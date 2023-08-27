Трампу после тюремного фото пожертвовали рекордные $7,1 млн

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа после его пребывания в тюрьме в Атланте 24 августа пожертвовали ему рекордные 7,1 млн. долларов.

Об этом сообщили в избирательном штабе Трампа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Только за пятницу Трамп получил от избирателей $4,18 млн – наибольшую сумму за все время кампании.

Часть этих денег команда Трампа заработала, продавая сувенирную продукцию по его тюремным фото – футболки, постеры, наклейки на авто и кулеры для напитков. Эти вещи с надписью "Никогда не сдавайся!" стоят от 12 до 34 долларов.

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Кроме того, по дороге из тюрьмы Трамп опубликовал первый за два года твит, в котором призвал поклонников посетить его сайт. На главной странице сайта было опубликовано фото бывшего президента с призывом "внести вклад в то, чтобы выселить Джо Байдена из Белого дома и спасти Америку во время этой темной главы в истории нашей страны".

В избирательном штабе бывшего президента заявили, что за последние три недели, в течение которых ему были предъявлены обвинения, Трамп собрал около 20 млн долларов.

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Напомним, 25 августа бывшего президента США Дональда Трампа подвергли формальной процедуре ареста по делу о вмешательстве в выборы. Он провел в тюрьме 20 минут и вышел под залог в $200 тыс. За решеткой Трампа сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.

Как известно, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в деле о штурме Капитолия. Его обвиняют в заговоре для введения в заблуждение США, препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. По словам экс-президента, ему может грозить до 561 года заключения.

В июне во Флориде Трампу выдвинули обвинения по 37 пунктам по поводу ненадлежащего обращения с тайными документами.

Он не признал своей вины по обвинениям в деле о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.