
І гроші ,як і зброю надають не кротам , а народу України та ЗСУ
Усупереч діям кротів
Не тупи , хоча той хто проголосував за Ze-шапіто підчас війни - мабудь не може
Це так підтверджую ваш тезис - нічого надсекретног нам не дають.
Причини - зазничив вище.
Але з іншого боку :
1) Головне , що працює
2) І рашистам дуже важко їх збивати (не бачив жодного підвердженного факту збиття)
ЗСУ - зміцнювалося
Бюджет вперше за остані роки - був профіцитним
Нафтогаз - не оголошував дефолт
А на голову простих Українців не падали щодня сотні беспілотників та ракет
А ракети і до того у чорта -були
Проти тільки коли замість державників прийшли клоуни вони почали летіти по нашим містам
Наприклад Міллі і Залужний.
Хоча і туди володарь гундосого - дЄрмак намагається запхати своє кремлівське рило.
А виступ так званної влади ми пам'ятаємо у Вільнюсі
Вигляд сумного клоуна замість тисячі слів
"Вигляд сумного клоуна замість тисячі слів" --- ***** ти дегенерат, висрав якийсь мемчик з інтернету і радуєшся
"Ze-шапіто лише ставить свій підпис , бо якби не поставило - завтра його б не було" --- так зешапіто підуть і виберуть ще раз і ще раз,кому ти тут розказуєш що завтра його би тут не було?
"Якщо ти йолуп , який не розуміє навіть після Вільнюсу ,що Ze-шапіто то гальмуючий фактор ,то вже не до мене , а до -психіатора " --- чому зешапіто запрошують в перламенти і конгреси по всьому світі і аплодують йому? Чому там в прессі розказують,що він дуже смілива людина? Це типу щоб потім коли усі дізнаються,що він кріт щоб обісратися по повній програмі? ***,яке ж ти тупе
"Народ України з тебе ще спитає" --- народ нехай питає,я не проти, але ти яке відношення маєш до українського народу ссикливий ухилянте?
"Потім оцінка ризиків ,які спричиніє Ze-кротовник (не публічно)" --- тобто у них там цілий аналітичний відділ працює котрий ризики враховує від кротів? АХАХХАХАХА ***,такого дебіла як ти не бачив ще ніколи
"Формальний підпис на угоді (публічно) і то останнім часом цей етап вже майже не відбувається , а просто йде техніка" --- я так розумію,що ти свічки повсюди тримаєш і знаєш де є підписи,де немає і так далі
"Ти дійсно вважаєш , що знайдеться багато дурнів , що захочуть продовжувати отримувати собі ракети на голову і котрим довподоби марадерство і вседозволеність Ze-шапіто" --- звичайно ж знайдуться,ти цьому приклад, вибрав дебіла,потім втік в Польщу і сидиш кукарікаєш звідти,робиш вигляд що ти тут ні при чому,а будуть вибори,ще раз підеш за схожих дебілів голосувати
"Бо це політика. Ці запрошення - нуль без палички" --- для ухилянта типу тебе звісно ж нуль без палички,а для людей котрі підписують з кротами договори,приймають його по парламентах,аплодують,дають йому сотні мілярдів доларів і усе інше це білет в один кінець якщо це так, і якщо б мантра про кротів була правда ніхто б цього не робив,це самогубство
"У пресі здебільшого кажуть про сміливість Українського народу , а не про Ze
Чи в тебе , по аналогії твої друзів рашистів : Є Ze - є Україна " --- послухай купу інтервью,новин з зебілом де вони йому оди співають
"Дивно , а ті родини хлопців , що зараз на фронті , і яким я допоміг влаштуватися за кордоном мені жодного кривого слова не сказали" --- так вони то не сказали,але коли хлопці вернуться з фронту,їм родичі розкажуть про такого ухилянта як ти,тоді вони до тебе прийдуть і по морді за це надають,що ти обісрався і сидів на дальньому в Польщі
"Ба більше дякують за те , що задонатив на ЗСУ за останні півтора роки понад 20к$" --- гарна казка
"Нещодавно доречі отримав електроного листа з подякою від податкової за те, що не дивлячись на те, що виїхав з України ,я продовжую сплачувати податки." --- так ти получається платиш корупційній зеленій владі котра твої податки собі в кишеню покладе? І чому ти радієш ідіоте? Певно,що вони будуть вдячні що є такі дебіли як ти котрі їм гроші на щасливе життя сам в руки надає АХАХАХА
Інші ,як дослухаються до США , про що й казав тобі Шольц" --- про захід,про США ти собі сам придумав дебіле, по перше сама новина про f16, а f16 зараз поки що погодилияс передати тільки Нідерланди і Данія, де ти тут США побачив дебіле? То що ти обісрався і починаєш викручуватися це ясно, але ти надто тупорилий щоб це зробити так щоб інші цього не зрозуміли
"І не тільки це , ще прораховуються оптимальніші логістичні маршрути.
Хоча , такий йолуп ,як ти мабудь гадає , що все робиться наобум " --- тобто замість того,щоб просто прямо заявити,що у владі кроти, а ти сам казав,що люди уже другий раз таке не виберуть і з радістю цю владу проженуть і замінять на нормальну владу, захід сидить створює величезні аналітичні відділи, прораховує різні маршрути,тратить купу часу і сил, замість того щоб публічно надати для того щоб уже ні у кого не було ніяких сумнівів докази цього,покласти нормальних людей і воювати собі уже без проблем, будь яких аналітичних відділів і прорахувнні маршрутів? *****!!!! Я ще таких дебілоїдів як ти в житті не бачив
"А в Польшу виїхав , бо ваше кодло замість оборони країни готовулося для шашликів" --- ти виїхав бо ти обісраний ухилянт, котрий побачив що починається війна і аж бігом зєбався на дальній. Свої казки,що ти комусь там помагав можеш таким же дебілам як ти розказувати.
"Ти ж мені з окопу пишеш , вірно ? Якщо ні - то ти такий самий ухилянт , як і я" --- в окопах сидить меншість з тих хто зараз взагалі в армії якщо ти цього не розумієш,не треба бути в окопі щоб допомагати армії і країні в такий важкий момент. Але польському ухилянту цього не зрозуміти
"Чому ти вважаєш це казкою ? По собі скупердяю і нищеброду усіх інших судиш ?" --- я вважаю це казкою судячи по тому кого я спостерігаю коли читаю твій ідіотизм. По перше людина котра заробляє,донатить і все інше не буде як гієна сидіти в інтернетах і накидатися з образами на інших,при цьому брешучи що це хтось інший його перший почав ображати. Людина котра донатить і заробляє не тупа така як ти,і такий маразм котрий базується тільки на твоїй хворій уяві нести не буде. Той хто заробляє і донатить,комусь там помагає не буд тут як гієна вити і розказувати усім кому не лінь який він крутий і хвалитися,що "я доначу, мені податкова пише" Ну,це відверто рівень школярів котрі також,щоб нагнати собі ваги придумують для однокласників подібні казки
"Але фахівці, чию думку я ціную, мені обгрунтували, що більшість моїх податків залишаються на місцевому рівні" --- які фахівці? Хто тобі там щось буде обгрунтовувати дебіле? Просинайся уже, пора в школу
"1) Про це заявляють , але не напряму. Згадай промову Байдена
2) Якщо заявити на пряму то,як потім переконати платників податків виділяти гроші для України"
Заявляється напряму,щоб знати що сотні мільярдів доларів йдуть не кротам а патріотам, не заявляти про таке можуть тільки такі дебіли як ти, захід якщо б взагалі мав хоча б якийсь натяк на кротів взагалі сюди б нічого не надавав це перше,а якщо б дуже сильно хотів це робити то проблемою змінити цю владу у нього не було б,це діло техніки. Давати сюди бабки,техніку,свої технології, і надіятися на фарт,що нічого страшного в цих кротах немає,можуть тільки такі дебіли як ти,а дебілізм про аналітичні центри це повний *******, можеш сміло після цього йти до психіатра
"Залужний і командуванням НАТО провели секретну нараду на польському кордоні" --- і що там було на тій нараді? ти ж в черговий раз свічку тримав Якщо у владі кроти, народ України знає,що там кроти,захід знає що у владі України кроти, усі домовленості по зброї ідуть з Залужним можеш школярику пояснити сенс тримати кротів при владі,а не взяти їх просто замінити і не мати цього геморою? Для чого тримати їх у владі якщо вони можуть з легкістю рушити усі плани які розробляються заради перемоги,тому що в першу чергу мають доступ до усіх грошей котрі їм надаються,мають плани настпупу і оборони, мають доступ до техніки і технологій котрі надає захід? Який дебіл буде таке робити,знаючи що у тебе під боком кроти? І знаючи це тримати їх там і надалі і продовжувати надавати це усе ризикуючи оюісратися? На таке здатні напевно тільки такі школярі як ти,а не захід,там не дебіли сидять і знають,що якщо були б якісь кроти то вони взагалі сюди нічого не надавали б, або негайно б прибрали
йди не воняй тут
Але якщо від усіх смердить , то можливо саме ти - обісрався
А передача виконання обов'язків клоуном Дєрьмаку - особі не вповноваженій для їх виконання - це і є переворот.
Країною керують гниди, яких люди не обирали.
тобі ж сказано - здрисни не воняй, чучало...
Ба більше ,про це не один раз натякалося і навіть Байден про це майже напряму казав
Вільнюс у цьому питанні став вишенькою на торті
Але , боти подоляшки роблять вигляд , що вони тупіші ніж є і тому не розуміють натяків наших західних партнерів.
Так і з F-16 буде як кількісно, так і якісно.
https://opk.com.ua/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2/ КП «НВК «ІСКРА» ПРИПИНЯЄ РОБОТУ 13:04 11.01.2022 Провідний розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України - Казенне підприємство «Науково-Виробничий Комплекс «Іскра» припиняє роботу. Про це ІА «ОПК» повідомив представник КП «НВК «ІСКРА», зазначивши, що причиною є відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень. Через цю відмову відбулося скасування Державного оборонного замовлення, зокрема на два дуже вагомих вироби, що створювалися в інтересах Збройних сил України. При цьому припиняються і дослідно-конструкторські роботи, а керівник підприємства був вимушений зупинити роботу підприємства.
Може зобов'язання, взяті в Омані?
Потрібно Ото Шобло можновладців Гнати мітлою
https://www.ukrmilitary.com/2019/10/kolchuga.html Приватна компанія НВК «Спеціальне конструкторське бюро «Таргет» на «Зброя та безпека 2019» представило автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки «Кольчуга» РДФ 360. СРР «Кольчуга» РДФ 360 - це абсолютно нова станція, розроблена за участю розробників старої «Кольчуги», після того як держава не змогла відновити їх виробництво на НВК «Іскра», повідомляє Оборонно-промисловий кур'єр з посиланням керівництво НВК СКБ «Таргет».
Також дивно що народ так і не зрозумів що таке війна починають шукати когось винним тобто владу
Але за будь- якої влади путлер пішов би війною
І головне те що важко просити зброю бо ніхто не хоче давати тому треба постійно переконувати союзників щоб дали більше
Вибори може і проведуть але війна мабуть ще залишиться