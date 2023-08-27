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Новости За рубежом
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США (23155) Трамп (3339)

Трампу после тюремного фото пожертвовали рекордные $7,1 млн

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

трамп

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа после его пребывания в тюрьме в Атланте 24 августа пожертвовали ему рекордные 7,1 млн. долларов.

Об этом сообщили в избирательном штабе Трампа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Только за пятницу Трамп получил от избирателей $4,18 млн – наибольшую сумму за все время кампании.

Часть этих денег команда Трампа заработала, продавая сувенирную продукцию по его тюремным фото – футболки, постеры, наклейки на авто и кулеры для напитков. Эти вещи с надписью "Никогда не сдавайся!" стоят от 12 до 34 долларов.

Читайте: Байден о тюремном фото Трампа: Красивый парень

Кроме того, по дороге из тюрьмы Трамп опубликовал первый за два года твит, в котором призвал поклонников посетить его сайт. На главной странице сайта было опубликовано фото бывшего президента с призывом "внести вклад в то, чтобы выселить Джо Байдена из Белого дома и спасти Америку во время этой темной главы в истории нашей страны".

В избирательном штабе бывшего президента заявили, что за последние три недели, в течение которых ему были предъявлены обвинения, Трамп собрал около 20 млн долларов.

Читайте также: На "после выборов": Адвокаты Трампа просят перенести суд над экс-президентом США на 2026 год

Напомним, 25 августа бывшего президента США Дональда Трампа подвергли формальной процедуре ареста  по делу о вмешательстве в выборы. Он провел в тюрьме 20 минут и вышел под залог в $200 тыс. За решеткой Трампа сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.

Как известно, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в деле о штурме Капитолия. Его обвиняют в заговоре для введения в заблуждение США, препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. По словам экс-президента, ему может грозить до 561 года заключения.

В июне во Флориде Трампу выдвинули обвинения по 37 пунктам по поводу ненадлежащего обращения с тайными документами.

Он не признал своей вины по обвинениям в деле о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.
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Топ комментарии
+26
люди всюди однакові - вони жаліють недолугих і роблять з них ікону
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27.08.2023 14:07
+22
в штатах свої зебіли, але багатіші
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27.08.2023 14:09
+15
Я теж не проти за 7млн $ посидіти 20 хвилин у в'язниці.
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27.08.2023 14:05
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То так - їстоньки хоч шось треба ж бідолазі...
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27.08.2023 14:04 Ответить
У нього і без цього бабла вистачає.
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27.08.2023 14:05 Ответить
У кожного свої апетити.
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27.08.2023 14:29 Ответить
йому кацапи дають і дадуть скільки потрібно
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27.08.2023 17:03 Ответить
часть американцев напоминает мне жителей лугандона,такие же тупые проститутки как трамп,которого пуйло держит за яйца за его сексуально-извращенные похождения в кацапии
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27.08.2023 17:37 Ответить
Я теж не проти за 7млн $ посидіти 20 хвилин у в'язниці.
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27.08.2023 14:05 Ответить
Прогнозовано.
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27.08.2023 14:05 Ответить
люди всюди однакові - вони жаліють недолугих і роблять з них ікону
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27.08.2023 14:07 Ответить
Він їх передасть на ЗСУ.
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27.08.2023 14:08 Ответить
вже біжить
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27.08.2023 14:09 Ответить
Пропонуєш, щоб велікій перед виборами трохи посидів у в'язниці? Для підніття рейтингу.
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27.08.2023 14:09 Ответить
пропоную не бикувати білкою і не штурмувати Капітолій...
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27.08.2023 14:11 Ответить
Я пам'ятаю, як пару днів тому до когось прискакала. Пости були одкровенні".
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27.08.2023 14:13 Ответить
випуск зоотехників у серпні 23го?
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27.08.2023 14:20 Ответить
Скромність поважає людину, але не робить її сильнішою. Не треба одкровення про себе.
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27.08.2023 14:24 Ответить
ви це зараз на який мові наклацали?
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27.08.2023 14:26 Ответить
Украшає
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27.08.2023 14:30 Ответить
А може "прикрашає"?
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27.08.2023 15:18 Ответить
Тапоуй.
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27.08.2023 17:23 Ответить
коли тобі дописує деградант то ти в скрутному становищі...
не відповіш? - то начебто він правий, а ти пішов у ліс.
відповіш? - опустився до його рівня...
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27.08.2023 14:37 Ответить
Знов? Білка на горизонті маячить? "Приди ко мне, не уходи".
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27.08.2023 14:47 Ответить
і голосують за них на виборах
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27.08.2023 14:43 Ответить
люди всюди однакові...
як в Україні знайшлося 73% не сповна розуму,
чому в Америці не може знайтися 50% таких самих?
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27.08.2023 14:48 Ответить
міжнародна статистика: в межах 75% - низький IQ, 25% - вище за середній
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27.08.2023 16:39 Ответить
Маск організував? Маск жадібний жлоб, лише - 7,1 млн доларів.
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27.08.2023 14:08 Ответить
норм бізнес в трампа.
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27.08.2023 14:08 Ответить
в штатах свої зебіли, але багатіші
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27.08.2023 14:09 Ответить
Трамп типовий шоколадний барон (порошенко )тільки з більшими амбіціями бо країна набагато багатіша.
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27.08.2023 14:14 Ответить
хєрмапдарів хто питав?
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27.08.2023 14:15 Ответить
це тому зеля перед ним так плазував ?
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27.08.2023 14:26 Ответить
Так это ты из-за Пороха колени пере куйло выбрала?)
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27.08.2023 14:27 Ответить
Трамп типове пуйло, а ти фсбешний трампобот
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27.08.2023 14:29 Ответить
є і є
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27.08.2023 15:57 Ответить
Це показує дійсну підтримку Трампа американцями. Для нас це ну дуже погано. В кремлі черговий Жириновський вже поставив у холодильник пляшку шампанського.
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27.08.2023 14:11 Ответить
не американцами а только республиканцами. с чего бы демократам его финансировать?
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27.08.2023 14:43 Ответить
(наспівує на мотив "Сім-сорок"):

Трамп! Тара-тара-тара
Трамп! Тара-тара-тара...
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27.08.2023 14:11 Ответить
Скрябін.

Пам, парам, пам
Пам, парам, пам
Пам, парам, пам
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27.08.2023 14:32 Ответить
Прохиндей За 20 мин. 7 лямов . А говорят что только украинцы на выборах "чудят"
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27.08.2023 14:14 Ответить
Схоже що Америка потребує потрясінь раз не жаліють грошей на авантюриста і брехуна. Знову треба щоб пролилась кров щоб люди протверезіли, одним словом об'їлись і загрались.
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27.08.2023 14:16 Ответить
Авжеж, забули скільки років і якою ціною завойовувалась демократія, вирішили "павтаріть"
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27.08.2023 14:33 Ответить
Так індіанці (чи як там їх) давно закінчились, а мексиканці-то таке.
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27.08.2023 14:35 Ответить
Сделай умное лицо, а то денег не дадут.
Вот - сделал, и дали.
Но Путин даёт больше.
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27.08.2023 14:17 Ответить
Жалюгідні 7 млн. По 10 центів від кожного колишнього виборця
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27.08.2023 14:17 Ответить
Американці таким чином прискорюють свій занепад, раз готові вкладатись в авантюриста та брехуна.
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27.08.2023 14:18 Ответить
Ну ти ж за Зе голосував? Чому ж американцям не можна трошки почудити
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27.08.2023 15:15 Ответить
У нас вже був свій зек-президент. Тепер американці теж захотіли урку "нєсудімого".
На твіттері є ціла купа фоток від штучного інтелекту з Трампом на зоні. Там ціла історія в картінках, - як його затримують, як він зону топче, як тікає з тюряги. )))
https://twitter.com/eliothiggins/status/1637927681734987777?s=46&t=pU0xggVyOChVLNb8iX5PsQ

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27.08.2023 15:20 Ответить
Трампон плаче на судовому процесі.

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27.08.2023 15:22 Ответить
Хорошие времена рождают слабых людей , как в Америке сейчас, тяжелые времена делают сильных людей , как в Украине)
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27.08.2023 15:32 Ответить
от тока не турбуйтесь за амеріканців - поки амеріканці турбуються за вас.
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27.08.2023 15:59 Ответить
"зону топтал" 20 минут - получил $20млн....
- "воры в законе" Московии, походу, реально, как-то даже непривычно, даже как-то обидно, почувствовали себя лохами
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27.08.2023 14:21 Ответить
Только вот этот
Любимчик публики и
Больших стадионов
Тоже не хочет на дебаты
Видела я похожих
Любимчиков публики на стадионе
Как результат - треть страны в руинах
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27.08.2023 14:22 Ответить
тварюко трамп, що з є*алом?
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27.08.2023 14:23 Ответить
Не хвилюйтеся, Байден зібрав вже аж 72 млн, і це ще 16 липня!
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27.08.2023 14:27 Ответить
Трамп насправді є тупим ізоляціоністом який натягує на себе овечу шкуру глобаліста. Він є небезпечним для всього людства.
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27.08.2023 14:32 Ответить
Трамп лучший! Наши дебилы вообще ничего не понимают в политике США.
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27.08.2023 15:37 Ответить
В мене дочка і внуки в США. Так що розповідай казочки в замоскворєчьї. Там повірять.
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27.08.2023 16:41 Ответить
кацап детектед помню як трамп пролітав у 2020 як топили пропагандони у ютуб канал- теленрамм- по тв - за трампа фі тіпо фальсифіуацій а виборах США- який там галос стояв ща рижого
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27.08.2023 17:06 Ответить
Випий, ваня, бояри.
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27.08.2023 17:10 Ответить
Как показывает практика и в Америке полным полно идиотов голосующих за всяких фриков.
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27.08.2023 14:44 Ответить
"Подайте бедному миллиардеру на пропитание"..
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27.08.2023 14:45 Ответить
Для меня Зеленский и Трамп - как братья
Они оба - символ деградации общества
Разница лишь в одном
США - страна номер ОДИН
И когда она поражена трампизмом
Мне страшно
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27.08.2023 14:51 Ответить
Я вважав що Трамп це американське пуйло, тепер вважаю що нi, Трамп це американський Пригожин.
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27.08.2023 15:24 Ответить
Цікаве спостереження. Дійсно щось тут є...
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27.08.2023 16:53 Ответить
Походу наши отбитые дебилы вообще ничего не понимают в американской политике. К черту дерьмократов, только республиканец ТРАМП !

Вот к примеру даже 2 элементарных вещи, которые наши идиоты не понимают.

1. Дерьмократы в США против демократии, они конченые на голову популисты и неомарксисты, хотят что то на подобии СССР 2.0.

2. Если бы Трамп был бы президентом, то Украине помогали больше. Это до коментаторов имбецильных чето дойти не может.

3. У Трампа отношения с х-лом было даже хуже чем у нашего зеленого в начале каденции. Совсем память отшибло? Не он в глаза заглядывал и не при нем на посту рашка напала.
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27.08.2023 15:41 Ответить
як же ви палетесь - кацапи які ж нікчеми
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27.08.2023 17:08 Ответить
Еще один разбирающийся в политике. Сказать то нечего так приплетаешь кацапов, аля спамишь просто. Поведение дебила. если честно.
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27.08.2023 21:37 Ответить
На пляшку, кацапа. Шнель-шнель!
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27.08.2023 22:16 Ответить
Мде походу Трамп зайедет второй раз в Белый дом.......Байдену жепа,Трампа в честных выборах ему не осилить.
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27.08.2023 15:42 Ответить
Раз вже осилив !
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27.08.2023 16:01 Ответить
Трамп це единий можливий кандидат вiд республiканцiв в кого Байден точно виграϵ.
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28.08.2023 19:14 Ответить
Это на сухари?
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27.08.2023 16:01 Ответить
Його штат Джорджия місцо приколотив до калітки Білого Дому, не проскочить.
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27.08.2023 16:03 Ответить
п*здець вже не за горами. як тільки дональдушка сяде в крісло президента США - так і п*здець.
***** не об'являє загальну мобілізацію саме тому, що чекає результату виборів в США, які вірогідніше за все виграє саме трамп.
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27.08.2023 17:53 Ответить
Вибори в США в листопаді 2024, а вибори в ********** в березні 2024. Для оголошеня загальної мобілізації ***** спершу повинен оголосити війну а не "спецоперацію". А це не підвищить, а суттєво зменшить його підірваний рейтинг. Крім того зовсім не факт що ***** доживе до виборів. ***** мріє відповзти з загарбаним до своїх виборів в статусі "переможця". Мобілізацію він оголосить після перемоги на виборах. Але ... до кінця цього року і до березня 2024 ми отримаємо суттєву допомогу новими видами зброї і паралельно реалізуємо цілий ряд вітчизняних проектів в військовій сфері. ******* дійсно наближається, але імперським амбіціям *****стану. До кінця 2024 року загине понад 500 000 кацапських окупантів, а на кожному кацапському перехресті жебракуватимуть інваліди... Ми теж можемо провести вибори і звільнити Печерські пагорби від "зелені" і кацапської агентури. Це суттєво змінить ставлення до нас в світі...
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27.08.2023 19:16 Ответить
вибори на паРаші? який рейтинг? не сміши. ***** себе переназначить за будь-яких розкладів, а що там раби скулити будуть йому фіолетово. також йому фіолетово, скільки кацапів загине - 500 тисяч, чи 5 мільйонів.
***** чекає саме трампа.
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27.08.2023 20:44 Ответить
верховний суд США негласно підтвердив, що Трамп є законним президентом з того часу, коли у нього вкрали перемогу на виборах 2020-го, тому демократи всіляко намагаються зробити з нього політичне опудало і аутсайдера до наступних виборів, які вже не за горами )
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27.08.2023 19:41 Ответить
 
 