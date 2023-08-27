Трампу после тюремного фото пожертвовали рекордные $7,1 млн
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Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа после его пребывания в тюрьме в Атланте 24 августа пожертвовали ему рекордные 7,1 млн. долларов.
Об этом сообщили в избирательном штабе Трампа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Только за пятницу Трамп получил от избирателей $4,18 млн – наибольшую сумму за все время кампании.
Часть этих денег команда Трампа заработала, продавая сувенирную продукцию по его тюремным фото – футболки, постеры, наклейки на авто и кулеры для напитков. Эти вещи с надписью "Никогда не сдавайся!" стоят от 12 до 34 долларов.
Кроме того, по дороге из тюрьмы Трамп опубликовал первый за два года твит, в котором призвал поклонников посетить его сайт. На главной странице сайта было опубликовано фото бывшего президента с призывом "внести вклад в то, чтобы выселить Джо Байдена из Белого дома и спасти Америку во время этой темной главы в истории нашей страны".
В избирательном штабе бывшего президента заявили, что за последние три недели, в течение которых ему были предъявлены обвинения, Трамп собрал около 20 млн долларов.
Напомним, 25 августа бывшего президента США Дональда Трампа подвергли формальной процедуре ареста по делу о вмешательстве в выборы. Он провел в тюрьме 20 минут и вышел под залог в $200 тыс. За решеткой Трампа сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.
Как известно, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в деле о штурме Капитолия. Его обвиняют в заговоре для введения в заблуждение США, препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. По словам экс-президента, ему может грозить до 561 года заключения.
В июне во Флориде Трампу выдвинули обвинения по 37 пунктам по поводу ненадлежащего обращения с тайными документами.
Он не признал своей вины по обвинениям в деле о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.
Пожалуйста, подождите...
не відповіш? - то начебто він правий, а ти пішов у ліс.
відповіш? - опустився до його рівня...
як в Україні знайшлося 73% не сповна розуму,
чому в Америці не може знайтися 50% таких самих?
Трамп! Тара-тара-тара
Трамп! Тара-тара-тара...
Пам, парам, пам
Пам, парам, пам
Пам, парам, пам
Вот - сделал, и дали.
Но Путин даёт больше.
На твіттері є ціла купа фоток від штучного інтелекту з Трампом на зоні. Там ціла історія в картінках, - як його затримують, як він зону топче, як тікає з тюряги. )))
https://twitter.com/eliothiggins/status/1637927681734987777?s=46&t=pU0xggVyOChVLNb8iX5PsQ
- "воры в законе" Московии, походу, реально, как-то даже непривычно, даже как-то обидно, почувствовали себя лохами
Любимчик публики и
Больших стадионов
Тоже не хочет на дебаты
Видела я похожих
Любимчиков публики на стадионе
Как результат - треть страны в руинах
Они оба - символ деградации общества
Разница лишь в одном
США - страна номер ОДИН
И когда она поражена трампизмом
Мне страшно
Вот к примеру даже 2 элементарных вещи, которые наши идиоты не понимают.
1. Дерьмократы в США против демократии, они конченые на голову популисты и неомарксисты, хотят что то на подобии СССР 2.0.
2. Если бы Трамп был бы президентом, то Украине помогали больше. Это до коментаторов имбецильных чето дойти не может.
3. У Трампа отношения с х-лом было даже хуже чем у нашего зеленого в начале каденции. Совсем память отшибло? Не он в глаза заглядывал и не при нем на посту рашка напала.
***** не об'являє загальну мобілізацію саме тому, що чекає результату виборів в США, які вірогідніше за все виграє саме трамп.
***** чекає саме трампа.